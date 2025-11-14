PM Ilie Bolojan: În câteva zile începe procesul de lichidare a companiilor de stat cu datorii mari. Acord pentru angajați mai puțini la stat

15:40

Rusia spune că forțele sale continuă să înregistreze progrese în jurul orașului Pokrovsk, în timp ce Moscova își intensifică eforturile de a pătrunde în orașul ucrainean devastat. Oficialii locali califică situația drept dificilă.Miercuri, pe 12 noiembrie, ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele sale au alungat trupele ucrainene din Suhîi Iar, situat chiar la sud de Pokrovsk, care este esențial pentru strategia Kremlinului de a găsi un bastion pentru a avansa spre nord, către cele...