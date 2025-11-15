„Poate se întâmplă un miracol” Dan Petrescu visează în continuare la o calificare directă a României la CM 2026: „Ei pot face diferența”
Golazo.ro, 15 noiembrie 2025 18:20
Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, crede că România va câștiga duelul contra Bosniei.
Acum 5 minute
18:50
România U19, remiză cu Finlanda „Tricolorii” sunt pe primul loc în grupa de calificare la EURO 2026 # Golazo.ro
România U19 a remizat, scor 1-1, cu reprezentativa similară a Finlandei, într-un meci din preliminariile EURO 2026.
Acum 15 minute
18:40
„Ar trebui să-i fie rușine” Cristiano Ronaldo, criticat dur în Portugalia după ce a fost eliminat cu Irlanda: „Scene teatrale” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost criticat dur în presa din Portugalia după ce a fost eliminat în înfrângerea cu Irlanda, scor 0-2.
Acum 30 minute
18:30
Sinner, parcurs imaculat VIDEO. Fostul lider ATP s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este primul finalist de la Turneul Campionilor, după ce l-a învins în semifinale pe Alex De Minaur (26 de ani, #7 ATP), scor 7-5, 6-2.
Acum o oră
18:20
„Poate se întâmplă un miracol” Dan Petrescu visează în continuare la o calificare directă a României la CM 2026: „Ei pot face diferența” # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, crede că România va câștiga duelul contra Bosniei.
18:00
Bosniacii cer interzicerea fanilor români FOTO. Criminal de război, elogiat de ultrași înainte de meci! Ce banner au afișat # Golazo.ro
Jurnaliștii bosniaci au cerut interzicerea românilor la Zenica. Un fan al „tricolorilor” a glorificat un criminal de război condamnat pe viață.
Acum 2 ore
17:40
Cipru - Austria LIVE de la 19:00 » Meciul care poate aduce România în lupta pentru calificarea directă! Toate calculele # Golazo.ro
Cipru va juca împotriva Austriei, într-un duel decisiv pentru elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani), astăzi, de la 19:00. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Acum 4 ore
16:50
Accidentare horror Un mijlocaș ghanez și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia » Imaginile sunt înfiorătoare # Golazo.ro
Abu Francis (24 de ani), internaționalul ghanez legitimat la Toulouse, a suferit o accidentare cumplită în amicalul pierdut cu Japonia, scor 0-2.
16:20
Reproș pentru conducerea de la Rapid Bergodi a vorbit despre plecarea din Giulești: „Am rămas dezamăgit. Nu meritam să plec” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre momentul plecării sale de la Rapid.
15:50
A simulat Mbappe o accidentare? Un fost internațional francez e convins: „Există jucători sătui de acest tratament preferențial” # Golazo.ro
Jerome Rothen (47 de ani), l-a criticat pe Kylian Mbappe (26 de ani) că nu va face deplasarea la Baku.
15:20
Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România # Golazo.ro
În drum spre Zenica, ultrașii români s-au oprit în Serbia, unde s-au pozat alături de ultrașii sârbi, înainte de meciul dintre Bosnia și România.
15:20
„Eram decapitat” Povești incredibile trăite de bosniacul Enes Sipovic în fotbal: „O bancnotă de 25 de dolari și capul meu” # Golazo.ro
Enes Sipovic a făcut turul lumii cu fotbalul. A jucat șase ani în România, la începutul carierei, apoi sportul l-a dus în Maroc, Qatar, Arabia Saudită și India. Peste tot a avut momente neașteptate. Unele frumoase, altele șocante.
Acum 6 ore
14:40
„Am avut episoade de depresie” Samuel Umtiti a vorbit despre problemele care i-au pus capăt carierei și neînțelegerile cu staff-ul medical de la Barcelona # Golazo.ro
Samuel Umtiti (32 de ani), fost campion mondial cu Franța, a rememorat cea mai delicată perioadă a carierei sale.
14:40
Fostă olimpică, jefuită Sportiva a fost deposedată de bunuri în valoare de 6.000 de euro, printre care și medaliile de aur # Golazo.ro
Fosta patinatoare franceză Surya Bonaly (51 de ani) a anunțat că locuința ei din West Las Vegas a fost jefuită, iar hoții au fugit cu mai multe obiecte de valoare, inclusiv medaliile de aur.
14:00
Lucescu a decis 11-le contra Bosniei! GOLAZO.ro știe echipa de start pentru meciul de diseară, de la Zenica # Golazo.ro
Mircea Lucescu a ales 11-le de start pentru meciul cu Bosnia, decisiv pentru barajul CM.
13:30
„Oricare e accesibilă” Mihai Stoica și Aurel Țicleanu, încrezători în șansele României la baraj # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, și Aurel Țicleanu (66 de ani), fost fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, au analizat echipele pe care România le-ar putea întâlni la baraj. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
13:20
Reorganizare la Genoa Dan Șucu i-a schimbat funcția lui Răzvan Raț » Ce rol-cheie va avea românul # Golazo.ro
Genoa a anunțat că Răzvan Raț (44 de ani) este noul consilier sportiv al clubului.
13:00
Suferință în vremuri de război Enes Sipovic, clipe de șoc povestite pentru GOLAZO.ro: „Cada plină de sânge e ca un tatuaj în creierul meu” # Golazo.ro
Enes Sipovic s-a născut când războiul stătea să înceapă în Bosnia. A fost copilul războiului.
Acum 8 ore
12:40
„Fanii au un sânge mai fierbinte” Fostul fotbalist din Liga 1, care joacă în Bosnia, despre atmosfera creată înainte de meciul de la Zenica # Golazo.ro
Grigore Turda (28 de ani), legitimat la FK Sarajevo, a vorbit despre atmosfera din Bosnia și despre cum se vede meciul din interiorul țării gazdă. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
12:30
„Acolo e marea problemă” Sabău a analizat naționala, înainte de meciul cu Bosnia, și avertizează: „Nu vrei să experimentezi” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost tehnician în Liga 1, a analizat duelul decisiv care va avea loc la Zenica. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
12:20
Trei „tricolori” care au evoluat în preliminariile Campionatului Mondial 2026 au fost lăsați în afara lotului pentru meciul Bosnia - România.
12:10
Acuzat de homofobie Vitor Roque, ex-Barcelona și Betis, riscă o suspendare uriașă în Brazilia, după o postare pe social media # Golazo.ro
Vitor Roque (20 de ani), jucătorul celor de la Palmeiras, poate primi o suspendare mare după ce a făcut o postare cu tentă homofobă.
12:10
De ce a plecat de la FCSB Gabriel Tamaș a vorbit despre nemulțumirile pe care le-a avut la clubul roș-albastru # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani), fost fotbalist, a dezvăluit motivul real pentru care a decis să-și rezilieze contractul cu FCSB în vara lui 2017.
11:30
„Mă gândeam la Lucescu” Sabău, îngrijorat din cauza problemelor de la FCSB, care ar putea afecta naționala # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, a vorbit despre situația de la FCSB. Campioana en titre se află pe locul 9, la 15 puncte de liderul Rapid.
11:00
„Românii ne-au pus vize” Enes Sipovic, campion în Liga 1, a analizat în Bosnia marele duel de la Zenica pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Enes Sipovic, fost fotbalist bosniac care a jucat șase ani în România, îi dă sfaturi lui Mircea Lucescu pentru meciul de sâmbătă seară.
Acum 12 ore
10:20
Și-au anunțat retragerea Două jucătoare ale Olandei cu meciuri în Liga Florilor spun adio naționalei, după Campionatul Mondial din 2025 # Golazo.ro
Estavana Polman (33 de ani) și Lois Abbingh (33 de ani), două dintre cele mai importante jucătoare ale Olandei din ultima generație, și-au anunțat retragerea din națională.
10:10
Alexandru Musi (21 de ani) a fost menajat de selecționerul Costin Curelea în partida dintre România U21 și Finlanda U21, încheiată cu victoria nordicilor, scor 0-2.
10:00
Ce pun la cale ultrașii bosniaci GOLAZO.ro a aflat cum vor să protesteze Fanaticos sâmbătă, la jocul cu România # Golazo.ro
Fanii radicali bosniaci pregătesc un protest care să aibă impact și să se vadă în întreg stadionul. S-a aflat însă doar o mică parte a planului secret. Ce nu se știe îngrijorează.
09:10
Ce alegeți: 1989 sau 2025? Ziua în care ne-am întors la Mondiale după 20 de ani versus cea în care nu suntem obligați nici să tăcem, nici să mințim # Golazo.ro
Pe 15 noiembrie 1989, România spulbera Danemarca în Ghencea și se califica la Mondialul din Italia ‘90
08:00
Acum 24 ore
01:00
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria! # Golazo.ro
Croația - Insulele Feroe 3-1. Selecționata lui Zlatko Dalic și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială 2026.
00:30
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026 # Golazo.ro
Bosnia și România se întâlnesc în preliminariile CM 2026, într-un meci decisiv în drumul spre revenirea la turneul final după aproape 3 decenii.
00:10
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a avut o repriză complicată în Slovacia - Irlanda de Nord, scor 1-0.
14 noiembrie 2025
23:30
„Aproape totul a fost distrus” Petre Grigoraș, despre incendiul de la stadionul din Cernavodă: „Focul s-a extins imediat” # Golazo.ro
Petre Grigoraș (60 de ani), antrenorul de la Axiopolis Cernavodă, a vorbit despre incendiul care a izbucnit joi la stadionul Ideal.
23:10
Rușine imensă în Europa Bătuți acasă în preliminariile CM 2026 de locul 166 în clasamentul FIFA! # Golazo.ro
Finlanda - Malta 0-1. Nordicii ratează calificarea la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
22:50
„Acolo avem probleme” Mihai Stoica a identificat punctul slab al naționalei înainte de partida cu Bosnia: „În rest arătăm foarte bine” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre meciul României cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial.
22:10
Preț incredibil pentru a-l vedea pe Messi Cât a costat un bilet la Angola - Argentina + sud-americanii au primit o sumă fabuloasă pentru a merge în Africa # Golazo.ro
Angola a jucat un amical cu Argentina, 0-2 pe teren propriu. Golurile au fost marcate de Lautaro și Messi
22:10
21:40
„E o rușine!” Italia e în pericol să rateze al treilea CM consecutiv, iar Gattuso i-a taxat pe suporteri: ce au scandat în Moldova # Golazo.ro
Republica Moldova - Italia 0-2. Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul oaspeților, i-a criticat pe suporterii care au huiduit naționala.
21:40
„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!” # Golazo.ro
Kurt Zouma (31 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, a recunoscut că a semnat cu echipa din Gruia fără să știe detalii despre România.
21:30
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Protestul pregătit de BH Fanaticos complică și situația celor 550 de fani români care vin să susțină naționala lui Lucescu.
21:30
Bosnia și România se întâlnesc sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
21:20
„O nebunie pe care n-o acceptăm” Noi detalii despre construcția arenei de 130 de milioane de euro: „Nu poți face 4 stadioane la București și zero aici” # Golazo.ro
Alfred Simonis (40 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că lucrările la noua arenă „Dan Păltinișanu” vor începe anul viitor, bună parte din finanțare fiind acordată de autoritățile locale.
21:10
A atacat Bosnia la ea acasă! Lucescu a fost tăios cu jurnaliștii bosniaci: „Nu meritați victoria în tur” # Golazo.ro
Mircea Lucescu a readus meciul cu Bosnia în discuție, cel pierdut în primăvară, 0-1 la București. Și asta chiar la conferința de la Zenica, de vineri seară, reacționând dur la întrebările reporterilor bosniaci.
20:40
Marotta, all-in pe Chivu Președintele lui Inter îl putea aduce pe Mourinho, dar l-a ales pe român: „Dacă nu aș fi avut curajul ăsta, aș fi regretat” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, este mulțumit de alegerea instalării lui Cristi Chivu în postul de antrenor principal.
20:30
TRADUCERE CU BUCLUC Momentul tensionat, dar amuzant dintre Ionuț Radu și un jurnalist bosniac din cauza unei traduceri: „E părerea ta” # Golazo.ro
Ionuț Radu s-a contrat cu unul dintre jurnaliștii bosniaci pe seama unei întrebări ce cataloga echipa noastra drept “slabă” sau “mai slabă” din cauza absențelor
20:20
„E foarte talentat, îi lipsește ceva” Gabi Tamaș, despre marea problemă a lui Drăgușin: „L-am văzut, trebuie să se axeze pe asta. Italia îi venea & # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a vorbit despre Radu Drăgușin (23 de ani).
20:10
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!” # Golazo.ro
Conferința de presă a echipei naționale înaintea meciului cu Bosnia a oferit noi scene cu Mircea Lucescu în prim plan
20:00
„E primul, restul nu prind top 10” Victor Pițurcă, prezent la evenimentul unui candidat la Primăria București: „Numai un nebun ca el poate realiza așa ceva” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a fost prezent la evenimentul de lansare al candidaturii lui Gigi Nețoiu (66 de ani) pentru Primăria Municipiului București.
19:40
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe # Golazo.ro
Steph Curry, 37 de ani, și Under Armour se despart după 13 ani
19:30
„Nu mă dezic de această credință” Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic # Golazo.ro
David Popovici (20 de ani), campion olimpic la proba de 200 metri liber, a rememorat cel mai greu moment din carieră.
