Situație inedită la Vocea României: antrenorii s-au luptat pentru una dintre fetele de la duel. Pe cine a „furat” Irina de la Tudor Chirilă
Adevarul.ro, 15 noiembrie 2025 11:00
În etapa Confruntărilor de la „Vocea României”, Sunamita Beza și Denisa Puițău au adus emoția pe scenă, interpretând împreună piesa „Fix You”. Cele două s-au completat perfect, iar prestația lor a impresionat profund antrenorii.
• • •
Acum 10 minute
11:00
Explozie puternică într-o zonă industrială de lângă Buenos Aires: 22 de răniți, familii evacuate # Adevarul.ro
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri, 14 noiembrie, parcul industrial Spegazzini din localitatea Ezeiza, situată la sud de Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a provocat un incendiu masiv care afectează mai multe fabrici. Sunt cel puțin 22 de persoane rănite.
11:00
Acum 30 minute
10:45
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru persoane, reținute # Adevarul.ro
Pisoiul din Hamburg, pregătit să fie surpriza celor doi copii, a rămas fără familie. Kadir (sase ani) și Masal (trei ani), împreună cu mama lor, au murit în timpul unei vacanțe la Istanbul, după ce ar fi suferit o intoxicație alimentară, iar tatăl lor se află în stare critică.
Acum o oră
10:30
Condamnări în dosarul Băile Herculane. Cum a fost furată o stațiune: „creierul” operațiunii a scăpat de răspunderea penală # Adevarul.ro
Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea a șase persoane, potrivit portalului instanței. Decizia nu este definitivă.
Acum 2 ore
10:00
Nelu Iordache, o nouă condamnare pentru corupţie: 18 ani de închisoare pentru „regele asfaltului”, după contopirea pedepselor # Adevarul.ro
Nelu Iordache a fost condamnat vineri, 14 noiembrie, de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obţine o autorizaţie de mediu la o staţie de transfer deşeuri.
09:45
Rusia relochează forțat cetățeni ucraineni din teritoriile ocupate în Siberia, sub pretextul unui „program de dezvoltare” # Adevarul.ro
Autoritățile ruse au început relocarea forțată a cetățenilor ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei, în cadrul unui program prezentat drept „Planul de dezvoltare a Siberiei”. Aceștia vor fi mutați în Siberia.
09:45
Moarte misterioasă: tânără găsită decedată lângă calea ferată, din Bacău. „Am auzit pe cineva țipând: «mor, mor»” # Adevarul.ro
O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă, într-o zonă izolată din municipiul Bacău, lângă calea ferată. Cadavrul era învelit într-un cearșaf și prezenta urme de violență, inclusiv două plăgi prin înjunghiere.
09:30
Gest simbolic înainte de meciul cu Bosnia: ce a primit Ianis Hagi de la militarii români # Adevarul.ro
Înainte de meciul naționalei României cu Bosnia și Herțegovina, tricolorii au avut parte de o vizită surpriză și emoționantă din partea militarilor români aflați în misiune internațională, care au dorit să le transmită sprijinul și încurajarea lor înaintea confruntării de pe teren.
Acum 4 ore
09:00
Mirabela Grădinaru, în lacrimi de Ziua Prematurității: „Dumnezeu lucrează prin oameni” # Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat, vineri, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității. Aceasta a vorbit deschis despre experiența celor două nașteri premature.
09:00
Accident cu 10 persoane implicate pe DN 14, în județul Sibiu: trei victime au fost transportate la spital # Adevarul.ro
Zece persoane au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe DN 14, între Laslea și Dumbrăveni, în județul Sibiu, unde trei autovehicule s-au ciocnit violent. Trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.
09:00
Drama incredibilă a unei românce „exportate” în Canada: după 33 de ani a aflat că a trăit cu identitatea altei persoane # Adevarul.ro
O femeie născută în România și adoptată în Canada a descoperit că întreaga ei identitate este falsă: a fost „exportată” ca bebeluș pentru 1.000 de dolari și trimisă peste hotare cu actele altei persoane.
09:00
Tim Cook vrea să părăsească funcția de CEO al Apple. Cine i-ar putea lua locul în curând # Adevarul.ro
Tim Cook ar urma să se retragă anul viitor din funcția de CEO al Apple, poziție pe care o ocupă din 2011, după moartea lui Steve Jobs.
08:30
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt # Adevarul.ro
Unul joacă la Real Madrid, altul la Flamengo.
08:15
Vreme caldă în weekend, cu temperaturi de până la 20 de grade. Ceață densă în mai multe județe # Adevarul.ro
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 15 noiembrie, o vreme caldă pentru această perioadă. În mai multe zone din țară se va înregistra ceață. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade.
08:00
De neatins. Mircea Lucescu a răbufnit înainte de meciul cu Bosnia: „Eu nu pot fi demis!” # Adevarul.ro
Selecționerul nu se teme de o echipă care „nu merita să câștige la București”
08:00
CSM neagă legătura dintre pensiile speciale și PNRR. Ce spune decizia Comisiei Europene # Adevarul.ro
CSM interpretează un răspuns al Comisiei Europene (CE) ca fiind un argument conform căruia Europa cere României doar să crească impozitarea pensiilor magistraților, celelalte privilegii fiind în regulă. „Adevărul” a întrebat Reprezentanța CE din România și mai mulți specialiști.
07:30
Rușii au introdus în luptă drone cu fibră optică cu rază de acțiune de 50 de kilometri # Adevarul.ro
Rusia a început să utilizeze pe câmpul de luptă drone cu fibră optică cu o rază de acțiune de 50 de kilometri, mai mare decât majoritatea modelelor cunoscute, a confirmat un oficial ucrainean pentru Business Insider.
07:15
Bătălia pentru Pokrosk prin ochii unui comandant ucrainean: „Nu mai este un câmp de luptă, ci un cimitir” # Adevarul.ro
Forțele ucrainene sunt angajate într-o bătălie îndârjită cu trupele ruse infiltrtate în orașul estic Pokrovsk, în timp ce presiunea crește și pe frontul din Zaporojie. Cele două fronturi, situate în regiuni adiacente, sunt legate.
07:15
Bosnia - România, finala de foc pentru locul 2. Ce câștigă azi naționala cu un rezultat mare la Zenica # Adevarul.ro
Tricolorii joacă diseară cu gândul la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
Acum 6 ore
06:15
Un studiu publicat în august 2025 în Frontiers in Nutrition, cu titlul „Lifestyle Interventions and Biological Aging: A Systematic Review of Dietary, Exercise, and Stress-Reduction Pathways”, arată că felul în care trăim se reflectă direct în ritmul de îmbătrânire al organismului.
05:45
Secretul supraviețuirii dacilor în Carpați, iarna. Marea bogăție pentru care au luptat cu disperare # Adevarul.ro
Munții au fost cel mai important „aliat” al dacilor în războaiele cu romanii, chiar dacă traiul în cetățile dacice era extrem de dificil în timpul iernii. Marea bogăție a Daciei, pentru care anticii au fost dispuși să se sacrifice. nu erau însă cetățile din Carpați și nici aurul și templele lor.
05:15
Hobby-urile creative devin investiţii cognitive: Dansul, desenul sau jocurile video ne întineresc, arată cercetari recente # Adevarul.ro
Dansul trece de mult pragul de hobby și devine un instrument de sănătate mintală. Iar perspectiva din teren confirmă ceea ce neuroștiința documentează tot mai clar.
Acum 8 ore
04:30
Călătorie de iarnă în ținutul lacurilor glaciare. Lacul Bâlea, „perla” munților Făgăraș, accesibilă cu telecabina # Adevarul.ro
Drumețiile în cei mai înalți munți ai României sunt riscante iarna din cauza vremii instabile, a vântului puternic și a temperaturilor scăzute. Câteva lacuri glaciare, marile atracții ale de pe culmile Făgărașului și Retezatului, rămân însă accesibile și îi ademenesc pe turiști să le descopere.
03:45
Afecțiunea severă care amenință adolescenții. O familie s-a trezit brusc într-o situație disperată: „Cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o” # Adevarul.ro
O familie din Olt caută cu disperare soluții pentru a-i oferi fetei, elevă în clasa a IX-a, șansa la vindecare. O afecțiune depistată anul trecut a evoluat rapid, în ciuda faptului că au urmat indicațiile. „E cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o”, spune medicul care a pus diagnosticul.
03:15
De la rebel la erou. Povestea fondatorului Elveției, țara care a cucerit Europa cu bănci, nu cu arme # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai populari rebeli ai Europei medievale a trăit în munții Alpi și a fost un soi de Robin Hood central-continental. Poveștile și cronicile spun că el este părintele întemeietor al Elveției una dintre capitalele financiare ale Bătrânului Continent.
Acum 12 ore
02:45
Au trecut 9 ani de la moartea lui Daniel Prodan. Ce s-a ales de moștenirea fostului fundaș de fier al naționalei # Adevarul.ro
Fostul mare fotbalist român Daniel Prodan a murit în seara zilei de 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani, în timp ce stătea pe canapea și se uita la TV.
02:45
Cheltuielile inutile, emoționale și haotice aduc adesea probleme financiare. Specialiștii propun o soluție pentru optimizarea cheltuielilor recurente: metoda 50/30/20.
02:15
Indiferent unde locuiești, în lunile de iarnă ai nevoie de un sistem de încălzire al locuinței pe care te poți baza să îți ofere o temperatură confortabilă la interior. Însă aproximativ 29% din costul unei facturi de întreținere poate fi reprezentat de energia folosită pentru încălzire.
01:45
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie # Adevarul.ro
Nicolae Ceaușescu a fost la un pas de a provoca un război între România Socialistă și Uniunea Sovietică. Și asta după ce a condamnat invazia sovietică în Ceholslovacia. Istoricii, dar și documentele arată că rușii abia așteptau să invadeze România, iar Ceaușescu pregătea țara de luptă.
01:15
Tragedia unei Românii pe cale de dispariție. Motivele care au dus la dezastrul demografic din satele românești # Adevarul.ro
O parte din România se prăpădește într-un ritm tot mai accelerat. Lumea rurală, mai ales din zonele sărace ale țării ajunge pe cale de dispariție. Cătune întregi sunt populate numai de vârstnici în timp ce școlile sătești se închid una după alta. Explicațiile sunt simple și dramatice.
00:45
Portret de candidat. Dan Cristian Popescu, candidatul independent cu biografie politică bogată și studii în Rusia # Adevarul.ro
Dan Cristian Popescu, consilier general PSD și candidat independent la Primăria Capitalei, vorbește limba rusă după șapte luni petrecute în Rusia. Propune taxă de acces auto în București, reguli noi pentru trafic și măsuri privind educația și incluziunea. În sondaje este la categoria „alții”.
00:15
15 noiembrie: Ziua în care s-a născut Principesa Elena a României, fiica regelui Mihai # Adevarul.ro
În ziua de 15 noiembrie 1950 s-a născut Principesa Elena a României, iar 1868 în savantul Emil Racoviță, primul român care a explorat Antarctica. La aceeași dată, dar în 1987 au avut loc revoltele muncitorilor de la Brașov.
00:15
Ambasada Rusiei respinge „acuzațiile absurde” privind drona căzută la Grindu: „Nu a căzut de una singură” # Adevarul.ro
După ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE, misiunea diplomatică a reacționat, catalogând drept „absurde” acuzațiile României.
00:15
Polemică despre excursiile școlare. Ce soluții există pentru elevii care nu participă: „Autonomia nu înseamnă dreptul de a discrimina elevii” # Adevarul.ro
Excursiile organizate în timpul orelor de curs sunt într-o zonă gri a legislației. Deși există un regulament oficial din 2016, în acesta se specifică doar faptul că pentru taberele desfășurate în timpul programului școlar este nevoie de aprobare de la inspectorat.
14 noiembrie 2025
23:45
„Invazia lupilor“. China testează roboți de luptă ca parte a exercițiilor destinate unei eventuale operațiuni amfibii asupra Taiwanului # Adevarul.ro
Imagini difuzate de televiziunea de stat chineză arată unități robotizate care avansează alături de soldați ai Armatei Populare de Eliberare (PLA), simulând o debarcare pe teritoriu inamic.
23:45
Tragedie la Istanbul: O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit după ce au mâncat de la vânzători stradali. Soțul este la ATI # Adevarul.ro
O femeie din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul, după ce ar fi consumat mâncare de la vânzători stradali.
23:30
Propunerea ministrului Sănătății după moartea fetiței de doi ani în cabinetul stomatologic: „Mi-a venit o idee” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii a lansat o iniţiativă de consultare publică, prin care propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitalele publice.
23:30
Soprana Irina Baiant a umplut Sala Palatului cu emoție, lumină și aplauze la Illuminarium Echo, concert crossover # Adevarul.ro
Pe 11 noiembrie, Sala Palatului din București a fost arhiplină la un nou capitol din universul Illuminarium, proiectul-simbol creat și regizat de soprana Irina Baiant, un artist al excelentei.
23:15
SUA pregătesc o împărțire pe termen lung a Fâșiei Gaza: o „zonă verde”, sub control internațional și o „zonă roșie” lăsată în ruine # Adevarul.ro
Planurile militare americane arată că aproape toți palestinienii ar urma să rămână în „zona roșie”, unde nu este prevăzută reconstrucția.
22:45
Guvernul, în fața unui precedent periculos: „Cedarea în fața magistraților riscă să compromită orice reformă viitoare” # Adevarul.ro
În România se conturează tot mai clar o falie între legalitate și echitate: pe de-o parte, beneficiarii unor drepturi câștigate prin lege, pe de altă parte, o societate tot mai iritată de inegalități și privilegii într-un context de criză, avertizează experții.
22:30
O influenceriță din Brazilia, găsită moartă după ce ar fi căzut de pe acoperiș. Fusese internată cu câteva ore înainte # Adevarul.ro
Influencerița braziliană Diana Arêas a murit în circumstanțe suspecte, după ce ar fi căzut de pe acoperișul blocului în care locuia.
22:15
Polițist rutier de 24 de ani, rănit în Capitală după ce a fost lovit de un șofer în timpul unui viraj # Adevarul.ro
Un polițist rutier de 24 de ani a fost rănit în Capitală, după ce un șofer de 37 de ani l-a lovit în timpul unui viraj. În urma accidentului, agentul a fost dus la spital.
22:15
Mai mulți copaci au fost tăiați ilegal în Sectorul 3. Oamenii spun că au fost amenințați # Adevarul.ro
DGPLCMB anchetează o posibilă defrișare neautorizată a unor arbori din Sectorul 3, după ce locatarii au sesizat tăieri în fața blocului.
Acum 24 ore
22:00
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile în acest weekend, transformând centrul orașului într-un decor festiv impresionant. Mii de oameni au venit la inaugurare, atrași de instalațiile luminoase, spectacolele pregătite de autorități și oferta bogată a comercianților.
22:00
Scandalul de corupție din jurul Energoatom se adâncește. Anchetatorii au scos la iveală conexiuni cu Rusia # Adevarul.ro
Suspecții în scandalul major de corupție ce are în centru compania energetică Energoatom au conexiuni cu un oficial rus, iar o parte din bani ar fi putut transferați în Rusia, potrivit unor înregistrări audio publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU).
21:45
Pilotul care a încercat să oprească motoarele în timpul unui zbor era convins că era mort, după ce consumase ciuperci halucinogene # Adevarul.ro
În 2023, un pilot Alaska Airlines aflat în timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativă de omor după ce a încercat să oprească motoarele unui avion în plin zbor.
21:30
Incendiu la un restaurant din Constanța. Zeci de persoane s-au autoevacuat în câteva minute # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit vineri seară la restaurantul Cosa din Constanța, unde 40 de persoane s-au autoevacuat.
21:15
Salvare spectaculoasă în Scoția: un câine a fost readus în siguranță după ce a căzut 30 de metri pe stânci # Adevarul.ro
Un câine de companie a supraviețuit unei căderi de aproximativ 30 de metri de pe stâncile din Scoția
21:00
Protest în fața ÎCCJ împotriva Liei Savonea: „Corupția ucide. Rușine, rușine să vă fie”. CSM susține că oamenii sunt manipulați de politicieni # Adevarul.ro
Sute de oameni s-au adunat vineri seară în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), într-un protest față de tensiunile tot mai mari din sistemul judiciar. Manifestația a fost organizată de mai multe ONG-uri și mișcări civice, printre care Inițiativa România, Corupția Ucide, Inițiat
20:45
Mărturii incredibile ale voluntarilor brazilieni din Ucraina. Poliția din Rio de Janeiro a acționat la un pont despre un traficant infiltrat în luptă # Adevarul.ro
Voluntarii brazilieni care luptă de partea Ucrainei au semnalat cazul unui lider local al unei bande de traficanți de droguri din Rio de Janeiro, care s-a infiltrat în rândurile armatei ucrainene pentru a câștiga experiență de luptă.
