Prețul cerealelor azi în Portul Constanța – Discrepanță majoră între grâu și orz

12:10

Vânzările de terenuri agricole încep să înregistreze din nou valori din ce în ce mai mari, în luna octombrie consemnându-se 12.988 de tranzacții la nivel național, cu aproape 1.000 mai mult decât decât cele înregistrate în septembrie, conform statisticii publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). De departe topul vânzărilor de terenuri […]