Argumentul lui Bolojan pentru reforma pensiei magistraților: „Dacă nu luăm măsuri amanetăm viitorul României pentru următorii ani”
Gândul, 13 noiembrie 2025 23:20
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la B1TV, joi seară, despre reforma pensiilor speciale, discutată în cadrul ședinței de la Palatul Cotroceni, între guvern, membrii coaliției și reprezentanții magistraților. Șeful Executivului a precizat că este o diferență moarte între pensia medie și pensia din magistratură. Ilie Bolojan a precizat că scopul reformei pensiei magistraților este un […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
23:40
Bolojan, argument „apocaliptic” pentru reforma pensiei magistraților: „Dacă nu luăm măsuri amanetăm viitorul României pentru următorii ani” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la B1TV, despre reforma pensiilor speciale, discutată în cadrul ședinței de la Palatul Cotroceni, între guvern, membrii coaliției și reprezentanții magistraților. Șeful Executivului a precizat că este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură. Ilie Bolojan a precizat că scopul reformei pensiei magistraților este […]
23:40
Ilie Bolojan își face singur bilanțul după trei luni de reforme: „Scade puterea de cumpărare. Nu pot să neg asta” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a dicutat joi seară, la B1TV, despre efectele măsurilor de reducere a deficitului bugetar, cum ar fi creșterea TVA-ului, având în vedere că PSD și-a exprimat intenția de a face o evaluare a acestor măsuri. Premierul a declarat că ținta pentru deficitul bugetar al României la sfârșitul acestui an este de 8,4%, […]
Acum 10 minute
23:30
„Înger, îngerașul meu!” Un prichindel blocat în lift descuie ușile prin puterea rugăciunilor # Gândul
Un moment înduioșător a devenit viral. Un prichindel a rămas blocat câteva minute într-un lift. Calm, piticania avut o reacție complet neașteptată. În loc să intre în panică, el s-a rugat respectuos, iar ceea ce s-a întâmplat imediat după a impresionat pe toți cei care au văzut pățania. Evident, dumnezeul de la supraveghere i-a ascultat […]
Acum 30 minute
23:20
Argumentul lui Bolojan pentru reforma pensiei magistraților: „Dacă nu luăm măsuri amanetăm viitorul României pentru următorii ani” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la B1TV, joi seară, despre reforma pensiilor speciale, discutată în cadrul ședinței de la Palatul Cotroceni, între guvern, membrii coaliției și reprezentanții magistraților. Șeful Executivului a precizat că este o diferență moarte între pensia medie și pensia din magistratură. Ilie Bolojan a precizat că scopul reformei pensiei magistraților este un […]
23:10
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România. Trump: „Are 40 de ani de experiență” # Gândul
Statele Unite ale Americii trimit un nou ambasador la București – Darryl Nirenberg – un republican care are în spate o carieră de peste 40 de ani în legislație, politici publice și relații internaționale. Anunțul a fost făcut de Senatul american, care a precizat că Nirenberg va fi numit „ambasador extraordinar plenipotențiar al Statelor Unite […]
23:10
Doi medici de la Spitalul de Urgență Floreasca au fost ridicați de mascați în trafic. Acuzația, mită # Gândul
Un nou scandal la cel mai mare spital de urgență din România. Conform Antena 3 CNN, doi medici de la Spitalul Floreasca din București au fost săltați de echipele de procurori și de mascați din trafic, au fost audiați și apoi au fost eliberați, dar sunt anchetați în continuare. Cei doi medici, un anestezist și […]
Acum o oră
23:00
Sile Pușcaș: „Avem o sumă mai mare de încasat de la Primăria ORADEA decât cea pe care o avem de achitat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri, Sile Pușcaș, a adresat acuzațiile privind fraudarea creditorilor ce i-au fost aduse, dar și datoria pe care ar avea-o compania sa față de compania Eco Bihor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, omul de […]
Acum 2 ore
22:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri, Sile Pușcaș, aduce grave acuzații la adresa conducerii Oradea, susținând că sistemul de management al deșeurilor Eco-Bihor ar servi direct financiar premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Sile Pușcaș, om de […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Liviu Dragnea, Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și Sile Pușcaș. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. […]
22:10
Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției # Gândul
Un copil de doar doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri banale, pentru tratarea a două carii, la un cabinet stomatologic din Capitală. Potrivit părinților, intervenția a început la ora 17:00, cu o simplă anestezie locală. După aproape 30 de minute, micuțul ar fi intrat în stop […]
22:00
Ilie Bolojan a fost întrebat la B1 TV despre relațiile din coaliție, în contextul în care la Congresul PSD s-a pus problema unei guvernări fără USR. Premierul a precizat că este normal să existe „tensiuni”, însă coaliția trebuie să funcționeze deoarece România are nevoie de o guvernare stabilă pentru a obține credite. „Totdeauna când e […]
22:00
Ciprian Ciucu scoate la iveală ERORILE referendumului lăsat „moștenire” de Nicușor Dan. Soluția primarului pentru evitarea blocajelor # Gândul
Ciprian Ciucu, actualul primar al sectorului 6 și propunerea PNL în cursa pentru Primăria Capitalei, a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, despre implementarea referendumului lui Nicușor Dan, votat de bucureșteni în 2024. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria General, a declarat că aplicarea referendumului organizat […]
22:00
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a spus că Mirel Rădoi ar mai putea antrena în Superliga doar la echipa olteană și a expus de ce ar fi tehnicianul de 44 de ani „incompatibil” cu celelalte formații din campionatul intern. Mirel Rădoi a plecat de la olteni și acum antrenorul clubului din Bănie e Filipe Coelho. […]
Acum 4 ore
21:40
Nepalezul care a devenit viral pe TikTok. A încercat să spargă o nucă între dinți: „Nu faceți asta acasă” # Gândul
Videoclipul în care un nepalez, care lucrează în România, încearcă să spargă o nucă între dinți a devenit viral în online. Tânărul apelează la diverse trucuri până când îi iese „mișcarea”, însă le recomandă tuturor să nu facă acest lucru acasă. Pincall Yakha este cunoscut în mediul online sub numele de Guliyoo Vlogs. Tânărul nepalez […]
21:30
MAGISTRAȚII și persoanele cu HANDICAP, ținta tăierilor lui Bolojan: „Doar 53% dintre românii între 55-60 de ani sunt prinși în activitatea economică” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Euronews despre discuțiile care au avut loc la Palatul Cotroceni, miercuri, pe tema reformei pensiilor speciale, măsuri de care depind și banii proveniți din PNRR. Bolojan a precizat că una dintre măsurile prioritare este creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați. Acesta a precizat că banii pentru bugetul de stat […]
21:10
O nouă reglementare emisă de Ministerul Sănătății a schimbat modul în care farmaciile pot elibera antibiotice și antifungice în România. Chiar dacă măsura urmărește reducerea automedicației și prevenirea rezistenței bacteriene, aplicarea ei a generat deja confuzii și nemulțumiri. Un caz din Timișoara, în care o farmacistă ar fi refuzat eliberarea unei „doze de urgență”, a […]
20:40
Brânzeturile de capră, din ce în ce mai apreciate de români. Prețurile sunt pe măsura cererii # Gândul
Brânza de capră atrage iubitorii de arome autentice prin gustul ei curat, intens și mereu diferit față de alte brânzeturi. În România, fermele mici de capre s-au înmulțit rapid, deoarece oamenii vor produse proaspete și sănătoase. Multe sunt afaceri de familie, dar există și producători mari care atrag clienți loiali. Tot mai mulți cumpărători merg […]
20:30
Tot mai mulți tineri din România întâmpină dificultăți serioase atunci când încearcă să vină pe piața muncii. Deși economia evoluează, decalajul dintre pregătirea oferită de sistemul educațional și cerințele actuale ale companiilor este tot mai vizibil. Datele oficiale arată că aproape un sfert dintre tinerii români nu reușesc să își găsească un loc de muncă, […]
19:50
Luna decembrie 2025 vine cu o energie specială, de încheiere și renaștere, pentru toate semnele zodiacale. În timp ce unii nativi vor simți nevoia să se retragă și să reflecteze, alții vor fi împinși de destin spre decizii importante, care le vor schimba parcursul în 2026. Astrele aduc transformare, curaj și claritate – iar pentru […]
19:50
CONCEDIERILE din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat # Gândul
Ministrul Cseke Attila a declarat că măsurile de reducere a cheltuielilor din administrația publică, prin reducerea se personal, ar putea aduce sume la bugetul de stat în valoare de peste 5 miliarde de lei, în 2026. Ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru și ministrul Dezvoltării Cseke Attila au vorbit, în cadrul unei conferințe […]
19:50
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul # Gândul
Locuințele din București și Ilfov sunt cele mai accesibile din România. Un locuitor din Capitală sau din Ilfov poate cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale. Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din țară, la polul opus stau clujenii, ei au nevoie de 7,1 salarii medii […]
Acum 6 ore
19:40
Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei # Gândul
Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a spus, în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană, cu mai multe spații verzi. El a dat mai multe exemple de proiecte pe care le-a derulat la conducerea Primăriei Sectorului 6, printre care […]
19:30
Gestul eroic al unei copile din Austria. I-a salvat viața mamei sale după ce aceasta a căzut din picioare # Gândul
O fetiță de doar nouă ani din Eggern, Austria Inferioară, a devenit eroină după ce i-a salvat viața mamei sale. În septembrie, femeia a căzut din picioare. Fiona, fetița de 9 ani, a rămas calmă, a aplicat măsurile de prim ajutor și a sunat imediat la urgențe. Gestul eroic făcut de o fetiță de doar […]
19:30
Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție # Gândul
Doi copii de 13 ani au decis să chiulească de la ora de biologie, au mers în parcul Morarilor din Sectorul 2 și au zis să facă o glumă. Unul dintre ei a sunat la 112 și a spus că a căzut în lac, nu poate să iasă și se îneacă, publică Mediafax. În jurul […]
19:20
Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune” # Gândul
Consiliul Național al Audiovizualului a decis să ia măsuri în cazul serialului Las Fierbinți, difuzat de PRO TV, după ce Gândul a atras atenția asupra promovării premierului Ilie Bolojan, în unul dintre episoade. Reprezentanții postului PRO TV au fost chemați să dea explicații în fața CNA-ului cu privire la două episoade în care au fost […]
19:10
La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile # Gândul
În 2025, regulile privind suspendarea permisului de conducere în România rămân stricte, iar acumularea punctelor de penalizare poate lăsa șoferii fără dreptul de a conduce pentru perioade variabile, în funcție de gravitatea abaterilor. Permisul poate fi reținut atât în cazul săvârșirii unor contravenții rutiere grave, cât și atunci când un conducător auto cumulează 15 puncte […]
19:10
„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare # Gândul
Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, joi 13 noiembrie, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu. „Stegarul Dac”, Lucian Avrămuță, a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub măsura controlului […]
19:00
O fundaţie a decis, în premieră în România, să le acorde două zile libere angajaților aflați în doliu după pierderea câinelui, recunoscând rolul esențial al animalelor de companie în viața de familie. Fundația Adăpostul Speranța a decis să le acorde angajaților săi două zile libere pentru doliu în cazul nefericit în care le moare câinele. Măsura, unică până […]
19:00
Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult # Gândul
Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință RCA pentru următoarele șase luni. Scumpirile nu sunt de ignorat, mai ales pentru șoferii din București. Tarifele vor putea fi majorate, în medie, cu peste 5,4%, potrivit ASF, în următoarele 6 luni. Asta înseamnă că pentru un șofer cu vârsta între 31 și 40 de […]
18:40
Germania reduce ajutoarele sociale pentru ucraineni. Peste 80.000 de refugiați sunt afectați # Gândul
Cetățenii ucraineni care sosesc în Germania după 1 aprilie 2025 vor fi considerați solicitanți de azil și nu refugiați de război, cu un sprijin financiar corespunzător mai mic din partea statului, informează publicația Bild. Guvernul german a convenit că ucrainenii care sosesc în țară după 1 aprilie 2025 nu vor mai primi alocația Bürgergeld […]
18:40
Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa fostului primar al Capitalei: ”Am așteptat 2 ani să semneze Nicușor Dan un PUZ. Am pierdut banii” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu a comentat pe tema blocajelor din administrația publică locală, care din păcate au un impact nefast asupra calității vieții bucureștenilor. Candidatul la alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei a menționat inclusiv un proiect eșuat din vina fostului primar general al […]
18:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
18:30
Românii își pot planifica de pe acum prima minivacanță din 2026, cu ajutorul calendarului sărbătorilor legale. Primele două zile ale anului – 1 și 2 ianuarie, care vor pica joi și vineri, oferă ocazia ideală de odihnă și relaxare. Cu joi şi vineri libere (1–2 ianuarie) şi weekendul imediat următor (3–4 ianuarie), angajații pot beneficia […]
18:10
Cetățenii ucraineni care sosesc în Germania după 1 aprilie 2025 vor fi considerați solicitanți de azil și nu refugiați de război, cu un sprijin financiar corespunzător mai mic din partea statului, informează publicația Bild. Decizia a fost luată de ministrul de interne Alexander Dobrindt și ministrul muncii și afacerilor sociale, Bärbel Bas. Guvernul german a […]
18:00
Circuitul dronelor Shahed – Două firme ucrainene ajutau Iranul să producă drone care sunt folosite de Rusia împotriva Ucrainei # Gândul
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva unei rețele de companii care furniza componente pentru producătorul iranian de drone și rachete HESA – o structură aflată în subordinea Ministerului Apărării de la Teheran. Pe lista celor vizați au intrat și două firme ucrainene – Imperativ Ukraina și Ekovera, arată Business Insider. Potrivit Washingtonului, aceste companii […]
18:00
Ce au în componență, de fapt, crenvurștii de porc din supermarket. Conțin o „bombă chimică” pentru sănătate # Gândul
Potrivit unui studiu realizat de Infocons, unii crenvurști de porc din supermarketuri pot fi adevărate bombe pentru sănătate. Specialiștii ne sfătuiesc să citim atent etichetele înainte de a îi pune în coșul nostru de cumpărături. Studiul realizat de Infocons scoate la iveală date îngrijorătoare. Unele produse pot să conțină până la 7 aditivi alimentari și […]
17:50
Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți # Gândul
Antikithera, o mică insulă uitată în Marea Egee, caută să își repopuleze comunitatea. Cu doar 24 de locuitori permanenți și peisaje sălbatice, autoritățile oferă stimulente financiare pentru familiile tinere care aleg să se mute aici și să contribuie la viața insulei. Antikithera este una dintre cele mai puțin populate insule ale Greciei, cu dealuri abrupte, […]
17:50
„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției # Gândul
Întâlnirea de ieri de la Cotroceni dintre președinte, liderii partidelor și magistrați s-a dovedit a fi o pierdere de timp. 3 ore de discuții pe reforma pensiilor magistraților, fără vreun consens. Acum, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) iese și confirmă: „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat […]
Acum 8 ore
17:30
Cercetătorii au descoperit că alcoolul nu doar ne afectează ficatul, ci pornește în organism un proces care produce fructoză și ne împinge spre dependență. Blocarea unei singure enzime a oprit complet acest mecanism la șoareci, deschizând drumul unor noi terapii împotriva alcoolismului, scrie publicația Medonet, parte a grupului Ringier. Oamenii de știință de la University […]
17:30
Românii au devenit dependenți de împrumuturile bancare. Cât plătesc la un credit pentru locuință # Gândul
Românii au devenit dependenți de împrumuturile bancare. Pentru multe persoane, achiziția unei locuințe este tot mai dificilă. Astfel, tot mai mulți se îndreaptă către creditele imobiliare. Cât plătesc la un credit pentru locuință. Piața imobiliară din România continuă să țină prețurile ridicate la locuințe, indiferent dacă vorbim despre case, apartamente sau garsoniere. Majoritatea românilor nu […]
17:20
Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul # Gândul
Un tânăr de 20 de ani a împins un livrator, a dat să-l lovească și a încercat să-i fure scuterul pe strada Sfânta Vineri, nr. 4, din Sectorul 3, București. Livratorul, un bărbat de 33 de ani, cetățean străin, mergea pe stradă, joi, pentru a face o livrare când a fost oprit de tânăr. Agresorul […]
17:10
Editorial POLITICO: Cea mai dură iarnă de la începutul războiului. Trei provocări critice pentru Ucraina # Gândul
Această iarnă se anunță a fi cea mai periculoasă de la începutul războiului din Ucraina, cel puțin de la primele luni ale invaziei, acum aproape patru ani, când coloanele blindate rusești se apropiau de Kiev, arată publicația Politico într-un editorial semnat de Jamie Dettmer. Cea mai mare întrebare din această iarnă este dacă Ucraina poate […]
17:10
MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate? # Gândul
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat aprecierea față de implicarea României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în cadrul vizite oficiale la București, de joi, 13 noiembrie. Oficialul american, însoțit de generalul Christopher Donahue și oficialul Michael Dickerson au purtat discuții cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, […]
17:10
Ciprian Ciucu îl ironizează pe Drulă: ”Nu vreau să mă ascund după pantalonii niciunui om politic” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe liberalul Ciprian Ciucu, candidat la funcția de primar general al Capitalei la alegerile locale din 7 decembrie. Primarul sectorului 6 a răspuns unor întrebări incomode, de exemplu dacă are nevoie de susținerea la limita legii a unui lider politic marcant, […]
17:10
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului # Gândul
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu în Italia, în casa tatălui lor din Napoli, până când procedurile pentru extrădarea în România vor fi finalizate. Curtea de Apel din Napoli a confirmat că frații Mocanu Daniel și Mocanu Ionuț Nando au fost arestați la domiciliu, la locuința tatălui Mocanu […]
17:10
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii a denunțat-o la Parchetul General pe Oana Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Ilie Bolojan. Potrivit documentului intrat în posesia Gândul și publicat în exclusivitate, Oana Gheorghiu este acuzată oficial de Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – de săvârşirea infracţiunii de incitare la violență, ură sau discriminare în […]
16:50
Postul Crăciunul este unul dintre cele mai importante posturi din an, un timp de răgaz și curățare sufletească, dar și de disciplină alimentară. Mulți români respectă tradiția, iar principala provocare rămâne în a găsi mâncăruri gustoase, hrănitoare și accesibile, care să țină cont de regulile postului. Din fericire, bucătăria românească vine cu o varietate de […]
16:40
Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani # Gândul
Șerban Iftime, numit chiar astăzi consilier de stat pentru Politici Economice și Sociale, are un trecut vast cu președintele țării, Nicușor Dan. Din cercetările Gândul reiese că Iftime, prin intermediul companiei pe care o conduce, Elasco Electronic, a avut contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu Primăria București în mandatul lui Nicușor Dan […]
16:40
Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre cei doi elefanți din imagine! # Gândul
Aceste puzzle-uri nu sunt doar divertisment, ci și o modalitate excelentă de a-ți ascuți concentrarea și de a-ți antrena rapid creierul. Crezi că ochii tăi sunt pregătiți pentru provocare? Uită-te cu atenție la aceste două imagini cu un elefant care bea apă. La început, pot părea identice, dar nu te lăsa păcălit. Există 3 diferențe […]
16:40
Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale # Gândul
Reprezentanți guvernamentali la cel mai înalt nivel, lideri și experți din energie au evidențiat principalele direcții pentru viitorul energetic al României, în cadrul Conferinței Europa Connect – Energy Now: investiții masive, reforme legislative și o colaborare mai strânsă între stat și mediul privat. Deși potențialul este recunoscut, participanții au subliniat că infrastructura este încă deficitară […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.