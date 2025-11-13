Lavrov: Europa se pregătește în mod deschis pentru un nou război împotriva Rusiei şi conving Washingtonul să refuze o soluție diplomatică corectă și onestă (TASS)

21:00

Carmen Uscatu, co-fondatoarea ”Dăruieşte Viaţă” alături de Oana Gheorghiu, afirmă, marţi seară, că organizaţia se confruntă cu o […] The post Carmen Uscatu: Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre, confruntată cu o situaţie fără precedent în România appeared first on Financial Intelligence.