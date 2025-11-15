Scandal la IPJ Constanța. Chestorul Cornel Mototolea, acuzat de Europol că a sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia
Adevarul.ro, 15 noiembrie 2025 12:30
Sindicatul Europol îl acuză pe chestorul Cornel Mototolea, inspector‑șef împuternicit al IPJ Constanța, că ar fi sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia, blocând accesul polițiștilor la fișete și calculatoare și creând un mediu de lucru tensionat.
Undă verde pentru un medicament revoluționar. Cum acționează tratamentul care întârzie avansarea diabetului zaharat de tip 1 # Adevarul.ro
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat acordarea autorizației de comercializare în Uniunea Europeană a unui medicament care poate întârzia progresul diabetului de tip 1 din stadiul 2 în stadiul 3 la adulți și la copii cu vârsta de la 8 ani.
Tatăl lui Elon Musk, declarații controversate despre viitorul SUA, dacă albii ar fi minoritari: „Vrei să te întorci în junglă?” # Adevarul.ro
Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a afirmat că Statele Unite vor fi „condamnate” dacă populația albă va deveni minoritară în următoarele două decenii.
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: „Sunt încrezător că oamenii vor vota pentru rezultate” # Adevarul.ro
Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, și-a depus sâmbătă, 15 noiembrie, oficial candidatura pentru funcția de primar al municipiului București.
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece # Adevarul.ro
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna este mai mică decât în lunile de vară, dar nu atât de mult pe cât ai crede. Chiar și în sezonul rece, un sistem fotovoltaic bine dimensionat și întreținut corect poate produce o cantitate semnificativă de energie electrică.
Șoferii începători, restricționați la mașini mai puțin puternice: autoturisme care se încadrează la recomandarea din proiectul de lege # Adevarul.ro
Șoferii care au permis categoria B de mai puțin de doi ani nu vor mai putea conduce mașini cu un raport putere/masă mai mare de 0,075 kW/kg, potrivit unui proiect de lege sprijinit acum de Guvern.
Portul rus Novorosisk şi o rafinărie din regiunea Saratov au fost lovite cu drone, dar și cu rachete de fabricație proprie Neptun, a anunțat Statului Major al armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski.
Diabetul, nota de plată a vieții pe pilot automat „Stresul, lipsa somnului, sedentarismul sunt factori foarte mult subestimați“ # Adevarul.ro
Diabetul nu mai este boala vârstei a treia, ci a generației mereu grăbite. Tot mai mulți tineri și chiar adolescenți sunt diagnosticați, iar mulți alții trăiesc cu boala fără să știe. Sedentarismul, stresul, alimentația dezechilibrată și lipsa somnului au devenit noii factori de risc.
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană a Rusiei, pe unde este aprovizionată Coreea de Nord cu muniție # Adevarul.ro
Ucraina a anunțat că a efectuat un atac asupra transportului feroviar militar al Rusiei, vizând celebra cale ferată Trans-Siberiană care leagă Moscova de Vladivostok.
Ceața paralizează Aeroportul din Craiova: zborurile către Londra și Bari au fost anulate # Adevarul.ro
Din cauza ceții dense, Aeroportul Internațional Craiova a anulat sâmbătă dimineață mai multe curse, inclusiv zborurile programate către Londra și Bari.
Explozie puternică într-o zonă industrială de lângă Buenos Aires: 22 de răniți, familii evacuate # Adevarul.ro
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri, 14 noiembrie, parcul industrial Spegazzini din localitatea Ezeiza, situată la sud de Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a provocat un incendiu masiv care afectează mai multe fabrici. Sunt cel puțin 22 de persoane rănite.
Situație inedită la Vocea României: antrenorii s-au luptat pentru una dintre fetele de la duel. Pe cine a „furat” Irina de la Tudor Chirilă # Adevarul.ro
În etapa Confruntărilor de la „Vocea României”, Sunamita Beza și Denisa Puițău au adus emoția pe scenă, interpretând împreună piesa „Fix You”. Cele două s-au completat perfect, iar prestația lor a impresionat profund antrenorii.
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru persoane, reținute # Adevarul.ro
Pisoiul din Hamburg, pregătit să fie surpriza celor doi copii, a rămas fără familie. Kadir (sase ani) și Masal (trei ani), împreună cu mama lor, au murit în timpul unei vacanțe la Istanbul, după ce ar fi suferit o intoxicație alimentară, iar tatăl lor se află în stare critică.
Condamnări în dosarul Băile Herculane. Cum a fost furată o stațiune: „creierul” operațiunii a scăpat de răspunderea penală # Adevarul.ro
Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea a șase persoane, potrivit portalului instanței. Decizia nu este definitivă.
Nelu Iordache, o nouă condamnare pentru corupţie: 18 ani de închisoare pentru „regele asfaltului”, după contopirea pedepselor # Adevarul.ro
Nelu Iordache a fost condamnat vineri, 14 noiembrie, de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obţine o autorizaţie de mediu la o staţie de transfer deşeuri.
Rusia relochează forțat cetățeni ucraineni din teritoriile ocupate în Siberia, sub pretextul unui „program de dezvoltare” # Adevarul.ro
Autoritățile ruse au început relocarea forțată a cetățenilor ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei, în cadrul unui program prezentat drept „Planul de dezvoltare a Siberiei”. Aceștia vor fi mutați în Siberia.
Moarte misterioasă: tânără găsită decedată lângă calea ferată, din Bacău. „Am auzit pe cineva țipând: «mor, mor»” # Adevarul.ro
O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă, într-o zonă izolată din municipiul Bacău, lângă calea ferată. Cadavrul era învelit într-un cearșaf și prezenta urme de violență, inclusiv două plăgi prin înjunghiere.
Gest simbolic înainte de meciul cu Bosnia: ce a primit Ianis Hagi de la militarii români # Adevarul.ro
Înainte de meciul naționalei României cu Bosnia și Herțegovina, tricolorii au avut parte de o vizită surpriză și emoționantă din partea militarilor români aflați în misiune internațională, care au dorit să le transmită sprijinul și încurajarea lor înaintea confruntării de pe teren.
Mirabela Grădinaru, în lacrimi de Ziua Prematurității: „Dumnezeu lucrează prin oameni” # Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat, vineri, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității. Aceasta a vorbit deschis despre experiența celor două nașteri premature.
Accident cu 10 persoane implicate pe DN 14, în județul Sibiu: trei victime au fost transportate la spital # Adevarul.ro
Zece persoane au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe DN 14, între Laslea și Dumbrăveni, în județul Sibiu, unde trei autovehicule s-au ciocnit violent. Trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.
Drama incredibilă a unei românce „exportate” în Canada: după 33 de ani a aflat că a trăit cu identitatea altei persoane # Adevarul.ro
O femeie născută în România și adoptată în Canada a descoperit că întreaga ei identitate este falsă: a fost „exportată” ca bebeluș pentru 1.000 de dolari și trimisă peste hotare cu actele altei persoane.
Tim Cook vrea să părăsească funcția de CEO al Apple. Cine i-ar putea lua locul în curând # Adevarul.ro
Tim Cook ar urma să se retragă anul viitor din funcția de CEO al Apple, poziție pe care o ocupă din 2011, după moartea lui Steve Jobs.
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt # Adevarul.ro
Unul joacă la Real Madrid, altul la Flamengo.
Vreme caldă în weekend, cu temperaturi de până la 20 de grade. Ceață densă în mai multe județe # Adevarul.ro
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 15 noiembrie, o vreme caldă pentru această perioadă. În mai multe zone din țară se va înregistra ceață. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade.
De neatins. Mircea Lucescu a răbufnit înainte de meciul cu Bosnia: „Eu nu pot fi demis!” # Adevarul.ro
Selecționerul nu se teme de o echipă care „nu merita să câștige la București”
CSM neagă legătura dintre pensiile speciale și PNRR. Ce spune decizia Comisiei Europene # Adevarul.ro
CSM interpretează un răspuns al Comisiei Europene (CE) ca fiind un argument conform căruia Europa cere României doar să crească impozitarea pensiilor magistraților, celelalte privilegii fiind în regulă. „Adevărul” a întrebat Reprezentanța CE din România și mai mulți specialiști.
Rușii au introdus în luptă drone cu fibră optică cu rază de acțiune de 50 de kilometri # Adevarul.ro
Rusia a început să utilizeze pe câmpul de luptă drone cu fibră optică cu o rază de acțiune de 50 de kilometri, mai mare decât majoritatea modelelor cunoscute, a confirmat un oficial ucrainean pentru Business Insider.
Bătălia pentru Pokrosk prin ochii unui comandant ucrainean: „Nu mai este un câmp de luptă, ci un cimitir” # Adevarul.ro
Forțele ucrainene sunt angajate într-o bătălie îndârjită cu trupele ruse infiltrtate în orașul estic Pokrovsk, în timp ce presiunea crește și pe frontul din Zaporojie. Cele două fronturi, situate în regiuni adiacente, sunt legate.
Bosnia - România, finala de foc pentru locul 2. Ce câștigă azi naționala cu un rezultat mare la Zenica # Adevarul.ro
Tricolorii joacă diseară cu gândul la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
Un studiu publicat în august 2025 în Frontiers in Nutrition, cu titlul „Lifestyle Interventions and Biological Aging: A Systematic Review of Dietary, Exercise, and Stress-Reduction Pathways”, arată că felul în care trăim se reflectă direct în ritmul de îmbătrânire al organismului.
Secretul supraviețuirii dacilor în Carpați, iarna. Marea bogăție pentru care au luptat cu disperare # Adevarul.ro
Munții au fost cel mai important „aliat” al dacilor în războaiele cu romanii, chiar dacă traiul în cetățile dacice era extrem de dificil în timpul iernii. Marea bogăție a Daciei, pentru care anticii au fost dispuși să se sacrifice. nu erau însă cetățile din Carpați și nici aurul și templele lor.
Hobby-urile creative devin investiţii cognitive: Dansul, desenul sau jocurile video ne întineresc, arată cercetari recente # Adevarul.ro
Dansul trece de mult pragul de hobby și devine un instrument de sănătate mintală. Iar perspectiva din teren confirmă ceea ce neuroștiința documentează tot mai clar.
Călătorie de iarnă în ținutul lacurilor glaciare. Lacul Bâlea, „perla” munților Făgăraș, accesibilă cu telecabina # Adevarul.ro
Drumețiile în cei mai înalți munți ai României sunt riscante iarna din cauza vremii instabile, a vântului puternic și a temperaturilor scăzute. Câteva lacuri glaciare, marile atracții ale de pe culmile Făgărașului și Retezatului, rămân însă accesibile și îi ademenesc pe turiști să le descopere.
Afecțiunea severă care amenință adolescenții. O familie s-a trezit brusc într-o situație disperată: „Cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o” # Adevarul.ro
O familie din Olt caută cu disperare soluții pentru a-i oferi fetei, elevă în clasa a IX-a, șansa la vindecare. O afecțiune depistată anul trecut a evoluat rapid, în ciuda faptului că au urmat indicațiile. „E cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o”, spune medicul care a pus diagnosticul.
De la rebel la erou. Povestea fondatorului Elveției, țara care a cucerit Europa cu bănci, nu cu arme # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai populari rebeli ai Europei medievale a trăit în munții Alpi și a fost un soi de Robin Hood central-continental. Poveștile și cronicile spun că el este părintele întemeietor al Elveției una dintre capitalele financiare ale Bătrânului Continent.
Au trecut 9 ani de la moartea lui Daniel Prodan. Ce s-a ales de moștenirea fostului fundaș de fier al naționalei # Adevarul.ro
Fostul mare fotbalist român Daniel Prodan a murit în seara zilei de 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani, în timp ce stătea pe canapea și se uita la TV.
Cheltuielile inutile, emoționale și haotice aduc adesea probleme financiare. Specialiștii propun o soluție pentru optimizarea cheltuielilor recurente: metoda 50/30/20.
Indiferent unde locuiești, în lunile de iarnă ai nevoie de un sistem de încălzire al locuinței pe care te poți baza să îți ofere o temperatură confortabilă la interior. Însă aproximativ 29% din costul unei facturi de întreținere poate fi reprezentat de energia folosită pentru încălzire.
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie # Adevarul.ro
Nicolae Ceaușescu a fost la un pas de a provoca un război între România Socialistă și Uniunea Sovietică. Și asta după ce a condamnat invazia sovietică în Ceholslovacia. Istoricii, dar și documentele arată că rușii abia așteptau să invadeze România, iar Ceaușescu pregătea țara de luptă.
Tragedia unei Românii pe cale de dispariție. Motivele care au dus la dezastrul demografic din satele românești # Adevarul.ro
O parte din România se prăpădește într-un ritm tot mai accelerat. Lumea rurală, mai ales din zonele sărace ale țării ajunge pe cale de dispariție. Cătune întregi sunt populate numai de vârstnici în timp ce școlile sătești se închid una după alta. Explicațiile sunt simple și dramatice.
Portret de candidat. Dan Cristian Popescu, candidatul independent cu biografie politică bogată și studii în Rusia # Adevarul.ro
Dan Cristian Popescu, consilier general PSD și candidat independent la Primăria Capitalei, vorbește limba rusă după șapte luni petrecute în Rusia. Propune taxă de acces auto în București, reguli noi pentru trafic și măsuri privind educația și incluziunea. În sondaje este la categoria „alții”.
15 noiembrie: Ziua în care s-a născut Principesa Elena a României, fiica regelui Mihai # Adevarul.ro
În ziua de 15 noiembrie 1950 s-a născut Principesa Elena a României, iar 1868 în savantul Emil Racoviță, primul român care a explorat Antarctica. La aceeași dată, dar în 1987 au avut loc revoltele muncitorilor de la Brașov.
Ambasada Rusiei respinge „acuzațiile absurde” privind drona căzută la Grindu: „Nu a căzut de una singură” # Adevarul.ro
După ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE, misiunea diplomatică a reacționat, catalogând drept „absurde” acuzațiile României.
Polemică despre excursiile școlare. Ce soluții există pentru elevii care nu participă: „Autonomia nu înseamnă dreptul de a discrimina elevii” # Adevarul.ro
Excursiile organizate în timpul orelor de curs sunt într-o zonă gri a legislației. Deși există un regulament oficial din 2016, în acesta se specifică doar faptul că pentru taberele desfășurate în timpul programului școlar este nevoie de aprobare de la inspectorat.
14 noiembrie 2025
„Invazia lupilor“. China testează roboți de luptă ca parte a exercițiilor destinate unei eventuale operațiuni amfibii asupra Taiwanului # Adevarul.ro
Imagini difuzate de televiziunea de stat chineză arată unități robotizate care avansează alături de soldați ai Armatei Populare de Eliberare (PLA), simulând o debarcare pe teritoriu inamic.
Tragedie la Istanbul: O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit după ce au mâncat de la vânzători stradali. Soțul este la ATI # Adevarul.ro
O femeie din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul, după ce ar fi consumat mâncare de la vânzători stradali.
Propunerea ministrului Sănătății după moartea fetiței de doi ani în cabinetul stomatologic: „Mi-a venit o idee” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii a lansat o iniţiativă de consultare publică, prin care propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitalele publice.
Soprana Irina Baiant a umplut Sala Palatului cu emoție, lumină și aplauze la Illuminarium Echo, concert crossover # Adevarul.ro
Pe 11 noiembrie, Sala Palatului din București a fost arhiplină la un nou capitol din universul Illuminarium, proiectul-simbol creat și regizat de soprana Irina Baiant, un artist al excelentei.
SUA pregătesc o împărțire pe termen lung a Fâșiei Gaza: o „zonă verde”, sub control internațional și o „zonă roșie” lăsată în ruine # Adevarul.ro
Planurile militare americane arată că aproape toți palestinienii ar urma să rămână în „zona roșie”, unde nu este prevăzută reconstrucția.
Guvernul, în fața unui precedent periculos: „Cedarea în fața magistraților riscă să compromită orice reformă viitoare” # Adevarul.ro
În România se conturează tot mai clar o falie între legalitate și echitate: pe de-o parte, beneficiarii unor drepturi câștigate prin lege, pe de altă parte, o societate tot mai iritată de inegalități și privilegii într-un context de criză, avertizează experții.
