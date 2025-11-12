Al-Fashir sub foc: sânge, aur și actori străini în războiul civil sudanez (Ecaterina MAȚOI)

18:50

Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […] The post Simtel raportează venituri de 327 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025; Profitul net consolidat în primele nouă luni din 2025 a fost de 2,7 milioane de lei, în scădere cu 69% appeared first on Financial Intelligence.