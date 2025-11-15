Meci decisiv pentru România diseară, la Prima TV

14:10

Premierul Ilie Bolojan anunță prima scădere a cheltuielilor de personal din sectorul public, în luna octombrie, pe fondul eliminării unor sporuri. România plătește lunar între 13 și 14 miliarde de lei pentru salariile bugetarilor, iar măsurile de corecție au redus suma cu 500 de milioane de lei. The post Ilie Bolojan și-a făcut socotelile – salariile bugetarilor sunt deja pe minus la buget appeared first on Cotidianul RO.