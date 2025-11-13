Mihai Stoica i-a dat replica lui Angelescu după ce acesta a susţinut că Dobre e mult mai bun decât Miculescu

13:50

Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu San Marino, ultima din această campanie de calificare, se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. De la Rapid, Marian Aioani şi […] Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "E mult mai bun decât Miculescu"