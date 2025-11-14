Intervenții stomatologice, în spitale. Propunerea ministrului Rogobete
Cotidianul de Hunedoara, 14 noiembrie 2025 23:40
Ministrul Sănătății solicită puncte de vedere oamenilor despre inițiativa sa, folosind rețelele de socializare. The post Intervenții stomatologice, în spitale. Propunerea ministrului Rogobete appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
00:10
Cătălin Predoiu: Securitatea la Marea Neagră, prioritară pentru România și Turcia # Cotidianul de Hunedoara
Aspecte legate de menținerea securității la Marea Neagră au fost dezbătute în cadrul unei discuții pe care Cătălin Prediou, ministrul Afacerilor Interne, a avut-o cu omologul său din Turcia. The post Cătălin Predoiu: Securitatea la Marea Neagră, prioritară pentru România și Turcia appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
23:40
Ministrul Sănătății solicită puncte de vedere oamenilor despre inițiativa sa, folosind rețelele de socializare. The post Intervenții stomatologice, în spitale. Propunerea ministrului Rogobete appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
23:00
În vârstă de 24 de ani, agentul a ajuns la spital. The post Polițist accidentat în timp ce dirija traficul appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Israelianul Simon Leviev a fost arestat de autoritățile georgiene, la cererea Interpolului. The post „Escrocul de pe Tinder”, eliberat în Georgia după două luni de detenţie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
22:10
Preluarea a fost făcută cu titlu gratuit. The post Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău, preluate de stat appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Organizatorii protestului din fața Instanței Supreme susțin că Lia Savonea a slăbit lupta anticorupție în România. The post Protest în fața ÎCCJ. Se cere demisia Liei Savonea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
20:20
Candidații partidelor din Coaliție la PMB l-au criticat, de-a lungul timpului, pe fostul primar, Nicușor Dan. Odată ajuns șef de stat, aceștia s-au temperat în declarații, ba chiar, l-au lăudat și îi caută susținerea. The post ANALIZĂ Capul plecat la Cotroceni, sabia bucureștenilor nu-l taie appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Parlamentarul ales pe listele SOS România este acuzat că sustras un rucsac în care se aflau o tabletă și bani, din recepția unui hotel din Piatra Neamț. The post Senator ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă, anchetat pentru furt appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Măsura este necesară ca urmare a lucrărilor din etapa 3 a proiectului privind executarea forajului pentru piloți la reabilitarea Planșeului Unirii. The post Restricții de circulație, sâmbătă, pe Bulevardul Unirii din Capitală appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ministerul Afacerilor Externe susține că are probe prin care demonstrează că, în noaptea 10/11 noiembrie 2025, o dronă rusească a intrat ilegal în spațiul aerian al României. The post Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. O dronă rusească a intrat în România appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Deși sentința este favorabilă fostului șef al BCCO Alba, ea nu este definitivă și poate fi atacată la o instanță superioară în 30 de zile de la comunicare. The post Daune morale de 200.000 de euro pentru Traian Berbeceanu appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Primăria Capitalei, amendată cu 100.000 de lei pentru aerul poluat și deșeuri # Cotidianul de Hunedoara
Primăria Generală a Municipiului București a încălcat mai multe norme privind calitatea mediului. The post Primăria Capitalei, amendată cu 100.000 de lei pentru aerul poluat și deșeuri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
18:10
Demersul ONG-urilor de contestare publică a preşedintelui ICCJ şi a judecătorilor instanţei supreme a fost calificat drept „o escaladare fără precedent The post Organizaţiile civice, reacție la poziția CSM privind şefa ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Fănel Bogos este și el arestat preventiv. The post Încă trei inculpați din rețeaua Bogos au fost arestați preventiv appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Anul acesta, pastorala este inspirată și de tematica omagială și comemorativă a Centenarului Patriarhiei Române și a duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. The post Postul Crăciunului, Pastorala Sfântului Sinod appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Marian Vanghelie, Elena Udrea și Ioana Băsescu sunt doar câteva nume care au scăpat de acuzații procurorilor prin prescripția faptelor. The post Marile nume care au scăpat de pușcărie prin prescripția faptelor appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Kievul încearcă să găsească un echilibru între solicitările armatei și Vestului de a trimite mai mulți oameni pe front și riscul demografic și al tensiunilor sociale The post Rusia și demografia – cele două războaie din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
16:20
Ilie Bolojan a vorbit și despre problema numirilor transparente şi pe bază de profesionalism la conducerea companiilor de stat. Premierul a precizat că subiectul reprezintă jalon în Planul Național de Redresare și Rezilență (PNRR). România riscă să piardă sute de milioane de euro dacă acesta nu este îndeplinit, a mai spus premierul. „Avem aproape 50 […] The post CFR Marfă intră în lichidare. Anunțul lui Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Distrigaz Sud Rețele anunță că o avarie provocată de lucrări Apa Nova a determinat oprirea alimentării cu gaze în Sectorul 5, afectând 469 de clienți. The post Distrigaz, forțat să oprească gazul la sute de clienți appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ambasada Ucrainei respinge zvonurile privind închiderea școlilor românești din Cernăuți, iar reforma liceală va garanta dreptul la educație în limba maternă. The post Ambasada Ucrainei: școlile românești din Cernăuți nu vor fi închise appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ne apără sau ne îngrădește UE libertatea de exprimare? Discuție între parlamentari europeni și influenceri români # Cotidianul de Hunedoara
La conferința susținută joi la Bruxelles a fost pus în discuție efectul pe care reglementările asupra discursului în spațiul online îl au asupra libertății de exprimare. The post Ne apără sau ne îngrădește UE libertatea de exprimare? Discuție între parlamentari europeni și influenceri români appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Decizie ciudată în cazul preotului Visarion Alexa. Biserica Ortoxă a decis că părintele Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală să nu fie (...) The post Decizie ciudată în cazul preotului Visarion appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Evenimentul a marcat nu doar sărbătorirea unei mari campioane, ci şi reafirmarea rolului esenţial pe care sportul de performanţă îl are în identitatea şi prestigiul României. The post Gabriela Szabo, omagiată la împlinirea vârstei de 50 de ani appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Acesta îi ia locul lui Mihai Barbu, care a fost suspendat din partid din cauza dosarului DNA în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat preventiv The post SURSE Cine este noul trezorier al PNL după scandalul Bogos appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Pictura murală dedicată echipei naționale de fotbal a României se află în apropierea Arenei Naţionale, pe Şoseaua Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11. The post Pictură murală dedicată echipei naționale de fotbal a României appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Viorica Costiniu o apără pe Lia Savonea în disputa privind acordul pentru justiție și acuză vocile anonime din ÎCCJ că subminează rolul și prestigiul instanței supreme. The post Tensiuni la ÎCCJ. Viorica Costiniu: „Înapoi la carte!” appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Adriana Săftoiu a fost deputată PNL. The post SURSE Adriana Săftoiu, propusă de PNL pentru șefia TVR appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„O să le revină zâmbetul pe buze atunci când se apropie ciclul electoral. (...) Momentan se gândesc: «n-avem nevoie de ei și de voturile lor, mai lasă-i să stea în sărăcie»” The post Liderul BNS explică de ce nu crește salariul minim – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Chiar dacă, per ansamblu, Produsul Intern Brut al României e în creștere față de anul trecut, Institutul Național de Statistică a emis un comunicat de presă în care se arată că PIB-ul revizuit pe trimestrul al treilea din 2025 se află în scădere cu 0,2%. The post PIB-ul României, în ușoară scădere trimestrială appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Mugur Isărescu îndeamnă Guvernul la prudență în privința majorării salariului minim în 2026, subliniind faptul că decizia finală este una care ține de spectrul politic. The post Isărescu dă tonul pentru salariul minim în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ilie Bolojan și-a făcut socotelile – salariile bugetarilor sunt deja pe minus la buget # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță prima scădere a cheltuielilor de personal din sectorul public, în luna octombrie, pe fondul eliminării unor sporuri. România plătește lunar între 13 și 14 miliarde de lei pentru salariile bugetarilor, iar măsurile de corecție au redus suma cu 500 de milioane de lei. The post Ilie Bolojan și-a făcut socotelile – salariile bugetarilor sunt deja pe minus la buget appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Unii au criticat faptul că Trump, o liceană cu rezultate modeste în competiţiile de juniori, a primit o invitaţie din partea sponsorului The post Nepoata lui Trump, pe ultimul loc la debutul său în golful profesionist appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Donald Trump trebuie să negocieze o problemă europeană, pentru că „noi înșine nu am avut curajul să facem asta în 2021”, spune Sigmar Gabriel, fost vicecancelar al Germaniei The post Cum s-au scos europenii singuri din joc în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Rusia plănuiește să aducă 12.000 de muncitori nord-coreeni în Tatarstan pentru a produce drone Shahed, folosite în atacuri asupra infrastructurii civile din Ucraina. The post Rusia aduce muncitori din Coreea de Nord appeared first on Cotidianul RO.
13:50
FC Barcelona intenționează să-i aducă un omagiu unuia dintre cei mai emblematici foști jucători ai clubului. The post Statuie pentru Lionel Messi la noul stadion Camp Nou appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ministerul Culturii a semnat un acord cu STS. Colaborarea are ca obiectiv creșterea siguranței în administrarea patrimoniului cultural. The post Ministerul Culturii, important acord cu STS appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Noile prevederi impun termene stricte și responsabilități directe pentru administratori, dezvoltatori și autorități. Administratorul și/sau conducătorul instituției au obligația de a informa Inspectoratul (ISU) în scris, în cel mult 24 de ore, despre nefuncționarea instalațiilor critice (detectare, alarmare, stingere automată). Dacă defecțiunile nu pot fi remediate în maximum 72 de ore, activitatea trebuie suspendată. Pe […] The post Legea de prevenire a incendiilor se schimbă appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Bijuteriile cu Floare-de-Colț: Simbolul rar al Carpaților reinterpretat în aur de IONA # Cotidianul de Hunedoara
În bijuterii, Floarea de colț este dificil de interpretat fără a pierde finețea şi fragilitatea formei şi a petalelor. The post Bijuteriile cu Floare-de-Colț: Simbolul rar al Carpaților reinterpretat în aur de IONA appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Economia României se confruntă cu scumpiri accentuate, iar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, explică motivele din spatele accelerării inflației în trimestrul 3 din 2025. The post Mugur Isărescu explică valul de scumpiri din România appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Naționala României și-a adjudecat matematic un loc la barajul de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 care se va disputa în Canada, SUA și Mexic. The post România e calificată matematic le baraj appeared first on Cotidianul RO.
12:40
”Când accidentele sau îmbolnăvirile apar departe de casă, asigurările de călătorie fac diferenţa între un incident gestionabil şi o povară financiară de multe ori greu de suportat„ The post Cea mai mare despăgubire plătită unui turist cu probleme în vacanță appeared first on Cotidianul RO.
12:20
La 77 de ani, regele Charles III își sărbătorește prin vizite oficiale. Monarhul britanic a avut parada oficială în vară. The post Regele Charles, la 77 de ani appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Camerele echipei naționale de fotbal a României au fost percheziționate timp de trei ore de trupele speciale, înainte ca tricolorilor să li se permită accesul în hotel. The post Naționala României, păzită non-stop la Zenica appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Daniel Băluță: „Avem nevoie de o zonă metropolitană, avem nevoie ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București” The post Daniel Băluță: Bucureștiul trebuie să se extindă appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Atacatorul a fost arestat și pus sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice. The post Ariana Grande, atacată de un fan appeared first on Cotidianul RO.
11:30
”Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe de doi ani i s-a administrat intravenos anestezic„ The post Acuzații grave în cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
11:10
Transgaz asigură transportul gazului pe teritoriul României, dar și tranzitul gazului care doar trece pe teritoriul nostru, The post Transgaz, profit în creștere de cinci ori appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Vineri dimineață, un colet suspect a fost descoperit într-o intersecție din Sibiu. Poliția a blocat parțial traficul pentru a asigura siguranța zonei. Autoritățile investighează situația și recomandă șoferilor să evite zona până la finalizarea verificărilor. The post Colet suspect, într-o intersecţie din Sibiu. Traficul este blocat parţial appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Donald Trump l-a grațiat pe miliardarul britanic Joe Lewis, fost proprietar al clubului Tottenham. The post Donald Trump a mai grațiat un miliardar appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Europa și Occidentul „civilizat” au fost aspirația noastră dintotdeauna, sau măcar de pe la 1848 încoace. The post Europa „în piuă”: jocuri de copii și politică bruxelleză appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.