Gluma proastă făcută la 112 de doi elevi care au chiulit la ora de biologie. Ce au putut să spună Poliției?

Newsweek.ro, 13 noiembrie 2025 18:40

Doi elevi din București au chiulit de la ora de biologie și au sunat la 112 să facă o glumă proastă....

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
18:50
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hidratare Newsweek.ro
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hi...
Acum 30 minute
18:40
Gluma proastă făcută la 112 de doi elevi care au chiulit la ora de biologie. Ce au putut să spună Poliției? Newsweek.ro
Doi elevi din București au chiulit de la ora de biologie și au sunat la 112 să facă o glumă proastă....
Acum o oră
18:30
Cele mai minate țări cer sancționarea agresorilor care răspândesc teroarea Newsweek.ro
De ce agresorul nu poartă nicio responsabilitate pentru morțile cauzate de minele antipersonal? Ce a...
18:20
Ministrul Educației susține că profesorii poartă vina pentru analfabetismul funcțional al elevilor Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, stârnește controverse după declarațiile despre analfabetismul fun...
18:10
Germania caută soldați, 2.600 de euro pentru voluntari. Bonus pentru cei care sunt șoferi Newsweek.ro
Germania a pus la punct sistemul prin care va crește numărul de militari și se știe deja că vorbim d...
Acum 2 ore
18:00
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi pentru tentativă de omor au fost plasaţi în arest la domiciliu Newsweek.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, ...
17:40
Războiul balastului: două firme din Iași au ajuns să-și consume relațiile comerciale în instanță Newsweek.ro
Două firme și-au mutat relațiile contractuale în instanță. Una pretinde penalități pentru 28 de fact...
17:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, laudă contribuţia Franţei la consolidarea apărării aliate în România Newsweek.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, aflat miercuri şi joi în judeţele Sibiu şi Braşov, în ...
17:30
Amendă de 80€, pentru emirul Qatarului. Și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața magazinului de 2.000.000.000€ Newsweek.ro
Poliția din Londra nu are „milă”. Emirul Qatarului și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața celebrul...
17:30
România obţine aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles, după negocieri intense cu Comisia Europeană Newsweek.ro
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ...
17:20
Tudorel Toader, fost rector, fost ministru și judecător la CCR, mai pierde un proces contra presei Newsweek.ro
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriv...
17:10
Un brand de modă dispare pentru totdeauna de pe piață. Care e motivul invocat de companie? Newsweek.ro
Un brand de haine sport se retrage de pe piață. Produsele încă sunt la vânzare și sunt promoții subs...
17:10
Spitalul Bagdasar-Arseni marchează o premieră medicală: intervenţie neurochirurgicală cu pacientul conştient Newsweek.ro
O echipă medicală de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală a realizat pentru prima dată în unit...
Acum 4 ore
17:00
Pensiile cresc cu 7% în Polonia și cu 9% în Bulgaria. Cu cât vor scădea pensiile în România în 2026? Newsweek.ro
Pensiile în Polonia și în Bulgaria vor crește cu un procent care va depăși chiar inflația. În acelaș...
16:50
ANAF începe verificări ample la nivel național. Peste 500 de mari contribuabili vor fi supuși controalelor Newsweek.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara verificări fiscale extinse care vizează p...
16:40
Hackerii proruşi vizează Danemarca. Instituţii şi o companie de apărare, afectate de un atac cibernetic Newsweek.ro
Un atac cibernetic de amploare a vizat mai multe instituţii din Danemarca şi o companie din industri...
16:20
CEDO condamnă Polonia pentru restricționarea avortului și încălcarea dreptului la viață privată Newsweek.ro
CEDO a decis că Polonia a încălcat dreptul la viață privată al unei femei care a fost nevoită să avo...
16:00
Care e stadiul lucrărilor la Centura Comarnic, ce va reduce coșmarul de pe DN1? Are 6 km, se lucrează de 2 ani Newsweek.ro
Centura Comarnic, ce va reduce puțin coșmarul din traficul de pe DN1 - Valea Prahovei, e încă depart...
16:00
România și Ucraina înființează un grup de lucru pentru garantarea educației în limba maternă română Newsweek.ro
Ministrul Educației din România și prim-viceministrul ucrainean Yevhen Kudriavets au convenit creare...
15:50
Avertismentul șefului Pentagonului: Nu poți fi peste tot. Europa trebuie pregătită pentru propria apărare Newsweek.ro
Dacă SUA își asumă întreaga responsabilitate pentru situația din regiunea Indo-Pacifică, Europa treb...
15:30
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi Newsweek.ro
Reprezentanții CSM au negociat ieri cu guvernul tăierea pensiilor speciale. Bolojan a respins propun...
15:30
3 obiceiuri discrete care te fac să te simți singur la pensie. Renunță la ele imediat Newsweek.ro
Singurătatea este o problemă sensibilă. Micile obiceiuri pot contribui la sentimentele de singurătat...
15:20
SUA simulează atacuri la granița Rusiei cu bombardiere nucleare B-52H. Tensiune maximă la Kremlin Newsweek.ro
Un bombardier strategic american B-52H a exersat lovituri asupra unor ținte din estul Finlandei, la ...
15:10
Unul dintre cele mai periculoase tipuri de cancer poate fi detectat mai devreme. Simptomele care dau alarma Newsweek.ro
Puțini oameni supraviețuiesc cancerului pancreatic – parțial pentru că acest tip de cancer devine ad...
Acum 6 ore
15:00
S-a terminat gratuitatea! Mașinile electrice, taxate cu 13,5£ în centrul Londrei din 2026. Termicele, cu 18 £ Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, mașinile electrice nu vor mai circula gratis în centrul Londrei. Șoferii vor ...
14:50
SUA pregătește o „distribuție gratuită” de tunuri, Abrams, Bradley și Apache. Beneficiarii, costuri colaterale Newsweek.ro
În cadrul programului „Excess Defense Articles” (Articole în Exces de Apărare), Statele Unite oferă ...
14:40
Bolojan, întâlnire cu premierul Republicii Moldova: „Se puneau garduri între noi. Azi construim punți” Newsweek.ro
Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au reafirmat la București parteneriatul strategic dintre România ...
14:30
Șeful Renault trage un semnal de alarmă: „Oamenii nu mai au bani să cumpere mașini noi” Newsweek.ro
François Provost, noul șef al Renault, trage un semnal de alarmă, în contextul în care UE impune obi...
14:20
Campionatul European U21: care sunt cei mai populari jucători Newsweek.ro
EURO U21 2025 din Slovacia s-a încheiat cu o finală spectaculoasă între Anglia și Germania, decisă î...
14:10
Scandalul prețului la carburanți. Ministrul Energiei: „Nu există condiții obiective pentru scumpiri” Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, afirmă că sancțiunile impuse companiei Lukoil nu justifică o crește...
14:10
Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, cinci decrete de numire a unor consilieri. Vlad Va...
14:00
Compozitorul Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu Newsweek.ro
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Cons...
13:50
CE vrea un serviciu de informații european. Vor fi detașați ofițeri din serviciile naționale de spionaj Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să creeze un serviciu de informați...
13:40
Un incendiu a izbucnit la un hotel din Timişoara. Zece persoane, angajaţi, s-au autoevacuat Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la ultimul etaj al unui hotel din Timişoara, iar 10 persoane, angajaţi ...
13:20
VIDEO Ploaie de foc într-un cartier din Rusia, după ce Ucraina a atacat orașul Orel cu rachetele Flamingo Newsweek.ro
Teroarea și frica lovește din plin Rusia lui Putin. Orașul rus Orel a fost vizat noaptea trecută de ...
13:10
Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi finanţat din fonduri europene Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va...
Acum 8 ore
12:50
Australia: Femeie care se prezenta drept ghicitoare, arestată pentru o presupusă fraudă de 46.000.000$ Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 53 de ani care pretindea că este maestră feng shui şi ghicitoare a fost aresta...
12:50
Pericol de explozie în București de la o țeavă de gaze. 20 de oameni, evacuați de urgență. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Este alertă într-un cartier din București după ce o țeavă de gaze a fost fisurață în urma unor lucră...
12:40
Emil Boc, despre verificările DNA la Primăria Cluj-Napoca: Suntem victime colaterale Newsweek.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut...
12:30
Demnitar public, prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale din Gorj Newsweek.ro
Un demnitar public a fost prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale di...
12:10
VIDEO Ce spun bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (P) Newsweek.ro
Locuitorii Sectorului 6 își descriu cartierul bucureștean într-un mod simplu și direct: „s-a schimba...
12:00
Ucrainenii au inventat dronele printate 3D de 2.500$ care doboară sinucigașele Shahed de 20 de ori mai scumpe Newsweek.ro
O companie ucraineană a reușit să pună la punct STING, un interceptor eficient de drone Shahed. Îl p...
11:50
Candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Era cotat la 3% Newsweek.ro
Liviu Negoiță, candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Ca...
11:40
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Tradiții și superstiții din popor Newsweek.ro
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Ce tradiții și superstiții are poporul român,...
11:30
Moise Guran, Andrei Caramitru și Toader Paleologu: „Drulă nu are șanse.” Ciucu văzut ca șansa dreptei Newsweek.ro
Ciprian Ciucu începe să se profileze ca principalul favorit din zona de dreapta în cursa pentru Capi...
11:10
Doliu în cinematografia din România. A murit actorul Mihai Dinvale Newsweek.ro
A murit actorul Mihai Dinvale. Anunțul a fost făcut de actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Fa...
11:10
Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate? Până când poți să ți le iei? Newsweek.ro
Mulți români ajung, an de an, să nu își ia toate zilele de concediu, fie că volumul de muncă este pr...
Acum 12 ore
11:00
Un rus, fondatorul Fintopio, răpit și ucis, alături de soție, în Dubai. Le-ar fi dat țeapă unor investitori Newsweek.ro
Fondatorul platformei pentru tranzacții de criptomonede Fintopio, rusul Roman Novak, și soția sa au ...
10:50
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București Newsweek.ro
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilie...
10:50
METEO Alertă de ceață în 15 județe. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galb...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.