Un gest firesc și, în același timp, plin de omenie, a fost surpins în traficul din București. Un vatman de pe linia 41 a coborât din tramvai pentru a ajuta două persoane cu dizabilități să […] Articolul FOTO | Vatmanul STB care a emoționat Bucureștiul. A coborât din tramvai și a ajutat două persoane cu dizabilități să traverseze strada. „E un gest de omenie, nu trebuie să fiu lăudat” apare prima dată în B365.