Tehnologia trebuie să servească oamenii – iar inovația digitală, în special utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, poate deveni […]
Acum 30 minute
12:30
Intersnack lansează în România unul dintre cele mai îndrăgite branduri de snack-uri din portfoliu: Hula Hoops # Financial Intelligence
Grupul Intersnack, unul dintre liderii europeni ai pieței de snack-uri sărate, extinde portofoliul său din România prin lansarea […]
Acum o oră
12:20
Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre” # Financial Intelligence
Referitor la perchezițiile DNA desfășurate miercuri la Primăria Cluj-Napoca, edilul Emil Boc a spus că Primăria CLUJ e „victimă […]
12:20
Valentin Ionescu (ISF): Inteligența artificială – inovație responsabilă în slujba protecției consumatorului # Financial Intelligence
Tehnologia trebuie să servească oamenii – iar inovația digitală, în special utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, poate deveni […]
12:00
Preşedinta Comisiei Europene: Cea mai eficientă cale de a finanţa Ucraina se bazează pe activele ruseşti îngheţate # Financial Intelligence
Statele membre ale Uniunii Europene au trei opţiuni pentru a finanţa nevoile Ucrainei, cea mai eficientă fiind acordarea […]
Acum 2 ore
11:30
ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o mașină de lux cumpărată de compania la care era asociat # Financial Intelligence
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o […]
11:10
Cristina IENCIU, FAIR REVIVE: Creditul furnizor are o rată de neperformanță estimată la aproximativ 12%; asta ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât rata NPL # Financial Intelligence
În rândul antreprenorilor, în specialîn ultimele luni, se resimte tot mai acut o lipsă de încredere în stat […]
Acum 4 ore
10:50
UNIQA Asigurări de Viață anunță numirea lui Florin Barbu în rolul de membru al Directoratului # Financial Intelligence
Începând cu luna noiembrie 2025, Florin Barbu preia rolul de membru în cadrul Directoratului companiei UNIQA Asigurări de […]
09:10
Studiu CFA: 6 din 10 români fac cumpărături spontane, ocazional, în perioadele de reduceri # Financial Intelligence
64% dintre români depășesc, ocazional sau chiar mai des, bugetul planificat în timpul sărbătorilor. 39% dintre români cheltuiesc […]
09:10
Au existat mai multe cazuri în care investitorii, inclusiv cetățeni români, au reclamat pierderi sau randamente mai mici decât cele estimate în proiectele imobiliare din Dubai (avocat); La ce trebuie să fie atenți investitorii # Financial Intelligence
Interviu cu doamna Casiana Dușa – Avocat partener la Duțescu și Asociații, specialist în drept emiratez Sistemul juridic […]
09:00
Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 53% # Financial Intelligence
Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni ale anului, în […]
Acum 6 ore
08:50
Septembrie 2025 – Puterea de cumpărare a salariului mediu, scădere la cota -5,3% # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna septembrie 2025 a fost de 9.078 lei, cu 76 […]
08:50
AQUILA raportează o creștere a veniturilor de 17%, până la aproximativ 2,5 miliarde lei, în primele nouă luni; Profitul net s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere cu 40% # Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum […]
08:50
Grupul ALRO înregistrează o cifră de afaceri de 2,98 miliarde lei, în primele nou luni, datorită noilor oportunități de afaceri, într-un mediu economic dificil # Financial Intelligence
Cifra de afaceri a Grupului Alro a crescut cu 17% în primele nouă luni (T1-T3 2025: 2,98 miliarde […]
08:10
Depășirea pragului de 60% din PIB prevăzut de criteriile Maastricht: dificultatea revenirii la o traiectorie sustenabilă a datoriei publice (Leonardo Badea) # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Criteriile de la Maastricht stabilesc limitele fiscale și economice pe care statele membre […]
07:50
Rubio: Rusia și SUA sunt de acord că întâlnirea dintre Putin și Trump ar trebui să dea rezultate concrete; Lavrov: Rusia este în continuare pregătită pentru summitul de la Budapesta # Financial Intelligence
Atât Moscova, cât și Washingtonul sunt de acord că următorul summit între liderii lor, Vladimir Putin din Rusia […]
07:50
Lavrov: Europa se pregătește în mod deschis pentru un nou război împotriva Rusiei şi conving Washingtonul să refuze o soluție diplomatică corectă și onestă (TASS) # Financial Intelligence
Ministrul rus a declarat că "europenii sabotează orice eforturi de menținere a păcii, refuzând contactele directe cu Moscova […]
07:40
Rusia și Kazahstanul au convenit să consolideze legăturile în domeniul petrolului și al produselor petroliere după discuțiile de la Moscova # Financial Intelligence
Rusia și Kazahstanul au convenit să-și consolideze parteneriatul în sectorul petrolier în urma discuțiilor dintre președinții lor, care […]
07:10
Donald Trump îi acuză pe democraţi că vor să ‘deturneze atenţia’ cu afacerea Epstein # Financial Intelligence
Donald Trump i-a acuzat miercuri pe democraţi că încearcă să "deturneze atenţia" difuzând emailuri ale delincventului sexual Jeffrey […]
07:10
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală. Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istorie / Nu este clar cât de repede vor fi reluate serviciile # Financial Intelligence
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de […]
07:10
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac. Dar avem un angajament ferm faţă de NATO şi de apărarea partenerilor noştri în cazul în care aceştia ar fi atacaţi # Financial Intelligence
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept "provocări" şi a […]
07:00
Lukoil solicită prelungirea perioadei de grație a sancțiunilor impuse de Trezoreria SUA, potrivit unor surse # Financial Intelligence
NEW YORK, 12 noiembrie (Reuters) – Compania energetică rusă Lukoil (LKOH.MM) a solicitat o prelungire a termenului limită […]
07:00
De la Egipt la Kazahstan, cumpărătorii își manifestă interesul pentru active Lukoil are termen până pe 21 noiembrie […]
Acum 24 ore
20:00
Bugetul UE pentru 2028-2034: Președinta Comisiei Europene dă asigurări că agricultura și coeziunea rămân centrale # Financial Intelligence
Bruxelles – Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie să […]
19:20
Al-Fashir sub foc: sânge, aur și actori străini în războiul civil sudanez (Ecaterina MAȚOI) # Financial Intelligence
Autor: Ecaterina MAŢOI, Director de Programe MEPEI Introducere La 30 octombrie 2025, subsecretarul general al Organizației Națiunilor Unite […]
18:40
Zelenski a cerut demiterea miniştrilor justiţiei şi energiei, după un scandal de corupţie ce a aruncat o umbră asupra sa # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniştrilor justiţiei şi energiei, în urma unui mare scandal de […]
18:30
Piața asigurărilor din România a crescut cu 8% în primul semestru din 2025, la 12,3 miliarde lei # Financial Intelligence
Piața asigurărilor din România a înregistrat o evoluție pozitivă în prima jumătate a anului 2025, volumul total al […]
18:30
Indicele preţurilor de consum a urcat în octombrie la 9,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, iar această […]
18:20
Sancțiunile împiedică planurile de foraj ale Lukoil în Marea Neagră românească; Vantage Drilling anulează contractul pentru nava de foraj, invocând sancțiunile # Financial Intelligence
Descoperirea Trident ar putea conține 30 de miliarde de metri cubi de gaz Compania Vantage Drilling, listată la […]
17:50
Acționarii BVB au aprobat o majorare de capital și un mandat pentru participarea la capitalul CCP.RO # Financial Intelligence
*Gabriel Purice, BRM: Nu blocăm sub nicio formă proiectul, dar nu există nicio necesitate de majorare de capital […]
17:30
Preşedintele Bulgariei a respins legislaţia care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil # Financial Intelligence
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un […]
16:30
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii […]
16:00
Bulgaria a cerut SUA exceptarea sa de la aplicarea sancţiunilor americane împotriva Lukoil # Financial Intelligence
Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse […]
16:00
Rusia vinde primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani # Financial Intelligence
Rusia va vinde în 8 decembrie primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani, cu scadenţa variind de […]
15:10
BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an # Financial Intelligence
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 12 noiembrie 2025, a hotărât […]
15:00
AI în educație: un pariu pe care nu ni-l permitem (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Adoptarea inteligenței artificiale în școli este deja o realitate haotică. Fără o strategie națională axată pe control și […]
14:40
Consiliul Concurenţei a dat undă verde tranzacţiei de preluare a Prefab de către Celco # Financial Intelligence
Tranzacţia prin care producătorul de materiale din BCA, Celco, intenţionează să preia societatea Prefab a fost autorizată de […]
14:40
IEA: Cererea de petrol şi gaze pe plan global ar putea creşte, dar obiectivele climatice nu vor fi probabil îndeplinite # Financial Intelligence
Cererea de petrol şi gaze pe plan global ar putea creşte până în 2050, a previzionat miercuri Agenţia […]
14:30
Electromontaj va executa prima retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval # Financial Intelligence
Electromontaj, parte a Grupului EM, va executa un nou proiect strategic pentru sistemul hidroenergetic din România – Retehnologizarea […]
13:30
Nicușor Dan: “Există varianta ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie preluată pe o perioadă limitată de statul român” # Financial Intelligence
Există varianta ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie preluată pe o perioadă limitată de statul român", a declarat […]
13:00
Putin și Tokayev discută despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și consecințele sancțiunilor impuse de SUA (Oil Price) # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin și președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev se întâlnesc săptămâna aceasta la Moscova pentru a discuta […]
Ieri
12:50
Kelemen Hunor: După trei luni de discuţii, am ajuns la concluzia la care trebuia să ajungem în luna august # Financial Intelligence
Coaliţia de guvernare a ajuns la o soluţie de compromis referitor la reforma administraţiei locale şi centrale după […]
12:50
ICCJ propune un ”acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”: Justiţia nu poate fi subiect de campanie, ţintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităţilor altor puteri ale statului # Financial Intelligence
Reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) propun un "acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională", în care […]
12:50
De Black Friday 2025, Eturia mizează pe personalizare și digitalizare, iar creșterea vânzărilor este estimată la 25%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024 # Financial Intelligence
Agenția de turism Eturia a lansat conceptul TravelPrint, primul Black Friday personalizat pentru fiecare stil de călător. Astfel, […]
12:40
Nicuşor Dan: Administraţia publică are nişte probleme; deciziile nu sunt bazate pe date # Financial Intelligence
Administraţia publică are "nişte probleme", deciziile funcţionarilor nefiind bazate pe date, de multe ori, a declarat, miercuri, preşedintele […]
12:30
Președintele sârb Aleksandar Vuсic consideră că țările europene se pregătesc pentru un posibil conflict militar cu Rusia. „Analizând […]
12:30
Șeful Statului Major al Armatei asigură că „Franța se pregătește corespunzător” pentru un eventual „șoc” cu Rusia; Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani” cu Rusia # Financial Intelligence
Cu ocazia celei de-a 107-a aniversări a armistițiului din 1918, marți, 11 noiembrie, șeful Statului Major al Armatei […]
12:10
AEI: Analizele de mediu folosite în evaluarea proiectelor hidroenergetice sunt incomplete şi limitate # Financial Intelligence
Analizele de mediu folosite în evaluarea proiectelor hidroenergetice sunt incomplete şi limitate, concentrându-se aproape exclusiv asupra zonei imediate […]
12:00
Serviciul teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) face, miercuri, verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca. 'La […]
11:50
Cengiz Holding din Turcia nu renunță la planurile de achiziționare a rafinăriei Lukoil din Bulgaria împreună cu SOCAR # Financial Intelligence
Cengiz Holding din Turcia nu intenționează să renunțe la planurile de achiziționare a rafinăriei de petrol Lukoil Neftohim […]
11:30
Ucraina: Cabinetul îl suspendă pe ministrul Gherman Galuşcenko, implicat în scandalul de corupție Energoatom # Financial Intelligence
Gherman Galuşcenko, implicat într-un scandal de corupție la compania nucleară de stat Energoatom, a fost suspendat din funcția […]
