Revoluția tăcută de pe fundul oceanelor: Cablurile subacvatice ale Internetului pot detecta cutremure și tsunami
SportMedia, 15 noiembrie 2025 01:40
În adâncul oceanelor lumii o revoluție tăcută este în plină desfășurare. Peste 1,48 milioane de kilometri de cabluri subacvatice cu fibră optică transportă aproape tot traficul global de internet și telefonie. Acum, cercetătorii arată că aceste cabluri pot face mai mult decât să transmită date: pot asculta planeta. Înregistrând modul în care lumina le străbate, … The post Revoluția tăcută de pe fundul oceanelor: Cablurile subacvatice ale Internetului pot detecta cutremure și tsunami appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
01:40
Câteva sute de persoane au protestat în fața Înaltei Curți, cerând revocarea Liei Savonea (Foto&Video) # SportMedia
Câteva sute de persoane au participat vineri seară la un protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, cerând revocarea Liei Savonea din funcția de președinte al Instanței Supreme. Manifestanții au acuzat-o că a slăbit independența Justiției și că a promovat decizii care au favorizat persoane cu probleme penale. Protestul, organizat de mai … The post Câteva sute de persoane au protestat în fața Înaltei Curți, cerând revocarea Liei Savonea (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Cercetătorii încearcă să creeze „sângele de aur”, grupa sanguină pe care o au doar 50 de oameni din toată lumea # SportMedia
Doar unul din șase milioane de oameni are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o creeze în laborator pentru a putea salva vieți. Transfuziile de sânge au transformat medicina modernă. Dacă avem vreodată ghinionul să fim răniți sau să avem nevoie de o intervenție chirurgicală majoră, sângele donat de alții ne poate salva … The post Cercetătorii încearcă să creeze „sângele de aur”, grupa sanguină pe care o au doar 50 de oameni din toată lumea appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Revoluția tăcută de pe fundul oceanelor: Cablurile subacvatice ale Internetului pot detecta cutremure și tsunami # SportMedia
În adâncul oceanelor lumii o revoluție tăcută este în plină desfășurare. Peste 1,48 milioane de kilometri de cabluri subacvatice cu fibră optică transportă aproape tot traficul global de internet și telefonie. Acum, cercetătorii arată că aceste cabluri pot face mai mult decât să transmită date: pot asculta planeta. Înregistrând modul în care lumina le străbate, … The post Revoluția tăcută de pe fundul oceanelor: Cablurile subacvatice ale Internetului pot detecta cutremure și tsunami appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Prima țară care interzice copiilor sub 16 ani să aibă conturi de social media. Ar putea fi un model pentru restul lumii # SportMedia
Platformele online vor trimite în zilele următoare notificări pe conturile tinerilor sub 16 ani din Australia, prin care aceștia vor fi anunțați să-și descarce fotografiile și datele importante și să-și înghețe profilurile. În caz contrar, li se șterg conturile. Numeroase guverne sunt îngrijorate de impactul social media asupra minorilor și caută soluții eficiente pentru protejarea … The post Prima țară care interzice copiilor sub 16 ani să aibă conturi de social media. Ar putea fi un model pentru restul lumii appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Donald Trump, două înfrângeri majore în cazul Epstein care-i pun în pericol mandatul – Analiză video # SportMedia
Dosarul Epstein e pe cale să arunce în aer întregul mandat al lui Donald Trump. Apariția sa în corespondența milionarului traficant de carne vie, dar și în rapoartele procurorilor care l-au investigat pe Epstein a creat o stare de conflict între președinte și o mare parte a mișcării politice conservatoare MAGA (Make America Great Again). … The post Donald Trump, două înfrângeri majore în cazul Epstein care-i pun în pericol mandatul – Analiză video appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:30
FMI zice că avem nevoie de noi măsuri fiscale: impozit progresiv, prag mai mic la microîntreprinderi, renunțarea la scutiri și revizuirea taxelor pe cifra de afaceri # SportMedia
Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că România va avea nevoie, începând cu 2027, de noi măsuri de consolidare fiscală pentru ca deficitul bugetar să coboare sub 3% din PIB până în 2030. Recomandările apar în raportul de închidere a consultărilor anuale. Instituția estimează că este necesară, din 2027, o ajustare fiscală suplimentară de aproximativ 0,7% … The post FMI zice că avem nevoie de noi măsuri fiscale: impozit progresiv, prag mai mic la microîntreprinderi, renunțarea la scutiri și revizuirea taxelor pe cifra de afaceri appeared first on spotmedia.ro.
23:30
PNL o propune pe Adriana Săftoiu la șefia TVR. Actuala conducere lasă în urmă un declin financiar și de audiență # SportMedia
PNL a votat vineri, în ședința conducerii partidului, pentru susținerea Adrianei Săftoiu în funcția de președinte – director general al Societății Române de Televiziune (SRTv). Mandatul actualului Consiliu de Administrație, condus de Dan Cristian Turturică, s-a încheiat pe 14 noiembrie, iar coaliția de guvernare împarte noile numiri la TVR și SRR. Conform algoritmului stabilit în … The post PNL o propune pe Adriana Săftoiu la șefia TVR. Actuala conducere lasă în urmă un declin financiar și de audiență appeared first on spotmedia.ro.
23:30
Cursul de schimb euro/leu nu are posibilitatea să mai coboare sub pragul de 5 lei, a declarat vineri guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. El a precizat că, în ultimele luni, BNR aproape nu a mai intervenit în piața valutară, iar evoluția leului reflectă echilibrul dintre dobânzi, intrările de capital și contextul european. „Poate … The post Isărescu: Cursul euro/leu „nu are cum să mai coboare sub 5 lei” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:30
Senator ales pe listele SOS, cercetat pentru furt. A luat un rucsac uitat la recepția unui hotel # SportMedia
Un senator ales pe listele SOS România, Daniel Paul Romeo Gheorghe, este cercetat penal pentru furt, după ce ar fi luat un rucsac cu bani și o tabletă, uitat de un bărbat în recepția unui hotel din Piatra Neamț. Rucsacul a fost găsit ulterior în portbagajul autoturismului cu care se deplasa parlamentarul. Poliția din Piatra … The post Senator ales pe listele SOS, cercetat pentru furt. A luat un rucsac uitat la recepția unui hotel appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Reacții stranii ale unor judecători la protestul organizat împotriva Liei Savonea: „incitare la exterminare”, „execuții publice”, „dorință de moarte” # SportMedia
Protestul organizat vineri seară în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, în urma apelului mai multor organizații civice care cer revocarea Liei Savonea, a generat reacții extrem de critice din partea unor judecători, inclusiv membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Trei magistrați – Alin Ene, Claudiu Drăgușin și Adriana Stoicescu – au … The post Reacții stranii ale unor judecători la protestul organizat împotriva Liei Savonea: „incitare la exterminare”, „execuții publice”, „dorință de moarte” appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE, după ce o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României # SportMedia
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe, unde partea română i-a prezentat „dovezi palpabile, ample și solide” privind violarea spațiului aerian al României de către o dronă militară rusă, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Potrivit comunicatului MAE, fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii confirmă … The post Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE, după ce o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Horoscop de weekend pentru zilele de 15 si 16 noiembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 15 – 16 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Cazul fetiței decedate. Reacția unui medic român ATI din Germania: Nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului. Nu e un „accident românesc” # SportMedia
Iuliu Torje, un medic român specializat în anestezie și terapie intensivă pediatrică, stabilit și activ în Germania, afirmă că tragedii precum cea în care o fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București „nu sunt accidente românești” și se pot produce în orice sistem medical, chiar și în cele foarte dezvoltate. El … The post Cazul fetiței decedate. Reacția unui medic român ATI din Germania: Nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului. Nu e un „accident românesc” appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Al treilea pachet de măsuri, privind administrația, va fi adoptat tot prin asumarea răspunderii. Bolojan: „Măsurile se aplică gradual” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare va începe procedura de adoptare, prin angajarea răspunderii Guvernului, a celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare. Acesta vizează atât administrația locală, cât și pe cea centrală și prevede reduceri de personal și de cheltuieli, aplicate etapizat. Potrivit premierului, pachetul are ca obiectiv diminuarea deficitului bugetar cu … The post Al treilea pachet de măsuri, privind administrația, va fi adoptat tot prin asumarea răspunderii. Bolojan: „Măsurile se aplică gradual” appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Măsuri urgente în Sectorul 3, după identificarea străzilor construite peste conducte Transgaz: Limita de viteză va fi redusă la 30 km/h # SportMedia
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat vineri că vor fi introduse măsuri imediate pentru reducerea riscurilor în zona străzilor din Sectorul 3 construite peste conducte ale Transgaz. Printre acestea se numără scăderea limitei de viteză la 30 km/h și interzicerea accesului vehiculelor de mare tonaj. Autoritățile au mai constatat că pentru majoritatea acestor artere nu … The post Măsuri urgente în Sectorul 3, după identificarea străzilor construite peste conducte Transgaz: Limita de viteză va fi redusă la 30 km/h appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:30
Parchetul prezintă concluziile preliminare după autopsia fetiței care a murit într-o clinică stomatologică # SportMedia
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti afirmă că, potrivit concluziilor preliminare emise în urma autopsiei fetiţei care a murit într-o clinică stomatologică, decesul ”a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”. Reprezentanţii Parchetului au informat, vineri după-amiază, că poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a … The post Parchetul prezintă concluziile preliminare după autopsia fetiței care a murit într-o clinică stomatologică appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Specialiștii britanici au făcut o predicție înaintea meciului Bosnia – România, decisiv pentru locul doi în grupa de calificare la Cupa Mondială 2026, loc care duce la baraj. România se pregătește de ultimele două meciuri din campania de calificare la Cupa Mondială 2026, cu Bosnia&Herțegovina și San Marino. Înaintea meciului de la Zenica, Sports Mole … The post Scorul anticipat de britanici în meciul Bosnia – România: Predicția făcută appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Bolojan anunță că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Printre ele se află și CFR Marfă # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul propune lichidarea unora dintre companiile de stat care înregistrează în mod constant pierderi şi care reprezintă ”o gaură neagră” în care se pierd bani publici. Bolojan nu a făcut publice nume, menţionând doar că CFR Marfă, care raportează de mulţi ani pierderi semnificative, se va afla pe respectiva … The post Bolojan anunță că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Printre ele se află și CFR Marfă appeared first on spotmedia.ro.
17:30
După cheltuieli festive și alte decizii discutabile, PMB ia un împrumut de 100 de milioane lei pentru termoficare # SportMedia
După ce au alocat 15 milioane de lei pentru cel mai mare Târg de Crăciun din ultimii ani și după ce au aprobat, de principiu, finanțări pentru mașini noi din gama de top și pentru drone hitech anti-țânțari, PMB și Consiliul General au revenit la problemele esențiale ale orașului. Pe 14 noiembrie 2025, la solicitarea … The post După cheltuieli festive și alte decizii discutabile, PMB ia un împrumut de 100 de milioane lei pentru termoficare appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Bolojan anunță un buget mai mare pentru apărare, anul viitor: Nu va fi mult mai mare, pentru că nu ne putem permite # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan anunţă că bugetul pentru anul viitor va prevedea o sumă mai mare pentru domeniul apărării decât cea alocată în acest an. „Apărarea, conform angajamentelor pe care şi le-a luat România, va trebui să aibă un buget ceva mai mare, nu mult mai mare pentru că nu ne putem permite, dar vom respecta … The post Bolojan anunță un buget mai mare pentru apărare, anul viitor: Nu va fi mult mai mare, pentru că nu ne putem permite appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Ferrari este cea mai valoroasă dintre cele 10 echipe din Formula 1, conform ultimei evaluări a Sportico, o platformă de conținut digital care oferă profesioniștilor știri, date, informații, strategii, leadership și experiențe media live, scrie Field Level Media. Scuderia este evaluată la 6,4 miliarde de dolari, iar cele 10 echipe de pe grila de start … The post Formula 1: Ferrari, cea mai valoroasă echipă appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Magistrații iau salarii integrale chiar și în greva mascată. Cum explică Înalta Curte și Parchetul General # SportMedia
Magistrații care și-au suspendat parțial activitatea pe perioada grevei mascate, de la finalul lunii august și până spre finalul lunii octombrie pe fondul reformei privind pensiile speciale, primesc integral salariile. Într-un răspuns transmis G4Media.ro, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de judecătoarea Lia Savonea, nu admite că judecătorii de la instanțele inferioare care … The post Magistrații iau salarii integrale chiar și în greva mascată. Cum explică Înalta Curte și Parchetul General appeared first on spotmedia.ro.
15:30
După două concerte în America Centrală, tenorul ȘTEFAN von KORCH revine la București pentru recitalul „VIVO PER LEI” din 19 noiembrie # SportMedia
După concertele „Los Tres Tenores” susţinute în America Centrală, tenorul Ştefan von Korch revine la Bucureşti pentru mult aşteptatul recital pop-opera „Vivo per lei,” programat pe 19 noiembrie la Sala Dalles. Publicul se va bucura de un program fermecător în care, piesa „Vivo per lei,” nemuritoarea „Con te partiro,” dar şi repere clasice vor contura … The post După două concerte în America Centrală, tenorul ȘTEFAN von KORCH revine la București pentru recitalul „VIVO PER LEI” din 19 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Există simboluri care se nasc din natură, altele din tradiții. CALĂUZA nu aparține niciunui loc, niciunui popor, niciunei perioade. Este un simbol al interiorului: al forței tăcute, al drumurilor personale, al alegerilor care se clarifică abia după ce ai învățat să asculți. Într-o lume în care toți caută indicații, sfaturi, validări, CALĂUZA spune ceva radical … The post CALĂUZA: simbolul-talisman care îți reamintește direcția interioară appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Înțelegerea Burnout-ului și de ce este important să-l recunoști Burnout-ul a devenit un subiect de discuție central în contextul actual, în care ritmul vieții profesionale și personale se accelerează constant, iar presiunile cresc pe zi ce trece. Tot mai mulți oameni se confruntă cu stări de epuizare, lipsă de motivație, anxietate sau chiar cu dificultăți … The post Test Burnout: Cum să identifici și să gestionezi epuizarea appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj la FCSB este, încă, de actualitate. Daniel Pancu, noul antrenor al echipei, a fost întrebat dacă ar avea o problemă ca Munteanu să fie vândut unei rivale la titlu. „Pancone” a spus că „e problema clubului” unde va decide să-l lase pe Louis Munteanu … The post CFR Cluj, anunț despre plecarea lui Louis Munteanu la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Traian Berbeceanu câștigă procesul împotriva statului – 200.000 de euro daune morale pentru arestare nelegală # SportMedia
Tribunalul Hunedoara a admis, vineri, acţiunea civilă depusă de Traian Berbeceanu împotriva statului român, prin care fostul comisar şef a cerut despăgubiri pentru arestarea nelegală și consecințele grave pe care le-a avut acest episod asupra vieţii sale personale și profesionale. Instanţa a dispus ca statul, reprezentat de Ministerul Finanţelor, să îi plătească lui Berbeceanu 200.000 … The post Traian Berbeceanu câștigă procesul împotriva statului – 200.000 de euro daune morale pentru arestare nelegală appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Design premium fără preț premium. Cum s-a schimbat criteriul după care alegem telefoanele # SportMedia
În ultimii ani, alegerea unui smartphone s-a transformat dintr-o decizie tehnică într-una profund personală. Nu mai cumpărăm doar un dispozitiv care să „facă poze bune” sau „să țină bateria mult”, ci un obiect care trebuie să spună ceva despre noi, despre gust, priorități și stil de viață. Tot mai mulți utilizatori observă că designul a … The post Design premium fără preț premium. Cum s-a schimbat criteriul după care alegem telefoanele appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Reprezentanții clinicii dentare unde a murit fetița de doi ani explică de ce este nevoie de sedare la copii # SportMedia
Reprezentanții Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de doi ani a murit, joi seară, după o procedură de anestezie totală, au trimis un nou comunicat în care explică de ce este nevoie de anestezie/sedare la copii. ”Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta … The post Reprezentanții clinicii dentare unde a murit fetița de doi ani explică de ce este nevoie de sedare la copii appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Președintele lui Inter este convins că a făcut alegerea potrivită când l-a pus pe Cristi Chivu antrenor. Giuseppe Marotta se felicită pentru alegerea făcută în ceea ce-l privește pe Chivu, având în vedere ultimele rezultate. Conducătorul clubului italian este mândru că l-a ales pe Chivu ca antrenor principal, deși Jose Mourinho a fost propus ca … The post Președintele lui Inter s-a convins de Cristi Chivu: Verdictul lui Giuseppe Marotta appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Clinica dentară unde a murit fetița de doi ani a fost deschisă luna trecută. Cine e proprietara cabinetului stomatologic # SportMedia
Clinica dentară unde o fetiță de doi ani a murit, joi seară, după o procedură de anestezie totală a fost deschisă la mijlocul lunii trecute și era axată chiar pe sedare profundă. Crystal Dental Dreamzzz este parte a unei clinici care funcționa de 11 ani, Crystal Dental Clinic, deținută de medicul stomatolog Sorina Blaj. Clinica … The post Clinica dentară unde a murit fetița de doi ani a fost deschisă luna trecută. Cine e proprietara cabinetului stomatologic appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic” # SportMedia
Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele. Tocmai de aceea, Primăria Capitalei promite un plan climatic care să reducă drastic emisiile și să amelioreze calitatea aerului, a declarat Bogdan Dragnea, ofițerul pentru Neutralitate Climatică al Primăriei Capitalei. „Amprenta de … The post Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic” appeared first on spotmedia.ro.
13:30
FCSB numește fotbalistul care a făcut „un salt valoric” în ultima perioadă. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB l-a lăudat pe Târnovanu și a spus că, de când îl are concurent pe Lukas Zima, și-a ridicat nivelul de joc. Stoica l-a absolvit de vină pe Târnovanu pentru gafa din meciul cu … The post FCSB numește fotbalistul care și-a îmbunătățit considerabil nivelul: „Un salt valoric” appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație, la 9,6% în decembrie 2025 (+0,8 puncte în plus față de raportul anterior) și la 3,7% în decembrie 2026 (+0,7 pp). Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 a crescut pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele … The post Isărescu arată cât a urcat inflația, din cauza eliminării plafoanelor de la curent appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Raliul Dakar din 2026 va reveni pentru a șaptea oară consecutiv pe dunele din Arabia Saudită, într-o ediție de 8.000 de kilometri, între 3 și 17 ianuarie, cu 11 etape, dintre care două etape maraton, informează EFE. Această a 48-a ediție include 4.748 km cronometrați la moto și 4.840 la auto, care vor fi parcurși … The post Raliul Dakar 2026 va avea două etape maraton appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Ministrul Sănătății: Clinica unde a murit fetița de doi ani funcționa „improvizat” și cu autorizații necorespunzătoare # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că primele verificări efectuate la clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o sedare, arată că unitatea funcţiona fără autorizaţii emise corespunzător şi cu spaţii care nu respectă normele privind anestezia în afara spitalului. „Avem încă o clinică improvizată, care nu funcţionează … The post Ministrul Sănătății: Clinica unde a murit fetița de doi ani funcționa „improvizat” și cu autorizații necorespunzătoare appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:30
Produsul Intern Brut al României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 (iulie-septembrie), comparativ cu trimestrul anterior, anunță Institutul Național de Statistică. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, produsul intern brut a crescut cu +1,4% (pe aceeași serie ajustată). Pe total, în primele 9 luni ale anului, economia încă are o creștere modestă, … The post Economia României a scăzut în al treilea trimestru appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Ianis Hagi (27 de ani) a primit o veste bună în Turcia. Internaționalul român a înscris un gol fabulos în meciul Trabzonspor – Alanyaspor 1-1, din etapa a 12-a a campionatului Turciei. Hagi Jr. a punctat cu un șut de excepție, cu stângul, direct în vinclul porții lui Andre Onana, iar golul reușit de el … The post Vestea primită de Ianis Hagi în Turcia appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Un medic avertizează: Pot apărea cazuri de poliomielită în România, pe fondul vaccinării scăzute. Este o boală înfiorătoare, pentru care nu există tratament # SportMedia
În România există riscul să apară cazuri de poliomielită, în contextul în care în ţara noastră acoperirea vaccinală este foarte scăzută, mult sub nivelul optim de 95%, avertizează Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu. Recent, forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania. Este prima depistare din ţară a virusului … The post Un medic avertizează: Pot apărea cazuri de poliomielită în România, pe fondul vaccinării scăzute. Este o boală înfiorătoare, pentru care nu există tratament appeared first on spotmedia.ro.
11:30
România este și rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al R. Moldova, a spus joi premierul Ilie Bolojan după discuțiile pe care le-a avut cu noul șef al guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Este probabil pentru prima dată când un prim-ministru al R. Moldova e primit la Palatul Victoria, sediul executivului român, … The post Republica Moldova vrea un reactor de la Cernavodă? appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Mircea Lucescu (80 de ani) a decis un titular din meciul Bosnia – România, decisiv pentru locul doi în grupa de calificare la Cupa Mondială 2026, loc care duce la baraj. „Il Luce” are dubii în privința cuplului de fundași centrali pe care România îi va folosi în meciul cu Bosnia, însă a decis deja … The post Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului Bosnia – România appeared first on spotmedia.ro.
11:30
În munții împăduriți din centrul României, 5.000 de soldați NATO s-au adunat pentru a lupta împotriva unui inamic imaginar. Două elicoptere franceze Puma au căzut din nori, zburând la joasă altitudine peste dealuri, în timp ce tancurile și obuzierele se poziționau, iar avioanele de vânătoare și dronele zburau pe cer. „Scopul principal al scenariului este … The post În timp ce SUA se retrag, NATO își etalează mușchii în România appeared first on spotmedia.ro.
09:30
FCSB a fost întrebată dacă se desparte de Denis Alibec (34 de ani), transferat cu mari speranțe în vară. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut anunțul în ceea ce privește viitorul lui Alibec la echipa „roș-albastră”. Becali a dezvăluit că este nemulțumit de faptul că Alibec n-a avut realizări când a … The post FCSB, întrebată dacă se desparte de Denis Alibec: Roș-albaștrii au dat răspunsul appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Presa din Italia anunță că antrenorul Cristi Chivu îi spune adio unui fotbalist din lot. Este vorba despre Francesco Acerbi (37 de ani), fundașul central al echipei, care ar urm să se despartă de „nerazzurri” în următoarea perioadă de transferuri. Om de bază pentru Inzaghi, fostul antrenor, Acerbi nu mai joacă la fel de mult … The post Prima plecare importantă de la Inter, anunțată de presa din Italia: „La revedere” appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Radu Drăgușin a revenit pe teren pentru Tottenham, după mai multe luni de pauză forțată din cauza unei accidentari grave la genunchi. După primele minute jucate după accidentare, James Maddison, colegul său de la Tottenham, i-a transmis un mesaj public. Maddison a suferit același tip de accidentare gravă la genunchi, iar acum se află în … The post James Maddison îi transmite un mesaj public lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
09:30
„Au omorât-o”! Părinții fetiței moarte la dentist spun că ambulanța a venit după mai bine de o oră. Ministrul Rogobete a trimis Corpul de Control la clinică # SportMedia
O fetiță de doi ani a murit joi seară, într-o clinică stomatologică din centrul Capitalei, după o procedură de sedare profundă realizată pentru două tratamente de canal. Ministerul Sănătății, Inspecția Sanitară de Stat și Colegiul Medicilor au anunțat verificări, iar Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Tatăl fetiţei: „Au omorât-o. Ne-au … The post „Au omorât-o”! Părinții fetiței moarte la dentist spun că ambulanța a venit după mai bine de o oră. Ministrul Rogobete a trimis Corpul de Control la clinică appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Reuters: Americanii de la Carlyle iau în calcul să cumpere activele internaționale ale Lukoil # SportMedia
Grupul american de investiţii Carlyle analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale companiei ruse de petrol Lukoil, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu discuțiile. Mișcarea vine în contextul în care SUA au impus sancțiuni Lukoil și au blocat încercarea acesteia de a vinde activele către traderul elvețian Gunvor, înaintea termenului-limită de 21 … The post Reuters: Americanii de la Carlyle iau în calcul să cumpere activele internaționale ale Lukoil appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Dacă președintele Donald Trump nu are nimic de ascuns în legătură cu Jeffrey Epstein, cu siguranță are un mod ciudat de a arăta asta. Trump nu a fost acuzat de vreo faptă ilegală în legătură cu infractorul sexual condamnat, dar reușește foarte bine să pară suspect. Iar acest lucru ar putea fi o problemă politică … The post Pericolul pentru Trump din dosarele Epstein. Întrebări fără răspuns și reacții ciudate appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Franța s-a calificat la Cupa Mondială 2026: Portugalia, Ungaria și Irlanda luptă pentru locul la turneul final # SportMedia
Naționala Franței, vicecampioana mondială, s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a surclasat Ucraina cu scorul de 4-0, joi seara, la Paris, într-un meci din Grupa D a preliminariilor europene. Kylian Mbappe (55 – penalty, 83), Michael Olise (76) și Hugo Ekitike (88) au semnat golurile care au parafat calificarea ”Les Bleus”. Echipa … The post Franța s-a calificat la Cupa Mondială 2026: Portugalia, Ungaria și Irlanda luptă pentru locul la turneul final appeared first on spotmedia.ro.
07:30
UE va impune taxe vamale coletelor cu valoare mai mică de 150 de euro – Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol, luate la țintă # SportMedia
Miniștrii de Finanțe din UE au convenit, joi, în cadrul reuniunii ECOFIN, să impună din 2026 taxe vamale pe coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, pentru a combate importul de produse ieftine din China, vândute online. ”Consiliul Uniunii Europene a adoptat măsuri pentru a combate afluxul de colete mici care intră … The post UE va impune taxe vamale coletelor cu valoare mai mică de 150 de euro – Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol, luate la țintă appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.