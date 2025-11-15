Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, despre experiența celor două nașteri premature: „Pentru noi, Dumnezeul a lucrat prin medici”

15:00

Premierul Ilie Bolojan susţine că instituţiile statului trebuie să admită că evaziunea fiscală la nivel larg este posibilă, indiferent de ţară, doar dacă există ”o umbrelă de protecţie a evazioniştilor”. El spune că această umbrela nu este politică, ci este una de tip economic, care există fie pentru că unii funcţionari au câştiguri personale, fie pentru că alţii sunt indolenţi şi nu îşi fac datoria.