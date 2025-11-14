Cum poți reface calitatea solului

06:30

Programul usturoiul, prin care fermierii primeau un ajutor de minimis de 3.000 de euro/hectar, a fost suspendat în 2025, iar consecințele nu au întârziat să apară în rândul producătorilor. Unii legumicultori spun că renunță la această cultură dificilă, în lipsa unui sprijin financiar care să acopere costurile mari de producție și riscurile ridicate. Potrivit lui […]