Fundația Bog’Art lansează programul „Micii visători” și le oferă cadourile mult visate copiilor cu rezultate bune la școală

Profesorul universitar Corneliu Gașpar, în vârstă de 57 de ani, șef de lucrări la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, a fost concediat după ce Comisia de Etică a constatat că ar fi agresat sexual o studentă chiar în biroul său.