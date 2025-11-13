Criză de ouă în unele supermarketuri din România. Ministrul Agriculturii a răbufnit: „Este posibil să existe practici comerciale neloiale”
Adevarul.ro, 13 noiembrie 2025 14:00
Criza de ouă se resimte în unele supermarketuri din România: rafturile sunt goale, din cauza exporturilor record și a producției mai reduse în sezonul rece. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține, însă, că „producem mult peste necesarul intern, gradul de autosuficiență este de 100%”.
Acum 10 minute
14:15
Explozia din Balș. Una dintre victime a fost operată. Autoritățile au stabilit cauza exploziei urmate de incendiu # Adevarul.ro
Femeia care a suferit arsuri în explozia urmată de incendiu care s-a produs joi-dimineață într-un bloc de garsoniere din orașul Balș a fost evaluată medical la spitalul din Slatina și i s-au efectuat primele intervenții în sala de operație.
14:15
Lukoil cere Statelor Unite o prelungire a termenului pentru vânzarea activelor din străinătate, după impunerea sancțiunilor # Adevarul.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil a solicitat Departamentului Trezoreriei Statelor Unite o amânare a termenului-limită pentru finalizarea operațiunilor sale internaționale, în urma sancțiunilor impuse de Washington, a relatat agenția Reuters, citând trei surse familiare cu situația.
Acum 30 minute
14:00
14:00
Lovitură dură pentru Dinamo: ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, intră oficial în faliment # Adevarul.ro
Lovitură neașteptată în „Ștefan cel Mare”. Clubul lui Nicolae Badea, ACS FC Dinamo, a fost declarat oficial în faliment după 14 ani de insolvență.
14:00
Nicușor Dan îl aduce la Cotroceni pe Vlad Voiculescu, anchetat de DNA în dosarul achizițiilor de vaccinuri # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe Vlad Voiculescu, în timp ce ancheta vaccinurilor continuă. În echipa prezidențială au intrat și Valentin Sorin Costreie, profesor la Universitatea din București, precum și Șerban Iftime, pentru politici economice și sociale.
Acum o oră
13:45
Emil Constantinescu îl evocă pe Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moartea Seniorului: de la ura din 1990, la iertarea torționarului și rolul decisiv în drumul spre NATO și UE # Adevarul.ro
La 30 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, Emil Constantinescu vorbește despre ura organizată împotriva Seniorului după 1989, despre iertarea torționarului pe trecerea de pietoni, rolul său în integrarea în NATO și UE și despre cât de incomod este azi exemplul său moral.
13:45
Prefectul Capitalei intervine în scandalul străzilor construite peste conductele de gaze şi îi convoacă de urgenţă pe reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 și Transgaz # Adevarul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a intervenit în disputa dintre Primăria Sectorului 3 și Transgaz privind străzile construite peste conductele de gaze, convocând o ședință de urgență pentru clarificarea situației.
13:45
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică.
13:30
Există motorină şi benzină suficiente în România, dă asigurări ministrul Energiei. Ce spune despre scumpirea carburanților # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil.
13:30
Deputatul PSD Mihai Weber rămâne fără Mercedesul de lux, de 140.000 de euro, cumpărat de un magazin sătesc # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Weber, șeful Comisiei de Apărare și Ordine Publică, a restituit un Mercedes de lux, după ce ANAF a stabilit că autoturismul a fost utilizat în interes personal, fără legătură cu activitatea firmei care l-a cumpărat.
13:30
Liderul deputaților UDMR critică cererea „exagerată” a magistraților privind pensiile speciale. „Nu este echitabil” # Adevarul.ro
Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat joi că propunerile magistraților sunt inechitabile, după ce întâlnirea de la Cotroceni convocată de Nicușor Dan pe tema pensiilor speciale s-a încheiat fără rezultat.
Acum 2 ore
13:15
Primele declaraţii ale lui Emil Boc, după ce DNA a descins la Primăria Cluj-Napoca: „Suntem victime colaterale în această anchetă penală” # Adevarul.ro
Primarul Emil Boc a făcut primele declaraţii cu privire la percheziţiile pe care DNA le-a făcut la sediul instituţiei pe care o conduce.
13:15
Scandal în sportul românesc. Foști antrenori rup tăcerea despre abuzuri și haosul de după Mondialele de la Jakart # Adevarul.ro
Scandal uriaș în gimnastica românească. Fostele antrenoare acuză abuzuri și haos la vârful federației.
13:15
20 de locatari dintr-un bloc din Capitală, evacuați de urgență. O țeavă de gaze a fost avariată în urma unor lucrări # Adevarul.ro
Locatarii dintr-o scară de bloc apropiată de zona unde a fost avariată țeava de gaze au fost evacuați de urgență.
13:15
Umbra războiului. Europa se pregătește pentru o confruntare directă cu Rusia. Zelenski avertizează că Moscova ar putea fi gata de atac până în 2029–2030 # Adevarul.ro
Europa intră într-o nouă fază de tensiune, în timp ce Moscova susține că statele occidentale se pregătesc pentru un război de proporții.
13:15
Paradisul uitat din Grecia: familiile care se mută pe insulă primesc 18.000 de euro. Ce meserii se caută # Adevarul.ro
Un colț de paradis uitat în Marea Egee, cu dealuri sălbatice, plaje izolate și stânci calcaroase abrupte, are în prezent doar 24 de locuitori permanenți și caută familii tinere și oameni cu meserii utile comunității.
13:00
Programul naţional de fertilizare in vitro va fi finanţat din fonduri europene. Anunțul ministrului Muncii: „Am reușit” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene.
13:00
Lucrările la Autostrada A8 avansează. CNIR a atribuit al doilea contract de supervizare pe zona de munte # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat, joi, că a fost atribuit cel de-al doilea contract de supervizare pentru secțiunea montană a Autostrăzii A8.
12:45
Cornel Dinu se află pe patul de spital. Legenda lui Dinamo trece prin momente grele la 77 de ani.
12:45
Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunţat, la Bruxelles, că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro pentru mobilităţi, formare şi proiecte educaţionale în întreaga Europă.
12:45
„Ghicitoare”, acuzată că a pus la cale împreună cu fiica ei o fraudă în valoare de 46 milioane de dolari # Adevarul.ro
O mamă și fiica ei au fost inculpate după ce ar fi înșelat persoane „vulnerabile” din comunitatea vietnameză din Australia.
12:30
Un nou plan privind serviciul militar voluntar în Germania. Ce au stabilit partidele din coaliția de guvernare # Adevarul.ro
Partidele coaliţiei de guvernământ din Germania au convenit asupra unui proces de recrutare obligatorie ca parte a unui nou model controversat de serviciu militar, relatează dpa.
12:30
Fundația Bog’Art lansează programul „Micii visători” și le oferă cadourile mult visate copiilor cu rezultate bune la școală # Adevarul.ro
Fundația Bog’Art lansează un nou program, intitulat „Micii visători”, o inițiativă prin care își propune să descopere copii cu rezultate bune la învățătură, din clasele I–IV, sau aptitudini speciale în diverse domenii, și să le ofere cadourile mult visate.
12:30
Daniel Băluță și-a prezentat planurile pentru Capitală: infrastructură modernă, investiții europene și spitale noi # Adevarul.ro
Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, a prezentat principalele proiecte și argumente cu care speră să-i convingă pe bucureșteni să-i acorde votul.
12:30
În sezonul rece, disconfortul la nivelul gâtului devine o problemă comună, dar extrem de deranjantă pentru o mare parte a populație.
Acum 4 ore
12:15
Castrarea chimică este folosită ca pedeapsă împotriva celor care abuzează sexual copii, în 15 țări din lume. Metoda este însă controversată. Studiile medicale dar și organizațiile civice arată că această metodă ar avea și alte efecte secundare controversate, încălcând drepturile omului.
12:15
Istvan Kovacs ține steagul sus pentru arbitrajul românesc. „Centralul” din Carei, delegat la un meci din preliminariile CM # Adevarul.ro
Arbitrul originar din Carei revine într-un oraș de coșmar pentru români, Kosice, unde naționala pierdea usturător în 1993, 2-5 cu Cehoslovacia.
12:00
Candidatul PUSL, Liviu Negoiță, a anunțat joi, 13 noiembrie, că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. „Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, a spus acesta.
12:00
CNAIR va executa o intervenție pe DN1, care vizează remedierea punctuală a unor deficiențe existente în partea carosabilă, context în care o bandă de circulație va fi ocupată.
11:45
Primarul Băluță: Oamenilor din Rahova le garantez că vor reveni în calitate de proprietari, nu de chiriași, la locuințele lor reconstruite # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și candidatul PSD la Primăria Capitalei, spune că locatarii blocului afectat de explozie, din Rahova, vor reveni în calitate de proprietari în locuințele lor reconstruite.
11:45
Meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă în acest weekend.
11:30
Donald Trump l-a parfumat pe președintele Siriei și l-a întrebat câte soţii are. „Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a întrebat, la Casa Albă, pe omologul său sirian Ahmed al-Sharaa câte soţii are şi a făcut un comentariu neaşteptat.
11:30
Statele Unite analizează posibilitatea de a ridica o bază militară temporară capabilă să găzduiască până la 10.000 de persoane, în apropierea Fâșiei Gaza.
11:15
Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Ilie Bolojan l-a însoțit la Biroul Electoral # Adevarul.ro
Liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, şi-a depus, joi, la Biroul Electoral Municipal, dosarul de candidatură din partea PNL pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti.
11:15
Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală de alte șapte femei. Mărturii șocante: „M-a luat în brațe și m-a sărutat cu forța” # Adevarul.ro
Cristian Andrei, cunoscut pentru activitatea sa în psihoterapie, se află în centrul unui scandal uriaș după ce alte șapte femei l-au acuzat de abuz sexual în timpul ședințelor. Pacientele povestesc momente șocante de hărțuire și agresiune în cadrul terapiei.
11:00
Un armistiţiu în Ucraina şi escaladarea situaţiei din Sudan, pe agenda liderilor statelor G7. Ce subiecte sensibile au fost evitate la summitul din Canada # Adevarul.ro
Miniștrii de externe ai statelor G7 au făcut apel la un armistițiu urgent în Ucraina și la detensionarea situației din Sudan. În timpul reuniunii desfășurate în Canada, participanții au evitat însă abordarea a două subiecte sensibile pentru situaţia geopolitică.
11:00
Joi, 13 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.
10:45
Premierul Republicii Moldova, primit la Cotroceni de Nicușor Dan. „Avem o oportunitate unică” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Palatul Cotroceni.
10:45
Șeful diplomației americane: Statele Unite și-au epuizat aproape complet potențialul de sancționare a Rusiei # Adevarul.ro
Statele Unite au ajuns aproape de limita posibilităților în privința impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul de stat american, Marco Rubio, după reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor G7, desfășurată în Canada.
10:45
O strategie modernă pe hârtie, o arhitectură incompletă în practică. Ce ar fi trebuit să fie, în primul rând, o strategie de securitate modernă? # Adevarul.ro
În mod ideal, strategia națională ar fi trebuit să devină o hartă operațională a securității României pentru următorii cinci ani, un document-schelet în jurul căruia instituțiile statului să își reasambleze mecanismele, cultura organizațională, bugetele și relația cu societatea.
10:45
„Șahul” anunțat de președintele României, Nicușor Dan, responsabililor sistemului de justiție actual # Adevarul.ro
Criticat tot mai mult și analizat la fiecare vorbă, gest, faptă, președintele-matematician al României, Nicușor Dan, aflat parcă în timpul unei intense partide de șah, începută de câteva luni, tocmai ne-a anunțat pe toți că urmează să atace cu toate forțele sistemul atotputernic al justiției.
10:45
Românii preferă joburile din țară, chiar dacă salariile din străinătate sunt de trei-patru ori mai mari # Adevarul.ro
Interesul românilor pentru muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii ani, iar 2025 marchează cel mai redus nivel, potrivit datelor unei mari platforme de recrutare.
10:30
Probleme mari cu banii la CFR Cluj. Vicecampioana riscă depunctarea, dacă nu achită o sumă mare # Adevarul.ro
CFR Cluj are probleme nu doar sportiv, ci și financiar.
10:30
„Glonțul s-a oprit la câțiva milimetri de creier”. Povestea cutremurătoare a româncei care a supraviețuit în mod miraculos în atentatele din Paris, din 2015 # Adevarul.ro
Se împlinesc zece ani de la atentatele de la Paris, iar româncă Cezara Popescu a relatat cum a scăpat ca prin minune după ce a fost rănită grav.
10:30
Timp de mai bine de un deceniu, Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) a derulat o operațiune secretă prin care a încercat să reducă potența culturilor de mac din Afganistan – sursa principală a opiului transformat ulterior în heroină.
10:30
Londra ar fi încercat să deschidă un canal secret cu Putin, pe fondul temerilor că Trump ar putea marginaliza Europa în dosarul ucrainean # Adevarul.ro
Guvernul britanic ar fi încercat să stabilească un canal informal de comunicare cu Vladimir Putin, în contextul temerilor că administrația Trump ar putea pune în umbră interesele europene în războiul din Ucraina, relatează Financial Times.
Acum 6 ore
10:15
Bulgaria stă cel mai bine din Balcani la puterea de cumpărare. A depășit atât România, cât și Grecia # Adevarul.ro
Bulgaria a depășit atât România, cât și Grecia în ceea ce privește puterea de cumpărare, consolidându-se ca lider în Balcani, scrie publicația bulgară Novinite.
10:15
Miniștrii de Externe din G7 au cerut un armistiţiu de urgenţă în Ucraina. „Frontierele internaționale nu trebuie modificate cu forța” # Adevarul.ro
Un armistiţiu este necesar ”de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort.
10:15
SPP cumpără pastile pentru prostată marită, osteoporoză, reflux gastroesofagian, sevraj alcoolic sau tulburări cognitive # Adevarul.ro
Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a făcut o achiziție importantă de medicamente, pentru a asigura angajaților acces rapid la tratamente pentru diverse afecțiuni, de la probleme digestive și cardiovasculare, până la tulburări cognitive, sevraj alcoolic sau afecțiuni ale prostatei și oaselor.
10:15
Rapperul Diddy, de nerecunoscut după o lună de închisoare. Prima fotografie oficială după condamnare # Adevarul.ro
Cunoscutul rapper Sean Diddy Combs apare complet transformat, în prima fotografie oficială apărută după o lună de la condamnarea sa la patru ani de închisoare pentru trafic sexual și transport în scopul prostituției.
