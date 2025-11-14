Protest în fața ÎCCJ. Se cere demisia Liei Savonea

10:10

Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc vineri dimineață în județul Buzău, la o adâncime de 125 km. Seismul a fost resimțit în mai multe zone din regiune, fără a produce pagube sau victime. Zona este monitorizată constant datorită activității seismice specifice.