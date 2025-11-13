Viorica Dăncilă a efectuat o nouă vizită în China
MainNews.ro, 13 noiembrie 2025 20:10
Fostul premier Viorica Dăncilă a vizitat un târg tehnologic la Beijing, unde s-a pozat alături de câțiva roboți umanoizi. „Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea
Acum 30 minute
20:10
Viorica Dăncilă a efectuat o nouă vizită în China
Acum 4 ore
18:30
România obţine la Bruxelles aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit # MainNews.ro
România a primit joi, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) de la Bruxelles, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit. Țara noastră a fost reprezentată la întâlnire de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat că decizia vine după „o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia
Acum 6 ore
16:30
Danemarca, ținta unui atac cibernetic revendicat de hackeri proruși: Site-uri guvernamentale și o companie din industria apărării, afectate # MainNews.ro
Un atac cibernetic, revendicat de un grup de hackeri proruși, a vizat joi diverse instituții guvernamentale daneze și o companie din industria apărării, provocând perturbări. Incidentul vine în contextul unor atacuri similare recente și al sprijinului Danemarcei pentru Ucraina. Joi, Danemarca a fost ținta unui atac cibernetic de tip DDoS, care a afectat site-uri ale
15:40
Președintele Nicușor Dan i-a transmis un mesaj omologului său francez, Emmanuel Macron, la comemorarea a 10 ani de la atentatul terorist din Paris. Șeful statului a subliniat importanța construirii de societăți mai sigure și mai tolerante. „Astăzi comemorăm 10 ani de la atentatele tragice de la Bataclan, de la Stade de France și de pe
Acum 8 ore
14:30
Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au susținut declarații de presă. Premierul moldovean: „România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat partener al Moldovei” # MainNews.ro
Prim-miniștrii României și Republicii Moldova, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu, au susținut declarații de presă la finalul discuțiilor oficiale dintre delegațiile celor două țări. Liderul guvernului de la Chișinău a subliniat importanța României pentru statul vecin. Ilie Bolojan: „Aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune, în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă
14:20
Noi numiri în echipa prezidențială: Sorin Costreie, consilier pe educație, Vlad Voiculescu, consilier onorific # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat o serie de decrete prin care a numit noi membri în echipa sa, inclusiv pe Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial pe educație și pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în calitate de consilier onorific. Aceste numiri au fost oficializate joi, 13 noiembrie 2025, conform informațiilor transmise
13:40
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" din Bucureşti. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Maestrul Horia Moculescu, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti, s-a stins din viaţă la data de
13:30
BNR: Datoria externă a României a crescut cu aproape 18 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025 # MainNews.ro
Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni ale acestui an cu 17,773 miliarde de euro, ajungând la 221,283 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Conform raportului BNR, datoria externă pe termen lung a însumat la 30 septembrie 2025 174,027 miliarde de euro, reprezentând 78,6% din
13:30
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, intervine în cazul străzilor construite peste magistralele Transgaz din Sectorul 3 # MainNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a intervenit în scandalul drumurilor construite de Primăria Sectorului 3 peste conductele Transgaz, convocând o ședință cu instituțiile implicate pentru clarificarea situației și prezentarea documentelor necesare. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu situația drumurilor construite de Primăria Sectorului 3 peste conductele Transgaz, fără avizele necesare.
13:20
Emmanuel Macron ia parte la ceremoniile de comemorare a 10 ani de la atacul terorist din Paris # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și primara Parisului, Anne Hidalgo, iau parte la ceremoniile de comemorare a 10 ani de la sângerosul atac terorist din capitala franceză. 132 de persoane au murit în urma atacurilor cu arme și bombe lansat de mai mulți teroriști afiliați grupării Statul Islamic, relatează Euronews. Emmanuel Macron și Anne Hidalgo se
13:20
Sondaj INSCOP: AUR și PSD, pe primele locuri în intenția de vot a românilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare # MainNews.ro
Un barometru recent realizat de INSCOP Research indică AUR și PSD drept principalele opțiuni de vot pentru alegerile parlamentare, cu o distribuție distinctă a preferințelor între mediul urban și cel rural. Sondajul, desfășurat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, relevă o dominație a AUR în mediul rural și o competiție mai echilibrată în
12:40
Liviu Negoiţă (PUSL) nu îşi mai depune candidatura la Primăria Capitalei, în semn de protest faţă de abuzurile electorale # MainNews.ro
Liviu Negoiţă, reprezentant al PUSL, a anunțat recent decizia de a nu-și depune candidatura pentru Primăria Capitalei, invocând un protest față de ceea ce el numește „abuzuri" ce ar afecta procesul electoral. Decizia a fost comunicată public printr-o postare pe Facebook. Negoiţă a declarat că atât legislația electorală, cât și practicile curente sunt „nocive pentru
Acum 12 ore
12:30
Alexandru Munteanu a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ce mesaj a transmis șeful statului în urma întâlnirii # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează în țara noastră prima sa vizită externă de la preluarea mandatului de lider al guvernului de la Chișinău. Șeful statului a subliniat că România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova. „L-am primit astăzi la Palatul
11:50
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție în județul Olt. O garsonieră a explodat, la fața locului izbucnind un incendiu # MainNews.ro
Autoritățile din județul Olt au activat, joi, Planul Roșu de Intervenție, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balș. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de panică, toate trei fiind transportate la spital. Locatarii blocului au fost evacuați din clădire. Potrivit Distrigaz Sud Rețele, deflagrația a
11:00
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru funcția de primar general al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și-a depus candidatura din partea PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului. El a fost însoțit de către președintele formațiunii politice, premierul Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu a transmis că vrea ca orașul să fie pus la punct în ceea ce privește curățenia, ordinea și siguranța. Ce au transmis Ciprian
10:20
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a ajuns la București în cadrul primei sale vizite externe după preluarea mandatului # MainNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează în România prima vizită externă de la numirea în funcție. El se întâlnește cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. „Plecăm cu colegii să ne întâlnim cu prietenii noștri în România, susținătorii în parcursul nostru european. Ne bucurăm foarte mult că primă noastră vizită oficială e la
09:30
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Următorul pas pe care îl are de îndeplinit edilul este depunerea jurământului. „România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa
09:00
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a ajuns la final. Donald Trump a semnat legea care permite refinanțarea guvernului federal # MainNews.ro
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a ajuns la final în această noapte, după ce președintele Donald Trump a semnat legea care permite refinanțarea guvernului federal. Încheierea crizei a fost posibilă după ce republicanii și câțiva democrați moderați au aprobat legea în Senat luni, relatează Euronews. Semnătura liderului de la Casa Albă pune
Acum 24 ore
21:20
Alexandru Zidaru, cunoscut sub porecla de „Makaveli", și-a depus miercuri candidatura pentru funcția de primar general al municipiului București, la Biroul Electoral al Capitalei. Zidaru a declarat că a reușit să adune aproximativ 27.000 – 28.000 de semnături de susținere. „În primul rând, nu sunt olimpic, n-am nici concubină. Sunt un băiat simplu din popor.
Ieri
20:30
Consiliul Național al Audiovizualului a amendat, miercuri, postul Realitatea Plus cu 200.000 de lei pentru emisiuni de știri și dezbateri în care au fost încălcate dispoziții din Codul audiovizualului. România TV și Nașul TV au primit fiecare câte o amendă de 50.000 de lei. Potrivit CNA, o parte dintre sancțiunile aplicate Realitatea Plus vizează emisiuni
19:30
Judecătoarea CCR Mihaela Ciochină și-a donat apartamentul unui angajat al Guvernului cu o lună înainte de a primi o locuință de protocol # MainNews.ro
Cu o lună înainte să primească o locuință de protocol de la stat, actuala judecătoare a Curții Constituționale Mihaela Ciochină și-a donat singurul apartament din București unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. Actul de donație a fost încheiat în decembrie 2015, iar locuința de protocol i-a fost repartizată în ianuarie 2016, în perioada în
17:00
Compozitorul și pianistul Horia Moculescu a murit miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani, potrivit unor surse medicale citate de News.ro. Decesul a avut loc la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş" din București, unde artistul era internat în stare gravă la secţia de terapie intensivă. Reprezentanţii Institutului „Matei Balş" au
15:40
Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru funcția de primar general al Bucureștiului # MainNews.ro
Cătălin Drulă și-a depus candidatura din partea USR pentru alegerile de pe 7 decembrie, când va fi stabilit noul primar general al Bucureștiului. Principala sa prioritate este aplicarea referendumului organizat în 2024 de către actualul președinte Nicușor Dan. Candidatul USR le-a mulțumit bucureștenilor care l-au susținut prin semnături și a subliniat importanța continuării politicilor promovate
14:10
Nicușor Dan a prezentat noua strategie națională de apărare a României. Războiul hibrid și corupția au fost incluse în document # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat într-o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni Strategia Națională pentru Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. În cadrul noului document au fost incluse două noi teme extrem de importante în actualul context internațional și intern, războiul hibrid și corupția. Șeful statului a reiterat intenția ca SRI să fie implicat
12:50
Prim-ministra Ucrainei l-a suspendat pe ministrul justiției în contextul unui scandal de corupție # MainNews.ro
Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, l-a suspendat din funcție pe ministrul justiției, Herman Halușcenko. Oficialul este vizat de o anchetă împotriva unor fapte de corupție realizată de procurorii Biroului Național Anticorupție, relatează Reuters. Autoritățile ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane în legătură cu o presupusă schemă de mită de 100 de milioane de dolari care
11:10
Sondaj Avangarde pentru Primăria București: Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă aproape de egalitate # MainNews.ro
Cel mai recent sondaj privind intențiile de vot pentru Primăria București, publicat de Avangarde, arată o ușoară scădere în intențiile de vot pentru Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, care ar fi susținuți de 24%, respectiv de 21% dintre locuitorii Capitalei. În schimb, sprijinul pentru Cătălin Drulă a crescut la 20%, fiind aproape egal cu cel
10:10
Deputații urmează să se pronunțe asupra adoptării legii Nordis, menite să protejeze cumpărătorii în cazul achiziției unor imobile noi. Camera inferioară a parlamentului este for decizional în procesul de adoptare a actului normativ. Votul final are loc după un an de la începerea scandalului Nordis. Potrivit proiectului de lege, adoptat de Senat pe 14 aprilie,
09:10
Președintele Nicușor Dan se va întâlni la ora 16:00 cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni. Șeful statului a avut o discuție privind pensiile procurorilor și judecătorilor și marți, la reuniune participând doar reprezentanții celor patru partide aflate la guvernare. Înaintea acesteia, el a afirmat că veniturile magistraților au
00:30
Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare # MainNews.ro
Podul Hongqi din orașul Malkang, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți. Imaginile din mediul online arată cum o secțiune a podului, care a
11 noiembrie 2025
22:00
BREAKING Guvernul va prelua activele Lukoil din România, în urma sancțiunilor impuse de SUA # MainNews.ro
Guvernul României va prelua controlul asupra activelor Lukoil din țară, inclusiv asupra rafinăriei Petrotel Ploiești, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe companiei petroliere rusești. Anunțul a fost făcut marți seară de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că România nu va solicita o prelungire a termenului de 21 noiembrie, dat de autoritățile … Articolul BREAKING Guvernul va prelua activele Lukoil din România, în urma sancțiunilor impuse de SUA apare prima dată în Main News.
20:40
Scrisoare deschisă, semnată de mii de persoane, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie # MainNews.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat, în mai puțin de 24 de ore, aproape 16.000 de semnături din partea cetățenilor, reprezentanților societății civile și unor figuri publice, în semn de protest față de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza procurorii pentru … Articolul Scrisoare deschisă, semnată de mii de persoane, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Guvernul taie cheltuielile de personal cu 10% în administrația publică: „Primăriile vor fi obligate să reducă și posturile vacante” # MainNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seară, într-un interviu pentru G4Media, că liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală și locală. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme bugetare care va permite șefilor de instituții să decidă modul … Articolul Guvernul taie cheltuielile de personal cu 10% în administrația publică: „Primăriile vor fi obligate să reducă și posturile vacante” apare prima dată în Main News.
19:20
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pe lista investitorilor interesați să cumpere Carrefour România # MainNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, se numără printre investitorii care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour România, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Pe lista ofertanților se mai află Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo, și grupul francez Auchan. Surse citate de Profit.ro … Articolul Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pe lista investitorilor interesați să cumpere Carrefour România apare prima dată în Main News.
18:20
Reguli mai dure pentru utilizarea trotinetelor electrice: asigurare obligatorie, vârsta minimă 16 ani și cască de protecție pentru toți # MainNews.ro
Deputații din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură au adoptat, marți, cu amendamente, proiectul de lege care reglementează circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Potrivit noilor prevederi, pe drumurile publice va fi permisă circulația trotinetelor electrice care nu depășesc prin construcție viteza de 25 km/h și sunt echipate cu motoare de maximum 2 kW, iar conducătorii … Articolul Reguli mai dure pentru utilizarea trotinetelor electrice: asigurare obligatorie, vârsta minimă 16 ani și cască de protecție pentru toți apare prima dată în Main News.
18:20
Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare # MainNews.ro
Podul Hongqi din orașul Malkang, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți. Imaginile din mediul online arată cum o secțiune a podului, care a fot deschis recent, se prăbușește în râul Zumuzu, ridicând un nor imens de praf. Autoritățile au confirmat că prăbușirea a avut loc în jurul orei locale 16:00, afectând în principal podul de … Articolul Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare apare prima dată în Main News.
17:40
Manelistul Dani Mocanu are datorii de 1,6 milioane de lei către stat / ANAF„A trecut firmele pe numele rudelor pentru a evita plata taxelor” # MainNews.ro
Un control efectuat de ANAF a scos la iveală că manelistul Dani Mocanu nu a plătit bugetului de stat taxe și impozite în valoare totală de peste 1,6 milioane de lei, aferente veniturilor încasate din activitatea muzicală și din platformele de social media. Inspectorii antifraudă susțin că Mocanu a transferat gratuit pe numele rudelor firmele … Articolul Manelistul Dani Mocanu are datorii de 1,6 milioane de lei către stat / ANAF„A trecut firmele pe numele rudelor pentru a evita plata taxelor” apare prima dată în Main News.
16:10
Război între Umbrărescu și CNIR. Constructorul din Bacău contestă atribuirea unui contract de 1 miliard de euro către o firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că, marți, 11 noiembrie 2025, a primit o contestație a grupului UMB, patronat de Dorinel Umbrărescu, la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. CNIR a atribuit pe 30 octombrie Asocierii Danlin XXL (lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex … Articolul Război între Umbrărescu și CNIR. Constructorul din Bacău contestă atribuirea unui contract de 1 miliard de euro către o firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene apare prima dată în Main News.
15:50
Tribunalul Alba a pronunțat sentințele în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner: două pedepse cu închisoarea pe viaţă şi o condamnare la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă # MainNews.ro
Judecătorii Tribunalului Alba i-au condamnat pe inculpații din cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Doi dintre aceștia au primit pedeapsa cu închisoarea pe viață, iar al treilea a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în 10 zile. Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel … Articolul Tribunalul Alba a pronunțat sentințele în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner: două pedepse cu închisoarea pe viaţă şi o condamnare la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă apare prima dată în Main News.
14:40
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea ARF, după ce a fost pus sub control judiciar de DNA # MainNews.ro
Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, și-a dat demisia din funcție, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Liberalul, care este și trezorier al PNL, este acuzat că și-ar fi folosit poziția și influența politică pentru a … Articolul Mihai Barbu a demisionat de la conducerea ARF, după ce a fost pus sub control judiciar de DNA apare prima dată în Main News.
14:40
Tensiuni în Parlamentul European din cauza comisiei de anchetă privind posibila acțiune de spionaj a serviciilor secrete maghiare. PPE se opune creării structurii # MainNews.ro
Partidul Popular European (PPE), cea mai mare forță politică din Parlamentul European, și-a arătat opoziția față de crearea unei comisii de anchetă privind posibila rețea de spionaj a serviciilor secrete din Ungaria. Reprezentanții săi au susținut că măsura ar ajuta campaniei premierului maghiar Viktor Orbán de a antagoniza Uniunea Europeană. În schimb, grupurile politice progresiste … Articolul Tensiuni în Parlamentul European din cauza comisiei de anchetă privind posibila acțiune de spionaj a serviciilor secrete maghiare. PPE se opune creării structurii apare prima dată în Main News.
13:20
Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului „Dăruiește Viață”, acuză o situație de incompatibilitate după numirea Oanei Gheorghiu în guvern # MainNews.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a prezentat efectele pentru ONG ale numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României. Ea a transmis că asociația primește întrebări din partea sponsorilor, dat fiind că Oana Gheorghiu se află într-o situație de conflict de interese. Deși s-a autosuspendat din rolurile executive, ea încă păstrează calitatea de … Articolul Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului „Dăruiește Viață”, acuză o situație de incompatibilitate după numirea Oanei Gheorghiu în guvern apare prima dată în Main News.
12:10
Avocații lui Călin Georgescu au cerut instanței retrimiterea la parchet a dosarului de propagandă legionară # MainNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care el este acuzat de propagandă legionară. Avocații săi au solicitat instanței să retrimită dosarul la parchet. „Am expus o serie întreagă de motive care, în mod normal, nu pot duce decât … Articolul Avocații lui Călin Georgescu au cerut instanței retrimiterea la parchet a dosarului de propagandă legionară apare prima dată în Main News.
11:10
Sorin Grindeanu despre plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Consider drept o reacție exagerată demersul CSM” # MainNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a catalogat drept „exagerată” reacția CSM de a depune o plângere penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarația sa referitoare la magistrați. Cu toate acestea, liderul social-democrat a susținut că poziția oficialei a fost una „populistă”. „Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă … Articolul Sorin Grindeanu despre plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Consider drept o reacție exagerată demersul CSM” apare prima dată în Main News.
10:10
Un primar din județul Argeș i-a oferit fiicei sale la majorat o mașină de 150.000 de euro, deși a declarat venituri doar din salariu # MainNews.ro
Valerică Spirea, primarul din comuna Poiana Lacului din județul Argeș, i-a dăruit fiicei sale cu ocazia majoratului un bolid în valoare de 150.000 de euro, cheltuind alte 200.000 de euro pe fastuoasa petrecere. Cu toate acestea, în declarația sa de avere el a menționat doar salariul de primar drept sursă de venituri. Controversa a apărut … Articolul Un primar din județul Argeș i-a oferit fiicei sale la majorat o mașină de 150.000 de euro, deși a declarat venituri doar din salariu apare prima dată în Main News.
09:50
Nicușor Dan anunță că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală a Oanei Gheorghiu # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. El a calificat drept „nefericită” declarația acesteia referitoare la magistrați, dar a subliniat că reacția la mesajul ei a fost una „exagerată”. „Nu poate o opinie să constituie faptă penală și, în momentul în care va … Articolul Nicușor Dan anunță că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală a Oanei Gheorghiu apare prima dată în Main News.
09:10
Președintele Nicușor Dan a depus o sesizare la Curtea Constituțională a României cu privire la legea referitoare la regimul ariilor naturale protejate. Șeful statului susține că încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos și contravine Directivelor europene privind protecția habitatelor și evaluarea impactului asupra mediului. Ce argumente de neconstituționalitate a prezentat Nicușor Dan? Legea adoptată … Articolul Nicușor Dan a contestat la CCR legea privind regimul ariilor naturale protejate apare prima dată în Main News.
10 noiembrie 2025
22:20
Iulia Motoc, fost judecător CEDO, despre plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Exprimarea politică poate include termeni care șochează”. # MainNews.ro
Judecătorul Curții Penale Internaționale și fost judecător la CEDO, Iulia Motoc, a criticat luni seară, într-o postare pe Facebook, decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia despre pensiile speciale ale magistraților. Motoc a explicat că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului acordă cea mai … Articolul Iulia Motoc, fost judecător CEDO, despre plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Exprimarea politică poate include termeni care șochează”. apare prima dată în Main News.
21:10
USR face scut în jurul Oanei Gheorghiu, după atacul CSM: „Libertatea de exprimare e sfântă” # MainNews.ro
Mai mulți lideri ai USR au transmis luni mesaje de susținere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a depus o plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor acesteia despre pensiile speciale ale magistraților. Președintele USR, Dominic Fritz, a fost primul care a reacționat … Articolul USR face scut în jurul Oanei Gheorghiu, după atacul CSM: „Libertatea de exprimare e sfântă” apare prima dată în Main News.
20:00
Cutremur în fotbalul românesc. Jucători din Superliga, anchetați pentru pariuri de zeci de mii de euro # MainNews.ro
Un scandal uriaș lovește fotbalul românesc: mai mulți jucători din Superliga ar fi implicați într-o schemă de pariuri ilegale pe propriile meciuri, cu sume care ajung la zeci de mii de euro. Potrivit unei anchete realizate de ProSport, în vizor se află nou-promovata Metaloglobus București, iar informațiile obținute de publicație au declanșat deja o investigație … Articolul Cutremur în fotbalul românesc. Jucători din Superliga, anchetați pentru pariuri de zeci de mii de euro apare prima dată în Main News.
18:20
CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură după ce a criticat pensiile speciale # MainNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, luni, că a depus plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Instituția acuză un „discurs periculos” care ar fi menținut intenționat tensiuni între justiție și societate. „Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile … Articolul CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură după ce a criticat pensiile speciale apare prima dată în Main News.
