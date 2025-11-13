Cine l-a făcut „gospodar”pe primarul arestat pentru luare de mită şi de ce
Monitorul de Neamț , 13 noiembrie 2025
„Gospodar", aşa l-a catalogat ironic consilierul judeţean Laurenţiu Creţu, pe primarul de Zăneşti anchetat de DNA pentru luare de mită şi arestat preventiv. Remarca ironică a fost făcută în cadrul emisiunii Revista presei… altfel, la MonitorTV, emisiune în care alesul judeţean şi-a exprimat temerea că, dacă a pus ceva deoparte din şpaga pe care este
Asta a fost și este clasa politică românească – nimic pentru popor, totul pentru noi
De peste trei decenii, România trăiește sub aceeași mască a schimbării. Se schimbă fețele, siglele, promisiunile — dar nu se schimbă esența: o clasă politică născută din oportunism, hrănită din minciună și crescută pe spinarea unui popor obosit de speranțe. Sub fiecare guvernare, în spatele fiecărui zâmbet electoral, se ascunde aceeași deviză nespusă, dar mereu
Consilierii nemţeni au fost convocaţi pentru o şedinţă de îndată în care au fost aprobate mai multe proiecte cu impact pentru comunitatea nemțeană. asocierea cu Municipiul Piatra-Neamț pentru construirea unui adăpost pentru animale; parteneriatul cu Liceul de Arte „Victor Brauner" pentru organizarea Concursului Național „Emanuel Elenescu" (finanțare CJ: 15.000 lei); documentația privind concesionarea serviciului de
Proiectul pentru platforma de pe Cuejdi pare că intră în linie dreptă, după cum susţine primarul Adrian Niţă. Acesta a avut recent un mesaj public în care vorbeşte despre acest proiect ca fiind unul real şi care va schimba imaginea oraşului. Şi a făcut publice şi o serie de imagini ce ţin de acest proiect.
Măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele – proiectul pregătit de Guvern
Guvernul României pregătește un pachet de măsuri care vizează românii ce nu își achită la timp taxele, impozitele și amenzile. Printre sancțiuni se numără imposibilitatea de a vinde proprietăți și suspendarea permisului de conducere. Guvernul pregătește măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele, menite să asigure echitate socială și disciplină fiscală. Noul
Fără bilet de trimitere la medic – măsură care simplifică accesul pacienților la consultații și tratamente
Ministerul Sănătății anunță eliminarea biletului de trimitere pentru mai multe categorii de bolnavi cronici, măsura urmărind reducerea birocrației și acces mai rapid la medicii specialiști. Pacienții vor putea ajunge fără bilet de trimitere la medic începând cu 2025, potrivit noilor reglementări semnate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Măsura vizează simplificarea
Permisul suspendat, dar curajul nelimitat – șofer cu identitate falsă din Oniceni
Polițiștii din cadrul Secției Rurale Ion Creangă au depistat un tânăr din Oniceni care a încercat să păcălească legea, prezentându-se cu datele de identitate ale altei persoane, deși avea permisul suspendat. Un șofer cu identitate falsă din Oniceni a crezut că, dacă „împrumută" numele de la altul, scapă de probleme. Polițiștii din Ion Creangă au
Amenzi de peste 3.000 de lei și un dosar penal în urma acțiunilor polițiștilor din Români
Polițiștii din Români, împreună cu reprezentanți ai DSVSA Neamț, au verificat transporturile de animale și respectarea legislației rutiere, aplicând sancțiuni și constatând o infracțiune. Polițiștii din Români au desfășurat, la data de 12 noiembrie, o amplă acțiune de control pentru verificarea respectării legislației sanitar-veterinare și a circulației rutiere. În cadrul activităților au fost aplicate sancțiuni,
Șofer din Dămuc, prins cu 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat – a uitat și luminile, și direcția
Un bărbat de 36 de ani din Dămuc a fost depistat de polițiștii din Bicaz în timp ce conducea haotic, fără lumini și sub influența alcoolului, având 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Când alcoolul „aprinde" mai tare decât farurile: un șofer din Dămuc a fost prins de polițiștii rutieri din Bicaz după ce
S.C. IRINEL FORST BETRIEB S.R.L. cu sediul în str. Cujbeni, nr. 68, sat Pluton, com. Pipirig, jud. Neamț, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire clădire P+1E cu destinația de spațiu comercial și service auto", propus a fi amplasat în str. Cujbeni, f.n (DC 158), sat Pluton,
Polițiștii din Neamț, acțiune amplă în domeniul silvic – amenzi, confiscări și două dosare penale
Polițiștii nemțeni, alături de reprezentanți ai Direcției Silvice și Gărzii Forestiere, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul silvic. Polițiștii au desfășurat o acțiune amplă în domeniul silvic în județul Neamț, în perioada 6–8 noiembrie, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale și a transportului neautorizat de material lemnos. În urma verificărilor,
Incendiu în municipiul Roman – focul izbucnit de la un scurtcircuit putea cuprinde întreaga casă
Pompierii din cadrul Detașamentului Roman au intervenit aseară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din municipiu. Un incendiu în municipiul Roman a izbucnit aseară, în jurul orei 23:00, la o casă situată pe strada Fănel Ciupitu. Pompierii au intervenit prompt, reușind să oprească extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Intervenția pompierilor „Aseară, la ora
Acuzaţiile DNA la adresa primarului de Zăneşti: şpagă din trotuare, amenajare parc şi reabilitarea unei grădiniţe
Ioan Filip, primarul comunei Zăneşti, a fost reţinut de DNA, alături de doi angajaţi din primărie, şi un administrator al unei societăţi comerciale. Acuzele sunt de luare de mită şi abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu şi dare de mită. Ca mită, procurorii vorbesc şi despre construirea unei case cu 40-50.000 de
Veşti proaste pentru nemţeni. Lotul Leghin – Târgu Neamț campion la tăieri de fonduri
Veşti proaste pentru nemţeni în ceea ce priveşte A8, Lotul Leghin – Târgu Neamț. Acesta este campion la tăieri de fonduri. În vreme ce alte loturi de autostrăzi au beneficiat de suplimentări consistente de fonduri, tăierea în ceea ce priveşte lotul menţionat este de 428 milioane de lei. Într-un nedorit top al tăierilor mai sunt
Două discursuri răsunătoare au zguduit din temelii congresul sfinților fără sfințenie: el, Grindeanu, cu vocea unui tehnocrat reciclat din gunoiul politicii vechi, și ea, Lia Olguța Vasilescu, predicând cu zel despre renașterea unei țări pe care au jefuit-o, bucată cu bucată, ani la rând. Ţinei, Doamne, fără ei, ce s-ar face alianța de azi —
O nouă întâlnire privind reabilitarea Secţiei Oncologie a avut loc recent la Consiliul Judeţean, conform reprezentanţilor instituţiei amintite. Au participat directorul unității medicale, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava" al județului Neamț, reprezentanți ai Companiei Naționale de Investiții, proiectanți și arhitecți, precum și directorii Direcției de Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeana a Consiliului Județean
Ghinion pentru nemţeni în ceea ce priveşte A8, chiar dacă ministrul transporturilor e din Neamţ. Recent, Compania Națională de Investiții Rutiere a anunţat că a primit o contestație a Asocierii SA & PE CONSTRUCT SRL (Leader), TEHNOSTRADE S.R.L.,SPEDITION UMB, Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos al Autostrăzii
Polițiștii rutieri din Neamț atrag atenția: montați anvelope de iarnă și circulați cu prudență
Odată cu apropierea sezonului rece, polițiștii rutieri din Neamț reamintesc conducătorilor auto obligațiile legale privind echiparea vehiculelor cu anvelope de iarnă și recomandările pentru o circulație sigură. Polițiștii rutieri din Neamț transmit un mesaj important tuturor șoferilor: anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Respectarea regulilor poate
Pr. Nicău Nicolae În vremea de acum, când lumea pare să se afunde tot mai adânc în valurile tulburi ale nedreptății, minciunii și nepăsării, prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Mina se arată nu doar ca o simplă aducere aminte a unui martir al veacurilor trecute, ci ca o chemare vie la trezvie și la pocăință. Căci,
Un conducător auto din Cracăul Negru a fost prins la volan cu 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, în urma unui control efectuat de polițiștii rutieri din Neamț. Oprirea în trafic „La data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 17:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au oprit, pe DC 165, în localitatea
Un bărbat prins transportând animale fără documente a încercat să ofere 200 de euro polițiștilor din Români, pentru a evita sancțiunile. Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro oferită de un bărbat prins transportând animale fără documente sanitar-veterinare. Incidentul a avut
Polițiștii au acționat în zona liceelor din municipiul Roman – verificări, sancțiuni și întâlniri cu elevii # Monitorul de Neamț
Polițiștii din municipiul Roman au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii publice și a siguranței în zona liceelor din oraș. Polițiștii au acționat în zona liceelor din municipiul Roman, pentru menținerea unui climat optim de siguranță publică și prevenirea faptelor antisociale. Au fost efectuate controale, instituite filtre rutiere și desfășurate activități preventive în rândul elevilor. […] Articolul Polițiștii au acționat în zona liceelor din municipiul Roman – verificări, sancțiuni și întâlniri cu elevii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din Răucești și patrula școlară din Oglinzi – acțiune pentru siguranța elevilor # Monitorul de Neamț
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Răucești au desfășurat activități preventive alături de patrula școlară, în momentul intrării elevilor la cursuri. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Răucești au desfășurat, în această dimineață, activități preventive la Răucești, împreună cu patrula școlară din Oglinzi, pentru a sprijini siguranța elevilor la intrarea în unitatea de învățământ. Patrula […] Articolul Polițiștii din Răucești și patrula școlară din Oglinzi – acțiune pentru siguranța elevilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii efectuează verificări pentru găsirea unui tânăr originar din județul Neamț, dispărut în municipiul Timișoara. Un tânăr din Neamț, dispărut la Timișoara, este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă pe 9 noiembrie și nu s-a mai întors. Poliția solicită sprijinul populației pentru identificarea acestuia. Date despre dispariție „Polițiștii efectuează verificări pentru găsirea […] Articolul Tânăr din Neamț, dat dispărut la Timișoara – Poliția cere ajutorul cetățenilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cu inimile deschise, femeile din Organizația Femeilor Social-Democrate se alătură cu emoție și recunoștință Festivalului Caritabil „Ella Suciu” — un eveniment care adună oameni frumoși, uniți de dorința de a dărui speranță. Credem că puterea unei comunități stă în solidaritate, iubire și fapte bune, iar fiecare gest făcut din suflet poate aduce lumină în viața […] Articolul Mesajul OFSD pentru Festivalul Caritabil „Ella Suciu” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
A incendiat casa bunicii sale la Borca – tânărul de 28 de ani, arestat preventiv # Monitorul de Neamț
Polițiștii au finalizat cercetările în cazul incendiului de la Borca, stabilind că focul ar fi fost provocat intenționat de nepotul femeii salvate din locuință. Un tânăr de 28 de ani din Borca a fost arestat preventiv, după ce ancheta a arătat că el este cel care a incendiat intenționat casa bunicii sale, în seara de […] Articolul A incendiat casa bunicii sale la Borca – tânărul de 28 de ani, arestat preventiv apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Atenție la mașinile second-hand! RAR avertizează: fără cartea de identitate, tranzacția este ilegală # Monitorul de Neamț
Registrul Auto Român anunță controale naționale pentru a verifica dacă firmele care vând vehicule utilizate respectă obligația de a elibera Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Mașinile utilizate pot fi vândute doar cu cartea de identitate eliberată de RAR, avertizează Registrul Auto Român. Instituția a început o amplă acțiune de informare și control la nivel […] Articolul Atenție la mașinile second-hand! RAR avertizează: fără cartea de identitate, tranzacția este ilegală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliul Superior al Magistraturii i-a formulat plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu. După ce cea din urmă a declarat că banii pentru pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi bani luaţi şi de la gura unor copii care se culcă flămânzi. Vom reda pasaje ample din declaraţia vicepremierului şi lamentaţia CSM-ului, dar până acolo câteva consideraţii. […] Articolul Vicepremierul care îi stă în gât CSM-ului. De ce s-a ales cu plângere penală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Vreau doar s-o văd o dată în viață”. Denis, tânărul român din Irlanda care își caută mama biologică # Monitorul de Neamț
Denis, un tânăr născut în Ruginoasa, județul Neamț, și stabilit în Irlanda, își caută mama pe care nu a cunoscut-o niciodată. Povestea sa, publicată pe pagina „Copiii niciodată uitați ai României”, a devenit virală. Denis, tânărul român din Irlanda, își caută mama dispărută, după 22 de ani. Născut în Ruginoasa, județul Neamț, băiatul a fost […] Articolul „Vreau doar s-o văd o dată în viață”. Denis, tânărul român din Irlanda care își caută mama biologică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
După ce în toate campaniile electorale a curs cu promisiuni privind revigorarea turismului în judeţ, CJ Neamţ vine cu un… program. Integrat. Pe numele lui „Drumuri către spiritualitate și natură – program de dezvoltare economico-socială și de infrastructură de acces în zonele turistice monahale și de agrement din județul Neamț”. Conform reprezentanţilor instituţiei amintite, programul […] Articolul Turismul, programul şi CJ-ul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marţi, 11 octombrie, pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din municipiul Piatra-Neamț. „În jurul orei 16:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din municipiul Piatra-Neamț, unde au fost implicate două autoturisme în care se […] Articolul Accident cu două autoturisme implicate, pe General Nicolae Dăscălescu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Se termină „şmecheria” pe Traian şi Decebal. Ce reguli se aplică şi ce recomandă poliţiştii # Monitorul de Neamț
Atenţie şoferi: poliţişti nemţeni schimbă foaia în ceea ce priveşte reglementările ce se aplică pe culoarul de mobilitate Traian-Decebal. Ei au transmis ce reguli de circulaţie se vor aplica, o serie de recomandări, dar şi ce sancţiuni pot dispune. „Începând cu luna septembrie 2025, a fost recepționat culoarul de mobilitate urbană Est–Vest, care cuprinde bulevardul […] Articolul Se termină „şmecheria” pe Traian şi Decebal. Ce reguli se aplică şi ce recomandă poliţiştii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
ŞTIRE ACTUALIZATĂ: Percheziţiile din Zăneşti, anchetă a DNA. Sunt vizate infracţiuni de corupţie # Monitorul de Neamț
Percheziţiile efectuate marţi în comuna Zăneşti sunt realizate sub coordonarea unor procurori DNA. Ancheta vizează infracţiuni de corupţie ce ar fi fost comise în perioada 2023-2025. Conform unor surse neoficiale, percheziţiile, 12 la număr, au vizat primăria şi o şcoală din comună, dar şi locuinţa primarului, a fiului acestuia, precum şi sediile unor societăţi comerciale. […] Articolul ŞTIRE ACTUALIZATĂ: Percheziţiile din Zăneşti, anchetă a DNA. Sunt vizate infracţiuni de corupţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Complexul Muzeal Național Neamț organizează o lansare de carte dedicată tezaurelor spirituale Agapia și Văratec, semnată de scriitorul Grigore Ilisei. Lansarea volumului „Agapia și Văratec. Cele două sate mănăstirești ale României” la Muzeul de Artă Piatra-Neamț va avea loc duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 13:00, în prezența autorului, Grigore Ilisei, și a invitaților […] Articolul Lansarea volumului „Agapia și Văratec”, la Muzeul de Artă Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Erau atât de aproape” – 242 de pietoni amendați pentru traversare neregulamentară-VIDEO # Monitorul de Neamț
„Erau atât de aproape”: Polițiștii nemțeni au aplicat 242 de sancțiuni pietonilor care au ales să traverseze neregulamentar, în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere. Mesajul vizual care a stârnit reacții O fotografie. O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, la doar câțiva pași de trecerea de pietoni.Un videoclip. Un […] Articolul „Erau atât de aproape” – 242 de pietoni amendați pentru traversare neregulamentară-VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat din Doljești a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat și consumase alcool. Polițiștii i-au tăiat elanul „triumfător”. Cursa de seară pe strada Triumfului s-a terminat… fără glorie. Polițiștii au oprit un adevărat „campion” al inconștienței: a condus beat și cu permisul suspendat. Depistat în flagrant La data de 10 noiembrie a.c., […] Articolul Cursa de seară pe strada Triumfului s-a terminat… fără glorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Lemn transportat ilegal la Borca – aproape 5 metri cubi confiscați de polițiști # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Bicaz și Borca au depistat o autoutilitară care transporta o cantitate mai mare de material lemnos decât cea înscrisă în avizul de însoțire. Polițiștii au descoperit lemn transportat ilegal la Borca, confiscând aproape 5 metri cubi de material lemnos și aplicând o amendă de 6.000 de lei. Verificări pe DJ 209 B La […] Articolul Lemn transportat ilegal la Borca – aproape 5 metri cubi confiscați de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat de 65 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost acroșat de o autoutilitară în Petricani. Polițiștii au întocmit dosar penal. Pieton băut acroșat de o autoutilitară la Petricani, luni seara. Conducătorul auto a transportat victima la spital, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pietonul, dus la spital […] Articolul Accident la Petricani: pieton băut, acroșat de o autoutilitară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat de 76 de ani din Bolești a fost accidentat luni seara, după ce a traversat drumul județean prin loc nepermis. Polițiștii au deschis dosar penal. Pieton accidentat în Bolești după ce a traversat neregulamentar DJ156A. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Accidentul, sesizat la 112 La data de 10 […] Articolul Pieton accidentat în Bolești după ce a traversat neregulamentar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
A lovit mașini parcate la Târgu-Neamț și a refuzat recoltarea probelor biologice # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Târgu-Neamț au întocmit dosar penal pe numele unui bărbat care, aflat sub influența alcoolului, a lovit două autoturisme parcate și a refuzat recoltarea de probe biologice. Un bărbat din Târgu-Neamț a lovit mașini parcate la Târgu-Neamț și a refuzat recoltarea probelor biologice, fiind acum cercetat penal de polițiștii rutieri. Incidentul a fost semnalat […] Articolul A lovit mașini parcate la Târgu-Neamț și a refuzat recoltarea probelor biologice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Descinderi, marţi, 11 noiembrie, la un primar al unei comune din judeţul Neamţ. Deocamdată nu a fost făcută nicio comunicare oficială, însă conform surselor Monitorul de Neamţ descinderile au vizat primăria, locuinţa primarului şi a unei rude. Ancheta ar fi pornit de la o serie de reclamaţii ce vizau unele nereguli financiare, iar sesizările ar […] Articolul Descinderi la un primar din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din Târgu-Neamț au identificat un bărbat din județul Suceava, bănuit că ar fi sustras scule și bunuri în valoare de 3.000 de lei dintr-o magazie aflată pe o proprietate închiriată. Hoț prins la Târgu-Neamț după ce a furat scule dintr-o magazie. Polițiștii au recuperat prejudiciul în totalitate, iar bărbatul este cercetat pentru furt calificat. […] Articolul Hoț prins la Târgu-Neamț după ce a furat scule dintr-o magazie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din Neamț au depistat un tânăr de 22 de ani din Târgu-Neamț, urmărit internațional de autoritățile italiene pentru trafic de droguri și apartenență la o grupare criminală organizată. Un tânăr din Târgu-Neamț, urmărit internațional pentru trafic de droguri, a fost reținut de polițiști. Pe numele său, autoritățile din Italia au emis un mandat european […] Articolul Urmărit internațional pentru trafic de droguri, prins la Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Femeie dispărută din Săvinești, căutată de polițiști – a plecat de acasă și nu s-a mai întors # Monitorul de Neamț
O femeie din comuna Săvinești a fost dată dispărută, după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea sa. Femeie dispărută din Săvinești, căutată de polițiști. Borșa Feliciea, concubina unui localnic, a plecat de acasă în data de 9 noiembrie și nu a mai revenit. Dispariția […] Articolul Femeie dispărută din Săvinești, căutată de polițiști – a plecat de acasă și nu s-a mai întors apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Austeritatea, un cuvânt care ne zgârâie neplăcut urechile în ultima perioadă din ce în ce mai des, pare a fi doar pentru căţei. Sau pentru prostime dacă vreţi. Recent s-a aflat că nu mai sunt bani pentru plata indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, cu însoţitor. Şi că aceste indemnizaţii vor fi plătite în două […] Articolul Austeritate doar… pentru căţei. Pe cine a năpăstuit Guvernul în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Politica românească a devenit o școală de impostură cu diplomă oficială, unde talentul se măsoară în tupeu, iar cinstea este un accident, o glumă proastă pe care nimeni nu o mai înțelege. Aici, cei mai mari maeștri sunt sarlatanii care știu să vorbească fără să spună nimic, să promită fără să facă, să fure fără […] Articolul Politica – Academia Şarlatanilor de Stat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Colectivul Colegiului Tehnic Forestier, structură a Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, este alături de doamna profesor Irina Gânga, colega noastră greu încercată de pierderea fiului său, Teodor. Fie ca amintirea lui luminoasă să vă aducă puterea de a înfrunta aceste momente de negrăită suferință! Lumina unui suflet nu se stinge niciodată, ci se revarsă tăcut […] Articolul Colectivul Colegiului Tehnic Forestier – mesaj de condoleanţe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliul Judeţean dă semne că ar vrea să facă un parc de panouri fotovoltaice în județ. Deocamdată, a fost aprobată solicitarea de transmitere a unui teren din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea județului, în vederea realizării unei investiții strategice: construirea unui parc de panouri fotovoltaice. Terenul are o suprafață totală de 171.700 mp și este […] Articolul Proiect pentru parc fotovoltaic în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
■ junioarele de la HC Pietricica Neamț au învins la CSM Dorna Vatra Dornei ■ scor final 26-31 (13-16) ■ urmează vizita liderului LPS Suceava ■ HC Pietricica Neamț a ajuns la trei victorii consecutive în Campionatul Național de handbal pentru Junioare 3, Seria A. În etapa 6 a grupei, formația pietreană a înregistrat un […] Articolul HC Pietricica, al treilea succes consecutiv apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Evocarea profesorului Dumitru Enache la Biblioteca Județeană, la 90 de ani de la naștere # Monitorul de Neamț
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț și Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ organizează o evocare specială a profesorului de matematică Dumitru Enache, la 90 de ani de la naștere. Evocarea profesorului Dumitru Enache la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț va avea loc marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 17:00, în Sala Cupola, în cadrul proiectului „Să […] Articolul Evocarea profesorului Dumitru Enache la Biblioteca Județeană, la 90 de ani de la naștere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
