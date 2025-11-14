CSU Suceava, meci la echipa care nu are nici un punct. Cu toate acestea, antrenorul Bogdan Șoldănescu susține că va fi ”un meci greu, un meci dificil”

14:40

Societatea de Transport Public Local – TPL Suceava a dezvoltat un link unde călătorii pot vedea unde se află autobuzul pe care îl așteaptă. Scopul este acela ca oamenii din zona metropolitană să poată vedea dacă un autobuz întîrzie din cauza aglomerației sau dacă a trecut. Link-ul arată toate autobuzele metropolitane, atît cele mari, cît