Trei „tricolori” scoși din lot Pe cine nu contează Mircea Lucescu la meciul cu Bosnia
Golazo.ro, 15 noiembrie 2025 12:20
Trei „tricolori” care au evoluat în preliminariile Campionatului Mondial 2026 au fost lăsați în afara lotului pentru meciul Bosnia - România.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
12:40
„Fanii au un sânge mai fierbinte” Fostul fotbalist din Liga 1, care joacă în Bosnia, despre atmosfera creată înainte de meciul de la Zenica # Golazo.ro
Grigore Turda (28 de ani), legitimat la FK Sarajevo, a vorbit despre atmosfera din Bosnia și despre cum se vede meciul din interiorul țării gazdă. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Acum 15 minute
12:30
„Acolo e marea problemă” Sabău a analizat naționala, înainte de meciul cu Bosnia, și avertizează: „Nu vrei să experimentezi” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost tehnician în Liga 1, a analizat duelul decisiv care va avea loc la Zenica. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Acum 30 minute
12:20
Trei „tricolori” care au evoluat în preliminariile Campionatului Mondial 2026 au fost lăsați în afara lotului pentru meciul Bosnia - România.
Acum o oră
12:10
Acuzat de homofobie Vitor Roque, ex-Barcelona și Betis, riscă o suspendare uriașă în Brazilia, după o postare pe social media # Golazo.ro
Vitor Roque (20 de ani), jucătorul celor de la Palmeiras, poate primi o suspendare mare după ce a făcut o postare cu tentă homofobă.
12:10
De ce a plecat de la FCSB Gabriel Tamaș a vorbit despre nemulțumirile pe care le-a avut la clubul roș-albastru # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani), fost fotbalist, a dezvăluit motivul real pentru care a decis să-și rezilieze contractul cu FCSB în vara lui 2017.
Acum 2 ore
11:30
„Mă gândeam la Lucescu” Sabău, îngrijorat din cauza problemelor de la FCSB, care ar putea afecta naționala # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, a vorbit despre situația de la FCSB. Campioana en titre se află pe locul 9, la 15 puncte de liderul Rapid.
11:00
„Românii ne-au pus vize” Enes Sipovic, campion în Liga 1, a analizat în Bosnia marele duel de la Zenica pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Enes Sipovic, fost fotbalist bosniac care a jucat șase ani în România, îi dă sfaturi lui Mircea Lucescu pentru meciul de sâmbătă seară.
Acum 4 ore
10:20
Și-au anunțat retragerea Două jucătoare ale Olandei cu meciuri în Liga Florilor spun adio naționalei, după Campionatul Mondial din 2025 # Golazo.ro
Estavana Polman (33 de ani) și Lois Abbingh (33 de ani), două dintre cele mai importante jucătoare ale Olandei din ultima generație, și-au anunțat retragerea din națională.
10:10
Alexandru Musi (21 de ani) a fost menajat de selecționerul Costin Curelea în partida dintre România U21 și Finlanda U21, încheiată cu victoria nordicilor, scor 0-2.
10:00
Ce pun la cale ultrașii bosniaci GOLAZO.ro a aflat cum vor să protesteze Fanaticos sâmbătă, la jocul cu România # Golazo.ro
Fanii radicali bosniaci pregătesc un protest care să aibă impact și să se vadă în întreg stadionul. S-a aflat însă doar o mică parte a planului secret. Ce nu se știe îngrijorează.
09:10
Ce alegeți: 1989 sau 2025? Ziua în care ne-am întors la Mondiale după 20 de ani versus cea în care nu suntem obligați nici să tăcem, nici să mințim # Golazo.ro
Pe 15 noiembrie 1989, România spulbera Danemarca în Ghencea și se califica la Mondialul din Italia ‘90
Acum 6 ore
08:00
Acum 12 ore
01:00
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria! # Golazo.ro
Croația - Insulele Feroe 3-1. Selecționata lui Zlatko Dalic și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială 2026.
00:30
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026 # Golazo.ro
Bosnia și România se întâlnesc în preliminariile CM 2026, într-un meci decisiv în drumul spre revenirea la turneul final după aproape 3 decenii.
00:10
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a avut o repriză complicată în Slovacia - Irlanda de Nord, scor 1-0.
Acum 24 ore
23:30
„Aproape totul a fost distrus” Petre Grigoraș, despre incendiul de la stadionul din Cernavodă: „Focul s-a extins imediat” # Golazo.ro
Petre Grigoraș (60 de ani), antrenorul de la Axiopolis Cernavodă, a vorbit despre incendiul care a izbucnit joi la stadionul Ideal.
23:10
Rușine imensă în Europa Bătuți acasă în preliminariile CM 2026 de locul 166 în clasamentul FIFA! # Golazo.ro
Finlanda - Malta 0-1. Nordicii ratează calificarea la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
22:50
„Acolo avem probleme” Mihai Stoica a identificat punctul slab al naționalei înainte de partida cu Bosnia: „În rest arătăm foarte bine” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre meciul României cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial.
22:10
Preț incredibil pentru a-l vedea pe Messi Cât a costat un bilet la Angola - Argentina + sud-americanii au primit o sumă fabuloasă pentru a merge în Africa # Golazo.ro
Angola a jucat un amical cu Argentina, 0-2 pe teren propriu. Golurile au fost marcate de Lautaro și Messi
22:10
21:40
„E o rușine!” Italia e în pericol să rateze al treilea CM consecutiv, iar Gattuso i-a taxat pe suporteri: ce au scandat în Moldova # Golazo.ro
Republica Moldova - Italia 0-2. Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul oaspeților, i-a criticat pe suporterii care au huiduit naționala.
21:40
„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!” # Golazo.ro
Kurt Zouma (31 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, a recunoscut că a semnat cu echipa din Gruia fără să știe detalii despre România.
21:30
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Protestul pregătit de BH Fanaticos complică și situația celor 550 de fani români care vin să susțină naționala lui Lucescu.
21:30
Bosnia și România se întâlnesc sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
21:20
„O nebunie pe care n-o acceptăm” Noi detalii despre construcția arenei de 130 de milioane de euro: „Nu poți face 4 stadioane la București și zero aici” # Golazo.ro
Alfred Simonis (40 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că lucrările la noua arenă „Dan Păltinișanu” vor începe anul viitor, bună parte din finanțare fiind acordată de autoritățile locale.
21:10
A atacat Bosnia la ea acasă! Lucescu a fost tăios cu jurnaliștii bosniaci: „Nu meritați victoria în tur” # Golazo.ro
Mircea Lucescu a readus meciul cu Bosnia în discuție, cel pierdut în primăvară, 0-1 la București. Și asta chiar la conferința de la Zenica, de vineri seară, reacționând dur la întrebările reporterilor bosniaci.
20:40
Marotta, all-in pe Chivu Președintele lui Inter îl putea aduce pe Mourinho, dar l-a ales pe român: „Dacă nu aș fi avut curajul ăsta, aș fi regretat” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, este mulțumit de alegerea instalării lui Cristi Chivu în postul de antrenor principal.
20:30
TRADUCERE CU BUCLUC Momentul tensionat, dar amuzant dintre Ionuț Radu și un jurnalist bosniac din cauza unei traduceri: „E părerea ta” # Golazo.ro
Ionuț Radu s-a contrat cu unul dintre jurnaliștii bosniaci pe seama unei întrebări ce cataloga echipa noastra drept “slabă” sau “mai slabă” din cauza absențelor
20:20
„E foarte talentat, îi lipsește ceva” Gabi Tamaș, despre marea problemă a lui Drăgușin: „L-am văzut, trebuie să se axeze pe asta. Italia îi venea & # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a vorbit despre Radu Drăgușin (23 de ani).
20:10
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!” # Golazo.ro
Conferința de presă a echipei naționale înaintea meciului cu Bosnia a oferit noi scene cu Mircea Lucescu în prim plan
20:00
„E primul, restul nu prind top 10” Victor Pițurcă, prezent la evenimentul unui candidat la Primăria București: „Numai un nebun ca el poate realiza așa ceva” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a fost prezent la evenimentul de lansare al candidaturii lui Gigi Nețoiu (66 de ani) pentru Primăria Municipiului București.
19:40
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe # Golazo.ro
Steph Curry, 37 de ani, și Under Armour se despart după 13 ani
19:30
„Nu mă dezic de această credință” Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic # Golazo.ro
David Popovici (20 de ani), campion olimpic la proba de 200 metri liber, a rememorat cel mai greu moment din carieră.
19:00
România U20, selecționata pregătită de Adrian Iencsi (50 de ani), a pierdut meciul cu reprezentativa similară a Germaniei, scor 0-6.
18:50
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul # Golazo.ro
România mai are două meciuri de jucat în campania de calificare pentru CM 2026: cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă
18:20
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a ratat meciul României U21 contra Finlandei U21.
18:10
Prezentat la Iași Fostul component al Generației de Aur vrea să readucă echipa în Liga 1 # Golazo.ro
Tibor Selymes (55 de ani) este noul antrenor al celor de la Politehnica Iași.
17:50
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi # Golazo.ro
Arhitecții de la MVRDV, o companie globală de arhitectură și urbanism, vor să construiască o arenă în formă sferică în Tirana, capitala Albaniei.
17:50
Iorgulescu a ieșit din bârlog și a băgat spaima în opoziție. Ce le spune, ce le promite, cu ce-i amenință, nu știm. Dar poate vom afla la al 25-lea mandat al lui
17:50
Care e miza cu Bosnia Diferența dintre victorie, egal și eșec: pentru fiecare situație ne așteaptă o altă listă de adversari la baraj # Golazo.ro
Certitudinea e că România va fi la barajul din martie 2026, indiferent de ceea ce se va întâmpla în meciul de la Zenica.
17:50
Marius Lăcătuș (61 de ani), legendă a clubului Steaua, și-a exprimat dorința ca Helmut Duckadam și Emeric Ienei să aibă câte o statuie în Ghencea.
17:40
Cine este juniorul tatuat Tricolorul joacă pentru naționala României U19 » Născut în Anglia, crescut în Germania, evoluează în Italia # Golazo.ro
Troy Tomșa a fost unul dintre juniorii remarcați în victoria României U19 împotriva Andorrei U19 (4-1), evidențiindu-se atât prin dubla reușită, cât și prin colecția sa impresionantă de tatuaje.
17:00
Alibec, scos din calcule? Patronul FCSB nu mai are încredere în atacant: „Mi-e frică să-l bag” + Ce spune despre Zima # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a declarat că are îndoieli în privința lui Denis Alibec și a lăsat de înțeles că atacantul ar putea părăsi echipa.
17:00
Marcel Joseph (28 de ani), atacantul celor de la CA Oradea, din Liga a 4-a, a fost convocat la naționala statului Bahamas.
16:50
„Vine furtuna!” Cosmin Olăroiu, după remiza din prima manșă a barajului pentru CM 2026: „Vom juca sub o mare presiune” # Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu, antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din primul meci al „dublei” pentru calificarea la barajul intercontinental pentru Mondial.
16:40
Anfield, interzis Motivul bizar pentru care legendara arenă a lui Liverpool NU va găzdui meciuri la EURO 2028 # Golazo.ro
Anfield, legendara arenă a celor de la Liverpool, nu îndeplinește toate standardele UEFA pentru a găzdui meciuri la EURO 2028.
16:20
Trebuie să plătească despăgubiri Clubul din Bundesliga a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a unui jucător » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Mainz a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a lui Anwar El Ghazi (30 de ani) din 2023.
16:10
Cu cine ne atacă Bosnia! Sursele GOLAZO.ro au aflat surprizele pregătite de rivalul lui Lucescu la Zenica: 6 schimbări! # Golazo.ro
Sergej Barbarez, selectionerul Bosniei, modifică sistemul și înlocuiește 6 titulari de la 1-0 la București. Vrea să străpungă apărarea „tricolorilor” cu adolescentul și legenda.
15:50
Xabi a pus piciorul în prag Obiceiul din „era Ancelotti” le-a fost interzis jucătorilor lui Real Madrid # Golazo.ro
De la venirea sa la Real Madrid, Xabi Alonso a pus capăt unui obicei format pe vremea când Carlo Ancelotti era antrenor.
15:20
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă” # Golazo.ro
Afișul cu care Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura pentru alegerile de primar general al Capitalei din 7 decembrie condensează tranziția românească: comedie involuntară pe fondul dramei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.