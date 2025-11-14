Interviurile one2one Ilie Bolojan Prim Ministrul Romaniei 14 nov 2025.pdf
Europa Liberă România, 14 noiembrie 2025
Interviurile one2one Ilie Bolojan Prim Ministrul Romaniei 14 nov 2025.pdf
PM Ilie Bolojan: În câteva zile începe procesul de lichidare a companiilor de stat cu datorii mari. Acord pentru angajați mai puțini la stat # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunță la Interviurile one2one că, săptămâna viitoare, începe procesul de lichidare a unor mari companii de stat cu datorii și pierderi mari. Printre ele, CFR Marfă. De asemenea, premierul spune că liderii politici au căzut de acord privind reformarea administrației.
Noapte de foc: Kievul se clatină după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei # Europa Liberă România
Forțele ruse au lansat unul dintre cele mai mari și mai distructive atacuri asupra Kievului în primele ore ale zilei de 14 noiembrie, lovind capitala cu valuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Aproape toate districtele au fost atacate.
Unde este Putin? Cum dezvăluie o clanță de ușă birourile secrete ale lui Putin # Europa Liberă România
O anchetă realizată de RFE/RL arartă că președintele rus Vladimir Putin folosește trei birouri aproape identice în diferite părți ale Rusiei și că opinia publică a fost indusă în eroare, în repetate rânduri, de Kremlin cu privire la locul în care se află liderul.
Cum va fi piața muncii în 2026: Angajații să înceapă să învețe despre Inteligența Artificială, astfel încât să nu își piardă joburile # Europa Liberă România
Germania, Olanda și Emiratele Arabe Unite sunt țările preferate de români atunci când vine vorba de un job, spune Ana Călugăru, director de comunicare la ejobs, într-un interviu pentru Europa Liberă.
Premierul Ilie Bolojan este invitatul Ancăi Grădinaru, vineri, la Interviurile one2one. El explică situația economică a României, reforma Fiscului și prioritățile din Legea bugetului pe anul 2026.
Atac aerian masiv asupra Kievului: o persoană a murit, alte 24 au fost rănite. Și Ucraina a atacat un depozit din portul rusesc Novorossiisk # Europa Liberă România
Cel puțin 23 de persoane au fost rănite iar o alta a decedat în urma unui raid aerian al armatei Federației Ruse asupra Kievului. În paralel, și Ucraina a atacat un depozit de petrol din Novorossiisk, port rusesc la Marea Neagră. Au fost cel puțin trei răniți.
Fetiță de doi ani, moartă în urma unei intervenții stomatologice. Tatăl: „Analizele nu erau bune. Am vrut să amânăm, medicii s-au opus” # Europa Liberă România
O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din centrul Capitalei, în urma anesteziei generale. Părinții susțin că analizele medicale indicau valori neconforme la ficat și ar fi cerut amânarea procedurilor, dar medicii nu au fost de acord.
Pe măsură ce forțele rusești își continuă asaltul asupra Pokrovskului, unele unități ucrainene folosesc drone terestre pentru a ajuta la apărarea orașului asediat din regiunea Donețk, estul Ucrainei.Corpul 7 de intervenție rapidă al Ucrainei a postat pe Facebook un videoclip în care trupele din Pokrovsk folosesc pentru apărarea orașului – cândva un important centru de transport și logistică pentru armata ucraineană – drone terestre.Dronele care apără DonețkMici, robuste și adesea...
Lucrează în locuri inaccesibile pentru majoritatea soldaților – zone periculoase precum Pokrovsk, pe frontul de est al Ucrainei. E vorba despre dronele terestre, care trec prin focul inamic pentru a livra provizii, a evacua răniții și a lovi ținte unde tancurile nu mai pot ajunge.
Noi numiri de consilieri la Cotroceni, în echipa președintelui Nicușor Dan. Printre ei: Vlad Voiculescu și Sorin Costreie # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a numit joi cinci consilieri, doi onorifici, doi de stat și unul prezidențial.
45.000 de euro pe minut, 65 milioane de euro pe zi – ritmul în care a crescut datoria externă a României în primele nouă luni din 2025 # Europa Liberă România
Banca Națională a României (BNR) anunță creșterea – la 30 septembrie 2025 –deficitului de cont curent și majorarea datoriei externe. Administrația publică rămâne principalul sector care generează datorii. Sunt și vești bune, spune BNR - în primele nouă luni din 2025 investițiile străine directe sunt mai mari decât în aceeași perioadă din anul trecut.Datoria externă a Romîniei a crescut de la 203,510 miliarde euro, cât era pe 31 decembrie 2024, la 221,283 miliarde euro (30 septembrie 2025),...
România obține aprobarea PNRR la Bruxelles și urmează să încaseze încă 10,7 mld euro până la sfârșitul anului 2026 # Europa Liberă România
România a obținut joi aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), de la Bruxelles.
Nicușor Dan: La exercițiul militar NATO Dacian Fall a fost testată capacitatea Alianței de a proiecta rapid forțe pe Flancul Estic # Europa Liberă România
Astăzi, 13 noiembrie 2025, se încheie exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat începând din 20 octombrie, în poligoanele de instruire din România și Bulgaria.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România dispune de suficiente stocuri de combustibil și nu există motive pentru scumpiri la pompă # Europa Liberă România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că, în prezent, România are suficiente rezerve de benzină și motorină pentru a acoperi cererea internă, astfel că nu există motive obiective care să justifice o creștere a prețurilor la pompă.
Zelenski aprobă sancționarea lui Mindici și a lui Zuckerman, doi suspecți principali în dosarul de corupție din sectorul energetic ucrainean # Europa Liberă România
Президент Зеленський підписав указ про санкції проти двох фігурантів справи про корупцію в енергетиці. Указ передбачає блокування активів, позбавлення нагород та інші обмеження
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, în ședința din 12 noiembrie 2025, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Este a zecea ședință a BNR în care se menține nivelul dobânzii cheie.
Condiții degradante reclamate la secția de psihiatrie a Spitalului din Târnăveni. Spitalul respinge acuzațiile, ministerul anunță verificări # Europa Liberă România
Coordonatoarea organizației „Pledoarie pentru Demnitate”, Georgiana Pascu, a cerut intervenția de urgență a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în sprijinul pacienților din secția de psihiatrie a Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, județul Mureș.
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face prima sa vizită oficială la București # Europa Liberă România
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află pe 13 noiembrie 2025 în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Deplasarea are loc cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Ucraina e zguduită de un scandal de corupție în care suspecții ar fi discutat despre mită în valoare de milioane de dolari pentru protejarea centralelor energetice, chiar în timp ce bombele rusești care cădeau asupra lor i-au cufundat pe cetățeni în frig și întuneric.
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj bugetar din istorie # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri legea care pune capăt celui mai lung blocaj bugetar guvernamental („shutdown”) din istoria Statelor Unite. Criza bugetară a durat 43 de zile, a paralizat Washingtonul și a lăsat sute de mii de angajați federali fără salarii.Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a votat cu 222 de voturi pentru și 209 împotrivă un pachet legislativ care reia finanțarea instituțiilor federale, repornește sistemul de control al traficului...
Camera Deputaților, for decizionat, a aprobat, miercuri, cu unanimitate de voturi, Legea Nordis care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori.
Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru că nu i-a dat decontat toți banii cheltuiți în campanie # Europa Liberă România
Preşedintele Nicuşor Dan spune că va da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru că i-a decontat cu un milion de lei mai puțin din suma împrumutată pentru campania electorală.
Conferința conspiraționiștilor COVID, organizată la grupul AUR, de la Parlament. Rafila: Comisia de Sănătate nu este implicată. Ce spune AUR # Europa Liberă România
Conferința medicilor conspiraționiști anti-Covid va avea loc la București, la Palatul Parlamentului, în sala grupului AUR de la Camera Deputaților. Șeful Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților cere Colegiului Medicilor să adopte o „poziție fermă”, iar AUR invocă libertatea de exprimare.
Rusia se declară gata să reia negocierile cu Ucraina în timp ce luptă pentru Pokrovsk # Europa Liberă România
Rusia spune că forțele sale continuă să înregistreze progrese în jurul orașului Pokrovsk, în timp ce Moscova își intensifică eforturile de a pătrunde în orașul ucrainean devastat. Oficialii locali califică situația drept dificilă.Miercuri, pe 12 noiembrie, ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele sale au alungat trupele ucrainene din Suhîi Iar, situat chiar la sud de Pokrovsk, care este esențial pentru strategia Kremlinului de a găsi un bastion pentru a avansa spre nord, către cele...
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a sesizat Parchetul General și DNA privind procedura de selecție a conducerii ROMARM. „A fost viciată” # Europa Liberă România
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a sesizat atât Parchetul General cât și Parchetul Anticorupție și Agenția pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) după controlul făcut la ROMARM.
ÎCCJ propune un „Acord pentru Justiție și Stabilitate Instituțională” pe fondul controverselor despre veniturile și pensiile magistraților # Europa Liberă România
Cu câteva ore înainte de o întâlnire programată la Palatul Cotroceni între Președintele Nicușor Dan, liderii din coaliția de guvernare și reprezentanți ai magistraților, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a propune un așa-numit „Acord pentru Justiție și Stabilitate Instituțională”.
Protest al sindicatelor în București. Nemulțumiri față de planurile de austeritate și scăderea puterii de cumpărare # Europa Liberă România
Mii de membri ai Blocului Național Sindical (BNS) s-au adunat pe 12 noiembrie 2025, în București, pentru a contesta deciziile economice ale Guvernului, care, spun ei, agravează sărăcia și afectează nivelul de trai al angajaților. Manifestația a început la ora 10:00 în Piața Victoriei și a continuat cu un marș spre Piața Constituției.Sindicaliștii acuză executivul de promovarea unor politici care favorizează inflația și sacrifică interesele salariaților, în contextul unor creșteri de...
Golazo: În 2024, Statul român a avut 45 de milioane de euro pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc, dar a cheltuit doar 1.600 # Europa Liberă România
În timp ce dependența de jocuri de noroc devine o problemă tot mai gravă în România, iar tinerii sunt tot mai expuși riscurilor pariurilor online, statul român a încasat anul trecut peste 45 de milioane de euro destinați combaterii acestui fenomen. A cheltuit însă, efectiv, doar 1.600 de euro, adică 0,003% din sumă, arată o analiză Golazo.ro.Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) este instituția care supraveghează piața și, potrivit legii, trebuie să deruleze programe de prevenire...
Inflația anuală în octombrie a fost de 9,8%. Cele mai mari scumpiri, la energie și fructe proaspete # Europa Liberă România
Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că, în luna octombrie 2025, rata anuală a inflației, adică majorarea generalizată a prețurilor, a fost de 9,8%. Datele arată o relativă stagnare, după ce, în septembrie, rata inflației a fost de 9,9%.
Generalul Sîrski: „Situație dificilă” în regiunea Zaporojie. Forțele rusești continuă asaltul asupra Pokrovsk # Europa Liberă România
Militarii ucraineni din regiunea Zaporojie s-au retras din apropierea a cinci localități, unde de câteva zile au loc lupte intense - Novo-Uspenivske, Nove, Ohotnice, Uspenivka și Novomikolaivka, au anunțat Forțele de apărare din sud ale armatei ucrainene.
Guvernul Ucrainei l-a suspendat din funcție pe ministrul Justiției, Herman Halușcenko, pe fondul unui dosar major de corupție # Europa Liberă România
Guvernul Ucraionei a decis suspendarea din funcție a ministrului Justiției, Herman Halușcenko, în urma unor acuzații legate de o amplă anchetă de corupție în sectorul energetic, scrie Serviciul Ucrainean al RFE/RL.
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. 14 femei sunt agresate în fiecare oră # Europa Liberă România
România se confruntă cu o criză gravă a violenței domestice. De la începutul anului 2025, au fost confirmate 51 de cazuri de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor. Statistic, aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în țară, de cele mai multe ori de partenerul ei, notează Știrile ProTV.Ultima crimă din această serie s-a petrecut în județul Teleorman, când o femei a fost ucisă de fostul ei soț.Marți seara, în București, zeci de femei și...
Nouă întâlnire între Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților pentru soluții privind legea pensiilor speciale # Europa Liberă România
Miercuri de la ora 16:00, președintele Nicușor Dan se întâlnește din nou la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, la care vor participa și reprezentanți ai sistemului judiciar.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu voi cere prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de SUA pentru sancționarea Lukoil # Europa Liberă România
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, spune că nu va cere prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane pentru sancționarea Lukoil, ci va susține „replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”.
Cine e afaceristul bulgar implicat în dosarul „mită pentru ministrul Apărării” # Europa Liberă România
Firma prin care muniția importată de România din Kazahstan urma să ajungă în Ucraina, Sofia Arm Tech, nu are istoric în comerțul cu arme și muniții.Potrivit registrului comerțului din Bulgaria, numele anterior al companiei era „Romanelli”. Inițial, sediul său era în Tutrakan, oraș aflat peste Dunăre de Oltenița, dar firma a fost înregistrată ulterior sub noul nume în capitala Sofia.Obiectul de activitate înregistrat al firmei este destul de larg, dar nu include explicit comerțul cu...
Tribunalul Ilfov, încă în grevă, se mută cu chirie la București pentru 120.000 de euro pe lună. Instanța are 45 de judecători (Cotidianul) # Europa Liberă România
Tribunalul Ilfov se mută la București, într-o clădire de birouri unde plătește o chirie lunară de 120.000 de euro pe lună, sumă aprobată de Ministerul Justiției.
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară. El se află sub control judiciar într-un dosar de corupție # Europa Liberă România
Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, și-a depus demisia din funcție după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că acesta este cercetat penal sub control judiciar pentru trafic de influență.
Un avion militar turcesc de transport marfă s-a prăbușit la granița dintre Georgia și Azerbaidjan # Europa Liberă România
Un avion de transport militar turcesc s-a prăbușit marți în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan.
Efectul sancțiunilor: Bulgaria mai are stocuri de benzină pentru o lună. Compania rusă Lukoil spune că ar putea pleca din Irak # Europa Liberă România
Un oficial de rang înalt din Bulgaria a declarat marți că țara sa mai are benzină timp de o lună, după ce principalul său furnizor, concernul rus Lukoil, a fost lovit de sancțiunile impuse de SUA din cauza războiului din Ucraina.
Investitorii japonezi se îndreaptă masiv spre Europa, atrași de expansiunea sectorului Deep Tech # Europa Liberă România
Tot mai multe fonduri și companii nipone aleg să investească în startup-uri europene, în special în domeniul deep tech, acolo unde știința și ingineria se întâlnesc pentru a genera inovații de vârf.
Oana Gheorghiu răspunde acuzațiilor: Nu sunt în incompatibilitate. Carmen Uscatu: Sponsorii ne pun întrebări, unii donatori se retrag # Europa Liberă România
Viceprim-ministra Oana Gheorghiu răspunde acuzațiilor cu privire la o presupusă stare de incompatibilitate, după ce Carmen Uscatu, cealaltă co-fondoatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat că nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului după ocuparea funcției guvernamentale.
Alegeri locale parțiale 2025: începe depunerea candidaturilor pentru funcțiile de primar în 12 localități din țară # Europa Liberă România
Marți, pe 11 noiembrie, a debutat oficial perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de primar în cele 12 localități unde vor fi organizate alegeri locale parțiale pe 7 decembrie. Procesul de înscriere a candidaților se încheie pe 17 noiembrie.
Incident pe Aeroportul Băneasa: flacără sub cabina unui avion Wizz Air. Pasagerii au fost evacuați în siguranță # Europa Liberă România
Un incident aviatic s-a produs în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu (Băneasa), imediat după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air care venea de la Barcelona. Î
Atacuri masive cu drone rusești asupra Ucrainei: Un mort la Kramatorsk, răniți în regiunea Harkov și pagube în Odesa și Lozova # Europa Liberă România
За даними місцевої влади, після російської атаки критична інфраструктура Одещини працює на генераторах, відкрито пункти незламності
Nicușor Dan, despre conflictul dintre CSM și vicepremierul Oana Gheorghiu: „Declarația a fost nefericită, reacția CSM, exagerată” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat marți disputa publică dintre vicepremierul Oana Gheorghiu și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), generată de comentariile acesteia privind pensiile magistraților.
Investigație în sectorul energetic ucrainean: Biroul familiei fostului deputat Andri Derkach ar fi ajutat la spălarea banilor # Europa Liberă România
Pe 10 noiembrie, Biroul Național Anticorupție din Ucraina a dat detalii privind presupuse activități de spălarea a banilor în dosarul de corupție în sectorul energetic pe care îl anchetează.
Noi atacuri rusești în apropierea porturilor ucrainene de la Dunăre. Un vehicul aerian ar fi căzut pe teritoriul României # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că Rusia a lansat, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În urma acestor atacuri, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.
Legea care modifică regimul ariilor naturale protejate, atacată de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională # Europa Liberă România
Administrația Prezidențială a depus la Curtea Constituțională prima obiecție de neconstituționalitate care vizează încălcarea dreptului la un mediu sănătos.
CSM îi face plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarațiile despre pensiile magistraților # Europa Liberă România
CSM i-a făcut Oanei Gheorghiu plângere penală pentru incitare la violenţă, ură și discriminare și acuză „efectele” asupra „imaginii și prestigiului profesiei de magistrat”, după ce vicepremierul a vorbit într-un interviu despre impactul pensiilor speciale ale magistraților asupra societății.
