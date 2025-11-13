Decanul FIA, Mircea Oroian, după obținerea a două medalii de aur pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase din borhot: Trendul internațional în Europa de Vest este de valorificare a subproduselor din industria alimentară

10:00

Mai multe stații de autobuz din zona metropolitană nu îndepliensc condițiile solicitate de Poliția Rutieră și trebuie mutate. De exemplu, stația ”Passa Tempo” de la Moara trebuie desființată de Primăria din localitate fiindcă nu are aviz de la Poliția Rutieră, pentru că nu are refugiu și nu este amplasată la distanța de minim 50 de […] Articolul Stații de autobuz care au 50 de ani, pentru care Poliția Rutieră Suceava solicită acum reavizarea acestora apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.