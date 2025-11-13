Spitalul Floreasca, zguduit de un nou scandal: doi medici ridicați de procurori chiar din sala de operație

15:40

1. Nu știu cum arată Savonea. Dar cred că face lucruri bune dacă o înjură drulele astea. 2. E și un avantaj că magistrații se pensionează la vârsta a doua. Doamna Kovesi are 53 de ani. Mai așteptăm mult? Parcă ieri avea și Băsescu 53. În 2004. Când a ieșit președinte. Ce tânăr […] România are mii de ctitori. Ingineri și arhitecți. Dar ei nu își pun căști de șantier ca să pozeze