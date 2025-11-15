Chimcomplex trece pe pierderi. Care este explicația companiei
Profit.ro, 15 noiembrie 2025 13:50
Chimcomplex Borzești, combinat de produse chimice, a raportat pierderi de 87,8 milioane lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu un profit net de 9,62 milioane lei în perioada similară de anul trecut, arată raportul transmis Bursei de Valori București (BVB).
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:20
Proces colectiv uriaș pentru suprataxarea clienților de telefonie mobilă din Marea Britanie # Profit.ro
Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, inclusiv Vodafone și EE, se confruntă cu un proces colectiv de miliarde de lire pentru presupusa suprataxare a clienților, după ce un tribunal londonez a decis vineri că o parte din acțiune poate continua, relatează Reuters.
Acum 4 ore
12:00
Casa Albă acuză platforma Alibaba că oferă suport tehnic armatei Chinei prin furnizarea de date sensibile despre cumpărători # Profit.ro
Informațiile provin dintr-o notă secretă de la Casa Albă, în posesia căreia au ajuns jurnaliștii de la Financial Times (FT).
11:40
China a recomandat cetățenilor săi să evite să călătorească în Japonia, în contextul tensiunilor generate de declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi privind posibilitatea unei intervenții militare japoneze pentru apărarea Taiwanului, insulă revendicată de Beijing, informează AFP.
11:10
Apele care curg devin linii fluide în timpi lungi, dar ca acest efect să arate bine ai nevoie de control
10:50
Când Android Auto pornește cu ecran negru sau rămâne blocat pe logo, problema este, de cele mai multe ori, un „lanț” întrerupt: telefon → cablu/adaptor → unitate multimedia.
10:20
Trump taie din tarifele la cafea, carne de vită și fructe, pe fondul creșterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate # Profit.ro
Donald Trump a semnat un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roșii, cafea și banane, printre alte importuri agricole, cu efect imediat, transmite CNN.
Acum 6 ore
09:40
Tim Cook urmează să părăsească anul viitor poziția de CEO al Apple, pe care o ocupă din 2011, de când a decedat legendarul Steve Jobs.
09:20
Prețurile petrolului au crescut după ce portul rusesc Novorossiisk suspendă exporturile în urma unui atac ucrainean # Profit.ro
Prețurile petrolului au urcat cu peste 2%, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de țiței în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, relatează Reuters.
09:20
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălor pentru a nu exista creșteri speculative de preț, în condițiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la prețuri mai mari.
09:10
Vinul zilei: un Negroamaro din regiunea Puglia, cu note de prune uscate, cireșe negre și coacăze, completate de impresii de ciocolată amăruie și trufe de pădure. Savuros alături de brânzeturi sau preparate din carne # Profit.ro
Copertino Riserva 2017 este un Negroamaro elegant, cu echilibru și profunzime, un vin care îmbină tradiția regiunii Puglia cu un stil modern de vinificare.
09:00
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a rămas fără medalii, după ce a fost călcată de hoți # Profit.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly traversează o perioadă deosebit de dificilă. În timp ce se afla într-un spital din Minnesota pentru a fi alături de mama sa, bolnavă de cancer la plămâni, sân și stern, a aflat că locuința sa din Las Vegas a fost spartă.
09:00
Bursele europene au închis în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă spargere a bulei speculative din AI # Profit.ro
Acțiunile europene au închis în scădere puternică, pe măsură ce temerile privind o bulă speculativă în sectorul inteligenței artificiale și slăbiciunea economiei globale au afectat încrederea investitorilor, relatează CNBC.
09:00
FOTO Șoferii nu au încredere în sistemele de asistență ale mașinilor. „Am fost cu adevărat surprins.” # Profit.ro
Constructorii auto lucrează deja la tehnologii de asistență care vor aduce pe șosele mașini fără șofer, dar în showroom-uri se vând deja vehicule care folosesc sisteme de asistență foarte avansate. Din păcate, încrederea șoferilor în aceste sisteme nu este foarte ridicată.
08:50
Elveția obține de la Washington o reducere a taxelor vamale la 15%, dar va face investiții de 200 miliarde de dolari în SUA # Profit.ro
Elveția și Statele Unite au încheiat un acord de principiu prin care se reduc drepturile vamale americane asupra importurilor elvețiene de la 39% la 15%, au anunțat guvernele celor două țări, informează Reuters.
08:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgență.
Acum 8 ore
08:00
Acum 12 ore
05:00
Statele Unite au acordat Bulgariei o amânare de 5 luni a implementării sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, care deține singura rafinărie de țiței de la sud de Dunăre.
Acum 24 ore
00:50
ULTIMA ORĂ După cazul Pascu, Guvernul dă verde la restricții: Conducerea de mașini puternice, limitată în primii 2 ani de la obținerea permisului # Profit.ro
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform unui proiect de lege care a primit acum un punct de vedere favorabil din partea Guvernului, conform datelor Profit.ro.
00:30
Digi - victima unei noi fraude în Spania. „Escrocherie sau realitate, aveți asta sub control?” # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi își avertizează clienții din Spania cu privire la o nouă fraudă: „Escrocherie sau realitate, aveți asta sub control?”, este notificarea trimisă.
00:00
Cel mai lung drum drept din lume. Șoferii nu învârt deloc volanul peste 250 de kilometri VIDEO # Profit.ro
Arabia Saudită are un record înscris în Guinness Book - Cel mai lung drum drept din lume.
14 noiembrie 2025
23:40
Judecătorii au dispus confiscarea, în folosul statului român, a 19 imobile din Herculane, printre care complexul hotelier Hercules, hotelurile Ferdinand, Diana, Afrodita, Roman, Minerva, băile termale Apollo, Hebe, Neptun, sanatorii, pavilioane medicale și cazinoul din Băile Herculane.
23:10
Compania românească Rompetrol intervine la Aeroportul Chișinău. Guvernul moldovean preia activele Lukoil # Profit.ro
Republica Moldova a preluat administrarea activelor Lukoil-Moldova la Aeroportul Internațional Chișinău.
22:50
Statele Unite au acordat Bulgariei o amânare de 5 luni a implementării sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, care deține singura rafinărie de țiței de la sud de Dunăre.
22:00
GRAFIC Indicele BET înaintează pe un nou maxim, într-o secvență de 4 sesiuni pozitive consecutive. Tranzacții de tip deal cu 2% din acțiunile Lion Capital # Profit.ro
Pe o lichiditate bine dispersată pe mai mulți emitenți, bursa românească a atins un nou record.
21:40
Portugalia a avertizat compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair că noile măsuri ale companiei aeriene, respectiv acceptarea doar a biletelor digitale, riscă nerespectarea drepturilor pasagerilor aerieni.
21:40
Impact Developer & Contractor își dublează vânzările și generează un profit de peste 10 milioane euro la 9 luni # Profit.ro
Dezvoltatorul cartierelor Greenfield și Luxuria din București și-a majorat de 9 ori și jumătate ori câștigul pretaxare EBITDA în primele 9 luni, la 17,74 milioane euro, de la 1,87 milioane euro.
21:30
Producătorul de medicamente Biofarm raportează pentru primele 9 luni creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
21:30
Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane în centrul Stockholmului.
21:20
MOL negociază preluarea unei participații de la Gazprom la singura rafinărie din Serbia, aflată sub sancțiuni # Profit.ro
Grupul maghiar MOL negociază preluarea unei participații de 11,3% la singura rafinărie din Serbia, controlată de grupul rus Gazprom și aflată sub sancțiuni americane în contextul războiului din Ucraina.
20:50
„Semnele de viață revin în economia românească”. Creștere PIB peste așteptări din T3 aduce readuce optimismul economiștilor # Profit.ro
Economia a crescut peste așteptări în trimestrul al treilea, când a primit impactul creșterii taxelor pe consum, al creșterii facturilor la energie și a fost în general sub o încredere scăzută din partea managerilor și mai ales a consumatorilor. Economiștii băncilor se așteaptă la o accelerare a economiei anul viitor, pe fondul creșterii investițiilor cu fonduri UE, în timp ce consumul va rămâne „sub capac”.
20:20
Mercedes-Benz marchează 125 de ani de la apariția modelului Mercedes 35 CP.
20:00
Un proaspăt numit administrator al Romgaz este propus și pentru CA-ul Nuclearelectrica. A câștigat concursurile de selecție la ambele companii de stat # Profit.ro
Un proaspăt administrator al Romgaz, numit recent în funcție în urma unei proceduri competitive de selecție derulate în baza legislației guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, este propus acum ca membru și în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica, câștigând și acolo concursul de selecție.
19:40
ULTIMA ORĂ FMI vrea pentru România reducerea și mai drastică a pragului la micro, impozit progresiv, eliminarea scutirii de impozit a pensiilor, noi măsuri fiscale din 2027 și critică impozitul pe cifra de afaceri # Profit.ro
România va avea nevoie din 2027 de noi măsuri de consolidare fiscală pentru a duce deficitul sub 3% din PIB până în 2030, arată Fondul Monetar Internațional (FMI) în raportul detaliat de închidere a evaluării anuale a României (evaluarea are loc pentru toate statele membre). FMI propune și potențiale măsuri de reformă fiscală, cum ar fi reducerea și mai drastică a pragului de încadrare la regimul de microîntreprindere, la 88.500 euro pe an (în 2026 este programat să coboare până la 100.000 de euro pe an), eliminarea scutirilor de impozit pe venit la pensii, impozitare progresivă (o temă recurentă a FMI).
19:30
Lipsa trepiedului nu înseamnă cadre tremurate dacă îți planifici setările și îți ții camera corect.
19:10
ULTIMA ORĂ Profitul Hidroelectrica a scăzut cu peste o treime la 9 luni. Seceta a tăiat un sfert din producție # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a raportat la 9 luni un profit net de 2,314 miliarde lei, cu 34% mai mic decât în perioada similară a anului trecut, în condițiile în care seceta a redus producția de electricitate cu 23%.
19:00
ULTIMA ORĂ 1,5 miliarde lei, pe cale să ″sară″ din buzunarul statului. Producătorii de energie pot cere restituirea suprataxei neconstituționale, cu peste 2 luni întârziere # Profit.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat Procedura în baza căreia producătorilor de energie electrică trebuie să li se restituie un procent de 20% din sumele pe care aceștia le-au plătit, pentru perioada 1 septembrie 2022 - 31 martie 2025, drept contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, suprataxa constând în veniturile suplimentare încasate în intervalul respectiv de producători din vânzări angro la prețuri de peste 450 lei/MWh, prag redus ulterior la 400 lei/MWh.
18:30
Google a fost obligată să plătească despăgubiri de 573 de milioane de euro în două procese intentate de site-uri web germane de comparare a prețurilor, în baza unei decizii definitive în justiție privind practicile antitrust ale motorului de căutare în Uniunea Europeană.
18:30
Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a companiei petroliere ruse Lukoil.
18:10
Finanțe: România a implementat mãsuri eficiente pentru refacerea stabilitãții financiare, conform Raportului FMI # Profit.ro
Mãsurile ample adoptate de autoritãțile române pentru stabilizarea situației bugetare reprezintã o etapã esențialã pentru restabilirea sustenabilitãții finanțelor publice, potrivit concluziilor comitetului director al FMI pe baza raportului întocmit de către specialiștii Fondului în urma evaluării anuale (au loc pentru toate statele membre FMI), arată Ministerul Finanțelor într-un comunicat.
18:10
România va avea primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # Profit.ro
Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – vor lansa în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri).
18:00
Companie care a distribuit sub formă de dividende peste 80% din câștigul net obținut anul trecut, furnizorul de tâmplărie din aluminiu Alumil Rom Industry afișează la 9 luni afaceri și profitabilitate apropiate de nivelurile din perioada similară a anului trecut.
17:40
Avocatul Alexandru Mușătoiu adjudecă din nou trofeul „Firma de avocatură a anului în Timișoara # Profit.ro
Prestigioasa gală Romanian Legal Awards și-a desemnat vineri, 7 noiembrie 2025, laureații într-un eveniment desfășurat în Capitală, care a reunit peste 200 de firme și case de avocatură din întreaga țară.
17:40
Primul automobil din segmentul mic echipat cu o motorizare full-hybrid va fi produs în Cehia, în uzina Toyota din această țară.
17:20
Waymo, companie Google, mai face un pas în fața Tesla, în domeniul robotaxi: primele servicii fără șofer pe autostradă # Profit.ro
Lansată deja pe străzile din mai multe orașe ale SUA, Waymo continuă să-și majoreze avansul în fața potențialilor competitori. În timp ce Tesla abia și-a lansat prima flotă de mașini urbane, cu șofer de supraveghere, Waymo a ieșit și pe autostradă cu serviciile de transport fără șofer.
17:00
EXCLUSIV Bugetul 2026 va fi similar 95% cu bugetul 2025. Este semnalată însă o restrângere a statului, după o perioadă de expansiune de cheltuieli # Profit.ro
Bugetul pentru anul viitor va fi similar în proporție de 95% cu bugetul acestui an, conform surselor Profit.ro. Este semnalată însă o restrângere a statului român, după o perioadă de expansiune de cheltuieli.
16:40
Câștigul pretaxare EBITDA al producătorului de componente auto Compa a coborât în primele 3 trimestre cu 26,99%, la 35,56 milioane lei, de la 48,71 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
16:20
Guvernul lucrează la un act normativ pentru a clarifica în legislația națională transpunerea sancțiunilor americane impuse Lukoil și Rosneft # Profit.ro
Guvernul și ministerele implicate lucrează la un act normativ pentru a se clarifica modul de transpunere în legislația națională a sancțiunilor internaționale impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft, dar și pentru a limita efectul negativ care s-ar putea produce asupra partenerilor comerciali ai celor două companii aflate sub aceste sancțiuni.
16:20
Prefab, companie unde Celco a dobândit un pachet de acțiunicare permite delistarea, trece pe pierdere # Profit.ro
Producătorul de materiale de construcții Prefab a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 60,58 milioane lei, în scădere cu 9,09% față de cea de 66,64 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
16:10
OMV Petrom riscă să piardă luna viitoare o parte din Neptun Deep, plus o sancțiune de 50 de milioane de euro. Reacția companiei # Profit.ro
OMV Petrom ar putea pierde o parte din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, din cauză că nu a început forajul pentru explorarea în zona sondelor Nard și Anaconda
