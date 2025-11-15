Zelenski anunţă o 'restructurare' a sectorului energetic, în urma recentului scandal de corupţie

13:10

Deputatul PNL Raluca Turcan susţine că o victorie a candidatului suveranist în Capitală ar fi ”un fiasco politic, instituţional şi moral teribil” pentru clasa politică românească, în condiţiile în care primarul general este al doilea cel mai votat politician după preşedintele României. Raluca Turcan este de părere că partidele de guvernare ar fi trebuit să aibă candidat comun pentru Bucureşti. ”Cu cât se sparg mai mult voturile, cu atât cresc şansele să existe un vot mai mare pentru extremişti”, a spus Turcan, la Prima TV.