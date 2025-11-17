Victorie pentru fermierii români în bătălia oarbă a neonicotinoidelor: EPPO – standard tehnic pentru Tanymecus dilaticollis

12:30

Trei bărbați au fost arestați preventiv după ce au furat două vaci, iar ulterior unul dintre ei i-a amenințat cu moartea pe polițiști. Printr-un comunicat remis marți presei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova transmite că a fost formulată o propunere de arestare preventivă pe numele a trei inculpați: L.C., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor […]