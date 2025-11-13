ANAF începe verificări ample la nivel național. Peste 500 de mari contribuabili vor fi supuși controalelor
Newsweek.ro, 13 noiembrie 2025 16:50
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara verificări fiscale extinse care vizează p...
Acum 5 minute
17:30
Amendă de 80€, pentru emirul Qatarului. Și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața magazinului de 2.000.000.000€ # Newsweek.ro
Poliția din Londra nu are „milă”. Emirul Qatarului și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața celebrul...
17:30
România obţine aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles, după negocieri intense cu Comisia Europeană # Newsweek.ro
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ...
Acum 10 minute
17:20
Tudorel Toader, fost rector, fost ministru și judecător la CCR, mai pierde un proces contra presei # Newsweek.ro
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriv...
Acum 30 minute
17:10
Un brand de modă dispare pentru totdeauna de pe piață. Care e motivul invocat de companie? # Newsweek.ro
Un brand de haine sport se retrage de pe piață. Produsele încă sunt la vânzare și sunt promoții subs...
17:10
Spitalul Bagdasar-Arseni marchează o premieră medicală: intervenţie neurochirurgicală cu pacientul conştient # Newsweek.ro
O echipă medicală de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală a realizat pentru prima dată în unit...
17:00
Pensiile cresc cu 7% în Polonia și cu 9% în Bulgaria. Cu cât vor scădea pensiile în România în 2026? # Newsweek.ro
Pensiile în Polonia și în Bulgaria vor crește cu un procent care va depăși chiar inflația. În acelaș...
Acum o oră
16:50
ANAF începe verificări ample la nivel național. Peste 500 de mari contribuabili vor fi supuși controalelor # Newsweek.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara verificări fiscale extinse care vizează p...
16:40
Hackerii proruşi vizează Danemarca. Instituţii şi o companie de apărare, afectate de un atac cibernetic # Newsweek.ro
Un atac cibernetic de amploare a vizat mai multe instituţii din Danemarca şi o companie din industri...
Acum 2 ore
16:20
CEDO condamnă Polonia pentru restricționarea avortului și încălcarea dreptului la viață privată # Newsweek.ro
CEDO a decis că Polonia a încălcat dreptul la viață privată al unei femei care a fost nevoită să avo...
16:00
Care e stadiul lucrărilor la Centura Comarnic, ce va reduce coșmarul de pe DN1? Are 6 km, se lucrează de 2 ani # Newsweek.ro
Centura Comarnic, ce va reduce puțin coșmarul din traficul de pe DN1 - Valea Prahovei, e încă depart...
16:00
România și Ucraina înființează un grup de lucru pentru garantarea educației în limba maternă română # Newsweek.ro
Ministrul Educației din România și prim-viceministrul ucrainean Yevhen Kudriavets au convenit creare...
15:50
Avertismentul șefului Pentagonului: Nu poți fi peste tot. Europa trebuie pregătită pentru propria apărare # Newsweek.ro
Dacă SUA își asumă întreaga responsabilitate pentru situația din regiunea Indo-Pacifică, Europa treb...
Acum 4 ore
15:30
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi # Newsweek.ro
Reprezentanții CSM au negociat ieri cu guvernul tăierea pensiilor speciale. Bolojan a respins propun...
15:30
Singurătatea este o problemă sensibilă. Micile obiceiuri pot contribui la sentimentele de singurătat...
15:20
SUA simulează atacuri la granița Rusiei cu bombardiere nucleare B-52H. Tensiune maximă la Kremlin # Newsweek.ro
Un bombardier strategic american B-52H a exersat lovituri asupra unor ținte din estul Finlandei, la ...
15:10
Unul dintre cele mai periculoase tipuri de cancer poate fi detectat mai devreme. Simptomele care dau alarma # Newsweek.ro
Puțini oameni supraviețuiesc cancerului pancreatic – parțial pentru că acest tip de cancer devine ad...
15:00
S-a terminat gratuitatea! Mașinile electrice, taxate cu 13,5£ în centrul Londrei din 2026. Termicele, cu 18 £ # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, mașinile electrice nu vor mai circula gratis în centrul Londrei. Șoferii vor ...
14:50
SUA pregătește o „distribuție gratuită” de tunuri, Abrams, Bradley și Apache. Beneficiarii, costuri colaterale # Newsweek.ro
În cadrul programului „Excess Defense Articles” (Articole în Exces de Apărare), Statele Unite oferă ...
14:40
Bolojan, întâlnire cu premierul Republicii Moldova: „Se puneau garduri între noi. Azi construim punți” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au reafirmat la București parteneriatul strategic dintre România ...
14:30
Șeful Renault trage un semnal de alarmă: „Oamenii nu mai au bani să cumpere mașini noi” # Newsweek.ro
François Provost, noul șef al Renault, trage un semnal de alarmă, în contextul în care UE impune obi...
14:20
EURO U21 2025 din Slovacia s-a încheiat cu o finală spectaculoasă între Anglia și Germania, decisă î...
14:10
Scandalul prețului la carburanți. Ministrul Energiei: „Nu există condiții obiective pentru scumpiri” # Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, afirmă că sancțiunile impuse companiei Lukoil nu justifică o crește...
14:10
Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, cinci decrete de numire a unor consilieri. Vlad Va...
14:00
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Cons...
13:50
CE vrea un serviciu de informații european. Vor fi detașați ofițeri din serviciile naționale de spionaj # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să creeze un serviciu de informați...
13:40
Un incendiu a izbucnit la un hotel din Timişoara. Zece persoane, angajaţi, s-au autoevacuat # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la ultimul etaj al unui hotel din Timişoara, iar 10 persoane, angajaţi ...
Acum 6 ore
13:20
VIDEO Ploaie de foc într-un cartier din Rusia, după ce Ucraina a atacat orașul Orel cu rachetele Flamingo # Newsweek.ro
Teroarea și frica lovește din plin Rusia lui Putin. Orașul rus Orel a fost vizat noaptea trecută de ...
13:10
Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi finanţat din fonduri europene # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va...
12:50
Australia: Femeie care se prezenta drept ghicitoare, arestată pentru o presupusă fraudă de 46.000.000$ # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 53 de ani care pretindea că este maestră feng shui şi ghicitoare a fost aresta...
12:50
Pericol de explozie în București de la o țeavă de gaze. 20 de oameni, evacuați de urgență. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Este alertă într-un cartier din București după ce o țeavă de gaze a fost fisurață în urma unor lucră...
12:40
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut...
12:30
Demnitar public, prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale din Gorj # Newsweek.ro
Un demnitar public a fost prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale di...
12:10
VIDEO Ce spun bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (P) # Newsweek.ro
Locuitorii Sectorului 6 își descriu cartierul bucureștean într-un mod simplu și direct: „s-a schimba...
12:00
Ucrainenii au inventat dronele printate 3D de 2.500$ care doboară sinucigașele Shahed de 20 de ori mai scumpe # Newsweek.ro
O companie ucraineană a reușit să pună la punct STING, un interceptor eficient de drone Shahed. Îl p...
11:50
Candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Era cotat la 3% # Newsweek.ro
Liviu Negoiță, candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Ca...
11:40
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Tradiții și superstiții din popor # Newsweek.ro
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Ce tradiții și superstiții are poporul român,...
Acum 8 ore
11:30
Moise Guran, Andrei Caramitru și Toader Paleologu: „Drulă nu are șanse.” Ciucu văzut ca șansa dreptei # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu începe să se profileze ca principalul favorit din zona de dreapta în cursa pentru Capi...
11:10
A murit actorul Mihai Dinvale. Anunțul a fost făcut de actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Fa...
11:10
Mulți români ajung, an de an, să nu își ia toate zilele de concediu, fie că volumul de muncă este pr...
11:00
Un rus, fondatorul Fintopio, răpit și ucis, alături de soție, în Dubai. Le-ar fi dat țeapă unor investitori # Newsweek.ro
Fondatorul platformei pentru tranzacții de criptomonede Fintopio, rusul Roman Novak, și soția sa au ...
10:50
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București # Newsweek.ro
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilie...
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galb...
10:40
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Voi face din București proiectul vieții mele" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Bucu...
10:40
Îmbrăcăminte și parfumuri contrafăcute, confiscate de Poliția de Frontieră, la Giurgiu. Valorau 2.300.000 lei # Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au confiscat, în urma unei acţiuni-fulger, dintr-un camion condus de un bulg...
10:20
Escrocheria cu „fiul în primejdie” a revenit pe WhatsApp: „Salut, tată, mi-a căzut telefonul în apă!” # Newsweek.ro
O escrocherie veche revine în forță și continuă să facă victime. Hackerii au spart conturi și acum t...
10:20
Explozie puternică la un bloc din orașul Balș, județul Olt. 3 răniți grav. 30 de persoane evacuate # Newsweek.ro
E cod roșu de intervenție în orașul Balș din Județul Olt. O garsonieră dintr-un bloc de locuințe a e...
10:20
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10% # Newsweek.ro
Ceea ce Newsweek a avertizat de mai multe ori este oficial. Pensionarii au pierdut 275 lei la pensie...
10:00
CTP despre candidații la Primăria Capitalei: „Ciucu transmite ideea de seriozitate”. Băluță, „mai ca Grindeanu # Newsweek.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV diferențele de stil dintre Ciprian ...
10:00
Veste proastă, pentru șoferi! Se scumpește asigurarea RCA! Cea mai ieftină poliță în București, 1.947 lei # Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință pentru asigurările...
10:00
Cum păcălim centrul foamei din creier? 10 sfaturi de la un doctor în nutriție. Ce e „Respirația 4711”? # Newsweek.ro
Acea mică senzație de foame dintre mese se face adesea simțită și ne face să cădem pradă dulciurilor...
