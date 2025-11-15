Bîrligea i-a amuțit pe bosniaci FOTO. Atacantul celor de la FCSB a deschis scorul cu o execuție de senzație
Golazo.ro, 15 noiembrie 2025 22:40
BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a deschis scorul pentru „tricolori”, în minutul 17 al partidei.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
23:20
Titular bosniac, blocat de austrieci Selecționerul Sergej Barbarez, nevoit să schimbe echipa în ziua meciului cu România: „Nu e fair-play” # Golazo.ro
Selecționerul Bosniei și Herțegovina, Sergej Barbarez, nu a putut folosi împotriva României echipa de start pe care a pregătit-o pentru confruntarea de foc de la Zenica.
Acum 15 minute
23:10
Probleme tehnice FOTO. Platforma pe care românii urmăreau meciul cu Bosnia a cedat în primele minute # Golazo.ro
Prima Play, platforma de streaming Clever Media Group, companie care deține atât Prima TV cât și canalele Prima Sport a avut probleme logistice la începutul meciului dintre Bosnia și România.
Acum 30 minute
23:00
Protestul fanaticilor FOTO. BH Fanaticos, nucleul dur al galeriei Bosniei, s-a ținut de cuvânt! Protest vizibil din afara arenei: atacuri și la adresa românilor # Golazo.ro
Ultrașii bosniaci din gruparea BH Fanaticos, aflați de o perioadă bună în conflict cu conducerea Federației de Fotbal din Bosnia, și-au respectat promisiunea de a boicota meciul cu România, iar absența lor s-a simțit din plin.
Acum o oră
22:40
Bîrligea i-a amuțit pe bosniaci FOTO. Atacantul celor de la FCSB a deschis scorul cu o execuție de senzație # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a deschis scorul pentru „tricolori”, în minutul 17 al partidei.
Acum 2 ore
22:10
Ne-au sfâșiat imnul! Bosniacii s-au răzbunat și ne-au fluierat asurzitor tot momentul imnului nostru # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” au fost întâmpinați ostil pe arena Bilino Polje din Zenica. Ne-au huiduit imnul de la un capăt la altul. Nu s-a auzit deloc. Și s-a strigat repetat „țiganii, țiganii”.
21:50
Vedeta FCSB e din nou în tribune MM Stoica: „Cel mai important jucător de la FCSB n-a fost considerat niciodată important la națională” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a comentat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a-l lăsa pe Darius Olaru (27 de ani) în afara lotului la partida cu Bosnia.
21:30
Derapaj rasist la Zenica Ce s-a auzit pe stadion înainte de meciul decisiv Bosnia - România # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Fanii gazdelor au avut un derapaj rasist la adresa „tricolorilor”, înainte de startul partidei din preliminariile CM 2026.
Acum 4 ore
21:20
„Luce nu se dezice!” Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11” al României, direct de la Zenica: „El era singura soluție” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani) mizează pe o formulă superofensivă în duelul care va decide locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.
20:50
Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica # Golazo.ro
Inainte de partida Bosnia - România, meci extrem de important pentru „tricolori”, echipele naționale ale României și Moldovei au avut un dialog prin intermediul rețelelor de socializare.
20:30
„Mă interesează la fel de mult ca...” Ralf Rangnick, replică arogantă după o lună! Ce a spus despre declarațiile lui Lucescu # Golazo.ro
Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, i-a oferit o replică lui Mircea Lucescu (80 de ani).
20:20
CSM București - Sola HK 34 - 31 „Tigroaicele” au câștigat ultimul meci din 2025 în EHF Champions League # Golazo.ro
CSM București - Sola HK 34-31. Campioana României a câștigat ultimul meci programat în acest an în Liga Campionilor.
20:10
Jurgen Klopp (58 de ani), șef al departamentului global de fotbal de la Red Bull, a semnat cu postul german Magenta TV și va fi analist pe timpul Cupei Mondiale din 2026.
19:40
Forțele speciale, în acțiune la Zenica FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Înainte de partida crucială de la Zenica, autoritățile din Bosnia s-au mobilizat pentru a preveni eventuale incidente.
19:30
Tamaș, replică tăioasă Cum a reacționat după ce a văzut conferința lui Mircea Lucescu: „După mintea mea, așa aș fi făcut” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Gabi Tamaș (42 de ani), fost internațional român, a vorbit despre conferința de presă premergătoare partidei, a lui Mircea Lucescu (80 de ani).
Acum 6 ore
19:20
„Nu poți construi absolut nimic altfel” Răzvan Burleanu a prefațat duelul cu Bosnia » Încredere mare în „tricolori”: „Sunt sigur de asta” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre meciul crucial din preliminariile CM 2026.
18:50
România U19, remiză cu Finlanda „Tricolorii” sunt pe primul loc în grupa de calificare la EURO 2026 # Golazo.ro
România U19 a remizat, scor 1-1, cu reprezentativa similară a Finlandei, într-un meci din preliminariile EURO 2026.
18:40
„Ar trebui să-i fie rușine” Cristiano Ronaldo, criticat dur în Portugalia după ce a fost eliminat cu Irlanda: „Scene teatrale” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost criticat dur în presa din Portugalia după ce a fost eliminat în înfrângerea cu Irlanda, scor 0-2.
18:30
Sinner, parcurs imaculat VIDEO. Fostul lider ATP s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este primul finalist de la Turneul Campionilor, după ce l-a învins în semifinale pe Alex De Minaur (26 de ani, #7 ATP), scor 7-5, 6-2.
18:20
„Poate se întâmplă un miracol” Dan Petrescu visează în continuare la o calificare directă a României la CM 2026: „Ei pot face diferența” # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, crede că România va câștiga duelul contra Bosniei.
18:00
Bosniacii cer interzicerea fanilor români FOTO. Criminal de război, elogiat de ultrași înainte de meci! Ce banner au afișat # Golazo.ro
Jurnaliștii bosniaci au cerut interzicerea românilor la Zenica. Un fan al „tricolorilor” a glorificat un criminal de război condamnat pe viață.
17:40
Cipru - Austria LIVE de la 19:00 » Meciul care poate aduce România în lupta pentru calificarea directă! Toate calculele # Golazo.ro
Cipru va juca împotriva Austriei, într-un duel decisiv pentru elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani), astăzi, de la 19:00. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Acum 8 ore
16:50
Accidentare horror Un mijlocaș ghanez și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia » Imaginile sunt înfiorătoare # Golazo.ro
Abu Francis (24 de ani), internaționalul ghanez legitimat la Toulouse, a suferit o accidentare cumplită în amicalul pierdut cu Japonia, scor 0-2.
16:20
Reproș pentru conducerea de la Rapid Bergodi a vorbit despre plecarea din Giulești: „Am rămas dezamăgit. Nu meritam să plec” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre momentul plecării sale de la Rapid.
15:50
A simulat Mbappe o accidentare? Un fost internațional francez e convins: „Există jucători sătui de acest tratament preferențial” # Golazo.ro
Jerome Rothen (47 de ani), l-a criticat pe Kylian Mbappe (26 de ani) că nu va face deplasarea la Baku.
Acum 12 ore
15:20
Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România # Golazo.ro
În drum spre Zenica, ultrașii români s-au oprit în Serbia, unde s-au pozat alături de ultrașii sârbi, înainte de meciul dintre Bosnia și România.
15:20
„Eram decapitat” Povești incredibile trăite de bosniacul Enes Sipovic în fotbal: „O bancnotă de 25 de dolari și capul meu” # Golazo.ro
Enes Sipovic a făcut turul lumii cu fotbalul. A jucat șase ani în România, la începutul carierei, apoi sportul l-a dus în Maroc, Qatar, Arabia Saudită și India. Peste tot a avut momente neașteptate. Unele frumoase, altele șocante.
14:40
„Am avut episoade de depresie” Samuel Umtiti a vorbit despre problemele care i-au pus capăt carierei și neînțelegerile cu staff-ul medical de la Barcelona # Golazo.ro
Samuel Umtiti (32 de ani), fost campion mondial cu Franța, a rememorat cea mai delicată perioadă a carierei sale.
14:40
Fostă olimpică, jefuită Sportiva a fost deposedată de bunuri în valoare de 6.000 de euro, printre care și medaliile de aur # Golazo.ro
Fosta patinatoare franceză Surya Bonaly (51 de ani) a anunțat că locuința ei din West Las Vegas a fost jefuită, iar hoții au fugit cu mai multe obiecte de valoare, inclusiv medaliile de aur.
14:00
Lucescu a decis 11-le contra Bosniei! GOLAZO.ro știe echipa de start pentru meciul de diseară, de la Zenica # Golazo.ro
Mircea Lucescu a ales 11-le de start pentru meciul cu Bosnia, decisiv pentru barajul CM.
13:30
„Oricare e accesibilă” Mihai Stoica și Aurel Țicleanu, încrezători în șansele României la baraj # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, și Aurel Țicleanu (66 de ani), fost fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, au analizat echipele pe care România le-ar putea întâlni la baraj. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
13:20
Reorganizare la Genoa Dan Șucu i-a schimbat funcția lui Răzvan Raț » Ce rol-cheie va avea românul # Golazo.ro
Genoa a anunțat că Răzvan Raț (44 de ani) este noul consilier sportiv al clubului.
13:00
Suferință în vremuri de război Enes Sipovic, clipe de șoc povestite pentru GOLAZO.ro: „Cada plină de sânge e ca un tatuaj în creierul meu” # Golazo.ro
Enes Sipovic s-a născut când războiul stătea să înceapă în Bosnia. A fost copilul războiului.
12:40
„Fanii au un sânge mai fierbinte” Fostul fotbalist din Liga 1, care joacă în Bosnia, despre atmosfera creată înainte de meciul de la Zenica # Golazo.ro
Grigore Turda (28 de ani), legitimat la FK Sarajevo, a vorbit despre atmosfera din Bosnia și despre cum se vede meciul din interiorul țării gazdă. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
12:30
„Acolo e marea problemă” Sabău a analizat naționala, înainte de meciul cu Bosnia, și avertizează: „Nu vrei să experimentezi” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost tehnician în Liga 1, a analizat duelul decisiv care va avea loc la Zenica. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
12:20
Trei „tricolori” care au evoluat în preliminariile Campionatului Mondial 2026 au fost lăsați în afara lotului pentru meciul Bosnia - România.
12:10
Acuzat de homofobie Vitor Roque, ex-Barcelona și Betis, riscă o suspendare uriașă în Brazilia, după o postare pe social media # Golazo.ro
Vitor Roque (20 de ani), jucătorul celor de la Palmeiras, poate primi o suspendare mare după ce a făcut o postare cu tentă homofobă.
12:10
De ce a plecat de la FCSB Gabriel Tamaș a vorbit despre nemulțumirile pe care le-a avut la clubul roș-albastru # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani), fost fotbalist, a dezvăluit motivul real pentru care a decis să-și rezilieze contractul cu FCSB în vara lui 2017.
11:30
„Mă gândeam la Lucescu” Sabău, îngrijorat din cauza problemelor de la FCSB, care ar putea afecta naționala # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, a vorbit despre situația de la FCSB. Campioana en titre se află pe locul 9, la 15 puncte de liderul Rapid.
11:00
„Românii ne-au pus vize” Enes Sipovic, campion în Liga 1, a analizat în Bosnia marele duel de la Zenica pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Enes Sipovic, fost fotbalist bosniac care a jucat șase ani în România, îi dă sfaturi lui Mircea Lucescu pentru meciul de sâmbătă seară.
Acum 24 ore
10:20
Și-au anunțat retragerea Două jucătoare ale Olandei cu meciuri în Liga Florilor spun adio naționalei, după Campionatul Mondial din 2025 # Golazo.ro
Estavana Polman (33 de ani) și Lois Abbingh (33 de ani), două dintre cele mai importante jucătoare ale Olandei din ultima generație, și-au anunțat retragerea din națională.
10:10
Alexandru Musi (21 de ani) a fost menajat de selecționerul Costin Curelea în partida dintre România U21 și Finlanda U21, încheiată cu victoria nordicilor, scor 0-2.
10:00
Ce pun la cale ultrașii bosniaci GOLAZO.ro a aflat cum vor să protesteze Fanaticos sâmbătă, la jocul cu România # Golazo.ro
Fanii radicali bosniaci pregătesc un protest care să aibă impact și să se vadă în întreg stadionul. S-a aflat însă doar o mică parte a planului secret. Ce nu se știe îngrijorează.
09:10
Ce alegeți: 1989 sau 2025? Ziua în care ne-am întors la Mondiale după 20 de ani versus cea în care nu suntem obligați nici să tăcem, nici să mințim # Golazo.ro
Pe 15 noiembrie 1989, România spulbera Danemarca în Ghencea și se califica la Mondialul din Italia ‘90
08:00
01:00
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria! # Golazo.ro
Croația - Insulele Feroe 3-1. Selecționata lui Zlatko Dalic și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială 2026.
00:30
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026 # Golazo.ro
Bosnia și România se întâlnesc în preliminariile CM 2026, într-un meci decisiv în drumul spre revenirea la turneul final după aproape 3 decenii.
00:10
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a avut o repriză complicată în Slovacia - Irlanda de Nord, scor 1-0.
14 noiembrie 2025
23:30
„Aproape totul a fost distrus” Petre Grigoraș, despre incendiul de la stadionul din Cernavodă: „Focul s-a extins imediat” # Golazo.ro
Petre Grigoraș (60 de ani), antrenorul de la Axiopolis Cernavodă, a vorbit despre incendiul care a izbucnit joi la stadionul Ideal.
Ieri
23:10
Rușine imensă în Europa Bătuți acasă în preliminariile CM 2026 de locul 166 în clasamentul FIFA! # Golazo.ro
Finlanda - Malta 0-1. Nordicii ratează calificarea la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
22:50
„Acolo avem probleme” Mihai Stoica a identificat punctul slab al naționalei înainte de partida cu Bosnia: „În rest arătăm foarte bine” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre meciul României cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.