Jianu: Opt din zece IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale

Financial Intelligence, 13 noiembrie 2025 16:50

Opt din zece IMM-uri declară că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale, iar pentru trei […] The post <b>Jianu:</b> Opt din zece IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 5 minute
17:30
Scutirea Ungariei de la sancţiunile americane se menţine cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie (ministrul de externe ungar) Financial Intelligence
Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât […] The post Scutirea Ungariei de la sancţiunile americane se menţine cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie (ministrul de externe ungar) appeared first on Financial Intelligence.
17:30
DEER a inaugurat staţia de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie de peste 70 milioane de lei Financial Intelligence
Distribuţie Energie Electrică România (DEER) a inaugurat, joi, noua staţie de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie în […] The post DEER a inaugurat staţia de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie de peste 70 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
16:50
Jianu: Opt din zece IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale Financial Intelligence
Opt din zece IMM-uri declară că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale, iar pentru trei […] The post Jianu: Opt din zece IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
MSCI îmbunătățește ratingul ESG la „A” pentru Grupul PPC Financial Intelligence
Grupul PPC a obținut ratingul ESG „A” din partea MSCI, furnizor global de indici, anterior fiind evaluat cu […] The post MSCI îmbunătățește ratingul ESG la „A” pentru Grupul PPC appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:00
Grapini cere coerență în politicile UE și protejarea industriei europene în contextul tranziției verzi Financial Intelligence
Eurodeputata Maria Grapini (S&D) a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra necesității ca Uniunea Europeană să mențină […] The post Grapini cere coerență în politicile UE și protejarea industriei europene în contextul tranziției verzi appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat achiziția BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința din data de 12 noiembrie 2025, achiziția BRD […] The post Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat achiziția BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania appeared first on Financial Intelligence.
15:50
România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles  (MFP) Financial Intelligence
Joi, 13 noiembrie 2025, România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul […] The post România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles  (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
15:10
UE pregătește un Consiliu informal dedicat competitivității pentru a discuta investițiile, piața de capital, AI și noul „regim 28” pentru inovatori Financial Intelligence
Uniunea Europeană va organiza în februarie un Consiliu informal concentrat exclusiv pe competitivitate, în contextul presiunilor economice și […] The post UE pregătește un Consiliu informal dedicat competitivității pentru a discuta investițiile, piața de capital, AI și noul „regim 28” pentru inovatori appeared first on Financial Intelligence.
15:10
După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a anulat participarea la summitul ţărilor industrializate şi emergente reunite în grupul G20, care […] The post După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Premierul Republicii Moldova: Am avut recent o exprimare ruptă din context; România e legată de soarta noastră Financial Intelligence
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în vizită în România, precizează că soarta celor două ţări este strâns […] The post Premierul Republicii Moldova: Am avut recent o exprimare ruptă din context; România e legată de soarta noastră appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al preşedintelui Financial Intelligence
Vlad Voiculescu a fost numit, joi, consilier onorific al preşedintelui pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană. Şeful statului […] The post Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al preşedintelui appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Scandal de corupţie în #Ucraina: Zelenski impune sancţiuni împotriva unui apropiat al său Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus joi sancţiuni împotriva omului de afaceri Timur Mindici, considerat un prieten apropiat […] The post Scandal de corupţie în #Ucraina: Zelenski impune sancţiuni împotriva unui apropiat al său appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Reacție/ Tinmar colaborează pe deplin cu autoritățile: “Avem credința că toate aspectele analizate vor fi pe deplin clarificate și se va constata că grupul Tinmar a respectat și respectă și în prezent, în totalitate, dispozițiile legale relevante și regulile pieței de energie” Financial Intelligence
Tinmar a transmis următoarea reacție, la o săptămână, după ce au apărut informații privind percheziții la grup.  Redăm […] The post Reacție/ Tinmar colaborează pe deplin cu autoritățile: “Avem credința că toate aspectele analizate vor fi pe deplin clarificate și se va constata că grupul Tinmar a respectat și respectă și în prezent, în totalitate, dispozițiile legale relevante și regulile pieței de energie” appeared first on Financial Intelligence.
14:00
ELECTROMAGNETICA SA – Disponibilitate raport T3 2025 Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Trimestrial privind rezultatele financiare la data de 30.09.2025, întocmit în […] The post ELECTROMAGNETICA SA – Disponibilitate raport T3 2025 appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Bogdan Ivan: Nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că nu există condiții obiective care să justifice o creștere a […] The post Bogdan Ivan: Nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Comisia Europeană anchetează Google pentru o posibilă încălcare a Regulamentului privind pieţele digitale Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat joi în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică condiţii echitabile, rezonabile […] The post Comisia Europeană anchetează Google pentru o posibilă încălcare a Regulamentului privind pieţele digitale appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Interviu Manuela Irina Pătrașcoiu: CNI a implementat și finalizat peste 2300 de obiective de investiții pe teritoriul întregii țări, dintre care peste 180 numai anul acesta Financial Intelligence
” Viziunea fără execuție rămâne doar o intenție”  Interviu cu Manuela Irina Pătrașcoiu, Președinte și Director General al […] The post Interviu Manuela Irina Pătrașcoiu: CNI a implementat și finalizat peste 2300 de obiective de investiții pe teritoriul întregii țări, dintre care peste 180 numai anul acesta appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:30
Intersnack lansează în România unul dintre cele mai îndrăgite branduri de snack-uri din portfoliu: Hula Hoops Financial Intelligence
Grupul Intersnack, unul dintre liderii europeni ai pieței de snack-uri sărate, extinde portofoliul său din România prin lansarea […] The post Intersnack lansează în România unul dintre cele mai îndrăgite branduri de snack-uri din portfoliu: Hula Hoops appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre” Financial Intelligence
Referitor la perchezițiile DNA desfășurate miercuri la Primăria Cluj-Napoca, edilul Emil Boc a spus că Primăria CLUJ e „victimă […] The post Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre” appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Valentin Ionescu (ISF): Inteligența artificială – inovație responsabilă în slujba protecției consumatorului Financial Intelligence
Tehnologia trebuie să servească oamenii – iar inovația digitală, în special utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, poate deveni […] The post Valentin Ionescu (ISF): Inteligența artificială – inovație responsabilă în slujba protecției consumatorului appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Preşedinta Comisiei Europene: Cea mai eficientă cale de a finanţa Ucraina se bazează pe activele ruseşti îngheţate Financial Intelligence
Statele membre ale Uniunii Europene au trei opţiuni pentru a finanţa nevoile Ucrainei, cea mai eficientă fiind acordarea […] The post Preşedinta Comisiei Europene: Cea mai eficientă cale de a finanţa Ucraina se bazează pe activele ruseşti îngheţate appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:30
ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o mașină de lux cumpărată de compania la care era asociat Financial Intelligence
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o […] The post ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o mașină de lux cumpărată de compania la care era asociat appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Cristina IENCIU, FAIR REVIVE: Creditul furnizor are o rată de neperformanță estimată la aproximativ 12%; asta ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât rata NPL Financial Intelligence
În rândul antreprenorilor, în specialîn ultimele luni, se resimte tot mai acut o lipsă de încredere în stat […] The post Cristina IENCIU, FAIR REVIVE: Creditul furnizor are o rată de neperformanță estimată la aproximativ 12%; asta ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât rata NPL appeared first on Financial Intelligence.
10:50
UNIQA Asigurări de Viață anunță numirea lui Florin Barbu în rolul de membru al Directoratului  Financial Intelligence
Începând cu luna noiembrie 2025, Florin Barbu preia rolul de membru în cadrul Directoratului companiei UNIQA Asigurări de […] The post UNIQA Asigurări de Viață anunță numirea lui Florin Barbu în rolul de membru al Directoratului  appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:10
Studiu CFA: 6 din 10 români fac cumpărături spontane, ocazional, în perioadele de reduceri  Financial Intelligence
64% dintre români depășesc, ocazional sau chiar mai des, bugetul planificat în timpul sărbătorilor. 39% dintre români cheltuiesc […] The post Studiu CFA: 6 din 10 români fac cumpărături spontane, ocazional, în perioadele de reduceri  appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Au existat mai multe cazuri în care investitorii, inclusiv cetățeni români, au reclamat pierderi sau randamente mai mici decât cele estimate în proiectele imobiliare din Dubai (avocat); La ce trebuie să fie atenți investitorii Financial Intelligence
Interviu cu doamna Casiana Dușa – Avocat partener la Duțescu și Asociații, specialist în drept emiratez   Sistemul juridic […] The post Au existat mai multe cazuri în care investitorii, inclusiv cetățeni români, au reclamat pierderi sau randamente mai mici decât cele estimate în proiectele imobiliare din Dubai (avocat); La ce trebuie să fie atenți investitorii appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 53% Financial Intelligence
Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni ale anului, în […] The post Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 53% appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Septembrie 2025 – Puterea de cumpărare a salariului mediu, scădere la cota -5,3%    Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna septembrie 2025 a fost de 9.078 lei, cu 76 […] The post Septembrie 2025 – Puterea de cumpărare a salariului mediu, scădere la cota -5,3%    appeared first on Financial Intelligence.
08:50
AQUILA raportează o creștere a veniturilor de 17%, până la aproximativ 2,5 miliarde lei, în primele nouă luni; Profitul net s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere cu 40% Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum […] The post AQUILA raportează o creștere a veniturilor de 17%, până la aproximativ 2,5 miliarde lei, în primele nouă luni; Profitul net s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere cu 40% appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Grupul ALRO înregistrează o cifră de afaceri de 2,98 miliarde lei, în primele nou luni, datorită noilor oportunități de afaceri, într-un mediu economic dificil Financial Intelligence
Cifra de afaceri a Grupului Alro a crescut cu 17% în primele nouă luni (T1-T3 2025: 2,98 miliarde […] The post Grupul ALRO înregistrează o cifră de afaceri de 2,98 miliarde lei, în primele nou luni, datorită noilor oportunități de afaceri, într-un mediu economic dificil appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Depășirea pragului de 60% din PIB prevăzut de criteriile Maastricht: dificultatea revenirii la o traiectorie sustenabilă a datoriei publice (Leonardo Badea) Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Criteriile de la Maastricht stabilesc limitele fiscale și economice pe care statele membre […] The post Depășirea pragului de 60% din PIB prevăzut de criteriile Maastricht: dificultatea revenirii la o traiectorie sustenabilă a datoriei publice (Leonardo Badea) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Rubio: Rusia și SUA sunt de acord că întâlnirea dintre Putin și Trump ar trebui să dea rezultate concrete; Lavrov: Rusia este în continuare pregătită pentru summitul de la Budapesta Financial Intelligence
Atât Moscova, cât și Washingtonul sunt de acord că următorul summit între liderii lor, Vladimir Putin din Rusia […] The post Rubio: Rusia și SUA sunt de acord că întâlnirea dintre Putin și Trump ar trebui să dea rezultate concrete; Lavrov: Rusia este în continuare pregătită pentru summitul de la Budapesta appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Lavrov: Europa se pregătește în mod deschis pentru un nou război împotriva Rusiei şi conving Washingtonul să refuze o soluție diplomatică corectă și onestă (TASS) Financial Intelligence
Ministrul rus a declarat că “europenii sabotează orice eforturi de menținere a păcii, refuzând contactele directe cu Moscova […] The post Lavrov: Europa se pregătește în mod deschis pentru un nou război împotriva Rusiei şi conving Washingtonul să refuze o soluție diplomatică corectă și onestă (TASS) appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Rusia și Kazahstanul au convenit să consolideze legăturile în domeniul petrolului și al produselor petroliere după discuțiile de la Moscova Financial Intelligence
Rusia și Kazahstanul au convenit să-și consolideze parteneriatul în sectorul petrolier în urma discuțiilor dintre președinții lor, care […] The post Rusia și Kazahstanul au convenit să consolideze legăturile în domeniul petrolului și al produselor petroliere după discuțiile de la Moscova appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Donald Trump îi acuză pe democraţi că vor să ‘deturneze atenţia’ cu afacerea Epstein Financial Intelligence
Donald Trump i-a acuzat miercuri pe democraţi că încearcă să “deturneze atenţia” difuzând emailuri ale delincventului sexual Jeffrey […] The post Donald Trump îi acuză pe democraţi că vor să ‘deturneze atenţia’ cu afacerea Epstein appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală. Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istorie / Nu este clar cât de repede vor fi reluate serviciile Financial Intelligence
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de […] The post Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală. Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istorie / Nu este clar cât de repede vor fi reluate serviciile appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac. Dar avem un angajament ferm faţă de NATO şi de apărarea partenerilor noştri în cazul în care aceştia ar fi atacaţi Financial Intelligence
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept ”provocări” şi a […] The post Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac. Dar avem un angajament ferm faţă de NATO şi de apărarea partenerilor noştri în cazul în care aceştia ar fi atacaţi appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Lukoil solicită prelungirea perioadei de grație a sancțiunilor impuse de Trezoreria SUA, potrivit unor surse Financial Intelligence
NEW YORK, 12 noiembrie (Reuters) – Compania energetică rusă Lukoil (LKOH.MM) a solicitat o prelungire a termenului limită […] The post Lukoil solicită prelungirea perioadei de grație a sancțiunilor impuse de Trezoreria SUA, potrivit unor surse appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Activele străine ale Lukoil atrag un val de cumpărători Financial Intelligence
De la Egipt la Kazahstan, cumpărătorii își manifestă interesul pentru active Lukoil are termen până pe 21 noiembrie […] The post Activele străine ale Lukoil atrag un val de cumpărători appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:00
Bugetul UE pentru 2028-2034: Președinta Comisiei Europene dă asigurări că agricultura și coeziunea rămân centrale Financial Intelligence
Bruxelles – Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie să […] The post Bugetul UE pentru 2028-2034: Președinta Comisiei Europene dă asigurări că agricultura și coeziunea rămân centrale appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Al-Fashir sub foc: sânge, aur și actori străini în războiul civil sudanez (Ecaterina MAȚOI) Financial Intelligence
Autor: Ecaterina MAŢOI, Director de Programe MEPEI Introducere La 30 octombrie 2025, subsecretarul general al Organizației Națiunilor Unite […] The post Al-Fashir sub foc: sânge, aur și actori străini în războiul civil sudanez (Ecaterina MAȚOI) appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Zelenski a cerut demiterea miniştrilor justiţiei şi energiei, după un scandal de corupţie ce a aruncat o umbră asupra sa Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniştrilor justiţiei şi energiei, în urma unui mare scandal de […] The post Zelenski a cerut demiterea miniştrilor justiţiei şi energiei, după un scandal de corupţie ce a aruncat o umbră asupra sa appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Piața asigurărilor din România a crescut cu 8% în primul semestru din 2025, la 12,3 miliarde lei Financial Intelligence
Piața asigurărilor din România a înregistrat o evoluție pozitivă în prima jumătate a anului 2025, volumul total al […] The post Piața asigurărilor din România a crescut cu 8% în primul semestru din 2025, la 12,3 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
18:30
IMM România: Inflaţia mărită afectează competitivitatea IMM-urilor Financial Intelligence
Indicele preţurilor de consum a urcat în octombrie la 9,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, iar această […] The post IMM România: Inflaţia mărită afectează competitivitatea IMM-urilor appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Sancțiunile împiedică planurile de foraj ale Lukoil în Marea Neagră românească; Vantage Drilling anulează contractul pentru nava de foraj, invocând sancțiunile Financial Intelligence
Descoperirea Trident ar putea conține 30 de miliarde de metri cubi de gaz Compania Vantage Drilling, listată la […] The post Sancțiunile împiedică planurile de foraj ale Lukoil în Marea Neagră românească; Vantage Drilling anulează contractul pentru nava de foraj, invocând sancțiunile appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Acționarii BVB au aprobat o majorare de capital și un mandat pentru participarea la capitalul CCP.RO Financial Intelligence
*Gabriel Purice, BRM: Nu blocăm sub nicio formă proiectul, dar nu există nicio necesitate de majorare de capital […] The post Acționarii BVB au aprobat o majorare de capital și un mandat pentru participarea la capitalul CCP.RO appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
17:30
Preşedintele Bulgariei a respins legislaţia care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil Financial Intelligence
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un […] The post Preşedintele Bulgariei a respins legislaţia care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Camera Deputaţilor a adoptat Legea “Nordis” Financial Intelligence
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii […] The post Camera Deputaţilor a adoptat Legea “Nordis” appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Bulgaria a cerut SUA exceptarea sa de la aplicarea sancţiunilor americane împotriva Lukoil Financial Intelligence
Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse […] The post Bulgaria a cerut SUA exceptarea sa de la aplicarea sancţiunilor americane împotriva Lukoil appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Rusia vinde primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani Financial Intelligence
Rusia va vinde în 8 decembrie primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani, cu scadenţa variind de […] The post Rusia vinde primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.