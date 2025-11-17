Simularea Evaluării Naționale. La mai puțin de 5% din lucrări s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct la corectură. Ciprian Anton: Procentul este sub media națională. Este un lucru de apreciat și țin să-i felicit pe profesori
Radio Top Suceava, 17 noiembrie 2025 10:20
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, este mulțumit că este redus numărul tezelor de la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectorat în urmă cu o săptămînă, unde la corectură s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care mai este stadiul corectării lucrărilor celor peste 6.000 de elevi
• • •
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Dr. Tiberiu Brădățan, din nou purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava # Radio Top Suceava
Dr. Tiberiu Brădățan revine după o pauză de mai bine de 9 ani în funcția de purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava, pe care a deținut-o timp de cîțiva ani. Anunțul a fost făcut de dr. Monica Terteliu, care a deținut această funcție pînă în prezent, care a spus: "Spitalul Clinic Județean de
Acum 4 ore
07:20
"Am convingerea că noul volum de proză al lui Neculai Roșca îi va atrage pe cititori prin modul în care autorul surprinde cu finețe aspecte din viața socială, prin latura simbolică a textelor, toate povestirile sale având un substrat ce pornește din zonele cele mai puțin sondate ale ființei, unde frica, dezamăgirea, dorința se împletesc
Acum 24 ore
20:10
În cea de-a VIII-a etapă a Ligii Zimbrilor, prima ligă de handbal masculin a României, CSU Suceava a cîștigat în deplasarea de la CSM Sighișoara cu 36-27. La pauză a fost 16 la 11 pentru echipa Universității "Ștefan cel Mare".
14:00
În etapa a VIII-a a a Ligii a III-a de fotbal feminin, seria a II-a, CSU Suceava a învins-o pe teren propriu, pe "Areni", pe FC Botoșani cu 8-0. Echipa universității sucevene se află pe locul II în calsament, cu același număr de puncte ca ocupanta primului loc, Chindia Tîrgoviște, 16. În grupă sînt nouă
13:30
Aparatură medicală degradată, la un cabinet stomatologic din comuna Gălănești care a fost cuprins de un incendiu. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale # Radio Top Suceava
Aparatura medicală dintr-un cabinet stomatologic din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, a fost afectată de un incendiu anunțat la 112 pe 16 noiembrie la ora 01.53. Militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Gălănești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi și Bilca au intervenit cu 10 autospeciale de stingere și o
Ieri
20:30
Primăria Vatra Dornei întreabă, cetățenii sînt așteptați să răspundă: Să facem sau să nu facem foc de artificii de Revelion? # Radio Top Suceava
Primăria Vatra Dornei îi consultă pe cetățeni în legătură cu focul de artificii din noaptea de Revelion: să se mai organizeze sau nu? Primarul Marius Rîpan a scris: "În contextul în care mai multe municipii/orașe au renunțat la acestea pentru protejarea animalelor și pentru reducerea cheltuielilor bugetare, ne interesează ce consideră cetățenii că ar fi
15:30
Ziua Independenței Poloniei, marcată la Cacica – depunere de coroane de flori la statuia Sfîntului Ioan Paul al II-lea, oficierea Sfintei Liturghii la Bazilica ”Adormirea Maicii Domnului” și un concert susținut de tinerii din Solonețu Nou (Foto) # Radio Top Suceava
Sâmbătă, 15 noiembrie, comunitatea poloneză din Bucovina a celebrat „Ziua Independenței Poloniei – 11 noiembrie", care este sărbătoarea națională a Poloniei. Uniunea Polonezilor din România a organizat manifestări care au început cu o depunere de coroane la statuia Sfîntului Ioan Paul al II-lea, apoi cu Sfînta Liturghie la Bazilica „Adormirea Maicii Domnului" din Cacica, care
15:10
Cu o etapă înainte de final, Rugby Club Gura Humorului este pe primul loc în Divizia Națională, la patru puncte față de CSM Galați, pe care a învins-o sîmbătă cu 52-10 (Foto) # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 15 noiembrie, Rugby Club Gura Humorului a cîștigat categoric meciul cu CSM Galați, scor 52-10, disputat pe teren propriu, pe stadionul Tineretului. Humorul este pe primul loc în Divizia Națională, la patru puncte față de echipa din Galați. RC Gura Humorului și-a asigurat matematic locul I în Divizia Națională de Seniori, ultimul meci fiind
15:00
”Poarta Raiului” cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, la intrarea în Horodonic de Sus. Primarul Valentin Luța: Noi, întotdeauna, ceea ce am făcut, am făcut cu convingerea că Dumnezeu este la cîrma a tot ceea ce se întîmplă (Foto) # Radio Top Suceava
La intrarea în comuna Horodnic de Sus a fost construită "Poarta Raiului". Pe sub această poartă se trece după ce se face giratoriul construit tot de Primăria Horodnic de Sus pe Drumul Național 17 A Rădăuți-Marginea. Poarta a fost construită în stil tradițional pe o structură din lemn de brad acoperită cu draniță. Elementele religioase
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Solicitările primite de la călători, discutate aproape în fiecare dimineață la TPL Suceava. Informații actualizate despre transportul în municipiu și în zona metropolitană se găsesc pe tpl-sv.ro # Radio Top Suceava
Aproape în fiecare dimineață, la ora 09.00, la societatea de Transport Public Suceava are loc o ședință unde sînt discutate sesizările și solicitările primite de la călători. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: "Aceste solicitări le analizăm în fiecare zi, aproape, la ora 09.00. Avem, așa, un fel de
14 noiembrie 2025
17:50
Instalație de nocturnă la LPS Suceava, cu bani obținuți din transferul unui elev al liceului la clubul de fotbal de serie A Como 1907 (Foto) # Radio Top Suceava
La Liceul cu Program Sportiv Suceava au început lucrările de montare a unei instalații de nocturnă. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, care pînă în urmă cu cîteva luni a fost directorul liceului. Atunci a început derularea acestui proiect. Domnul Anton subliniază că banii provin din bugetul școlii. A declarat
16:10
Au fost recepționate lucrările de modernizare a drumului Brodina – Brodina de Jos. Proiectul a fost preluat la un stadiu de execuție de 65%, în octombrie 2024 (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că s-a făcut recepția lucrărilor de modernizare a DJ 176, pe un tronson de aproape 6 kilometri, între Brodina și Brodina de Jos, un drum foarte important pentru locuitorii din zonă. Domnul Șoldan a declarat: "Preluat la un stadiu fizic de 65%, în octombrie 2024, proiectul a
14:30
Razie a polițiștilor. Barurile din Fălticeni, pline de elevi. Aceștia au fost legitimați și introduși în baza de date a Poliției # Radio Top Suceava
Polițiștii au organizat, joi, o razie în zona unităților de învățămînt din Fălticeni, după o serie de probleme pe linie de violență între elevi apărute la nivelul județului. Razia a avut loc între orele 12.00 și 14.00, inclusiv cu echipaje de la Compartimentul Canin. Au fost identificați foarte mulți elevi în barurile și fast-food-urile din
14:30
După evoluția bună din meciul cu Canada, rugbystul sucevean Alin Conache este anunțat titular în meciul test cu SUA # Radio Top Suceava
Suceveanul Alin Conache va juca titular pentru România al doilea meci consecutiv sîmbătă, în compania SUA. Partida va avea loc de la ora 17.00 pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitală. Alin vine după ce o evoluție foarte bună în meciul România – Canada (31 – 21), de sîmbăta trecută, în care a înscris
13:00
Universitatea suceveană deplînge trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Dumitru Vitcu, membru de onoare al Academiei Române # Radio Top Suceava
Comunitatea academică suceveană și colegii de la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale deplîng trecerea în neființă a profesorului universitar Dumitru Vitcu, membru de onoare al Academiei Române. În comunicatul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava e mai arată: "Distins istoric și cercetător, autor a numeroase cărți și studii de referință în domeniul istoriei moderne
12:50
CSU Suceava, meci la echipa care nu are nici un punct. Cu toate acestea, antrenorul Bogdan Șoldănescu susține că va fi ”un meci greu, un meci dificil” # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca duminică, de la ora 18:00, pe terenul formației CSM Sighișoara, în etapa a VIII-a din Liga Națională de handbal masculin, iar antrenorul Bogdan Șoldănescu e de părere că va fi un meci dificil. Asta cu toate că echipa din Sighișoara nu are nici un punct. A declarat domnul Șoldănescu: „Așteptăm cu
11:50
Marin Barbu: Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul ”Areni” # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evolua în prima ligă, a declarat, cu mîhnire, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul .
11:40
Profesorul Marin Barbu, despre fotbalul sucevean: Eu cred că dacă s-ar uni toată lumea s-ar putea face o echipă de Liga a II-a, care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evolua în prima ligă, crede că "dacă s-ar uni toată lumea, s-ar putea face o echipă de Liga a II-a" la Suceava, "care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I". Domnul Barbu, în prezent căutător de talente
11:30
”Universitatea fără bariere”, la USV, în cadrul proiectului ”La un ceai cu specialiștii” # Radio Top Suceava
Prof. univ. dr. Conțiu Șoitu, cadru didactic titular în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, a fost invitatul evenimentului "La un ceai cu specialiștii", organizat la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava. Conform USV, "dezbaterile s-au axat pe tema . Profesorul Șoitu a prezentat exemple de bune practici ale universităților din lume cu
10:30
Marin Barbu crede că România va cîștiga în Bosnia-Herțegovina și că marcator va fi Ianis Hagi # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu crede într-o victorie a României în deplasarea din Bosnia-Herțegovina, în meciul de mîine seară din preliminariile Campionatului Mondial. România luptă pentru locul II, care i-ar asigura prezența la barajul de calificare la Mondial. Domnul Barbu a fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evoluza în prima ligă, iar în
09:20
Grădinița Specială Fălticeni, 70 de ani de existență. Nicolae Robu: Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, specialiștilor și angajaților care timp de șapte decenii au construit aici mai mult decît o instituție (Foto) # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 70 de ani de existență a Grădiniței Speciale Fălticeni, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Înființată în 1955 ca singura grădiniță pentru copiii cu deficiențe de auz din Moldova, instituția și-a extins treptat activitatea și pentru copiii cu alte tipuri de dizabilități,
07:20
Directorul aeroportului sucevean, Ioan Măriuța, prima șansă la cîștigarea concursului de director # Radio Top Suceava
Pînă pe 10 decembrie 2025, la ora 14.00, se pot depune dosarele pentru candidatura pentru funcția de director general al Aeroportului Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava. Dosarele se depun la Registratura Regiei Autonome Aeroportul "Ștefan cel Mare", din str. Aeroportului, nr. 1, orașul Salcea. Concursul se organizează după ce timp de 12 ani funcția a
13 noiembrie 2025
19:00
Patru reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Suceava, la omagierea lui Ion Nistor. La evenimentul organizat de liceul care îi poartă numele a fost prezentă și nepoata istoricului, prof. dr. Ileana Funduc # Radio Top Suceava
Inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, Ciprian Anton, și inspectoarele școlare Beatrice Filipiuc, Gabriela Hisem și Daniela Ceredeev au participat la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus, la evenimentul în cadrul căruia s-au marcat 63 de ani de la trecerea la cele veșnice a istoricului și militantului unionist bucovinean Ion Nistor. Conform Inspectoratului Școlar
15:40
Gheorghe Șoldan: Nu renunțăm la șoseaua de centură de la Gura Humorului. Avem acolo al treilea blocaj rutier din România, iar varianta ocolitoare va decongestiona traficul de pe DN17 # Radio Top Suceava
Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a repetat, din nou, că nu va renunța la proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului, care a fost scos de două ori de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern la solicitarea premierului PNL, Ilie Bolojan. Domnul Bolojan a comunicat că "în urma discuțiilor
14:50
14:50
Totul pentru ziua cea mare, într-un singur loc: Târgul de Nunți „Bucovina” revine la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
În perioada 14 – 16 noiembrie 2025, Iulius Mall Suceava devine destinația ideală pentru cuplurile care își pregătesc nunta. Cea de-a noua ediție a Târgului de Nunți „Bucovina" reunește, la parterul mall-ului, cei mai importanți furnizori de produse și servicii din domeniul organizării de evenimente private. Târgul este organizat de Camera de Comerț și Industrie
13:50
Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025 # Radio Top Suceava
Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava, realizat de compania bucureșteană Polarh Design, a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025, organizată de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice. Premiul a fost obținut la categoria "Construcții civile". Palatul Administrativ a fost lovit de un incendiu puternic pe data de 6
13:10
Un șofer vitezoman care a fugit de poliție, amendat cu 18.000 de lei și lăsat fără permis pentru 630 de zile # Radio Top Suceava
Un sucevean care a fugit de un echipaj de poliție cu radar, pe 19 octombrie, pe E 85, în zona Dărmănești, a primit acum nota de plată din partea polițiștilor de la Biroul Rutier Suceava. În ziua respectivă, polițiștii de la Biroul Rutier au o înregistrat un autoturism marca Audi A3, care circula cu 88
12:50
Proiectul privind repartizarea banilor celor 114 localități din Fondul de rezervă al Consiliului Județean, votat în unanimitate. Însă, nu au lipsit acuzațiile de împărțire a banilor pe criterii politice # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean. Ședința extraordinară s-a desfășurat în sistem videconferiță. Suma alocată tuturor celor 114 localități din județ a fost de peste 15 milioane de lei. În cadrul ședinței, inițiatorul
12:30
Decanul FIA, Mircea Oroian: După cercetările realizate de Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, ”apicultorii din zona noastră au reușit să comercializeze mai bine aceste sortimente, mierea de mană și mierea polifloră montană” # Radio Top Suceava
Mierea albastră care, conform unor relatări de presă, a devenit un fenomen internațional nu este atît de specială, potrivit prof. univ. dr. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV. A punctat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ” Exagerează cu fenomenul. (…) Și în România sînt producători care au […] Articolul Decanul FIA, Mircea Oroian: După cercetările realizate de Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, ”apicultorii din zona noastră au reușit să comercializeze mai bine aceste sortimente, mierea de mană și mierea polifloră montană” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Decanul FIA, Mircea Oroian, după obținerea a două medalii de aur pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase din borhot: Trendul internațional în Europa de Vest este de valorificare a subproduselor din industria alimentară # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Suceava, prof. univ. dr. Mircea Ororian, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”problema cu valorificarea în totalitate a subproduselor este cea a costurilor”. Declarația domnului Oroian vine după ce, recent, FIA, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a […] Articolul Decanul FIA, Mircea Oroian, după obținerea a două medalii de aur pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase din borhot: Trendul internațional în Europa de Vest este de valorificare a subproduselor din industria alimentară apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Jumătate din lucrările elevilor suceveni de la prima simulare a Evaluării Naționale au fost corectate. Rezultatele se vor da la finele săptămînii viitoare # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, este mulțumit de prezența elevilor la prima simulare a Evaluării Naționale, care a fost organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Luni, la limba și literatura română, au participat 6.259 de elevi și au absentat 362. Marți, la testul de la matematică, au participat 6.227 de elevi și au […] Articolul Jumătate din lucrările elevilor suceveni de la prima simulare a Evaluării Naționale au fost corectate. Rezultatele se vor da la finele săptămînii viitoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Întrerupere a gazului metan pe cîteva străzi din Suceava, astăzi, între orele 09.00 și 15.00 # Radio Top Suceava
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz astăzi, în intervalul orar 09:00-15:00, la consumatori de pe străzile Gheorghe Doja (parțial), Costachi Negri, Gheorghe Asachi, George Bacovia și Spiru Haret. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea […] Articolul Întrerupere a gazului metan pe cîteva străzi din Suceava, astăzi, între orele 09.00 și 15.00 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Petiție pentru modernizarea Parcului Mărășești. O petiție bună pentru primăvara lui 2026 # Radio Top Suceava
Pe 11 martie anul acesta, postul nostru de radio a difuzat/publicat un comentariu în care se arăta că ”unul dintre cele mai obosite parcuri din municipiul Suceava este cel de pe Mărășești, care este situat în imediata apropiere a Catedralei ”. În comentariu se vorbea despre ambițiosul proiect de modernizare a întregii zone realizat […] Articolul Petiție pentru modernizarea Parcului Mărășești. O petiție bună pentru primăvara lui 2026 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Săli de la Palatul Copiilor Suceava, modernizate cu ajutorul unei finanțări din partea EGGER România # Radio Top Suceava
Palatul Copiilor Suceava a inițiat un proces de reabilitare și modernizare a sălilor de activități, pentru care a primit un sprijin consistent din partea companiei EGGER România, fiind vorba de o finanțare în valoare de 222.000 lei. Au fost efectuate reparații capitale în patru săli de curs. De aceste îmbunătățiri beneficiază aproximativ 800 de elevi […] Articolul Săli de la Palatul Copiilor Suceava, modernizate cu ajutorul unei finanțări din partea EGGER România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Bloc cu 16 apartamente, pentru tinerii din Siret. În ultimii doi ani, la Siret au mai fost construite alte patru astfel de blocuri # Radio Top Suceava
Încă un bloc de locuințe pentru tineri se află în proces de construcție în orașul Siret, pe lîngă celelalte patru care au fost finalizate în ultimii doi ani. Imobilul care va avea 16 apartamene este construit pe strada 28 Noiembrie d Primăria Siret cu fonduri europene atrase prin PNRR. Potrivit primarului Adrian Popoiu blocul va […] Articolul Bloc cu 16 apartamente, pentru tinerii din Siret. În ultimii doi ani, la Siret au mai fost construite alte patru astfel de blocuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12 noiembrie 2025
18:10
15 milioane de lei de la CJ pentru localitățile sucevene. Cei mai mulți bani, 800.000 de lei, vor fi alocați municipiului Suceava # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava scoate din Fondul de rezervă peste 15 milioane de lei, care vor fi alocați cu titlu de ajutor primăriilor din județul care numără 114 localități. Repartizarea banilor va fi aprobată în ședința extraordinară a deliberativului județean de joi, 13 octombrie. Potrivit proiectului asumat de președintele CJ, Gheorghe Șoldan, cele cinci municipii primesc […] Articolul 15 milioane de lei de la CJ pentru localitățile sucevene. Cei mai mulți bani, 800.000 de lei, vor fi alocați municipiului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:20
Încă un sprijin financiar pentru cele patru localități sucevene afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie # Radio Top Suceava
Cele patru localități sucevene afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025 vor primi un nou sprijin financiar pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale și refacerea infrastructurii. Este vorba de suma de 500.000 de lei care va fi alocată prin bugetul propriu al județului din sumele primite cu titlu de ajutor pentru situații […] Articolul Încă un sprijin financiar pentru cele patru localități sucevene afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:40
Ședință de îndată a Consiliului Județean Suceva, pentru rectificarea bugetului propriu # Radio Top Suceava
Consiliului Județean Suceava a fost convocat pentru o şedinţă extraordinară de îndată pentru ziua de joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 11:00. Singurul proiect de pe ordinea de zi este cel referitor la rectificarea bugetului propriu și la rectificarea bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean. Articolul Ședință de îndată a Consiliului Județean Suceva, pentru rectificarea bugetului propriu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
100 de studenți din șase centre universitare, la Universitatea din Suceava, la prima ediție a conferinței Liter@t # Radio Top Suceava
Pe 13 și 14 noiembrie, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Suceava, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Asociația Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), organzează prima ediție a conferinței studențești Liter@t. Intitulată LUDICREATIVITATEA (Jocul lingvistic, literar, discursiv, digital), conferința se va bucura de prezența a peste […] Articolul 100 de studenți din șase centre universitare, la Universitatea din Suceava, la prima ediție a conferinței Liter@t apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Cîntăreții de muzică de petrecere, în vizorul ANAF. Daniel Apostol, analist economic: Sugestia mea e ca aceste controale să fie ”fără număr, fără număr” # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol crede că ”a ajuns cuțitul la os, astfel încît ANAF-ul se gîndește să aplice legea și acolo unde s-a făcut că nu e cazul”. Domnul Apostol a făcut această declarație în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, comentînd pe marginea unui articol postat pe profit.ro în care se spune că […] Articolul Cîntăreții de muzică de petrecere, în vizorul ANAF. Daniel Apostol, analist economic: Sugestia mea e ca aceste controale să fie ”fără număr, fără număr” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
La TPL Suceava continuă să fie angajați șoferi pentru autobuze și microbuze și, astfel, se pot deschide noi trasee # Radio Top Suceava
Societatea de Transport Public Local – TPL Suceava continuă să angajeze șoferi pentru autobuzele și microbuzele electrice care deservesc zona metropolitană. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat cum merge campania de angajări, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: ”În săptămîna asta avem deja mai multe persoane care au susținut probele și urmează să fie […] Articolul La TPL Suceava continuă să fie angajați șoferi pentru autobuze și microbuze și, astfel, se pot deschide noi trasee apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
O echipă a universității sucevene, locul III la Smart Mechatronics Challenge, concurs studențesc oragnizat de Politehnica București # Radio Top Suceava
O echipă a Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava a obținut locul III la cea de-a VII-a ediție a concursului studențesc Smart Mechatronics Challenge. Evenimentul, la care au participat 11 echipe de la universitățile din Brașov, București, Craiova, Cluj, Iași, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava și Timișoara, a fost organizat de Facultatea de Inginerie Mecanică și […] Articolul O echipă a universității sucevene, locul III la Smart Mechatronics Challenge, concurs studențesc oragnizat de Politehnica București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
07:20
La cinci de la preluarea mandatului de primar al Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui și-a făcut un scurt bilanț al activității, pe care l-a publicat pe pagina sa de socializare. Evident, un pargraf este dedicat inundațiilor catastrofale care au lovit localitatea în noaptea de 27 spre 28 iulie a acestui an. În acesta, domnul Hurjui arată: […] Articolul Datoria primarului Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11 noiembrie 2025
18:50
Pe 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului, teste gratuite la Centrul Antidiabetic Suceava # Radio Top Suceava
Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat, care este pe 14 noiembrie, în această zi, între orele 08.00 și 13.00, echipa medicală a Centrului Antidiabetic Suceava va oferi teste gratuite pentru monitorizarea glicemiei și dozarea hemoglobinei glicozilate. Totodată va oferi determinarea parametrilor antropometrici – greutate, înălțime, compoziție corporală – și materiale pentru îngrijirea piciorului diabetic. […] Articolul Pe 14 noiembrie, de Ziua Mondială a Diabetului, teste gratuite la Centrul Antidiabetic Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Poliția Rutieră obligă Primăria Moara să desființeze stația de autobuz de la ”Passa Tempo” # Radio Top Suceava
Primăria Moara a fost somată de Poliția Rutieră să desființeze o stație pentru transportul metropolitan. Stația de la ”Passa Tempo” nu este avizată de Poliția Rutieră, nu are refugiu și nu este amplasată la distanța de minim 50 de metri față de o intersecție. Conform legislației privind siguranța rutieră, ”stațiile mijloacelor de transport public de […] Articolul Poliția Rutieră obligă Primăria Moara să desființeze stația de autobuz de la ”Passa Tempo” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Simulare pentru Evaluarea Națională. Mai mulți elevi suceveni au absentat la cea de-a doua probă decît la prima # Radio Top Suceava
Astăzi a avut loc simularea Evaluării Naționale la matematică, iar la aceasta au participat 6.227 de elevi din județul Suceava și au lipsit 394 de elevi. Nu s-au înregistrat incidente deosebite, conform Inspectoratului Școlar Suceava. În prima zi, la limba și literatura română, au participat 6.259 de elevi și au absentat 362 de elevi. Simularea […] Articolul Simulare pentru Evaluarea Națională. Mai mulți elevi suceveni au absentat la cea de-a doua probă decît la prima apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, două medalii de aur la un salon de inovație, pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase # Radio Top Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a fost distinsă cu două medalii de aur la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025. Acesta a avut loc la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Medaliile au fost obținute pentru rezultatele deosebite ale cercetătorilor implicați […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, două medalii de aur la un salon de inovație, pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
