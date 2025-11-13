A avut probleme în Liga 1, dar UEFA l-a delegat din nou! Ce meci va arbitra Istvan Kovacs. Îl va avea alături pe Radu Petrescu

08:40

Gabi Balint l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea. Acesta l-a criticat pe atacantul de la FCSB pentru cartonașul roșu încasat în remiza cu Hermannstadt, scor 3-3. Balint a declarat că Bîrligea nu ar fi meritat să fie criticat în termeni atât de duri după gafa comisă în meciul de […] The post Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: „De ce să te cerți cu el?” appeared first on Antena Sport.