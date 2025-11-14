Cum poți reface calitatea solului
Agro-TV.ro, 14 noiembrie 2025 14:50
Fermierii știu că recoltele bune nu pornesc doar de la semințe, ci mai ales de la calitatea solului. Textura și structura solului determină câtă apă, aer și câți nutrienți ajung la plante. Solurile cu un conținut ridicat de nisip au o permeabilitate foarte mare, însă rețin greu apa și nutrienții. Se încălzesc rapid primăvara, dar […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
14:50
Fermierii știu că recoltele bune nu pornesc doar de la semințe, ci mai ales de la calitatea solului. Textura și structura solului determină câtă apă, aer și câți nutrienți ajung la plante. Solurile cu un conținut ridicat de nisip au o permeabilitate foarte mare, însă rețin greu apa și nutrienții. Se încălzesc rapid primăvara, dar […]
Acum o oră
14:30
Fermierii din România au tot mai multă nevoie de soluții moderne, economice și fiabile pentru gestionarea hranei animalelor. Într-un context agricol în continuă transformare, unde eficiența și precizia fac diferența, DELTATEH vine în sprijinul producătorilor agricoli cu un utilaj de ultimă generație: Mixerul de Furaje Vertical Shaktiman SCMF50. Acest echipament este conceput special pentru fermele […]
Acum 4 ore
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri estimările meteo privind temperature aerului și cantitățile de precipitații pentru următoarele patru săptămâni, până pe 15 decembrie. Potrivit meteorologilor, în săptămâna 17-24 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai […]
11:40
SCRISOARE DESCHISĂ – Fermierii se simt dați deoparte de pe agenda guvernaților, preocupați mai degrabă de certurile interne din coaliție, de salvarea aparențelor în eternei probleme legate de pensile magisraților și de competiția electorală pentru alegerile locare parțiale din această toamnă, în special pentru Primăria Capitalei. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan și ministrului […]
Acum 8 ore
07:40
În încercarea de a-și dezvolta afacerea, fermierul vrâncean Răzvan Avram a ales o direcție neobișnuită pentru agricultura românească: creșterea bizonilor americani. Decizia, spune el, a venit din dorința de a diversifica activitatea fermei, tot în interiorul agriculturii, dar nu către zootehnia tradițională, deja împovărată de costuri ridicate și lipsă acută de forță de muncă. Fermierul […]
Acum 12 ore
06:30
Cerealele românești rup topurile – Ce cantitate de mărfuri a plecat prin Portul Constanța # Agro-TV.ro
Exporturile de mărfuri agricole ale României prin Portul Constanța continuă să crească accelerat în acest sezon, iar cele mai recente date arată o cerere puternică de cereale românești pe piețele internaționale. Grâul rămâne, detașat, vedeta exporturilor, depășind toate celelalte culturi la volum și ritm de vânzare – un lucru firesc, având în vedere recolta bună […]
Acum 24 ore
16:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va pune pe masa Guvernului, spre aprobare, o nouă Ordonanță de urgență ce îi vizează pe crescătorii de porci. Totodată, noul act normativ îi are în vedere și pe crescătorii de păsări. Mai exact, este vorba despre proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea art. 16 alin.(1) din Legea […]
15:50
BOSNIA & HERȚEGOVINA – ROMÂNIA, MECIUL DECISIV, ÎN EXCLUSIVITATE ȘI ÎN DIRECT LA PRIMA TV # Agro-TV.ro
Naţionala nu renunţă! Urmează meciul decisiv, meciul unei naţiuni. După victoria dramatică împotriva Austriei (1-0), cu golul lui Virgil Ghiţă în minutul 90+5, România se pregăteşte pentru partida care poate decide totul: meciul decisiv, Bosnia & Herţegovina – România. O confruntare care ține respirația unei țări întregi și care se vede în exclusivitate și în […]
15:40
După decenii de performanță și inovație în domeniul alimentar, TRANSAVIA își extinde orizonturile către un nou segment de piață – cel al hranei pentru animale de companie. Noua divizie reprezintă o evoluție naturală a modelului său integrat „de la bob la furculiță”, care devine acum „de la bob la bol”. TRANSAVIA, liderul pieței de carne […]
15:20
Liderii agribusiness-ului se reunesc din nou la Agri Trade Summit 2026, pe 26 februarie, la Romexpo! # Agro-TV.ro
Marele eveniment se apropie cu pași grăbiți! Fii primul care își achiziționează biletul la cel mai tare târg agricol din țară. Pe 26 februarie 2026, Agri Trade Summit revine la Romexpo cu ediția a 4-a, continuând tradiția unui eveniment care aduce la un loc fermieri, traderi, procesatori, specialiști în logistică, bancheri și investitori din România […]
Ieri
12:50
Un funcționar APIA a pus la punct o schemă de fraudă cu subvenții agricole. Parchtul European a intrat pe fir! # Agro-TV.ro
Un funcționar APIA a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) din București (România) pentru că și-a folosit funcția pentru a ademeni niște fermieri să intre într-o schemă de fraudă cu subvenții agricole, reținând în același timp 92% din fonduri. De asemenea, o altă persoană a fost acuzată că a ajutat la convingerea fermierilor […]
08:40
Vești importante pentru agricultorii români: Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la o înțelegere privind simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), după negocieri intense la care a participat și europarlamentarul român Dan Motreanu, în calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar. Acesta anunță o serie de măsuri asupra cărora reprezentanții celor două instituții […]
07:30
Nemulțumirile cresc în rândul agricultorilor români, pe măsură ce regulile privind plățile directe și ajutoarele pentru fermieri se modifică de la un an la altul. Fermierii reclamă lipsa de predictibilitate și spun că aceste schimbări le dau peste cap planurile financiare și investițiile făcute cu luni înainte de încheierea campaniei agricole. Unul dintre acești agricultori […]
06:30
Programul „Rabla pentru tractoare”, care ar fi trebuit să fie una dintre principalele surse de sprijin pentru micii fermieri în 2025, a ajuns doar o iluzie. După ce sesiunea inițială de înscrieri a fost anulată, relansarea programului a fost amânată, până când s-a ajuns în punctul în care ”Rabla pentru tractoare” a fost șters complet […]
12 noiembrie 2025
16:50
Un jaf la stână, comis de patru ori la rând de trei bărbați originari din România, face „deliciul” presei iberice zilele acestea. Potrivit publicației spaniole NueveCuatroUno, trei bărbați, originari din România, cu vârste cuprinse între 28 și 37 de ani, rezidenți în Logroño, capitala provinciei La Rioja, au fost arestați de către ofițerii Gărzii Civile […]
15:20
Într-o competiție strânsă cu patru rivali puternici, noul AXION 9.450 TERRA TRAC de la CLAAS a reușit să se impună și să obțină prestigiosul premiu Tractorul Anului la categoria HighPower în cadrul târgului agricol Agritechnica 2025 din Hanovra, Germania. Conceptul său inovator, împreună cu soluțiile inteligente dedicate operatorului, optimizarea utilajului, conectivitatea digitală completă și cabina […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
România obține o victorie importantă la nivel european după ce propunerea sa privind achiziția de animale din fonduri europene a fost introdusă în acordul provizoriu încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European cu privire la simplificare a Politicii Agricole Comune. „Fermierii români au nevoie de sprijin real pentru a-și dezvolta efectivele și a crește […]
13:10
Elena Crângașu, Radu Eremia, Cristina Bazavan, Magda Grădinaru și Marco Badea, nume noi în echipa Cotidianul.ro # Agro-TV.ro
Elena Crângașu, Radu Eremia, Cristina Bazavan, Magda Grădinaru și Marco Badea completează echipa Cotidianul.ro, în contextul procesului amplu de relansare a brandului media cu o tradiție de 35 de ani. Relansarea Cotidianul.ro marchează o nouă etapă în istoria publicației, aducând în prim-plan o interfață digitală modernizată, o echipă editorială reconfigurată și un angajament ferm față de jurnalismul […]
12:10
EPPO au dibuit o nouă fraudă cu fonduri europene în România! Prejudiciu – 1,2 milioane de euro! # Agro-TV.ro
O nouă fraudă cu fonduri europene, de această dată vizând infrastructura de irigații din România, a fost dată în vileag de procurorii UE. „Parchetul European (EPPO) din București (România) a formulat un rechizitoriu împotriva a trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, sprijinite de UE. Suspecții […]
10:50
Clubul Fermierilor Români reacționează la reforma Politicii Agricole Comune: Risc major pentru fermierii europeni # Agro-TV.ro
Clubul Fermierilor Români se opune propunerii Comisiei Europene din 16 iulie și concesiilor minimaliste anunțate pe 9 noiembrie de către Președinta Ursula von der Leyen privind reforma Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028-2034. Considerăm că această propunere pune în pericol viitorul agriculturii românești și europene prin reduceri bugetare drastice și prin subminarea autonomiei PAC. În […]
08:40
Piața cerealelor: România a preluat din nou conducerea Uniunii Europene în ceea ce privește exporturile de cereale. Cu peste 4,6 milioane tone exportate, țara noastră devansează Franța și își consolidează poziția de important furnizor de cereale în bazinul Mării Negre. Cele mai noi date centralizate de Comisia Europeană, citate de AGRI Column, arată că, până […]
07:40
Fermierii care nu au primit încă avansul subvențiilor pentru campania 2025 sunt sfătuiți de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să verifice situația dosarului direct la centrul local sau județean unde au depus cererea. Instituția a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe clarificări privind perioada și modul de efectuare a plăților. […]
06:30
Fermierii care au cultivat rapiță au toate motivele să fie optimiști: trendul pozitiv pe burse a început, iar prețurile se mențin la niveluri foarte bune. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, fondator AGRI Column, rapița traversează o perioadă excelentă, iar semnalele de pe bursele internaționale confirmă acest trend. ”La rapiță avem parte […]
11 noiembrie 2025
17:40
Pentru asigurarea finalizării procesului de implementare și închidere a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va încerca să tranziteze o parte din proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție în Planul Strategic (PS) 2023–2027, se arată într-un comunicat al instituției remis marți redacției AgroTV. Pentru aceasta, este necesar […]
16:00
Auditul Comisiei Europene a constatat probleme în gestionarea fondurilor europene! MADR le drege prin Ordonanță de Urgență # Agro-TV.ro
O misiune de audit a Comisiei Europene ce s-a desfășurat zilele acestea în România a constatat o serie de probleme în gestionarea fondurilor europene în sectorul vitivinicol, transmițând autorităților române o serie de recomandări cu privire la remedierea situației. În urma acestor recomandări, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) s-a văzut nevoit să întocmească și […]
15:10
Timac Agro România lansează DigiTAR Agro – prima platformă digitală din agribusiness care automatizează managementul contractelor cu partenerii! # Agro-TV.ro
Timac Agro România anunță lansarea DigiTAR Agro, o premieră în sectorul agribusiness din România. Este prima platformă care digitalizează complet contractele și automatizează actele adiționale/anexele cu clienții, permite semnarea bulk a acestora și creează o arhivă trasabilă și ușor de urmărit. Această inițiativă marchează un nou pas în direcția digitalizării agriculturii și reconfirmă angajamentul companiei […]
12:30
Trei bărbați au fost arestați preventiv după ce au furat două vaci, iar ulterior unul dintre ei i-a amenințat cu moartea pe polițiști. Printr-un comunicat remis marți presei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova transmite că a fost formulată o propunere de arestare preventivă pe numele a trei inculpați: L.C., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor […]
08:40
Cea mai gravă secetă din ultimele decenii lovește una dintre cele mai populate capitale din Orientul Mijlociu, unde autoritățile se confruntă cu o criză de apă fără precedent. Lipsa ploilor, temperaturile extreme și gestionarea deficitară a resurselor au dus la scăderea nivelului principalelor rezervoare de apă sub 10% din capacitate în capitala Iranului, Teheran, transmit […]
07:40
Legumicultorii cer modificarea condițiilor pentru subvenții! Se cere și închiderea Casei Unirea # Agro-TV.ro
Legumicultorii români se confruntă cu probleme majore în valorificarea produselor și în asigurarea unei piețe corecte. Gheorghe Vlad, președintele Organizației Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare (OIPA) Legume-Fructe, atrage atenția asupra disfuncționalităților sistemului, de la modul de acordare a subvențiilor până la rolul tot mai neclar al Casei Unirea, instituție creată pentru sprijinirea producătorilor locali, dar care, […]
06:30
Probleme mari pentru crescătorii de oi – Fermierii vând animalele, dar nu își primesc banii # Agro-TV.ro
Problema întârzierilor la plată pentru animalele vândute devine tot mai gravă pentru crescătorii de oi din România, susține Constanța Ștefan, președinta Asociației „Țara Loviștei”. Potrivit acesteia, sute de producători din sectorul ovin au livrat marfa către intermediari și exportatori, dar nu au primit contravaloarea tranzacțiilor, unele dintre ele realizate încă din luna ianuarie. Situația tensionată […]
10 noiembrie 2025
18:00
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță luni noi cifre legate de plățile în avans pentru fermieri. Din păcate însă, datele problemei rămân aceleași, instituția preferând să se raporteze în continuare doar la numărul de beneficiari, fără niciun fel de referire la suprafața agricolă/dimensiunea fermei. Astfel, potrivit unui comunicat remis redacției AgroTV, în cadrul […]
16:20
Comisia Europeană propune o serie de modificări la proiectul de buget al UE pentru perioada 2028-2034, printre care o alocare suplimentară de fonduri europene pentru zonele rurale, dar și o întărire a rolului jucat atât de autoritățile locale, cât și de Parlamentului European în gestionarea, respectiv stabilirea regulilor de acordare a acestor fonduri. Potrivit europarlamentarului […]
15:00
Meteorologii apreciază că vremea va fi extrem de schimbătoare în următoarele două săptămâni, la nivelul întregii țări, însăși Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizând asupra gradului ridicat de incertitudine al prognozei date publicității luni. Potrivit meteorologilor, în Banat, până în data de 15 noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere, de la o medie […]
12:10
Vânzările de terenuri agricole încep să înregistreze din nou valori din ce în ce mai mari, în luna octombrie consemnându-se 12.988 de tranzacții la nivel național, cu aproape 1.000 mai mult decât decât cele înregistrate în septembrie, conform statisticii publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). De departe topul vânzărilor de terenuri […]
08:40
Tăierile la trandafiri sunt una dintre cele mai importante lucrări de întreținere pentru a menține plantele sănătoase, viguroase și pline de flori. În funcție de soi și de perioada anului, aceste tăieri pot stimula o înflorire abundentă și pot preveni îmbolnăvirea tufelor. În materialul video de mai jos, Dr. Ing. Horia Ghibu explică pas cu […]
07:40
Prețul cerealelor traversează o perioadă bună pe bursele internaționale. Porumbul a crescut ușor în ultimele zile, câștigând aproximativ 3 euro/tonă în paritatea CPT Port Constanța, potrivit analizei realizate de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole și fondator al AGRI Column. Creșteri s-au înregistrat și la orz, care se apropie de bariera de 200 de […]
06:30
Zile bune pentru prețul grâului pe burse – Iată cu cât se vine marfa în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Prețul grâului a urcat în această perioadă la 193-194 euro/tonă în paritatea CPT Port Constanța, potrivit datelor prezentate de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole și fondator al AGRI Column. Deși piața cerealelor pare stabilizată după o perioadă de volatilitate, analiștii atrag atenția că factorul decisiv în evoluția următoarelor luni va fi vremea […]
8 noiembrie 2025
15:00
Cum afli greutatea porcului fără cântar? Truc simplu cu o ruletă și un pic de matematică # Agro-TV.ro
Cea mai exactă metodă pentru a afla greutatea porcului este folosirea unui cântar special conceput pentru animale. Totuși, aceste dispozitive pot fi scumpe și greu de procurat, mai ales pentru micii gospodari sau pentru cei care cresc porci în mod ocazional. Din fericire, există o soluție practică și eficientă, care nu necesită decât o ruletă […]
12:10
Președintele Vladimir Putin a anunțat planuri de introducere a inteligenței artificiale și a tehnologiilor digitale în agricultura rusă. Șeful statului a făcut acest anunț într-un discurs video în care i-a felicitat pe fermieri cu ocazia Zilei Lucrătorilor Agricoli, potrivit serviciului de presă al Kremlinului. „Complexul agroindustrial autohton (CIA) trebuie să implementeze activ tehnologiile digitale, să robotizeze producția […]
08:10
Românii au renunțat să mai meargă în piață după carne de porc și au decis să o cumpere de pe internet. În goana după reduceri, au fost vândute peste 20 de carne într-o zi printr-o aplicație – gigant. În dimineața de vineri s-au vândut peste 25 de tone de tone de porc pe eMAG. În […]
7 noiembrie 2025
23:10
FC Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova plasează Prima Sport 1 în topul audiențelor serii # Agro-TV.ro
Prima Sport 1 a înregistrat performanțe remarcabile de audiență în seara difuzării meciurilor FC Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova, poziționându-se în top 5 televiziuni la nivel național, în intervalul prime time, pe segmentul de public 21–59 de ani. Potrivit datelor de audiență Kantar Media, Prima Sport 1 a obținut o medie de 1,02 puncte de rating și o cotă de piață de 3,1% în […]
16:50
Vești proaspete de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) legate instalarea tinerilor fermieri, una dintre cele mai căutate linii de finanțare din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR): a fost publicat Raportul de selecție suplimentar DR 30, montan și non-montan, aferent etapei 2, sesiunea 01/ 2023. Potrivit documentului, pentru zona montană au fost selectate pentru finanțare 26 […]
15:30
Agritechnica 2025: premiile pentru inovație agricolă au fost decernate. Cine a luat medalia de aur # Agro-TV.ro
DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) a anunțat câștigătorii prestigiosului premiu pentru Inovație AGRITECHNICA 2025, recunoscând cele mai revoluționare tehnologii din domeniul agricol. Dintr-un total impresionant de 234 de inovații înscrise, o comisie de experți a selectat cele mai remarcabile proiecte, acordând două medalii de aur și 22 de medalii de argint pentru realizări de excepție în agricultură. […]
15:10
Specialiștii ADAMA vă recomandă verificarea culturilor de rapiță. Condițiile climatice din această perioadă sunt favorabile pentru dezvoltarea patogenului putregaiul negru – Phoma lingam (Leptosphaeria maculans) în cultura de rapiță. Acest patogen poate afecta toate organele plantei: cotiledoane, frunze, tulpini, colet, rădăcini și chiar silicve, în cazuri grave. Ciuperca poate rezista ani de zile în resturile […]
14:00
Șeful OJFIR Bihor le vorbește fermierilor din județ despre finanțări de peste 665 de milioane de euro din fonduri europene # Agro-TV.ro
Șeful Oficiului Județean Finanțarea Investițiilor Rurale (OFIR) Bihor, Cristian Buzlea, le-a prezentat fermierilor și antreprenorilor din mediul rural bihorean noile oportunități de finanțare din fonduri europene prin intervențiile din cadrul Pilonului II al Planului Strategic 2023-2027 pe care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) le va lansa începând cu 15 decembrie. „Noile sesiuni de depunere […]
09:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri noi previziuni privind temperatura aerului și cantitățile de precipitații în următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, în săptămâna 10-17 noiembrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice și estice. Cantitățile […]
07:30
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) atrage atenția beneficiarilor care vor să acceseze fonduri europene prin Planul Strategic PAC 2023-2027 asupra unui risc major privind cofinanțarea proiectelor, în special în cadrul intervenției DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în […]
06:30
Programul usturoiul, prin care fermierii primeau un ajutor de minimis de 3.000 de euro/hectar, a fost suspendat în 2025, iar consecințele nu au întârziat să apară în rândul producătorilor. Unii legumicultori spun că renunță la această cultură dificilă, în lipsa unui sprijin financiar care să acopere costurile mari de producție și riscurile ridicate. Potrivit lui […]
6 noiembrie 2025
16:50
România își păstrează poziția de lider european la exportul cumulat de cereale – grâu, orz și porumb -, însă Franța vine puternic din urmă, potrivit datelor DG AGRI analizate de expertul Cezar Gheorghe, fondator AGRI Column. România, lider european la exportul cumulat de cereale Potrivit celor mai recente date publicate de DG AGRI și analizate […]
15:10
CEMROM SA Câmpina, cu capital 100% Romanesc, companie înființată în anul 2012, are ca principal obiect de activitate fabricarea cimentului. Din 2023, societatea și-a diversificat activitatea intrând pe piața FERTILIZANTILOR / AMENDAMENTELOR PENTRU SOL / AMELIORATORI – destinate agriculturii. Cemrom SA a construit și pus în funcțiune o unitate de producție, prima de acest gen […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.