Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi – Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB
Antena Sport, 12 noiembrie 2025 20:50
Gigi Becali și l-a dorit mult pe Dennis Politic, iar fotbalistul a fost adus la campioana României, după ce patronul roș-albaștrilor a fost de acord să îl cedeze la schimb pe Alexandru Musi, plus o diferență importantă de bani. Florentin Petre a făcut o comparație între cei doi și a explicat și de ce are […]
Acum 10 minute
21:20
Ce înseamnă pentru tricolori să li se cânte imnul “Deşteaptă-te, române!” la fiecare meci # Antena Sport
Fotbaliştilor lui Lucescu li se face pielea de găină când cântă cu voce tare "Deşteaptă-te, române!". Imnul aduce plusul de energie pentru Ianis Hagi, Man sau Mihăilă la meciuri. Jucătorii naţionalei şi-au făcut un obicei la meciuri. Cântă imnul cu voce tare, împreună cu fanii României. "Cu corpul, cu mintea, cu sufletul. Simţi din cap […]
Acum 30 minute
21:00
Gigi Becali (67 de ani) vorbea, în glumă, despre aducerea finului său, Mirel Rădoi, la FCSB, după ce acesta a demisionat de la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1. El a obţinut calificarea cu echipa olteană în grupa principală Conference League, reuşind şi prima victorie, cu Rapid […]
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Moştenire de familie appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:50
Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi – Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali și l-a dorit mult pe Dennis Politic, iar fotbalistul a fost adus la campioana României, după ce patronul roș-albaștrilor a fost de acord să îl cedeze la schimb pe Alexandru Musi, plus o diferență importantă de bani. Florentin Petre a făcut o comparație între cei doi și a explicat și de ce are […]
20:50
Kopic a fost provocat să fie copilot pentru vitezomanul campion la curse, Florentin Petre. Dinamovistul s-a revăzut cu trecutul la o expoziţie cu maşini vechi de 50 de ani. The post Jurnal Antena Sport | Înapoi în viitor appeared first on Antena Sport.
20:40
Antrenorul cum nu s-a mai văzut în România a fost prezentat astăzi la Craiova de ziua lui Cârţu. Coelho, portughezul care a făcut carieră ca secund, a aflat că în România se întâmplp ca antrenorii principali să fie secunzi pentru patronii lor. The post Jurnal Antena Sport | Alchimistul Craiovei appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Porţile i se deschid appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:50
Adrian Ropotan a semnat cu Dinamo, anunţul a fost făcut oficial. El va antrena echipa Under 19 a clubului din Ştefan cel Mare. "Bine ai revenit acasă, Ropo! Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului din care s-a lansat în fotbalul internațional. Adi va ocupa o poziție în cadrul Centrului de Copii și Juniori al […]
19:40
Situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj este în continuare incertă, Iuliu Mureșan confirmând că nu ar exclude o plecare a atacantului în această iarnă, dacă oferta este pe placul clubului. Golgheter în Liga în sezonul trecut, acesta a negociat direct cu patronul celor de la FCSB o trecere la campioana României, însă salariul solicitat […]
19:30
Nadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani # Antena Sport
Nadia Comăneci, care a împlinit miercuri 64 de ani, a oferit declaraţii superbe. Chiar dacă locuieşte în Statele Unite, Nadia Comăneci se consideră încă locuitor român. Nadia Comăneci vine în ţară din când în când. De fiecare dată când vine în ţară, Nadia Comăneci o vizitează pe mama ei, Ștefania-Alexandrina, în vârstă de 84 de […]
Acum 4 ore
19:20
Numele lui Bogdan Stelea apare într-o tranzacţie importantă. Fostul mare portar al echipei naționale de fotbal a României, Bogdan Stelea (57 de ani), a fost unul dintre acționarii Grup Blauer București, o companie românească care dezvoltă parcuri fotovoltaice. Până la sfârșitul lui 2022, Bogdan Stelea deținea 21,43% din Grup Blauer București, alături de alți investitori […]
19:10
România U19, start lansat în campania de calificare la EURO 2026. Victorie la trei goluri diferență # Antena Sport
Selecționata sub 19 ani a României a debutat miercuri în campania de calificare pentru Campionatul European din anul 2026. Tricolorii au reușit o victorie clară în primul meci din grupă. Pe stadionul "Anghel Iordănescu" din Voluntari, selecționata pregătită de Adrian Dulcea a învins cu scorul de 4-1 naționala Andorrei. Toate cele cinci goluri au fost […]
19:00
“Eşti pregătit pentru Bosnia şi San Marino?” Răspunsul lui Dennis Man, după ce a fost desemnat tricolorul lunii # Antena Sport
Dennis Man a fost votat "Tricolorul lunii octombrie". Extrema naţionalei şi a lui PSV traversează o perioadă excelentă. În luna octombrie, Dennis Man a fost MVP în două meciuri, în acel incredibil 6-2 pentru PSV, acasă, cu campioana Italiei, Napoli, în Champions League şi în acel 5-2 din prima ligă olandeză, cu Fortuna Sittard. Cu […]
18:40
Daniel Bîrligea a văzut cartonaşul roşu după ce a certat arbitrul la partida cu Hermannstadt. Reacţia fotbalistului l-a enervat pe Gigi Becali, care a anunţat imediat după meci că-l amendează cu 20.000 de euro. "Nici nu vreau să discut. 20 de mii amendă. Îţi dai seama ce obraznic?", a tunat Gigi Becali imediat după meci. […]
18:30
Felix Auger-Aliassime, victorie senzațională la Turneul Campionilor! Canadianul speră la semifinale # Antena Sport
Felix Auger-Aliassime a fost protagonistul unui meci spectaculos la Torino, în cea de-a doua etapă a grupelor la Turneul Campionilor. Sportivul canadian l-a învins pe Ben Shelton, în urma unui duel „încins". Clasat pe locul al optulea în ierarhia mondială, Felix a avut nevoie de mai bine de două ore pentru a-și pune la punct […]
17:50
Cristi Chivu și cele trei transferuri care o pot face pe Inter campioana Italiei! Anunțul presei din „cizmă” # Antena Sport
După 11 etape, Inter se află pe primul loc în Serie A, iar suporterii speră că venirea lui Cristi Chivu va duce și la câștigarea unui nou titlu de campioană a Italiei. După pauza internațională, tehnicianul român va avea un adevărat test în campionat, urmând să întâlnească rivala AC Mila, în cadrul etapei a 12-a. […]
17:50
Ce se întâmplă cu Cornel Dinu la Spitalul Universitar de Urgență. Primele veşti după internare # Antena Sport
Fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, Cornel Dinu (77 de ani), a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență, și supus mai multor investigații. Veştile recente despre dinamovist au fost triste. Cornel Dinu a refuzat să mai părăsească casa în ultimele luni, cu excepția vizitelor la spital. Luptând cu depresia, legenda clubului […]
17:30
Comunicatul dat de Metaloglobus după ce scandalul pariurilor a izbucnit la clubul nou-promovat în Liga 1 # Antena Sport
Metaloglobus a transmis un comunicat pe reţelele sociale, după ce scandalul pariurilor zguduie clubul nou-promovat în prima ligă. Metaloglobus e "lanterna" clasamentului după 16 etape, cu numai 7 puncte. Clubul Metaloglobus, comunicat în scandalul pariurilor: "Credem în nevinovăția jucătorilor noștri" "Clubul FC Metaloglobus dorește să facă următoarele precizări: Suntem consternați de ceea ce a apărut […]
Acum 6 ore
17:20
Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat # Antena Sport
Veşti bune pentru FCSB. Daniel Bîrligea a scăpat ieftin! Atacantul lui FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea din remiza cu Hermannstadt din etapa 16, scor 3-3. Astfel, Bîrligea va rata meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, care se va disputa sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Aceeași pedeapsă a fost primită și […]
17:10
Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei. Radu Drăguşin nu se află în lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino […]
17:00
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Universitatea Craiova – Rapid București a fost un meci spectaculos, atât pe teren, cât și în tribunele „vulcanului" din Bănie. Rezultatul a fost unul care a avantaj formația giuleșteană, oltenii reușind să egaleze la ultima fază a jocului, din penalty. Suporterii alb-vișinii au fost însă implicați într-un incident care a necesitat intervenția forțelor de ordine […]
16:50
Pe as.ro vezi ce a spus noul antrenor al Universității Craiova la prezentarea oficială, dar și anunțul lui Joan Laporta despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona. 1. Craiova are antrenor Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, a fost prezentat oficial la echipa din Bănie. Portughezul a declarat că nu le promite […]
16:40
Universitatea Craiova trece printr-o perioadă de criză, asta după ce Mirel Rădoi a luat decizia de a demisiona din funcția de antrenor principal al formației din Bănie. Între timp, Mihai Rotaru s-a mișcat rapid și l-a prezentat deja pe noul tehnician al grupării alb-albastre. Totuși, un rival al oltenilor s-a declarat șocat de plecarea românului […]
16:40
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…” # Antena Sport
Numirea lui Filipe Coelho pe banca tehnică a Universității Craiova a surprins fotbalul românesc. Cu o experienţă redusă ca principal, Coelho se bucură de sprijin din partea foştilor colegi. Un alt portughez, Ricardo Cadu, un nume cunoscut în România graţie evoluţiei la CFR Cluj, a lucrat alături de Filipe Coelho în urmă cu nouă ani, […]
16:20
Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație # Antena Sport
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a luat miercuri o decizie importantă și a exclus-o din toate competițiile pe Gloria Buzău, formație care a retrogradat în liga secundă la finalul sezonului trecut. Echipa buzoiană, susținută în principal de autoritățile locale, nu va avea drept de participare în nicio competiție organizată de FRF, […]
16:20
Raul Rusescu a “explodat” în scandalul momentului: “La puşcărie! Îi dădeam cu ghetele în cap” # Antena Sport
Raul Rusescu (37 de ani) a fost şocat de scandalul pariurilor care a izbucnit la Metaloglobus. Rusescu a comentat foarte agresiv ce s-a întâmplat la clubul care e nou-promovat în Liga 1. Raul Rusescu, mesaj extrem de dur în scandalul pariurilor de la Metaloglobus „Angajarea unui maseur care voia să joace la pariuri… Nu prea […]
16:20
Grand Prix, ediţia 33: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 33: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Braziliei appeared first on Antena Sport.
16:00
Cristi Săpunaru a vorbit în cadrul unei emisiuni despre scandalul apărut înainte de retragerea sa de la Rapid, când a fost acuzat de un membru din staff că aducea bere în cantonamentele echipei. Fostul căpitan al bucureștenilor a dezvăluit că urmează să înceapă un proces și că își dorește să se facă dreptate. Săpunaru consideră […]
15:30
Cine sunt cei mai buni jucători după primele 16 etape din Liga 1! Surpriza de pe primul loc # Antena Sport
Liga 1 ia ultima pauză din acest an pentru meciurile echipelor naţionale. După 16 etape din acest sezon, Rapid se află pe primul loc, cu 35 de puncte, giuleştenii fiind urmaţi de surpriza FC Botoşani, cu 32 de puncte. FCSB şi CFR Cluj sunt echipele care au dezamăgit în acest început de sezon şi care […]
Acum 8 ore
15:10
Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu mai are răbdare cu Dennis Politic şi este dispus să renunţe la fostul atacant de la Dinamo. Ajuns în vară la campioana României, Politic a fost unul dintre pariurile lui Becali. Cu toate acestea, el nu a confirmat. Gigi Becali susţine că transferul lui Dennis Politic l-a […]
14:40
Joan Laporta, anunț tranșant despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: “Din respect pentru el” # Antena Sport
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat, miercuri, că "speculaţiile" privind o posibilă revenire a starului Lionel Messi ca jucător nu sunt "realiste". Într-un interviu acordat pentru Catalunya Radio, Laporta, întrebat despre mesajul enigmatic al lui Messi după vizita sa improvizată pe Camp Nou, a reiterat că doreşte să organizeze un "omagiu" argentinianului, dar că […]
14:00
În lumea sportului de performanță, alimentația nu mai este doar o chestiune de preferințe culinare, este o strategie de succes. Sportivii de elită, dar și cei amatori, au înțeles că energia, forța și rezistența provin în mare măsură din ceea ce pun zilnic în farfurie. Dincolo de antrenamentele intense, dieta este combustibilul care poate face […]
13:50
Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: “E mult mai bun decât Miculescu” # Antena Sport
Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Bosnia ş
13:50
LPF s-a pronunțat în scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Două scenarii: pedeapsă sportivă sau penală # Antena Sport
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre scandalul apărut recent în fotbalul românesc care o vizează pe Metaloglobus. Câțiva jucători din lotul formației din Pantelimon sunt acuzați că și-au făcut conturi pe site-uri de pariuri prin intermediul unui membru din staff și pus bani inclusiv pe echipa lor. Scandalul pariurilor […] The post LPF s-a pronunțat în scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Două scenarii: pedeapsă sportivă sau penală appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:20
El este “marea dezamăgire” de la Interul lui Cristi Chivu. Verdictul devastator dat de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Ziariștii de la Gazzetta dello Sport nu l-au menajat deloc pe Luis Henrique, fotbalistul brazilian adus de Inter în această vară de la Olympique Marseille. Jurnaliștii din “cizmă” nu s-au arătat deloc convinși de unul dintre primele transferuri făcute de “nerazzurri” în era lui Cristi Chivu, pe care l-au catalogat drept o mare dezamăgire. Luis […] The post El este “marea dezamăgire” de la Interul lui Cristi Chivu. Verdictul devastator dat de Gazzetta dello Sport appeared first on Antena Sport.
13:20
Joan Laporta a rupt tăcerea, după scandalul provocat de Lamine Yamal la naţională: “Acţionăm în interesul Barcelonei” # Antena Sport
Clubul FC Barcelona, criticat dur de Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) şi de Luis de la Fuente în legătură cu operaţia lui Lamine Yamal, a afirmat, marţi, că a informat toate părţile implicate cu privire la starea sa a jucătorului. Miercuri, preşedintele clubului Joan Laporta a reiterat acest lucru. „I-am informat imediat ce am primit […] The post Joan Laporta a rupt tăcerea, după scandalul provocat de Lamine Yamal la naţională: “Acţionăm în interesul Barcelonei” appeared first on Antena Sport.
12:50
“Nu pot să promit titlul” Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat # Antena Sport
Filipe Coelho, noul antrenor al Universităţii Craiova, a fost prezentat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă. Portughezul i-a luat locul lui Mirel Rădoi, cel care şi-a dat demisia în urma înfrângerii cu UTA Arad, de pe teren propriu. Coelho a preluat echipa de pe locul 4 în Liga 1, la 6 puncte în spatele […] The post “Nu pot să promit titlul” Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat appeared first on Antena Sport.
12:30
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata # Antena Sport
Legendarul compozitor Horia Moculescu a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. În ultima perioadă Horia Moculescu s-a aflat internat în stare gravă la Institutul “Matei Balş” din Capitală. Horia Moculescu era un mare fan al FCSB-ului. În ciuda unor divergenţe cu Gigi Becali, el i-a ţinut partea acestuia în conflictul cu armata. […] The post A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata appeared first on Antena Sport.
12:30
“Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso # Antena Sport
Viitorul lui Fernando Alonso în Formula 1 este momentan sub semnul întrebării, în contextul în care ibericul nu a anunțat momentan când ar urma să se retragă de pe grilă. Pilotul de 44 de ani a dezvăluit recent că dacă monopostul de la Aston Martin va avea un randament bun, atunci va lua în considerare […] The post “Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso appeared first on Antena Sport.
11:50
Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei” # Antena Sport
Novak Djokovic l-a avertizat pe Jannik Sinner că suspendarea de trei luni pentru dopaj va plana asupra lui ca un „nor” şi a pus sub semnul întrebării momentul aplicării sancţiunii, relatează The Guardian. Sinner a ispăşit o suspendare de trei luni din februarie 2025, după ce Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a acceptat explicaţia sa că […] The post Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei” appeared first on Antena Sport.
11:20
Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu şi-a adus aminte de cele mai importante goluri ale carierei. În optimile de finală de la World Cup 1994, Dumitrescu marca două goluri în victoria cu 3-2 a României, contra Argentinei. Tricolorii se calificau în sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite, după cel mai bun meci din istoria naţionalei de […] The post Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta” appeared first on Antena Sport.
11:20
Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho # Antena Sport
Conducerea de la Universitatea Craiova începe să contureze staff-ul tehnic în jurul principalului Filipe Coelho, iar recent oficialii au luat o decizie cu privire la cine va fi secund. Toni Petrea, tehnicianul care a adus ultima Cupă a României din palmaresul celor de la FCSB, urmează să vină în Bănie. Filipe Coelho va avea astfel […] The post Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho appeared first on Antena Sport.
11:00
“A plecat trist și supărat”. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei # Antena Sport
Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a venit cu noi declarații după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naționalei, situația iscând un scandal imens în fotbalul iberic. Superstarul Barcelonei a fost luni supus unei proceduri pentru a-și trata pubalgia care necesită o perioadă ulterioară de repaus de minim 7 zile, acest lucru întâmplându-se […] The post “A plecat trist și supărat”. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei appeared first on Antena Sport.
10:30
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: “A transferat aceste concepte” # Antena Sport
Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter, după 11 etape disputate în acest sezon din Serie A. Echipa antrenorului român este la egalitate de puncte cu AS Roma şi este lăudată din toate părţile. Jocul lui Inter i-a făcut pe jurnaliştii italieni să analizeze foarte bine deciziile luate de Cristi Chivu de la […] The post Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: “A transferat aceste concepte” appeared first on Antena Sport.
10:10
Mai sunt trei Mari Premii de disputat (Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi) și o cursă de sprint (Qatar). Clasament arată în prezent astfel: 1. Lando Norris – 390 puncte, 2. Oscar Piastri – 366 puncte, 3. Max Verstappen – 341 puncte. În 2025, Norris a avut 7 victorii și a urcat de 11 ori […] The post Care sunt șansele lui Lando, Oscar și Max la titlu? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
10:00
Primul jucător de la Universitatea Craiova care i-a mulțumit public lui Mirel Rădoi după demisie: “O plăcere” # Antena Sport
Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova nu a generat atât de multe reacții în mediul online din partea foștilor săi elevi. Până acum, singurul jucător care a ținut să îi transmită un mesaj tehnicianului care și-a dat demisia din Bănie a fost tânărul Mihnea Rădulescu, care a fost adus pe Ion Oblemenco în […] The post Primul jucător de la Universitatea Craiova care i-a mulțumit public lui Mirel Rădoi după demisie: “O plăcere” appeared first on Antena Sport.
09:40
Mijlocaşul brazilian Oscar, fostul jucător al echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, a fost spitalizat marţi după ce a prezentat anomalii cardiace în timpul testelor medicale de rutină efectuate la centrul de antrenament al actualului său club, Sao Paulo FC, informează EFE. Oscar, în vârstă de 34 de ani, care a participat la Cupa Mondială […] The post Fostul star de la Chelsea a ajuns în spital din cauza unor “anomalii cardiace” appeared first on Antena Sport.
09:30
Lionel Messi, întrebat din nou dacă participă la Cupa Mondială din 2026: “Nu vreau să fiu o povară” # Antena Sport
Lionel Messi, câştigător de opt ori a Balonului de Aur, a acordat, marţi, un interviu publicaţiei catalane Sport, la o zi după apariţia sa foarte remarcată pe gazonul miticului stadion al Barcelonei. Argentinianul, care a primit premiul onorific pentru “cel mai iubit jucător din istoria Barça” din partea mass-media, insistă în primul rând asupra dorinţei […] The post Lionel Messi, întrebat din nou dacă participă la Cupa Mondială din 2026: “Nu vreau să fiu o povară” appeared first on Antena Sport.
09:00
Nadia Comăneci, “Zeiţa de la Montreal”, multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a scris istorie în gimnastica mondială reuşind primul 10 perfect, împlineşte, miercuri, 64 de ani. În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată la data de 29 mai anul viitor. Nadia Comăneci, […] The post Nadia Comăneci, “Zeiţa de la Montreal”, a împlinit 64 de ani appeared first on Antena Sport.
08:50
Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia – România: “Vreau să înțep jucătorii” # Antena Sport
Ladislau Boloni, fostul mare jucător și antrenor român, a prefațat în termeni critici meciul de totul sau nimic al naționalei României contra Bosniei. Cu șanse infime la primul loc din Grupa H, “tricolorii” speră în continuare la poziția secundă, iar o victorie în fața balcanicilor ar conta enorm în acest sens. Omul care a ocupat […] The post Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia – România: “Vreau să înțep jucătorii” appeared first on Antena Sport.
