Hai să întâmpinăm împreună magia sezonului!
DigiFM.ro, 14 noiembrie 2025 16:20
Joi, 20 noiembrie, de la ora 19:00, Sun Plaza și Digi FM aprind oficial luminițele de Crăciun, într-un spectacol plin de emoție, culoare și energie. Evenimentul este prezentat de colegul nostru, Nono Semen.
• • •
Acum 30 minute
16:20
Acum 2 ore
15:20
Beatrice Ghiciov și Nono Semen, voluntari la „Pădurea DIGI”: mii de puieți plantați într-o zonă expusă deșertificării # DigiFM.ro
Beatrice Ghiciov și Nono Semen au participat astăzi la acțiunea de împădurire „Pădurea DIGI”, organizată în Vânătorii Mici, județul Giurgiu, alături de alți peste 100 de voluntari din Grupul DIGI.
15:00
Ilie Bolojan: Evaziunea fiscală în stil mare nu se poate face nicăieri decât cu o anumită umbrelă de protecţie din instituţiile care ar trebui să o combată # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că instituţiile statului trebuie să admită că evaziunea fiscală la nivel larg este posibilă, indiferent de ţară, doar dacă există ”o umbrelă de protecţie a evazioniştilor”. El spune că această umbrela nu este politică, ci este una de tip economic, care există fie pentru că unii funcţionari au câştiguri personale, fie pentru că alţii sunt indolenţi şi nu îşi fac datoria.
14:50
Isărescu, despre o posibilă majorare a salariului minim: „Trebuie multă precauţie. Dar decizia este politică” # DigiFM.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat trebuie multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor. ”Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a adăugat el.
14:50
Richard Gere, după ce s-a mutat în Spania de dragul soției: "Ea e foarte fericită acolo, așa că e cel mai frumos lucru" # DigiFM.ro
În timpul unui eveniment desfășurat la New York, Richard Gere (76 de ani) a vorbit despre ce apreciază cel mai mult la noua sa casă, Spania, și ce îi lipsește din SUA.
14:40
Clinica în care a murit fetița de 2 ani funcționa fără autorizație. Rogobete: „Închideți-vă voi clinicile, ca să nu vin eu să le închid” # DigiFM.ro
Clinica stomatologică din București unde o fetiță de doi ani a murit după o anestezie generală nu avea autorizație de funcționare corespunzătoare, a confirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Acum 4 ore
14:10
Detalii tulburătoare în cazul fetiței care a murit într-un cabinet stomatologic. Ar fi afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată # DigiFM.ro
Medicii legiști i-au efectuat autopsia fetiței de doi ani care a murit după ce a fost supusă unei anestezii generale într-un cabinet stomatologic din București. Conform unor surse medicale citate de Antena 3 CNN, fetița ar fi avut afecțiuni grave care ar fi făcut anestezia generală riscantă.
13:50
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși și îndrăgostiți # DigiFM.ro
Actrița Eiza Gonzalez se bucură din plin de o escapadă romantică alături de iubitul ei, tenismenul bulgar Grigor Dimitrov. Frumoasa mexicană în vârstă de 35 de ani a împărtășit o serie de fotografii din vacanța lor exotică din Costa Rica, confirmând încă o dată chimia intensă dintre ei.
13:40
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul într-o spălătorie și au fost căsătoriți 59 de ani # DigiFM.ro
Dolly Parton îi aduce un omagiu celui care i-a fost partener de viață timp de aproape șase decenii. Marea legendă a muzicii country și soțul ei, Carl Dean, au fost căsătoriți 59 de ani, până la moartea lui, la vârsta de 82 de ani, în martie 2025.
12:50
Mugur Isărescu, despre evoluția inflației: „A accelerat după eliminarea plafoanelor la energie și creșterea TVA și accizelor” # DigiFM.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA şi nivelul accizelor. De asemenea, Isărescu a adăugat că s-a înregistrat şi o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare. ”Faţă de prognoza din vară din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a arătat el.
12:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, într-o vizită vizând ”să reafirme angajamentul Franţei alături de Ucraina” şi ”să menţină dinamica activităţii angajate în problema garanţiilor de securitate” destinate Kievului, anunţă vineri Palatul Élysée, relatează AFP.
Acum 6 ore
12:30
Fostul șef al fotbalului spaniol, Luis Rubiales, atacat cu ouă la prezentarea cărții sale. Reacția lui a fost virală # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, condamnat pentru agresiune sexuală pentru un sărut impus jucătoarei Jenni Hermoso, a reuşit, joi, să evite două ouă aruncate spre el de un spectator în timpul prezentării cărţii sale, informează AFP.
12:20
Colet suspect, într-o intersecţie din Sibiu. Pirotehniştii au fost chemați pentru verificări, iar traficul a fost oprit # DigiFM.ro
Traficul rutier a fost blocat parţial, vineri, într-o intersecţie din municipiul Sibiu, după ce a fost sesizată prezenţa unui colet suspect. Pirotehniştii nu au constatat, în urma verificărilor, riscuri la adresa ordinii şi siguranţei publice.
10:50
Jurnalistul Florin Negruțiu a vorbit, vineri dimineață, în rubrica lui săptămânală de la matinalul Digi FM, despre tensiunile apărute între fondatoarele asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, dar și despre revenirea fostului premier Marcel Ciolacu pe TikTok și declarațiile acestuia la adresa lui Ilie Bolojan.
Acum 8 ore
10:30
Ministrul Sănătăţii trimite Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară la clinica stomatologică unde o fetiţă a murit după o anestezie. Ce declarații a făcut tatăl copilei # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit, după o anestezie intravenoasă. Totodată, Colegiul Medicilor va face o anchetă în acest caz. Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.
09:40
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste normal # DigiFM.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului.
09:30
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Intrase în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată # DigiFM.ro
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Fata intrase în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă.
09:00
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1.6 miliarde euro, în creștere cu 16% în primele nouă luni din 2025 # DigiFM.ro
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 561 milioane euro în T3 2025, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA ajustată pentru T3 2025 a crescut cu 6% comparativ cu T3 2024, ajungând la 188 milioane euro.
Ieri
16:30
România a obținut aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles. Planul revizuit are o valoare de 21,41 miliarde de euro # DigiFM.ro
România a obținut, joi, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles, a anunțat Ministerul de Finanțe, într-un comunicat.
16:10
CSM sesizează CNA şi CNCD după ce viceprimarul Timişoarei a spus că judecătoarele sunt 'şantajate de interlopi' # DigiFM.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat joi că va sesiza Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, după ce viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, a declarat într-un podcast că există un fenomen generalizat în România de judecătoare care se întâlnesc cu interlopi şi apoi sunt şantajate de aceştia.
16:00
Kremlinul a declarat joi că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia "mai devreme sau mai târziu" şi a apreciat că poziţiile de negocierile ale Kievului se vor înrăutăţi cu fiecare zi ce trece, informează Reuters.
15:20
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu știam cine sunt" # DigiFM.ro
Brittany Miller, vedetă TikTok cu peste 3,5 milioane de urmăritori, a recunoscut într-un clip că a inventat un diagnostic de cancer în 2017, pe fondul unor probleme grave de sănătate mintală.
15:20
După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud # DigiFM.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a anulat participarea la summitul ţărilor industrializate şi emergente reunite în grupul G20, care se va desfăşura pe 22 şi 23 noiembrie în Africa de Sud, după ce omologii săi rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, şi-au anulat la rândul lor participarea la summit, fiecare din motive diferite, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres.
15:00
Nicolas Sarkozy, din nou în fața justiției. Fostul președinte va fi judecat în apel în dosarul finanțării libiene a campaniei sale din 2007 # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy urmează să fie judecat în apel în dosarul finanţării libiene - în perioada 16 martie-3 iunie 2026 -, anunţă joi într-un comunicat Curtea de Apel din Paris, relatează AFP.
14:20
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
13:40
Bogdan Ivan: „Nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că nu există condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă și le-a cerut tuturor instituțiilor abilitate să analizeze situația.
13:40
Sf. Filip, sărbatorit pe 14 noiembrie în calendarul ortodox, a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus, originar din Betsaida Galileei, pescar ca Petru și Andrei. Chemat printre primii la apostolat, el a devenit martor și propovăduitor al Evangheliei în Asia Mică și în Balcani, iar tradiția consemnează moartea sa martirică în jurul anului 80 d.Hr., la Hierapolis, în Frigia (azi Pamukkale, Turcia).
13:20
EURO 2028. S-au stabilit datele și stadioanele pe care se joacă meciul de deschidere și finala # DigiFM.ro
Cardiff va găzdui meciul de deschidere al Campionatului European de fotbal din 2028, la 9 iunie, iar finala este programată să aibă loc pe stadionul Wembley din Londra, la 9 iulie, a anunţat UEFA.
13:10
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, 13 noiembrie, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.
13:10
Donald Trump l-a întrebat pe preşedintele Siriei câte soţii are: ”Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a întrebat, la Casa Albă, pe omologul său sirian Ahmed al-Sharaa, un fost comandant Al-Qaida, căruia i-a oferit cadou un flacon de parfum, în cursul unei vizite fără precedent în Statele Unite, câte soţii are şi a făcut un comentariu neaşteptat, scrie revista People.
13:00
Actorul Mihai Dinvale a murit la 74 de ani. Era căsătorit cu iubita din liceu: "Mi-a dăruit două fete extraordinare. Din păcate, pe una am pierdut-o" # DigiFM.ro
Actorul Mihai Dinvale a murit la vârsta de 74 de ani, a anunţat Teatrul Mic.
11:00
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că mi-am educat creierul să fie bine # DigiFM.ro
Actrița Ada Galeș a fost invitată în dimineața asta în studioul Digi FM, la matinalul realizat de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, unde a vorbit deschis despre diagnosticul care i-a dat viața peste cap: o microtumoră de glandă salivară pe cerul gurii, o formă rară și cu risc scăzut de metastaze, dar extrem de delicată pentru un actor, pentru care vocea înseamnă carieră.
10:10
G7 cere un armistiţiu ”de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort # DigiFM.ro
Un armistiţiu este necesar ”de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.
09:50
Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând capăt unei producţii vechi de 232 de ani, relatează AFP.
09:40
Unde este Putin? Liderul de la Kremlin ar avea mai multe birouri identice pentru a induce în eroare serviciile secrete străine # DigiFM.ro
Kremlinul a indus în eroare în repetate rânduri opinia publică cu privire la locul în care se află liderul rus Vladimir Putin, acesta utilizând trei birouri aproape identice în diferite părţi ale ţării, relevă o anchetă Systema, unitatea de investigaţii a filialei ruse a postului RFE/RL (Radio Europa Liberă), finanţat de Congresul SUA.
09:40
Dominic Fritz, admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române: „România, gata, sunt unul de-ai tăi!” # DigiFM.ro
Primarul municipiului Timişoara şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că a fost admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române. Urmează depunerea jurământului.
09:30
Răsturnare de situație în jaful de la Luvru. O suspectă, iubita unuia dintre hoți, a fost eliberată sub control judiciar # DigiFM.ro
O femeie în vârstă de 38 de ani, iniţial plasată în arest preventiv în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de la Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost eliberată sub control judiciar de către Curtea de Apel din Paris, a declarat o sursă judiciară, miercuri, pentru AFP.
08:10
Postul Nașterii Domnului 2025 începe vineri, 14 noiembrie, și se încheie pe 24 decembrie. Ce se mănâncă, regulile alimentare și toate zilele cu dezlegare la pește.
12 noiembrie 2025
17:40
La Constanța, Bursele de 10 Digi FM se încheie cu o poveste care atinge sufletul oricui. Aflăm, împreună cu Lucian Mîndruță, povestea lui – povestea băiatului care merită ultima bursă de 1000 de euro din proiectul aniversar, care închide aproape două luni de campanie.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui israelian în care îi cere să-l grațieze pe premierul Netanyahu: "O urmărire penală politică și nejustificată" # DigiFM.ro
Președintele israelian Isaac Herzog a primit o scrisoare din partea lui Donald Trump, în care îl îndeamnă să ia în considerare acordarea unei grațieri prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a anunțat miercuri, 12 noiembrie, biroul lui Herzog, citat de Reuters și Agerpres.
16:10
Un pacient cu fractură de claviculă a căzut de pe targă, la Spitalul Județean din Ploiești: "Căderea nu a avut consecinţe medicale" # DigiFM.ro
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti a precizat, după ce un pacient a căzut de pe o targă, la Unitatea de Primiri Urgenţe, că această cădere nu a avut consecinţe medicale. Pacientul cu fractură de claviculă le-a declarat cadrelor medicale că a încercat să îşi aranjeze hainele, pe marginea tărgii, şi a alunecat. Întreg personalul din acea tură a dat explicaţii, datele fiind analizate.
15:50
Nicuşor Dan îl va numi consilier prezidenţial pe domeniul educaţiei pe Sorin Costreie: „Imediat după ce va fi numit, va contacta sindicatele” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că îl va numi consilier prezidenţial pe educaţie pe profesorul universitar Sorin Costreie şi imediat după ce va fi numit, acesta va contacta sindicatele, ministerul şi vor avea o discuţie cu datele pe masă, ca să vadă unde sunt.
15:50
Regele Spaniei Felipe al VI-lea, primit cu onoruri la Beijing. Prima vizită de stat în China, la 18 ani după tatăl său # DigiFM.ro
Regele Spaniei Felipe al VI-lea a fost primit cu mare pompă, miercuri, la Beijing, de către preşedintele chinez Xi Jinping, în prima sa vizită de stat în China de la succesiunea sa la tron. în 2014, relatează AFP.
15:00
Digi FM a sărbătorit 10 ani de existență cu bucurie, emoție și… un premiu de nota 10: o super mașină în valoare de aproape 30.000 de euro, oferită unui ascultător fidel. Radioul cu cea mai mare creștere din România a transformat ziua de 11 noiembrie într-un maraton de energie și recunoștință, de la primele ore ale dimineții, alături de matinalii Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, care au deschis sărbătoarea cu invitați speciali și momente live susținute de Acoustic Boyz și Horia Brenciu & Band.
14:50
Nicuşor Dan spune că AEP nu i-a restituit un milion de lei cheltuiţi în campanie. Va face contestaţie # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că va contesta în instanţă decizia Autorităţii Electorale Permanente de a nu-i restitui un milion de lei cheltuiţi în campania electorală.
14:40
Novak Djokovic spune că a primit "o palmă din partea realității" în ultimii doi ani. Încă speră să câștige un al 25-lea titlu de Grand Slam # DigiFM.ro
Campionul sârb Novak Djokovic crede că încă poate câştiga un al 25-lea titlu de Grand Slam în tenis, în ciuda faptului că a primit ''o palmă din partea realităţii'' în ultimii doi ani, conform unui interviu acordat lui Piers Morgan, citat de BBC.
14:30
Horia Moculescu, omagiat de prieteni şi colegi: "Un OM cu un caracter impecabil, cu un suflet frumos, plin de un enorm talent" # DigiFM.ro
Daniel Iordăchioaie, Dan Negru, Marina Almăşan, Ionel Tudor și Smiley sunt doar câțiva dintre cei care şi-au amintit de Horia Moculescu, care a murit miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. "Un om cu caracter impecabil, enorm talent, un adevărat prieten", au scris la unison despre compozitor.
14:20
Nicușor Dan, întrebat dacă Georgescu a fost colaborator sau agent SIE: "O să ieşim cu un raport" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, 12 noiembrie, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că va exista un raport despre alegerile din 2024.
13:00
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Cum să trăiesc fără tine?" # DigiFM.ro
Horia Moculescu a murit miercuri, 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Pianistul și compozitorul de legendă din muzica ușoară românească avea probleme de sănătate și era internat de câteva zile la ATI la Spitalul "Mihai Balș". Vestea morții sale i-a afectat puternic pe apropiați, dar cel mai tare suferă fiica sa, Nidia, cea care i-a stat alături mereu și cu care avea o relație profundă.
12:40
Dan Negru, reacție după decesul lui Horia Moculescu: „De la el și de la Vadim Tudor am învățat multe despre `dincolo`” # DigiFM.ro
Dan Negru a reacționat după aflarea veștii că Horia Moculescu s-a stins din viață, publicând un clip dintr-un interviu pe care i l-a luat compozitorului.
