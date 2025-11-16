Minunea de Onești. Biblioteca cu holograme, simulatoare și spații de învățare prin joacă (Foto&Video)

01:40

Doar unul din șase milioane de oameni are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o creeze în laborator pentru a putea salva vieți. Transfuziile de sânge au transformat medicina modernă. Dacă avem vreodată ghinionul să fim răniți sau să avem nevoie de o intervenție chirurgicală majoră, sângele donat de alții ne poate salva …