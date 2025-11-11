Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu voi cere prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de SUA pentru sancționarea Lukoil

17:50

Cristian China-Birta avertizează la SmartJob că tehnologia social media este „fenta” zilelor noastre. Oamenii se holbează la ea, iar mingea, adică viața, trece pe lângă noi: „E important să stau cu ochii pe valorile mele, pe ce îmi dă sens. Social media e un instrument, nu un stil de viață.”