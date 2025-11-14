UE, la un punct de cotitură: „Crizele geopolitice pot deveni șansa unei uniuni de apărare” (Interviu)
RFI, 14 noiembrie 2025 18:00
Chiar dacă în acest moment Uniunea Europeană trece mai degrabă printr-un punct de cotitură, fiindcă pentru prima dată de la crearea ei, este înconjurată de crize geopolitice, ar trebui să transforme această situație în oportunitatea de a crea „o uniune de apărare”, comentează la RFI, Cristian Nițoiu, conferențiar la Universitatea Loughborough din Londra și expert în politica externă a Uniunii Europene și a Rusiei.
• • •
Piesa single „Viața la mâna a doua” anunță cel de-al șaptelea album al trupei Toulouse Lautrec # RFI
Format ca grafician, dar activ și ca muzician, regizor de videoclipuri, designer, antreprenor cultural sau inițiator de proiecte educaționale, Cătălin Rulea aduce la RFI cel mai nou single al trupei sale, Toulouse Lautrec, „Viața la mâna a doua” .
16:50
Companiile de stat unde sunt pierderi 'cronice', cele care sunt 'o gaură neagră' pentru buget trebuie lichidate, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan.
15:50
Revizuirea PNRR, aprobată | Prin concesiile de la ECOFIN, ne recâștigăm credibilitatea în fața instituțiilor europene (Economist) # RFI
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), de la Bruxelles. Vom putea încasa încă 10,7 mld euro până la finele lui 2026, iar priorități sunt Autostrada Moldovei și reforma ANAF. De asemenea, numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390. Modificările au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social ridicat.
15:20
Rogobete: Închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani, după o sedare, reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător. ”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el.
14:00
Praline cu urechi de porc sau cu usturoi, Labubu din ciocolată cu surprize, dar și parfumuri cu arome de ciocolată sunt doar câteva surprize pregătite de Chocolate Saga ieșenilor. ..
13:30
Mugur Isărescu: Rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3, accelerată pentru că s-au eliminat plafoanele pentru electricitate şi au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor # RFI
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA şi nivelul accizelor. De asemenea, Isărescu a adăugat că s-a înregistrat şi o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare. ”Faţă de prognoza din vară din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a arătat el.
12:20
Bucureștiul este un oraș dezordonat și dezorganizat, spune într-un interviu la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. El precizează că ”este multă dezordine și în Primăria Generală și în agențiile sale subordonate”.
11:20
Nu și-a cerut nimeni scuze la nivel înalt: nici premierul, nici ministrul de interne, remarcă Oana Sandu, jurnalistă care a documentat fenomenul violenței domestice. Avem 51 de cazuri de femicid anul acesta și o neputință a forțelor de ordine de a interveni și a prinde criminalii. Femicididul este un fenomen pe care nu și-l asumă nimeni, spune jurnalista. Ce ar trebui să facă statul pentru orfanii speciali, co-victime în acest cazuri? Ce fac alte state pentru ei?
11:10
Primarul general al Capitalei are nevoie mai degrabă de premier, decât de președinte, spune la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. Întrebat dacă-l va invita pe președintele Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat, liberalul a răspuns: ”Campania mea este mai indie, adică mai naturală și fără foarte mulți bani. Nu știu dacă domnul Nicușor Dan ar veni la un eveniment pe stradă”.
10:30
Ciucu la RFI: Am informații din PSD că se strâng semnături și pe liste fără numele candidatului # RFI
Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, spune într-un interviu la RFI că are informații din mai multe surse că ”se strâng semnături și pe liste pe care apare numele candidatului PSD, dar și liste care nu au completat numele candidatului”.
09:50
Organizațiile ”Corupția Ucide” , ”Rezistența” și Declic organizează astăzi, un miting împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Protestul se desfășoară de la 18.30, în fața instantei supreme, sub titlul „Ce face Lia cu Justiția din România?”. Manifestația este o reacție pașnică dar fermă la deriva gravă a sistemului judiciar.
09:10
Se vede o luminiţă: economia României dă primele semne de revenire în ciuda pesimismului cvasitotal. Industria are cea mai bună creştere din ultimul an, iar exporturile cresc (Ziarul Financiar) # RFI
Iulian Fota: Cea mai mare problemă a noii strategii de securitate e că nu face referire la o posibilă agresiune militară a Rusiei - Interviu (SpotMedia) - EXCLUSIV Acordul pentru Justiție propus de Înalta Curte a fost asumat de Lia Savonea, nu de Adunarea Generală a judecătorilor supremi (G4Media) - Dilema investitorului – de ce să alegi România? Studiu de caz: 50% din profit îi ia statul român, prin impozite, celui mai mare distribuitor de bunuri român, companie care în Ungaria plătește 9%, iar în R. Moldova 12% (CursDeGuvernare) - Semnificațiile vizitei noului premier moldovean la București. „Este locul ideal pentru a-și calibra mesajele, prioritățile și tonul" (Adevărul) - Opinie: Republica Moldova vrea un reactor de la Cernavodă? (DW)
07:10
Companiile rusești Lukoil și Rosneft ar trebui să își vândă activele pe care le au în diverse țări. Este condiția impusă la sfârșitul lunii octombrie a.c. de SUA, intenția sancțiunii fiind ca firmele din domeniul energetic, cele mai mari din Rusia, să nu mai poată finanța efortul de război.
20:20
Primarul Timișoarei poate primi cetățenia română. Dominic Fritz trăiește în România de peste două decenii și conduce Timișoara din 2020, fiind acum la al doilea mandat. După anunțul primirii avizului favorabil, edilul a declarat că România l-a făcut adult, „mai tenace și mai călduros”.
20:10
Se joacă în premieră la Teatrul Luceafărul Iași, fiind o coproducție cu UMF Iași. Spectacolul a pornit de la romanul cu același titlu semnat de Bogdan Munteanu. „Stai jos sau cazi” povestește despre cum să interacționezi cu ceilalți când epilepsia e una dintre coordonatele vieții tale. Noiembrie este și luna conștientizării epilepsiei, o boală neurologică întâlnită la toate vârstele.
16:00
"Statul trebuie să prevină un șoc pe piața carburanților, în contextul sancțiunilor asupra Lukoil” ( Expert) # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România, iar prețurile carburanților la pompă nu vor crește. În Guvern s-a făcut deja un grup de lucru și se pregătește un proiect de lege pentru a limita efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA.
15:30
Nicuşor Dan, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu: A demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă # RFI
Nicuşor Dan, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu: A demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient.
15:30
De la 1 septembrie, Comisia Europeană a decis interzicerea producției, comercializării și folosirii gelurilor de unghii și a ojelor semipermanente care conțin TPO (Oxidul de trimetilbenzoildifenilfosfină). Această substanță chimică, ce ajută la uscarea rapidă a gelului, transformându-l într-o suprafață solidă și lucioasă, a fost încadrată în categoria 1B, adică toxică pentru reproducere, și interzisă prin urmare pe tot teritoriul Uniunii Europene.
15:20
Pe 13 noiembrie, în Control Club, ORKID marchează o dublă lansare: noul single „Urlă ca marea” și relansarea platformei independente de muzică alternativă Stray Lights 2.0, printr-un concert special alături de Rotko. Evenimentul va continua bilunar aducând pe scena Control un nou val de trupe indie și alternative din România. Vorbim cu Vlad Ilicevici, membru al trupei Orkid și inițiator al proiectului Stray Lights + Victor Dădăciu de la Cardinal, parte din proiectul Stray Lights.
14:20
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană| Ce alte numiri au mai fost făcute # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.
12:30
Bogdan Ivan, despre sancțiunile impuse Lukoil: Este suficientă motorină şi benzină în România ca să nu se justifice o creştere a preţului # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil. El a adăugat că se lucrează la un act normativ care să fie în acord cu legislaţia internaţională şi cea naţională, dar şi pentru a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei.
10:50
Liceenii decid cum arată școala lor: podcasturi și laboratoare digitale. Cu bani de la primărie, la Timișoara # RFI
Câte 10.000 de euro de la primărie, pentru mai multe licee din Timișoara, unde elevii au propus și au votat proiecte care să le facă școlile mai atractive. Studiouri de podcast sau de radio, grădini pentru relaxare, laboratoare sau săli de sport - este ceea ce-și doresc adolescenții, care au scris proiecte și le-au prezentat la primărie. E prima ediție a bugetului participativ care se desfășoară în unități de învățământ și pare că a avut succes.
10:20
Propunerile magistraților sunt inechitabile, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Csoma Botond. Președintele Nicușor Dan, liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților au negociat miercuri seară pe tema legii pensiilor speciale, fără să ajungă însă la un acord.
08:20
Corupția, trecută pe hârtie, dar ignorată în practică. Ce lipsește din Strategia Națională de Apărare (Adevărul) # RFI
Analiză: Strategia de Apărare a Țării ne poate salva? (DW) - Partidele și președintele, discuții de trei ore cu magistrații, fără niciun rezultat: „Nu am ajuns nici măcar aproape de o înțelegere” (HotNews) - Nesimțirea magistraților de top. Răspunsul lor la reforma pensiilor speciale: vrem și mai mulți bani (G4Media)
06:50
Inflația anuală este și va rămâne la cote înalte. România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și va rămâne la fel în următoarele nouă luni.
17:40
Capodopera „La Blouse Roumaine” de Matisse, din colecţia permanentă a Centre Pompidou, pentru prima dată expusă în România # RFI
Capodopera „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, o lucrare emblematică din colecția permanentă a Centre Pompidou din Paris, părăsește Franța pentru prima dată pentru a veni în România, anunță Ambasada Franței în România, pe pagina de Facebook.
17:20
Descinderi la Primăria Cluj-Napoca: procurorii DNA păstrează tăcerea cu privire la motivul anchetei # RFI
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în această dimineață la Primăria Cluj-Napoca. Magistrații au căutat documente care au fost emise și primite de Direcția Tehnică a Primăriei, precum de Serviciului de Achiziții Publice. Misterul din jurul acestei anchete este întreținut de faptul că, până la această oră, DNA nu a făcut nicio comunicare publică cu privire la motivul anchetei.
16:50
„Pentru mine ăsta e paradisul”. Cu Adina Rosetti, despre copii, cărți și bucuria de a fi ascultat # RFI
Copiii continuă să citească, dar într-un fel nou - mai liber, mai curios. Scriitoarea Adina Rosetti vorbește la RFI despre ce se întâmplă atunci când literatura intră în clase, dar nu ca obligație, ci ca mod de a descoperi lumea Discuția vine de la Timișoara, unde lectura s-a transformat, din nou, într-o aventură.
15:50
Inflația rămâne ridicată| Consumăm produse similare cu cele din anii '90. Am ajuns din nou la parizer, margarină și cartofi (Economist) # RFI
Rata anuală a inflaţiei a coborât uşor în octombrie, la 9,8%, faţă de vârful de 9,9% din august şi septembrie, în condiţiile în care serviciile şi mărfurile nealimentare s-au scumpit față de anul trecut cu aproape 11%, iar alimentele cu 7,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu peste 72%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.
14:50
Proiectul Strategiei Naționale de Apărare urmează să fie avizat în ședința din 24 noiembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, anunță, potrivit Agerpres președintele Nicușor Dan.
14:30
Nicuşor Dan: Există un fenomen de corupţie pe care nu-l cunoaştem suficient| Pentru a-l cunoaşte mai bine, trebuie să alocăm resurse, inclusiv în zona de informaţii # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că există un fenomen de corupţie pe care nu îl cunoaştem suficient, iar pentru a-l cunoaşte mai bine, atunci trebuie alocate resuese inclusiv în zona de informaţii. El a precizat că în strategia de apărare problema corupţiei va fi ma ibine definită, iar atunci modul de acţiune al serviciilor de informaţii şi alocarea de resurse vor ocupa un loc mai important.
14:00
Deputatul PSD de Cluj, Răzvan Ciortea, care a fost și subprefect, trimis în judecată de DNA Cluj. Motivul este faptul că ar fi indicat altă persoană la volan pentru a evita sancțiunea pentru conducerea unui vehicul cu peste 160 de kilometri la oră.
13:30
Nicuşor Dan, despre pensiile magistraţilor: Cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune privind pensiile magistraţilor trebuie închisă şi este cu atât mai bine dacă acest lucru se va întâmpla în luna noiembrie.
12:40
Locuirea în București nu trebuie să fie un lux, declară într-un interviu la RFI Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Ea își prezintă prioritățile și vorbește de asemenea despre un sondaj potrivit căruia cei mai mulți tineri ar vota cu AUR la alegerile parlamentare.
12:30
”Partidele care primesc subvenție de la stat sparg banii pe panotaje imense, dar noi avem voluntari care vorbesc cu bucureștenii despre problemele lor, în stradă”. Iată ce spune la RFI Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale.
11:00
De ce votează tinerii cu AUR? Ana Ciceală: E frustrarea unei generații cu care nu vorbește nimeni # RFI
Unii tineri susțin AUR, din frustrare și furie, spune la RFI candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală. Ea comentează un sondaj INSCOP, care arată că 34% dintre persoanele între 18 și 29 de ani ar vota la alegerile parlamentare cu formațiunea extremistă. Pe locul secund, cu 16%, este partidul SENS, care o sprijină pe fosta consilieră municipală la scrutinul din 7 decembrie din București.
08:50
În urmă cu 8 ani, cetățenii apărau în stradă Justiția de PSD. Azi, PSD apără Justiția de cetățeni (Republica) - Analist: BNR va menține dobânzile, în așteptarea semnalelor privind evoluția inflației. Scenariile care ar putea grăbi scăderea costurilor de finanțare (CursDeGuvernare) - Statul a avut anul trecut 45 de milioane euro de la firme pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc, bani din care a cheltuit 1.600 de euro pe un workshop cu câțiva invitați (HotNews) - John Malkovich, interviu pentru Libertatea: „Cravata galbenă” prezintă o fațetă diferită a României, cu o cultură bogată, educație și talent
07:20
Putem afla principalele boli la care suntem predispuși printr-o testare ADN extinsă? Cu siguranță că da, iar mulți români și-ar dori să încerce un astfel de serviciu, mai ales dacă este oferit gratuit de către o companie de asigurări. Aflăm detalii într-o nouă ediție a celei mai longevive emisiuni de asigurări săptămânale, "Ora de Risc" by XPRIMM, difuzată de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
07:10
În luna septembrie a.c., România a mai adăugat 10.000 de prosumatori ajungând la 267.000. Acestea sunt datele prezentate de un oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la care se adaugă și capacitatea instalată de producție a prosumatorilor, respectiv 3.128 MW, ceea ce înseamnă echivalentul a trei reactoare nucleare.
11 noiembrie 2025
20:40
Există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), marți seară, pentru G4Media. Pachetul de reformă convenit va permite șefilor de instituții centrale și locale să decidă cum își scad aceste cheltuieli – prin concedieri sau scăderi de salarii, a mai spus ministrul.
18:10
1 din 5 seniori care trăiesc în orașele din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România.
16:40
"Magistrații își vor pune societatea în cap dăcă se vor opune reformei pensiilor speciale" (Analist) # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îi cheamă din nou pe reprezentanţii coaliţiei, miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru discuţii şi cu reprezentanţii din justiţie, pe tema reformei pensiilor magistraţilor, au precizat surse politice pentru News.ro. Astfel, se formează un grup de lucru care ar urma să analizeze cea mai bună formă a legii, astfel încât să treacă de filtrul CCR.
16:20
România și Ucraina dezmint acuzațiile Moscovei privind un complot ucraineano-britanic pentru deturnarea unui avion rus # RFI
Bucureștiul și Kievul au dezmințit marți acuzațiile Moscovei, care susține că Ucraina și aliatul său britanic ar fi încercat să deturneze spre România un avion de vânătoare rus echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal, informează AFP, potrivit Agerpres.
15:20
Co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, afirmă că numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier afectează activitatea organizaţiei neguvernamentale câtă vreme aceasta rămâne în Adunarea Generală, care are drept de decizie. Ea spune că acest lucru nu este ilegal, dar că există o incompatibilitate pe care a creat-o în faţa sponsorilor, care ar putea să nu mai doneze pe viitor. Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacţionat spunând că nu există nicio interferenţă între atribuţiile sale în guvern şi activitatea asociaţiei. „Respect întru totul legislaţia. Statutul meu este 100% conform legii”, afirmă Gheorghiu, potrivit News.ro, adăugând că speră ca declaraţia partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG, ci doar „o neînţelegere”.
13:50
Oana Țoiu: Bombardamentele de luni noaptea - o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia # RFI
Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României, o 'caracteristică a războiului de agresiune' dus de această țară, a afirmat marți ministrul de Externe, Oana Țoiu, potrivit Agerpres.
12:30
Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole. Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.
11:40
Legea privind salvarea a 100 de clădiri-monument aflate în stadiu avansat de degradare a înghețat în sertarele Ministerului Culturii. Semnalul de alarmă a fost lansat de istoricul ieșean Liviu Brătescu, inițiatorul acestei legi în perioada în care activa ca parlamentar și secretar de stat în Ministerul Culturii.
10:50
CSM are o atitudine țâfnoasă și face un șantaj la adresa Guvernului, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de incitare la ură, violență sau discriminare. Ea afirmase la Digi24 că sistemul pensiilor speciale este comparabil cu un Caritas și că banii respectivi ar putea proveni ”de la gura unui copil flămând sau din bugetul unui spital fără medicamente”.
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, apreciind că declaraţia acesteia referitoare la pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM - care a sesizat Parchetul - a fost exagerată. El a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în acest caz.
