Michelle Obama spune că America nu e pregătită să fie condusă de o femeie
SportMedia, 16 noiembrie 2025 01:40
Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a declarat că Statele Unite nu sunt pregătite pentru a avea o femeie ca preşedinte, referindu-se la eşecul Kamalei Harris în cursa pentru Casa Albă de anul trecut, relatează CNN. „După cum am văzut la alegerile trecute, din păcate, nu suntem pregătiţi", a răspuns Obama la întrebarea actriţei
Acum o oră
01:40
01:40
Bomba cu ceas care ticăie în Rusia: Cât mai durează până când Putin va pierde controlul? # SportMedia
O bombă cu ceas ticăie în Rusia. Sistemul polițienesc are deficit de cadre din cauza salariilor mici, iar numeroși veterani nemulțumiți se întorc de pe front cu probleme fizice și psihice. Societatea rusă se îndreaptă spre o răsturnare de situație. În timp ce războiul din Ucraina se apropie de intrarea în al patrulea an, aparatul
01:40
Minunea de Onești. Biblioteca cu holograme, simulatoare și spații de învățare prin joacă (Foto&Video) # SportMedia
Reabilitată și dotată cu fonduri europene, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti" din Onești a devenit nu doar modernă, ci un adevărat model de reinventare a unui spațiu public. Spațiile largi și aerisite, mobilierul colorat și prietenos, hologramele în mărime naturală și totemurile electronice creează impresia unui loc activ, care completează spațiile de lectură și care invită
Acum 4 ore
23:40
Furtuna Claudia a răvășit Portugalia și Marea Britanie: Inundații și evacuări, 3 morți și zeci de răniți (Video) # SportMedia
Furtuna Claudia a dus la moartea a trei persoane şi rănirea a zeci de alţi oameni în Portugalia, au anunţat sâmbătă autorităţile locale. În Marea Britanie, echipele de salvare organizează evacuări din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, relatează Reuters. Portugalia şi unele zone din Spania vecină s-au confruntat cu zile de condiţii
23:40
Șase candidaturi pentru Primăria Capitalei au fost admise oficial, sâmbătă, de Biroul Electoral Municipal. Astfel, printre candidații validați se află Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu. Hotărârile BEM pot fi contestate în termen de 24 de ore. Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a admis sâmbătă șase candidaturi pentru
23:40
O fostă aliată a lui Trump spune că a primit amenințări după ce acesta a numit-o „nebună” și „trădătoare” # SportMedia
Republicana Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump, a afirmat sâmbătă că a primit numeroase amenințări „încurajate" de președintele american, care a calificat-o drept „o rușine" pentru Partidul Republican în urma criticilor pe care aceasta i le-a adus, transmite AFP. „Sunt contactată în prezent de companii de securitate private cu avertismente privind securitatea
Acum 6 ore
21:40
Un incident neobișnuit care a avut loc la Ministerul Întreprinderilor din Italia s-a soldat cu distrugerea unei opere de artă neprețuite. Un consilier s-a izbit cu capul de un vitraliu istoric, fiind la un pas să cadă pe fereastră. Scena șocantă s-a petrecut la Palazzo Piacentini din Roma, unde Emanuele Cani, consilierul pentru Industrie al
21:40
SpotMedia.ro transmite LIVE, sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, meciul Bosnia – România, din preliminariile Cupei Mondiale. BOSNIA – ROMÂNIA, de la 21:45*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, MemicRezerve: Hadzikic, Zlomislic – Hadzikadunic,
21:40
Rivalitate la Kremlin: Un trio de oameni influenți a transformat strategia lui Putin pentru SUA într-o luptă internă # SportMedia
Comunicarea președintelui rus Vladimir Putin cu administrația Trump, considerată cândva unul dintre cele mai coordonate eforturi diplomatice ale Kremlinului, pare acum din ce în ce mai fragmentată. Și asta din cauza unei lupte discrete pentru putere care se desfășoară în culisele politicii externe a Rusiei. În presa internațională au apărut recent informații despre o posibilă
Acum 8 ore
19:40
Peste 10.000 de candidați la examenul de rezidențiat. Unde este cea mai mare concurență # SportMedia
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat care se va desfăşura duminică în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Reprezentanţii UMF „Carol Davila" au anunţat, sâmbătă, că anul acesta, pentru concursul de admitere în rezidenţiat, ce va fi
19:40
Vedetele de la Hollywood, primite la Vatican: Papa Leon e nemulțumit că lumea nu mai merge la cinema (Video) # SportMedia
Papa Leon le-a spus sâmbătă unor actori şi regizori de top de la Hollywood că cinematografele se luptă să supravieţuiască şi că este nevoie de mai mult efort pentru a le proteja şi pentru a păstra experienţa comună a vizionării filmelor. Printre invitaţii la audienţa privată s-au numărat starurile Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine
19:40
Aterizare de urgență în Rusia: Bucăți dintr-un avion au început să cadă în timpul zborului (Video) # SportMedia
O aeronavă a companiei Rossiya Airlines a efectuat, vineri dimineață, o aterizare de urgență la Habarovsk, după ce o parte din fuzelaj s-a rupt în timpul zborului. La bord se aflau 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului și nu s-au înregistrat răniți, relatează The Moscow Times. Motorul a rămas fără carcasă Aeronava care
Acum 12 ore
17:40
Pe făraș la FCSB, David Kiki (32 de ani) așteaptă cu nerăbdare startul Cupei Africii pe Națiuni. Deși nu joacă aproape deloc la FCSB, Kiki este titular incontestabil în naționala Beninului, cu care va participa la Cupa Africii. Fundașul stânga a spus că obiectivul său și al colegilor din Benin este să-și facă mândră țara
17:40
Ministrul Sănătății: Am primit „n” telefoane pentru „n” clinici private. Nu am răspuns și nu voi răspunde # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, că acțiunea de control care vizează unitățile sanitare private este cea mai amplă de acest gen din ultimii 25 de ani, iar în acest context spune că a primit „n" telefoane pentru diverse clinici private la care nu a răspuns, atrăgând atenția că verificările se fac „la virgulă".
17:40
Părinții fetiței de 2 ani a murit în urma anesteziei generale la o clinică stomatologică din Capitală susțin că au fost anunțați abia după o oră și că apelul la 112 ar fi fost făcut la o oră și jumătate după debutul complicației. Anchetatorii verifică orele la care s-au făcut apelurile pentru chemarea ambulanței pentru
17:40
Cursa pentru Capitală: Băluță pe primul loc, Ciucu și Drulă sunt „umăr la umăr” – sondaj CURS # SportMedia
Candidatul PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă este pe primul loc în intenţiile de vot al e bucureţtenilor, urmat la diferență de cinci procente de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, relevă datele unui sondaj CURS realizat în perioada 3 – 14 noiembrie. Primul loc în intenţiile de vot pentru primarul Capitalei, este ocupat de Daniel
17:40
Președintele clubului de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat, joi, că argentinianul Leo Messi 'ar trebui să aibă o statuie' pe noul Camp Nou și a spus că administrația 'lucrează la asta', deși a adăugat că, pentru a realiza acest omagiu, 'familia trebuie să fie de acord', informează AFP. 'Sunt sigur că Messi se
15:40
Decizie istorică: 19 hoteluri, băi termale și sanatorii din Băile Herculane revin în patrimoniul statului. Condamnări grele în dosar # SportMedia
Statul va recăpăta 19 imobile din Băile Herculane, o recuperare de patrimoniu fără precedent, în cel mai amplu dosar DIICOT privind devalizarea unei stațiuni turistice, care este şi cea mai veche stațiune balneară din România. Curtea de Apel Timișoara a dispus confiscarea în favoarea statului român, după o ședință-maraton de 25 de ore, desfășurată pe
15:40
Cei 16 membri CSM încasează anual peste 9,4 milioane de lei. Cel mai bine plătit dintre ei câștigă de 16 ori salariul mediu # SportMedia
Veniturile celor 16 membri aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) însumează anual 9.409.842 lei (aprox. 1,88 milioane euro), arată ultimele declarații de avere depuse în 2024. Cel mai bine plătit este judecătorul Daniel Grădinaru, cu peste 1 milion de lei anual, iar cea mai mică sumă o raportează procuroarea Emilia Ion, cu 393.069 lei/an.
15:40
Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid și căpitanul selecționatei Franței, este cel mai tânăr jucător care a atins borna de 400 de goluri marcate în cursul carierei sale, după ce a reușit o dublă în meciul cu Ucraina (4-0) din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, informează EFE. Conform site-ului Transfermarkt, Mbappe a realizat
15:40
Daniel Băluță și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, în absența lui Grindeanu – o nouă dovadă a tensiunilor interne din PSD # SportMedia
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile parțiale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral București. Momentul – prezentat de social-democrat ca fiind „important" pentru parcursul său politic – a fost marcat de o absență cu greutate: Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu l-a însoțit la depunerea candidaturii. În
15:40
Un fotbalist de la CFR Cluj se află pe lista de transferuri a unei rivale din Superliga. Este vorba despre Alin Fică (24 de ani), mijlocașul care a fost dorit de Rapid și în vară, iar acum se află din nou pe lista giuleștenilor, scrie Sport.ro. Fică a fost la un pas să semneze cu
13:40
Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/5) pe germanul Alexander Zverev, vineri seara, în ultimul meci din Grupa 'Bjorn Borg'. Auger-Aliassime se alătură italianului Jannik Sinner, care s-a impus la rândul său vineri 6-3, 7-6 (7/3), în fața americanului Ben Shelton și
13:40
2024 – primul an în care au scăzut, simultan, numărul de companii, de salariați, de firme profitabile și de firme autonome financiar – raport Consiliul Concurenței # SportMedia
2024 este primul an în care au scăzut simultan: numărul total al întreprinderilor, numărul total al salariaților, precum și numărul și ponderea întreprinderilor profitabile, reiese dintr-o analiză a Consiliului Concurenței (CC), realizată pe perioada 2017-2024. De asemenea, a scăzut și profitul total la nivel de economie și a crescut nivelul pierderii totale. În privința evoluției
13:40
Mirabela Grădinaru se implică în noua agendă socială a Administrației Prezidențiale – primul eveniment „România în lumină” # SportMedia
Administrația Prezidențială anunță deschiderea seriei de evenimente „România în lumină", un proiect cu caracter social care își propune să aducă în atenția publică teme fundamentale pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile din societate. Această inițiativă este menită să creeze un cadru de dialog între autoritățile publice, organizațiile non-guvernamentale și comunitate,
13:40
Moartea fetiței de 2 ani după anestezie. Clinica: Am investit în noi spații și echipamente, avizarea e în curs de finalizare # SportMedia
Clinica stomatologică în care o fetiţă de 2 ani a murit în urma anesteziei generale susţine că a funcţionat având autorizaţiile şi avizele necesare, iar în procesul de extindere a activităţii a investit în noi spaţii medicale şi echipamente moderne de sedare, procedurile de avizare şi autorizare pentru acestea fiind în desfăşurare. „În urma informaţiilor
13:40
Explozie uriașă într-o secție de poliție din Kashmir: Cel puțin 9 morți, după detonarea accidentală a unor explozibili confiscați (Video) # SportMedia
Cel puțin nouă persoane au murit și alte 32 au fost rănite, după ce un depozit de explozibili confiscați a sărit în aer, în interiorul unei secții de poliție din regiunea Kashmir, controlată de India. Deflagrația a avut loc vineri seară, în zona Nowgam din Srinagar, în timp ce o echipă de experți criminaliști și
13:40
Dan Petrescu (56 de ani) este sigur de victoria României în Bosnia, la Zenica, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. „Bursucul" a explicat de ce crede că România va câștiga împotriva Bosniei. Antrenorul a spus că echipa a arătat foarte bine în meciul cu Austria. Pe lângă moral, contează și faptul că Mircea Lucescu nu a
Acum 24 ore
11:40
Simona Halep derulează „filmul” retragerii din tenis: „Am simțit că nu mai e locul meu. Nu eram decisă” # SportMedia
Retrasă din tenis la începutul lui 2025, Simona Halep (34 de ani) a derulat „filmul" momentului în care s-a decis să agațe racheta în cui. Simona a dezvăluit, în presa din străinătate, că nimic nu era decis în privința retragerii atunci când a intrat pe teren la ultimul său meci, cu Lucia Bronzetti, la Cluj-Napoca.
11:40
România
11:40
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum # SportMedia
Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro, recunoscută indirect și de Ministerul de Finanțe. Foștii angajați OMV Petrom nu vor primi în viitorul apropiat acțiunile la care aveau dreptul prin contractul de privatizare din 2004, dar nici … The post Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, vineri, de Tribunalul București într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste șefe de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obține o autorizație de mediu la o stație de transfer deșeuri. Decizia nu este definitivă. Nelu … The post Nelu Iordache, o nouă condamnare: 18 ani de închisoare pentru „regele asfaltului” appeared first on spotmedia.ro.
11:40
În zonele de la poalele Alpilor de Nord ai Japoniei, localnicii au ajuns să patruleze pădurile pentru a alunga macacii care coboară tot mai des spre gospodării și terenuri agricole. Îmbrăcați în veste portocalii, oamenii bat cu bețele în copaci, sună din clopoței și fluieră, încercând să ghideze animalele înapoi în munți. Cu ajutorul dispozitivelor … The post Alungătorii de macaci (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Ziua 1361 Rusia sub presiune: O rafinărie lovită, alta a fost deja oprită și muniția nord-coreeană e aproape epuizată (Video) # SportMedia
Ziua 1361 de război a început cu atacuri de ambele părți. Rușii au lovit orașul Dnipro și mai multe zone din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, artilerie și lansatoare Grad. Un bărbat a fost ucis, iar altul rănit. Incendiile au afectat locuințe, infrastructura de gaze și mai multe afaceri locale. De partea cealaltă, canale locale au … The post Ziua 1361 Rusia sub presiune: O rafinărie lovită, alta a fost deja oprită și muniția nord-coreeană e aproape epuizată (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Transferat cu mare fast de la rivala Dinamo, Dennis Politic (25 de ani) nu reușește să se impună la FCSB. Gigi Becali, patronul echipei, a anunțat că este gata să se despartă de Politic dacă acesta nu se va ridica la un nivel bun în perioada următoare. Mai mult, patronul FCSB i-a stabilit prețul: 300.000 … The post Prima echipă căreia i-a fost propus transferul lui Dennis Politic de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Trezoreria SUA extinde cu 3 săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil. Bulgaria obține derogare chiar până în aprilie, România nu a cerut # SportMedia
Trezoreria SUA a prelungit cu trei săptămâni termenul până la care pot fi vândute activele Lukoil din afara Rusiei, înainte ca sancțiunile anunţate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. Noua decizie permite achiziția de bunuri și servicii la facilitățile Lukoil din afara Rusiei, precum … The post Trezoreria SUA extinde cu 3 săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil. Bulgaria obține derogare chiar până în aprilie, România nu a cerut appeared first on spotmedia.ro.
09:40
În conferința de presă dinaintea meciului Bosnia – România, Mircea Lucescu a vorbit despre schimbarea făcută la echipa națională. „Il Luce” se laudă că a construit o echipă nouă, cu majoritatea jucătorilor schimbați față de „moștenirea” lăsată de Edi Iordănescu după EURO 2024. De asemenea, selecționerul spune că a încercat să schimbe modul în care … The post Mircea Lucescu dezvăluie schimbarea importantă făcută la naționala României appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Presa din Spania, anunț despre transferul lui Andrei Rațiu: „Barcelona, ofertă de 20 milioane de euro” # SportMedia
Presa din Spania scrie din nou despre interesul Barcelonei pentru transferul lui Andrei Rațiu (27 de ani). Evoluțiile excelente avute de Rațiu în tricoul lui Rayo Vallecano l-au adus din nou în atenția Barcelonei, care caută un fundaș dreapta cu care să-i creeze concurență lui Jules Kounde. Potrivit fichajes.net, FC Barcelona și-a reactivat interesul pentru … The post Presa din Spania, anunț despre transferul lui Andrei Rațiu: „Barcelona, ofertă de 20 milioane de euro” appeared first on spotmedia.ro.
09:40
FCSB a primit o veste excelentă înaintea perioadei de transferuri din iarnă. Unul dintre jucătorii aflați în vizorul „roș-albaștrilor” a rămas liber de contract și poate fi acontat fără cost de transfer. Este vorba despre Andre Duarte (28 de ani), fundașul central al celor de la Ujpest, care și-a reziliat contractul cu formația din Ungaria, … The post Soluție pentru FCSB: Roș-albaștrii au primit o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Trumpiștii deschid ușile Congresului pentru AfD: delegație de extremă dreaptă, în vizită oficială la Washington # SportMedia
Zeci de politicieni ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) urmează să viziteze Washingtonul în luna decembrie, la invitația unui grup de congresmeni republicani, a anunțat deputata Anna Paulina Luna (foto), aliată a președintelui Donald Trump. „Găzduim 40 de membri ai AfD”, a declarat Luna, într-un interviu acordat publicației Die Welt, precizând … The post Trumpiștii deschid ușile Congresului pentru AfD: delegație de extremă dreaptă, în vizită oficială la Washington appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Selecționata Croației s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins formația Insulelor Feroe cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu. Insularii au deschis scorul prin Geza David Turi (16), dar gazdele au egala prin Josko Gvardiol (23). Petar Musa (57) și Nikola Vlasic (70) au asigurat victoria croaților. … The post Încă o echipă a obținut calificarea la Cupa Mondială 2026 appeared first on spotmedia.ro.
07:40
Ambasada Rusiei: România face „spectacolele demonstrative cu acuzații absurde și nefondate”. Drona nu a căzut singură, a fost doborâtă # SportMedia
Ambasada Rusiei la București acuză Ministerul Afacerilor Externe că a organizat o „acțiune teatralizată”, însoțită de o sesiune foto, atunci când l-a convocat vineri pe ambasadorul rus pentru a-i prezenta fragmentele dronei militare prăbușite în județul Tulcea. Într-o postare publicată pe Facebook, misiunea diplomatică respinge categoric acuzațiile formulate de partea română, susținând că Bucureștiul nu … The post Ambasada Rusiei: România face „spectacolele demonstrative cu acuzații absurde și nefondate”. Drona nu a căzut singură, a fost doborâtă appeared first on spotmedia.ro.
07:40
Valul de scumpiri din ultimele trei săptămâni reaprinde temerile că prețul benzinei ar putea ajunge la 10 lei litrul, în contextul tensiunilor de pe piața regională a carburanților și al incertitudinilor legate de Lukoil. În timp ce experții avertizează asupra riscului unei creșteri accelerate, ministrul Energiei susține că România are suficiente stocuri și că nu … The post Se face benzina 10 lei? Ce spun specialiștii și ministrul Energiei appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:40
Câteva sute de persoane au protestat în fața Înaltei Curți, cerând revocarea Liei Savonea (Foto&Video) # SportMedia
Câteva sute de persoane au participat vineri seară la un protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, cerând revocarea Liei Savonea din funcția de președinte al Instanței Supreme. Manifestanții au acuzat-o că a slăbit independența Justiției și că a promovat decizii care au favorizat persoane cu probleme penale. Protestul, organizat de mai … The post Câteva sute de persoane au protestat în fața Înaltei Curți, cerând revocarea Liei Savonea (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Cercetătorii încearcă să creeze „sângele de aur”, grupa sanguină pe care o au doar 50 de oameni din toată lumea # SportMedia
Doar unul din șase milioane de oameni are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o creeze în laborator pentru a putea salva vieți. Transfuziile de sânge au transformat medicina modernă. Dacă avem vreodată ghinionul să fim răniți sau să avem nevoie de o intervenție chirurgicală majoră, sângele donat de alții ne poate salva … The post Cercetătorii încearcă să creeze „sângele de aur”, grupa sanguină pe care o au doar 50 de oameni din toată lumea appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Revoluția tăcută de pe fundul oceanelor: Cablurile subacvatice ale Internetului pot detecta cutremure și tsunami # SportMedia
În adâncul oceanelor lumii o revoluție tăcută este în plină desfășurare. Peste 1,48 milioane de kilometri de cabluri subacvatice cu fibră optică transportă aproape tot traficul global de internet și telefonie. Acum, cercetătorii arată că aceste cabluri pot face mai mult decât să transmită date: pot asculta planeta. Înregistrând modul în care lumina le străbate, … The post Revoluția tăcută de pe fundul oceanelor: Cablurile subacvatice ale Internetului pot detecta cutremure și tsunami appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Prima țară care interzice copiilor sub 16 ani să aibă conturi de social media. Ar putea fi un model pentru restul lumii # SportMedia
Platformele online vor trimite în zilele următoare notificări pe conturile tinerilor sub 16 ani din Australia, prin care aceștia vor fi anunțați să-și descarce fotografiile și datele importante și să-și înghețe profilurile. În caz contrar, li se șterg conturile. Numeroase guverne sunt îngrijorate de impactul social media asupra minorilor și caută soluții eficiente pentru protejarea … The post Prima țară care interzice copiilor sub 16 ani să aibă conturi de social media. Ar putea fi un model pentru restul lumii appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Donald Trump, două înfrângeri majore în cazul Epstein care-i pun în pericol mandatul – Analiză video # SportMedia
Dosarul Epstein e pe cale să arunce în aer întregul mandat al lui Donald Trump. Apariția sa în corespondența milionarului traficant de carne vie, dar și în rapoartele procurorilor care l-au investigat pe Epstein a creat o stare de conflict între președinte și o mare parte a mișcării politice conservatoare MAGA (Make America Great Again). … The post Donald Trump, două înfrângeri majore în cazul Epstein care-i pun în pericol mandatul – Analiză video appeared first on spotmedia.ro.
14 noiembrie 2025
23:30
FMI zice că avem nevoie de noi măsuri fiscale: impozit progresiv, prag mai mic la microîntreprinderi, renunțarea la scutiri și revizuirea taxelor pe cifra de afaceri # SportMedia
Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că România va avea nevoie, începând cu 2027, de noi măsuri de consolidare fiscală pentru ca deficitul bugetar să coboare sub 3% din PIB până în 2030. Recomandările apar în raportul de închidere a consultărilor anuale. Instituția estimează că este necesară, din 2027, o ajustare fiscală suplimentară de aproximativ 0,7% … The post FMI zice că avem nevoie de noi măsuri fiscale: impozit progresiv, prag mai mic la microîntreprinderi, renunțarea la scutiri și revizuirea taxelor pe cifra de afaceri appeared first on spotmedia.ro.
23:30
PNL o propune pe Adriana Săftoiu la șefia TVR. Actuala conducere lasă în urmă un declin financiar și de audiență # SportMedia
PNL a votat vineri, în ședința conducerii partidului, pentru susținerea Adrianei Săftoiu în funcția de președinte – director general al Societății Române de Televiziune (SRTv). Mandatul actualului Consiliu de Administrație, condus de Dan Cristian Turturică, s-a încheiat pe 14 noiembrie, iar coaliția de guvernare împarte noile numiri la TVR și SRR. Conform algoritmului stabilit în … The post PNL o propune pe Adriana Săftoiu la șefia TVR. Actuala conducere lasă în urmă un declin financiar și de audiență appeared first on spotmedia.ro.
