Volei masculin: Dinamo Bucureşti ratează după ”set de aur” calificarea în turul III al Ligii Campionilor
News.ro, 13 noiembrie 2025 23:20
Campioana Dinamo Bucureşti a ratat joi, în deplasare, calificarea în turul III preliminar al Ligii Campionilor, după ”setul de aur”, în manşa a doua cu campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana.
• • •
Acum 10 minute
23:30
Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României / Totul este blocat / Am ajuns la 8 lei motorina. Cu inflaţia am ajuns la 10%. Mi se dădea foc în Piaţa Victoriei / Confundăm reforma cu concedierile # News.ro
Fostul premier şi preşedinte al PSD Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, care ”a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l că, în mod eronat, vorbeşte despre ”dezastrul” în care se află România şi că a fost evitată o incapacitate de plată. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie ”totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vreme când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.
23:30
Bolojan recunoaşte că există riscul unei înfrângeri pentru candidaţii partidelor din coaliţie la Primăria Capitalei: Cetăţenii sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral. Am încredere că vor gândi care este votul util # News.ro
Liderul PNL Ilie Bolojan a recunoscut, joi seară, că există riscul înfrângerii pentru cei trei candidaţi la Primăria Bucureşti propuşi de partidele din coaliţie, dar, în acelaşi timp, are încredere că alegătorii Capitalei sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral.
Acum 30 minute
23:20
23:20
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti, al şaptelea eşec consecutiv în Liga Campionilor, în deplasare, cu HBC Nantes # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut şi joi, în deplasare, în grupa A din Liga Campionilor, scor 35-28 (20-13), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VII-a. Este al şaptelea eşec consecutiv, iar Dinamo este pe ultimul loc, cu 0 puncte.
23:10
POLITICO: E-mailurile lui Epstein arată schimburi de mesaje în 2018 cu şeful Consiliului Europei de atunci, cu care discuta despre contacte cu oficiali ruşi. Finanţistul mărturisea că le-a oferit ruşilor informaţii despre Trump # News.ro
Cu aproape o lună înainte ca preşedintele Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki în 2018, finanţistul Jeffrey Epstein a încercat să transmită un mesaj principalului diplomat rus: „Dacă vrei să-l înţelegi pe Trump, vorbeşte cu mine”, scrie POLITICO. Dezvăluirea apare într-un e-mail din 24 iunie 2018 adresat de Epstein lui Thorbjorn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei, care în acel moment conducea Consiliul Europei.
23:10
Meciul Franţa-Ucraina: Omagiu adus pe Parc des Princes victimelor atacurilor din 13 noiembrie 2015 # News.ro
Jucătorii şi suporterii au ţinut un minut de reculegere, joi, pe Parc des Princes, în memoria victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, marcând astfel începutul solemn al serii, înaintea meciului Franţa - Ucraina, din preliminariile Cupei Mondiale.
Acum o oră
23:00
Scandal la Secţia Chirurgie Intervenţională a Spitalului Judeţean Braşov – Medicii acuză conducerea că a impus un număr maxim de internări pe lună / Directorul vorbeşte despre ”deficienţe de comunicare internă” / Reacţia ministrului Rogobete # News.ro
Colectivul de medici ai Secţiei Chirurgie Intervenţională de la Spitalul Judeţean Braşov a acuzat conducerea unităţii că a impus un număr maxim de internări, distribuind pe reţelele de socializare inclusiv un document intern primit din partea managementului. Potrivit medicilor, în medie, 180 de pacienţi ar fi rămas netrataţi, dacă restricţiile s-ar fi impus. Deşi iniţial a acuzat colectivul de medici de ”gravă tentativă de dezinformare”, ulterior directorul Dan Grigorescu a transmis o clarificare în care vorbeşte despre o neînţelegere generată de ”deficienţe de comunicare internă”. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a intervenit în scandal şi anunţă că activitatea va continua şi că toţi pacienţii vor fi trataţi.
23:00
Ilie Bolojan: Măsurile de corecţie au arătat că, în luna octombrie, ne-au scăzut cheltuielile cu salariile. Noi cheltuim în jur de 13-14 miliarde într-o lună cu salarii în sectorul public. Ne-au scăzut cu 500 de milioane # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o scădere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, el explicând că acestea sunt efectul tăierii unor sporuri.
Acum 2 ore
22:30
Medicul Lorelei Nassar: Când ne spălăm pe dinţi, întotdeauna, ultimul pas, facem şi un periaj al limbii # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a transmis că după periajul dinţilor este necesar de fiecare dată şi un periaj al limbii. Este important să ne uităm ce se întâmplă şi în interiorul buzelor, a atras atenţia medicul.
22:30
Ilie Bolojan: Nu faci întotdeauna coaliţii cu cine vrei, ci faci coaliţii care sunt date de o realitate pe care a hotărât-o electoratul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, referindu-se la declaraţiile unor lideri PSD care au cerut o guvernare fără USR, că, atunci când sunt congrese sau diverse evenimente de partid, tensiunea este mai ridicată, dar că nu întotdeauna faci coaliţie cu cine vrei.
22:20
Polo: Înfrângeri la limită pentru Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti în grupele LEN Euro Cup # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat eşecuri la limită, joi, în etapa a III-a din grupele LEN Euro Cup.
22:10
Medicul Lorelei Nassar, despre HPV la nivel oral: În marea majoritate a cazurilor, el se neutralizează de către sistemul imunitar într-un decurs de 1-2 ani # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a explicat, joi seară, că infecţia cu HPV poate avea loc şi la nivel oral, dar se neutralizează de către sistemul imunitar în decursul a unu-doi ani.
22:10
Cupa Mondială 2026: Nigeria a învins Gabon, în prelungiri, şi s-a calificat în finala play-off-ului african # News.ro
Echipa naţională a Nigeriei a dispus joi seara, pe teren neutru, scor 4-1 după prelungiri, de echipa naţională din Gabon, şi va juca finala play-off-ului african de calificare la Cupa Mondială 2026.
22:10
Ilie Bolojan, despre întâlnirea de la Cotroceni pe tema pensiilor magistraţilor: Ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie; nici nu ne-am apropiat de o variantă / Dacă nu luăm măsuri, amanetăm viitorul României # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că nu s-a ajuns la o soluţie la întâlnirea de miercuri de la Cotroceni pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, el precizând că "nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă". Premierul a afirmat că, în timp ce populaţia ţării are o pensie medie de 500 – 600 de euro, cea a magistraţilor este în jur de 5.000 de euro. În următorii ani, numărul populaţiei active va fi mult redus şi, ”dacă nu luăm măsuri, amanetăm viitorul României”.
22:00
Cseke Attila, întrebat dacă reducerea numărului de comune este soluţie pentru scăderea cheltuielilor: Mă gândesc foarte serios la problema referitoare la rangul localităţilor / România nu a respectat niciodată criteriile impuse prin lege # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat că se gândeşte serios la problema referitoare la rangul localităţilor şi precizat că, din 2001, de când există Planul de amenajare a teritoriului, România nu a respectat niciodată criteriile pe care le-a impus prin această lege.
21:50
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei / Intrase în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată # News.ro
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Fata intrase în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă.
Acum 4 ore
21:30
SCM Vâlcea, după meciul pierdut cu Gloria Bistriţa: Unii suporteri au fost extraşi din tribună, sechestraţi şi loviţi de către agenţii de pază # News.ro
Echipa de handbal feminin SCM Rm. Vâlcea cere FR Handbal ”măsuri dure”, după ce membri ai galeriei sale au fost agresaţi de către agenţi ai firmei de pază de la meciul cu Gloria Bistriţa, iar unii suporteri ”au fost sechestraţi şi loviţi”. Clubul gazdă susţine că fanii vâlceni au intrat în conflict cu cei ai Gloriei şi situaţia a degenerat când au vrut să sară peste gardul de protecţie în tribuna adversă.
21:30
Fotbal – amical: Cehia a învins la limită San Marino, 1-0 / Pentru învinşi urmează confruntarea cu România # News.ro
Echipa naţională a statului San Marino, viitoare adversară a României, a pierdut joi, în deplasare, scor 0-1, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Cehiei.
21:20
Merz îi spune lui Zelenski că bărbaţii ucraineni ar trebui să rămână acasă şi să lupte. Numărul tinerilor ucraineni care vin în Germania a crescut brusc de când Kievul a relaxat regulile de ieşire din ţară # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să limiteze fluxul de tineri ucraineni către Germania şi să se asigure că aceştia rămân să-şi apere ţara, relatează POLITICO.
21:10
Echipa naţională a Norvegiei a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, echipa naţională a Estoniei, în grupa I a calificărilor Cupei Mondiale 2024. Norvegienii au şapte victorii din şapte meciuri şi conduc în clasamentul grupei.
21:10
Cseke Attila: Sunt reduceri la toate cabinetele demnitarilor, începând de la primul ministru până la primari / Dragoş Pîslaru: Grilele de demnitari au rămas neatinse din 2018 / Consilierii nu au salarii deloc atractive # News.ro
Reforma administraţiei pregătită de Guvern va cuprinde reduceri de posturi la toate cabinetele demnitarilor, de la premier până la viceprimarii de localităţi mari. Cabinetele viceprimarilor de localităţi mici, cu mai puţin de 10.000 de locuitori, se vor desfiinţa, a anunţat, joi, ministrul Dezvoltprii, Cseke Attila. La rândul său, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că salariile consilierilor nu sunt atractive, întrucât grilele nu au fost actualizate din 2018.
21:00
Daniel Băluţă spune că ar lucra cu Ciprian Ciucu, dacă ar ajunge primarul Capitalei: Suntem nişte oameni raţionali, ne-am înţeles de fiecare dată bine / Îl respect foarte mult pe Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, spune că ar lucra cu Ciprian Ciucu, dacă ar ajunge primarul Capitalei, el afirmând că sunt nişte oameni raţionali şi s-au înţeles de fiecare dată bine. El a mai spus că îl respectă foarte mult pe candidatul USR, Cătălin Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv.
21:00
Cseke Attila ar vrea ca reforma administraţiei să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern / Se reduc aproape 13.000 de posturi ocupate din administraţia locală / Ce mai prevede proiectul # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat, joi, cum intenţionează Guvernul să facă reforma administraţiei centrale şi locale şi a precizat că nu este vorba despre a da oameni afară, ci de a eficientiza statul. Impactul financiar al reformei administraţiei locale şi centrale se va situa între 3,5 şi 4,5 miliarde de lei. Ministrul afirmă că şi-a dori ca reforma administraţiei să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern.
21:00
Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză de imigrant. Obezitatea, diabetul sau tulburările cardiovasculare ar putea avea acum o influenţă decisivă, scrie Le Figaro.
21:00
Louis Buffon, fiul fostului portar italian Gianluigi Buffon, a înscris un hat-trick pentru echipa naţională U19 a Cehiei, în calificările pentru Euro U19 2026, scor 6-1 cu Azerbaidjan.
20:40
Băluţă: Dacă v-aş spune, dacă astăzi sunt primarul Bucureştiului, că de mâine lucrurile vor fi wow şi vom avea absolut tot ce ne lipseşte, traficul va fi perfect, aş fi un mincinos iar oamenii s-au săturat de asta. Nu sunt nici ipocrit, nici mincinos # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat joi că dacă ar spune, dacă astăzi este primarul Bucureştiului, că de mâine lucrurile vor fi wow şi vom avea absolut tot ce ne lipseşte, traficul va fi perfect, ar fi un mincinos iar oamenii s-au săturat de asta, el precizând că nu este nici ipocrit, nici mincinos.
20:30
Daniel Băluţă: Primarul Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti / Am votat pentru referendumul lui Nicuşor Dan, în momentul acela. Am acţionat exact aşa cum mi-a dictat conştiinţa # News.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidat PSD la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, a declarat joi că primarul Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti, el precizând că a votat pentru referendumul lui Nicuşor Dan, în momentul acela şi a acţionat exact aşa cum i-a dictat conştiinţa.
20:20
Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri: Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu / Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri, că asta înseamnă că i-a prostit pe toţi Sorin Grindeanu. ”Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a mai spus Ciucu.
20:20
Daniel Băluţă: Am avut politică în Bucureşti mult prea mulţi ani şi această politică nu a ţinut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie. Toate lucrurile astea nu fac politică. Bucureştenii ar trebui să se orienteze către un manager # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat joik, despre alegerile parţiale din Bucureşti, că este vorba probabil doar 1% de politică şi 99% este vorba despre rezultate, despre capacitatea pe care candidaţii o au de a livra lucrurile către comunitate, el arătând că am avut politică în Bucureşti mult prea mulţi ani şi această politică nu a ţinut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie, iar toate lucrurile astea nu fac politică.
20:20
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, condusă de antrenorul român Cosmin Olăroiu, a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională a Irakului, în prima manşă a barajului asiatic pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.
20:20
Grupul Boeing, obligat să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei victime a accidentului unui avion 737 MAX în Etiopia din 2019 # News.ro
Un juriu federal din Chicago a decis ca Boeing să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei angajate ONU din domeniul mediului, Shikha Garg, care a murit în prăbuşirea unui avion 737 MAX în Etiopia, în 2019, transmite Reuters.
20:10
Dragoş Pîslaru, despre proiectul referitor la pensile magistraţilor: CSM va putea alege să tergiverseze / Nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă / Fără această reformă, nu bifăm jalonul din PNRR / Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Păslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce ”nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.
20:00
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, are din nou dreptul să călătorească după ridicarea controlului judiciar # News.ro
Fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, Pavel Durov, pus sub acuzare în Franţa pentru o serie de infracţiuni legate de criminalitatea organizată, a obţinut ridicarea măsurilor care îi interziceau să călătorească în străinătate şi îl obligau să se prezinte periodic la comisariatul din Nisa, a aflat joi AFP de la o sursă judiciară.
20:00
Pictură murală dedicată echipei naţionale, pe un bloc din Bucureşti. “Sper ca imaginea noastră să îi motiveze pe copii să creadă în visul lor” – VIDEO # News.ro
O pictură murală imensă pe un bloc din Bucureşti este dedicată echipei naţionale de fotbal, înfăţişându-i pe Radu Drăguşin, Andrei Raţiu şi Nicolae Stanciu, a anunţat, joi, FRF.
20:00
Ciucu: Vorbim atât de mult de domnul preşedinte Nicuşor Dan în această campanie de ni s-a luat, vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii / Vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, că se vorbeşte atât de mult de preşedintele Nicuşor Dan în această campanie de ”li s-a luat” şi a fost atât de prezent în campania aceasta, că nu se por face auziţi unii pe alţii, el arătând că vrea să fie ales pentru ceea ce este consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că îl recomandă cineva.
19:50
Ciprian Ciucu: Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. Şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu / Bolojan a refuzat, le-a zis: Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. El a precizat că Bolojan a refuzat şi le-a zis: ”Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde”.
19:40
Dragoş Pîslaru, după aprobarea PNRR revizuit: Este o primă etapă pe care, plastic, aş numi-o ”de stingere de incendii” / Din iunie până în noiembrie, Guvernul a făcut 30% din toate volumele de plăţi care au fost făcute vreodată pe PNRR # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi seară, că aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit reprezeintă încheierea etapei de ”stingere de incendii” cu care s-a confruntat Guvernul actual, care a avut de luat multe decizii importante şi de neevitat de la instalarea în funcţie. Ministrul a subliniat că, pe lângă renegocierea PNRR, Guvernul a lucrat şi la stabilirea unui cadrul legal predictibil, dar a fpcut şi plăţi. Din iunie până în noiembrie, afirmă ministrul, Guvernul a făcut 30% din toate volumele de plăţi care au fost făcute vreodată pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Acum 6 ore
19:30
Primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială s-a prăbuşit pe scenă în câteva secunde - VIDEO # News.ro
Prezentat public la Moscova la începutul săptămânii, primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială, denumit „Aldol”, s-a prăbuşit pe scenă, devenind rapid subiectul batjocurii pe reţelele sociale, relatează Le Figaro.
19:20
Prahova: Zonă din municipiul Câmpina, supravegheată permanent de către pompieri, după ce de mai multe zile localnicii reclamă miros de gaz / În apropiere se află o sondă dezafectată de jumătate de secol # News.ro
Locuitorii de pe o stradă din municipiul Câmpina, al doilea mare oraş al judeţului Prahova, reclamă, de câteva zile, că în zonă de simte miros puternic de gaz. În apropierea străzii este amplasată o sondă veche de peste un secol şi care nu mai este funcţională de peste 50 de ani. Primăria oraşului anunţă, joi seară, că pompierii se află în zonă permanent şi fac măsurători periodice ale concentraţiilor de gaze.
19:20
Ciprian Ciucu, despre ruperea prieteniei cu Drulă: Se va vedea după campanie / Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat # News.ro
Candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, întrebat dacă a rupt prietenia de Cătălin Drulă, că acest lucru se va vedea după campanie, el arătând că îl deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, ştiind adevărul, în timp ce el a oprit campania negativă împotriva candidatului USR. Despre o retragere a lui Drulă în favoarea sa, Ciucu a răspuns că nu i-a cerut, pentru că îi este jenă şi nu ştie cum să îi spună.
19:10
Cseke Attila: Toate investiţiile finanţate din PNRR care aveau contracte de execuţie de lucrări valide la 19 august vor fi finanţate de către Guvern în continuare / Este vorba de 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, joi, că toate investiţiile finanţate din PNRR, derulate de ministerul pe care îl conduce, care aveau contracte de execuţie de lucrări valide la data de 19 august 2025, vor fi finanţate în continuare de Guvern. El a precizat că în această situaţie se află 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA.
19:10
Dragoş Pîslaru: România pregăteşte Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 de miliarde de euro / Conţine 62 de ţinte şi jaloane, exclusiv în componenta de grant # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că România pregăteşte în această perioadă Cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din PNRR. El a explicat că aceasta conţine 62 de ţinte şi jaloane, care sunt exclusiv în componenta de grant.
18:40
Zi specială în Coreea de Sud, unde 500.000 de tineri au susţinut examenul crucial de admitere la facultate. Probele au durat nouă ore. Toate zborurile au fost suspendate jumătate de oră pentru a nu perturba proba de engleză # News.ro
Peste jumătate de milion de persoane din Coreea de Sud au susţinut joi importantul examen de admitere la universitate, în timp ce poliţia a fost mobilizată pentru a se asigura că aceştia ajung la timp în sălile de examen, iar toate zborurile au fost suspendate timp de o jumătate de oră pentru ca zgomotul să nu perturbe proba la engleză, relatează Reuters.
18:30
Guvern: Şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate # News.ro
Guvern a aprobat, joi, o hotărâre susţinută de miniştrii USR ai Mediului şi Economiei, Diana Buzoianu şi Radu Miruţă, care prevede că şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate. Lucrările finanţate privesc punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de zeci de ani: Mina Certej – iazurile Valea Mireşului şi Valea Mealu (judeţul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 şi 3 (judeţul Hunedoara) şi Mina Baia Sprie – iazul Tăuţii de Sus (judeţul Maramureş).
18:20
Cântăreaţa Adele va debuta în cinema în următorul film al fostului creator de modă Tom Ford, intitulat „Cry to Heaven”.
18:20
ATP – Turneul Campionilor: Alex De Minaur l-a învins pe Fritz şi aşteaptă meciul Alcaraz – Musetti / Spaniolul este în semifinale # News.ro
Tenismanul australian Alex De Minaur l-a învins joi pe americanul Taylor Fritz, în cadrul Turneului Campionilor, şi păstrează şanse de calificare în semifinale.
18:20
Vlad Voiculescu, după ce a fost numit consilier onorific al preşedintelui: Privesc acest rol ca pe o responsabilitate reală, nu doar un gest simbolic / Voi contribui la proiecte care fac societatea noastră mai rezilientă, mai inovativă # News.ro
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că priveşte acest rol ca o responsabilitate reală şi nu doar ca un gest simbolic, precizând că va contribui la proiecte care fac societatea mai rezilientă. În paralel anunţă că ăşi va continua activitatea în Parlamentul European.
18:10
CSM, prima reacţie oficială după întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan: Discuţiile nu au condus la o soluţie agreată de toţi participanţii / Nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi, că nu s-a ajuns la un consens în urma întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, în ciuda faptului că au manifestat ”deschidere pentru rezolvarea problemelor analizate, astfel încât să fie identificate soluţiile optime care să asigure o abordare echilibrată”. În plus, CSM susţine că nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul.
18:10
Trei avioane care aparţineau companiei Blue Air au fost vândute pe o platformă de licitaţii cu peste 140.000 euro, în total. Avioanele urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante # News.ro
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment, au fost vândute cu peste 140.000 euro, în total, şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante, anunţă azitis.com, platformă de licitaţii pentru active în distress.
17:50
Daniel Băluţă: Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD. De aceea, PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inimă şi cu rezultate # News.ro
Noul lider al organizaţiei PSD Bucureşti, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat joi că în capitală se dă tonul şi de aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD, iar de aceea PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inimă şi cu rezultate. El a mai spus că filiala PSD Bucureşti trebuie să fie laboratorul de politici publice, urbane al partidului.
