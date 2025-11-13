DECIZIE Guvernul va finaliza 91% dintre proiectele PNRR gestionate de Ministerul Dezvoltării, în valoare de 26 miliarde lei

12:30

Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din România, în care firma de investiții Mozaik Investments a achiziționat, vara aceasta, o participație majoritară, se numără printre puținele școli din România care le oferă elevilor o pregătire completă pentru viitoarea piață a muncii, prin implementarea integrală a programului International Baccalaureate® (IB) Continuum – de la grădiniță până la liceu.