Răsturnare de situație în jaful de la Luvru. O suspectă, iubita unuia dintre hoți, a fost eliberată sub control judiciar

Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei Gherman Galuşcenko, anunţă miercuri premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei, relatează Reuters.Autorităţile ucrainene au inculpat şapte persoane în cadrul unui dosar de presupusă mită, în sumă de 100 de milioane de dolari, implicând oficiali de rang înalt în sectorul energiei, care a înfuriat publicul şi a atras atenţia asupra luptei împotriva corupţiei a Kievului.Galiuşceno, care ocupa anterior postul de ministru al Energiei, era vizat de o anchetă, a anunţat marţi Ministerul Justiţiei.Ministerul nu a precizat dacă ceastă anchetă are legătură cu dosarul de corupţie în sectorul energiei anchetat de căytre Biroul Naţional ucrainean de luptă împotriva corupţiei.Galuşcenko a aprobat decizia Guvernului.El a anunţat într-o postare pe Facebook că ”suspendarea pe durata anchetei este o măsură civilizată şi adecvată”.”Mă voi apăra în faţa tribunalelor şi îmi voi demonstra poziţia”, a adăugat el, fără să ofere vreun detaliu despre cauza anchetei.Acuzaţii de mită în sectorul energiei sunt deosebit de sensibile pentru marele public, care este afectat de întreruperi îndelungate zilnice în mare parte a ţării, înainte de sosirea iernii, în timp ce ţara luptă să respingă atacuri masive ruse împotriva infrastructurilor ucrainene.