UE, la un punct de cotitură: „Crizele geopolitice pot deveni șansa unei uniuni de apărare” (Interviu)

Co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, afirmă că numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier afectează activitatea organizaţiei neguvernamentale câtă vreme aceasta rămâne în Adunarea Generală, care are drept de decizie. Ea spune că acest lucru nu este ilegal, dar că există o incompatibilitate pe care a creat-o în faţa sponsorilor, care ar putea să nu mai doneze pe viitor. Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacţionat spunând că nu există nicio interferenţă între atribuţiile sale în guvern şi activitatea asociaţiei. „Respect întru totul legislaţia. Statutul meu este 100% conform legii”, afirmă Gheorghiu, potrivit News.ro, adăugând că speră ca declaraţia partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG, ci doar „o neînţelegere”.