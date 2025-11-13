Volei masculin: Dinamo Bucureşti ratează după ”set de aur” calificarea în turul III al Ligii Campionilor

17:50

Noul lider al organizaţiei PSD Bucureşti, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat joi că în capitală se dă tonul şi de aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD, iar de aceea PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inimă şi cu rezultate. El a mai spus că filiala PSD Bucureşti trebuie să fie laboratorul de politici publice, urbane al partidului.