FOTO | Scrisoarea lui Mustăcilă, un pisoi care își caută căsuță în București. Motănelul „liber de contract” vrea o familie doar a lui # B365.ro
Mustăcilă, un pisoi portocaliu cu alb caută căsuță în București. Vine dintr-o familie cu mai muți frați, iar bucureștenca care i-a găsit a reușit să îi dea spre adopție pe cei trei frați ai săi.
Gărda Națională de Mediu a amendat Primăria Capitalei cu 100.000 de lei. Amenda a fost dată pentru nerespectarea măsurilor de protecție a mediului # B365.ro
Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au transmis că Primăria București nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului. Iar acest lucru ar putea duce România într-o situație de infringement. Primăria Capitalei a fost amendată
Prefectul Capitalei anunță că PS3 nu a prezentat autorizații pentru drumurile constuite peste magistrale de gaz. Ce măsuri se vor lua # B365.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a transmis care sunt concluziile după întâlnirea convocată astăzi, 14 noiembrie, cu privire la situația străzilor construite peste conductele Transgaz în Sectorul 3. Printre cele aflate în cadrul întâlnirii, se numără
ESENȚIAL | Parchetul, despre fetița care a murit pe scaunul dentistului, într-o clinică stomatologică din București. “Pacienta, cu patologie cronică preexistentă complexă” # B365.ro
Parchet face prima comunicare în cazul fetiței de 2 ani, care. murit după anestezie, într-un cabinet dintr-o clinică stomatologică din București. Este vorba despre concluziile preliminare emise în urma autopsiei. Fetița care a murit la
De ce a dispărut și nu a fost relocată stația STB din Piața Presei – răspunsul TPBI. Timp de 10 zile, bucureștenii au legătură mai dificilă cu esențiala linie 41, dar nu numai # B365.ro
STB a anunțat, cu puțșin timp ăn urmă, că stația „Piața Presei" se suspendă timp de 10 zile, în perioada 17.11.2025 – 27.11.2025. De ce suspendă 10 zile stația STB „Piața Presei", sensul spre Arcul
FOTO | 10 senzori de zgomot au ajuns la Asociația Părinți de Cireșari. Dispozitivele sunt acum în proces de autorizare pentru instalare. Unde se vor monta # B365.ro
Asociația Părinți de Cireșari a transmis bucureștenilor că a primit cei 10 senzori de zgomot, iar acum sunt oficial în proces de autorizare pentru instalarea lor în cele 10 puncte identificate împreună cu comunitatea. Asociația
FOTO | Accident grav, cu pieton, pe Șoseaua Olteniței, pe lângă Sun Plaza. Kilometri de blocaj total în zonă # B365.ro
Un accident a avut loc vineri, 14 noiembrie, pe Șoseaua Oltenitei, la Sun Plaza. O mașină a dat peste un pieton. Nu sunt cunoscute până în acest moment detalii cu privire la starea de sănătate
Prima reacție a clinicii stomatologice din București unde a murit fetița de doi ani. „În 11 ani, echipa noastră a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, fără incidente” # B365.ro
Reprezentanți au dat prima reacție a clinicii stomatologice, unde și-a pierdut viața o fetiță de doi ani în urma unei sedări profunde, au transmis primele declarații privind decesul. Ei spun că înactivitatea lor nu au
Călătorii STB rămân 10 zile fără stația „Piața Presei”. Se suspendă pentru lucrări de asfaltare pe Bd. Regele Mihai I # B365.ro
Societatea de Transport București a transmis că în perioada 17.11.2025 – 27.11.2025 se vor executa lucrări de refacere a carosabilului pe Bd. Regele Mihai I al României, în perimetrul frontului stației „Piața Presei", de pe
„Nu-mi dă mama bani să candidez, nu am treabă cu banii”, spune George Burcea, nervos. Candidatul POT la Primăria Capitalei zice că Anamaria Gavrilă se ocupă de aceste detalii # B365.ro
George Burcea candidează din partea POT la Primăria Capitalei, iar în momentul în care a fost întrebat de unde provin banii pentru campania sa, actorul s-a enervat. Actorul nu a știut să ofere informații, a
Conductă de gaze din Sectorul 5, avariată în timpul unor lucrări Apa Nova. Distrigaz a oprit alimentarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată # B365.ro
Distrigaz anunță că a oprit alimentarea cu gaze pentru aproape 500 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei. Angajați de la Apa Nova au avariat o conductă din rețeaua Distrigaz în timpul unor săpături. Mai
O mașină parcată aiurea pe șine a blocat, o oră, tramvaiele 17 și 21. STB: Întregul flux al orașului se perturbă din cauza unei singure staționări greșite # B365.ro
Societatea de Transport București face apel la șoferi să nu parcheze mașinile pe linia de tramvai! STB a explicat că uneori, întregul flux al orașului se perturbă din cauza unei singure staționări greșite. La fel
Tulburătoare răsturnare! Nicușor Dan insinuează că nu-l susține pe Drulă la PMB. „E un parlamentar cu care am făcut o poză” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că nu-l susține pe Cătălin Drulă, candidat USR, la alagerile parțiale de la PMB de pe 7 decembrie. Fostul Primar General a explicat și acea poză pe care
Două stații STB de pe traseele liniilor 93 și 642 se suspendă temporar, o săptămână. TPBI: Se fac lucrări la peroanele stațiilor de pe Bd. Expoziției # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii că stațiile „Traian Vasile" și „Universitatea Româno-Americană", de pe traseele liniilor 93 și 642, vor fi suspendate temporar. Măsura este luată ca
Încep înscrierile suplimentare la două creșe din Sectorul 1. Părinții pot depune actele exclusiv online, anunță PS1 # B365.ro
Părinții din Sectorul 1 trebuie să știe că imediat încep înscrierile suplimentare la două creșe din Sectorul 1. Înscrierile se fac exclusiv online, iar administrația de sector a anunțat care sunt cele două creșe din
ALERTĂ | Nereguli la clinica stomatologică din București, unde o fetiță a murit după anestezie, anunță Rogobete. „Funcționează improvizat și nu respectă normative” # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că la clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de doi ani în timpul sedării s-au descoperit nereguli administrative: autorizații emise necorespunzător și funcționare „improvizată". Rogobete: „Încă o
Negoiță a lipsit de la ședința de la Prefectură, unde s-a discutat despre strada Brățării, periculos construită peste o magistrală de gaz a Transgaz. Care sunt deciziile # B365.ro
Primarul Robert Negoiță nu a participat la ședința de la prefectura Capitalei privind drumurile construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, care nu aveau avizele necesare. Instituțiile implicate au discutat situația, trebuie să fie
Festival de cafea (cu aromă de Crăciun) în București ☕ COFFeEAST Special X’Mas Edition, cu peste 150 de expozanți la Unirea Shopping Center # B365.ro
Bucureștiul devine capitala cafelei de Crăciun între 5 și 7 decembrie. COFFeEAST 2025 Special X'Mas Edition aduce în centrul orașului cei mai buni prăjitori, designeri și pasionați de cafea din Europa de Est. Festival de
Unul dintre motivele pentru care Bucureștiul mănâncă mai bine este la Armenească: noul Jasu # B365.ro
Când vine vorba de mâncare, Bucureștiul rar îmi mai servește surprize în perioada asta. Cu excepția noului Jasu, de la Armenescă. Căci, după trei ani de scotocit farfurie cu farfurie prin tot orașul, am învățat
[P] Primarul Sectorului 4: Bucureștiul are nevoie de o zonă metropolitană și un PUG urgent # B365.ro
Articol susținut de PSD Bucureștiul se apropie de limita sa fizică și administrativă, iar Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 4, susține că orașul nu mai poate fi gestionat eficient
Noi restricții de circulație pentru lucrările la Planșeul Unirii, sâmbătă dimineață. Se închide traficul pe Bd. Unirii, pe sensul spre Casa Poporului – Piața Alba Iulia # B365.ro
Primăria Sectorului 4 transmite că vor fi noi restricții de circulația în zona Planșeului Unirii pentru că se fac lucrări de foraj pentru piloți. Șoferii trebuie să știe că măsurile vor fi aplicate sâmbătă dimineață,
Anca Alexandrescu își depune candidatura pentru Primăria Capitalei, azi, pe după-amiază. Insistă cu „Facem dreptate la București!” # B365.ro
Anca Alexandrescu a anunțat că vineri, 14 noiembrie, își depune candidatura pentru Primăria Capitalei. Candidata la PMB susținută de partidul AUR a anunțat că face dreptate la București, joi seară, pe Facebook. Anca Alexandrescu își
ESENȚIAL | Prima declarație a mamei fetiței de 2 ani, care a murit pe scaunul dentistului, într-o clinică stomatologică din București | Dimineață au început controalele # B365.ro
Cazul fetiței de 2 ani, care a murit într-o clinică stomatologică din București, în timpul unei intervenții teoretic simple, este o teribilă tragedie, iar cauzele care au provocat-o sunt investigate acum. Pe de-o parte, Ministerul
FOTO | Un nou loc de joacă se construiește în S6, pe Calea Apeductului. Va avea echipamente pentru copii, gazon, alei și zone pentru animale # B365.ro
Au început lucrările pentru un nou loc de joacă în Sectorul 6, într-un teren de 494nmp pe Calea Apeductului din Militari. Amenajarea va include echipamente pentru copii și spații pentru animale. Un nou loc de
Cetățean Sector 3 aproape disperat: De două ore scriu și șterg… Dacă abuzurile lui Negoiță nu te motivează, nu știu ce ar mai putea. Ne vedem la protest! (Există și afiș) # B365.ro
La început, a fost o petiție online inițiată de bucureșteni din Sectorul 3 pentru demiterea primarului Robert Negoiță, o petiție care depășește acum 7.000 de semnături; zilele trecute, oamenii au decis că e vremea să
RCA obligatoriu pentru trotinetele și bicicletele electrice, legea a fost promulgată. Existența asigurării poate fi verificată prin rețeaua de camere a CNAIR # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat o lege care introduce obligativitatea închirierii unei asigurări RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice ce depășesc anumite criterii tehnice. Modificarea Legii 132/2017 aduce o nouă definiție termenului „vehicul", noi limite
ESENȚIAL | Ședință extraordinară la PMB, acum. La vot, un împrumut de 100 de milioane de lei, de la Trezorerie, pentru plata facturilor Termoenergetica # B365.ro
Astăzi, Consiliul General al Municipiului București ține o ședință extraordinară la PMB. Aceasta a fost convocată de Primarul interimar General, Stelian Bujduveanu. PMB vrea să împurumute 100 de milioane de lei de la Sta pentru
Dacă vreți să plecați de la București la munte, țineți cont că sunt restricții de circulație pe DN1, astăzi, pe ambele sensuri. CNAIR face lucrări # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că sunt restricții de circulație pe DN1, vineri, 14 noiembrie. CNAIR intervine pentru lucrări, iar acestea se fac pe ambele sensuri de mers. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție.
VIDEO | Mural dedicat echipei naționale de fotbal în București, aproape de Arenă ⚽ Radu Drăgușin: Pictura transmite energia și mândria cu care reprezentăm România # B365.ro
O pictură murală dedicată echipei naționale de fotbal a fost inaugurată în București. Acolo apar jucătorii Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu. Muralul este pe o clădire din apropierea Arenei Naționale. Trei jucători ai
Tânără de 18 ani din București a fost răpită de fostul iubit și dusă cu forța spre Mureș. Poliția a emis un ordin de protecție după ce fata a reușit să scape # B365.ro
O tânără de 18 ani din București a fost răpită de fostul iubit, transportată cu forța spre județul Mureș. Aceasta și-a găsit libertatea într-o benzinărie din stațiunea Predeal, după o intervenție promptă a angajaților și
Este pană de curent la STB, dimineață, în Militari: Linia 25 este blocată la Preciziei, anunță reprezentanții societății. Un martor îi anunță pe călători că nu circulă tramvaiele de la/spre Preciziei. Societatea de Transport București
„Mi-am pierdut un dinte de aur în piață, la Obor”. Anunțul (și necazul) săptămânii la noi, în București # B365.ro
„Mi-am pierdut un dinte de aur în Piață, la Obor" este, de departe, cel mai neașteptat anunț peste care am dat, săptămâna aceasta, pe oriunde se pun anunțuri pe la noi prin oraș: pe stâlpi,
Accident grav, cu 3 răniți, pe DN4 București – Oltenița. Trafic îngreunat și dirijat în afara orașului Popești – Leordeni # B365.ro
Un accident a avut loc vineri dimineața, 14 noiembrie, pe DN4 București – Oltenița, în afara orașului Popești – Leordeni: Au fost implicate două mașini, anunță reprezentanții Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției
Dl. Băluță ar vrea să extindă zona metropolitană a Bucureștiului. „În oraș nu mai este loc suficient pentru blocuri sau construcții noi” # B365.ro
Daniel Băluță, candidat la PMB, spune că în oraș nu este suficient loc pentru construcții noi. Băluță crede că de fapt ar trebui să se extindă orașul, mai precis el crede că este nevoie ca
Ciucu acuză „tentativă de blat” la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatul PNL vorbește despre intervenții ale „aliaților”, împotriva lui, la Ilie Bolojan # B365.ro
Ciprian Ciucu a spus că premierului Ilie Bolojan i s-a cerut un blat pentru că și partidele PSD și USR voiau ca PNL să nu-l propună pe el candidatul din partea PNL la alegerile pentru
VIDEO | O fetiță a murit la stomatolog în București, tatăl acuză medicii că au ignorat analize îngrijorătoare când au sedat-o. Prima reacție a clinicii Crystal Dental # B365.ro
O fetiță de doi ani a murit într-un cabinet al unei clinici stomatologice din București, unde a intrat în stop cardio-respirator după ce a fost supusă unei anestezii generale. Tatăl fetiței acuză medicii că au
O clădire de birouri va fi construită pe un teren din fosta fabrică Flamura Roșie din București. Aici vor lucra 445 de oameni # B365.ro
O clădire de birouri urmează să se construiască pe un teren din fosta țesătorie Flamura Roșie din cartierul Tinereului. Omul de afaceri israelian Ramon Tsur, care gestionează o rețea de firme ce au în proprietate și
VIDEO | Un livrator nepalez, atacat în Capitală, de un bărbat care a încercat să-i fure scuterul. Agresorul a fost arestat prevenitiv # B365.ro
Un bărbat a încercat să fure scuterul unui livrator nepalez în timp ce acesta livra mâncare. Doi polițiști îmbrăcați în civil au intervenit și l-au oprit pe bărbat. Acesta a fost arestat preventiv. Un bărbat
VIDEO | Tuță lămurește situația de la Piațeta Matache: „E temporară, ca oamenii să vină la hala de fructe și legume”. PS1 promite că hala va fi readusă la stadiul de monument istoric # B365.ro
George Cristian Tuță, primarul Sectorului 1, a făcut astăzi, 13 noiembrie, lămuriri cu privire la lucrările care se desfășoară la Piațeta Matache. Asociația Părinți de Cireșari a acuzat ieri Primăria Sectorului 1 că va transforma acest spațiu
FOTO | Vatmanul STB care a emoționat Bucureștiul. A coborât din tramvai și a ajutat două persoane cu dizabilități să traverseze strada. „E un gest de omenie, nu trebuie să fiu lăudat” # B365.ro
Un gest firesc și, în același timp, plin de omenie, a fost surpins în traficul din București. Un vatman de pe linia 41
FOTO | Cum visează bucureștenii să arate străzile Constantin Mille și Ion Brezoianu, în variante pietonale. Plimbare de plăcere, nici roată de mașină # B365.ro
Bucureștenii, în marea lor majoritate, au declarat deseori ce-și doresc pentru oraș, pe listă regăsindu-se mai mult spațiu verde, inclusiv zone pietonale. Într-o perioadă în care oamenii experimentează din ce în ce mai mult inteligența […] Articolul FOTO | Cum visează bucureștenii să arate străzile Constantin Mille și Ion Brezoianu, în variante pietonale. Plimbare de plăcere, nici roată de mașină apare prima dată în B365.
Daniel Băluță preia astăzi conducerea PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta după 9 ani, „pentru a nu suferi în campania electorală” # B365.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, va prelua de astăzi oficial conducerea filialei muncipale a PSD. Evenimentul începe la 16:00. Daniel Băluță va prelua de astăzi oficial conducerea filialei muncipale […] Articolul Daniel Băluță preia astăzi conducerea PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta după 9 ani, „pentru a nu suferi în campania electorală” apare prima dată în B365.
Hotelul Corinthia aprinde primele luminițe de Crăciun din București. Din 24 noiembrie, mii de ghirlande, zeci de brazi și 11 soldăței vor înfrumuseța clădirea # B365.ro
Corinthia Grand Hotel du Boulevard, aflat pe Bulevardul Regina Elisabeta, anunță deschiderea oficială a sezonului sărbătorilor de iarnă și aprinde primele lumini de Crăciun din București. Evenimentul va avea loc pe 24 noiembrie, de la […] Articolul Hotelul Corinthia aprinde primele luminițe de Crăciun din București. Din 24 noiembrie, mii de ghirlande, zeci de brazi și 11 soldăței vor înfrumuseța clădirea apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Ședință la Prefectura Capitalei, convocată pentru Strada Brățării, construită de Primăria lui Negpoță peste o conductă magistrală a Transgaz # B365.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, convoacă mâine o ședință pentru a se discuta situația șoselelor construite de primarul Robert Negoiță peste conducte de gaze fără avize. Vor participa reprezentanți ai instituțiilor implicate, inclusiv Primăria Sectorului 3, […] Articolul ESENȚIAL | Ședință la Prefectura Capitalei, convocată pentru Strada Brățării, construită de Primăria lui Negpoță peste o conductă magistrală a Transgaz apare prima dată în B365.
Trupul lui Horia Moculescu va fi depus, vineri, la Teatrul Constantin Tănase. Înmormântarea va fi la Cimitirul Bellu # B365.ro
Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Trupul neînsuflețit al compozitorului va fi va fi depus pe 14 noiembrie, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București. […] Articolul Trupul lui Horia Moculescu va fi depus, vineri, la Teatrul Constantin Tănase. Înmormântarea va fi la Cimitirul Bellu apare prima dată în B365.
Actualizare METEO | Vreme cu ceață și cer înnorat în acest weekend, în București. ANM anunță că temperatura maximă nu trece de 13° Celsius # B365.ro
În acest weekend, se anunță o vreme mai rece în București. Meteorologii transmit că temperaturile maxime în Capitală vor fi până la 13 grade Celsius. ANM are prognoza pentru următoarele zile, valabilă pentru București și […] Articolul Actualizare METEO | Vreme cu ceață și cer înnorat în acest weekend, în București. ANM anunță că temperatura maximă nu trece de 13° Celsius apare prima dată în B365.
Piața volantă ajunge în acest weekend în Cișmigiu. Langoși, plăcinte, kurtos colac, fructe și legume proaspete vor fi aduse de producători locali # B365.ro
Weekendul acesta Piața Volantă se întoarce în Sectorul 1 al Capitalei. Zeci de producători se adună în zona Cișmigiu, chiar în rond la Piața Valter Mărăcineanu pentru a încânta bucureștenii cu produse proaspete. Timp de […] Articolul Piața volantă ajunge în acest weekend în Cișmigiu. Langoși, plăcinte, kurtos colac, fructe și legume proaspete vor fi aduse de producători locali apare prima dată în B365.
FOTO | PS6, către șoferi: Încercați să ocoliți Drumul Roții și nu parcați aici, e șantier. Acum se circulă doar pe un sens, dinspre Bd. Iuliu Maniu spre Chiajna # B365.ro
Drumul Roții se adaugă listei foarte lungi de șantiere deschise în București, motiv pentru care șoferii sunt rugați să ocolească această stradă aflată în reabilitare. Totodată, oamenilor li se cere să nu parcheze pe acest […] Articolul FOTO | PS6, către șoferi: Încercați să ocoliți Drumul Roții și nu parcați aici, e șantier. Acum se circulă doar pe un sens, dinspre Bd. Iuliu Maniu spre Chiajna apare prima dată în B365.
„Poveste de Crăciun” revine la Opera Comică pentru Copii din 21 noiembrie. Pe copii îi așteaptă patinoar, carusel, ateliere, filme și zbor cu sania VR # B365.ro
Târgul „Poveste de Crăciun” revine în Grădina Operei Comice pentru Copii. Între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025 picii se vor putea bucura de un adevărat tărâm al iernii: patinoar, carusel, spectacole, filme, ateliere și […] Articolul „Poveste de Crăciun” revine la Opera Comică pentru Copii din 21 noiembrie. Pe copii îi așteaptă patinoar, carusel, ateliere, filme și zbor cu sania VR apare prima dată în B365.
FOTO ⭐ Feerie de luminițe în Sectorul 4. Iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă a fost montat pe Șoseaua Berceni # B365.ro
Încă de pe la începutul lunii noiembrie au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă în București. A început și montarea ghirlandelor de luminițe, care vor înfrumuseța marile bulevarde din oraș. Azi, ele s-au montat pe […] Articolul FOTO ⭐ Feerie de luminițe în Sectorul 4. Iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă a fost montat pe Șoseaua Berceni apare prima dată în B365.
