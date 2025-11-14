ULTIMA ORĂ După cazul Pascu, Guvernul dă verde la restricții: Conducerea de mașini puternice, limitată în primii 2 ani de la obținerea permisului
Profit.ro, 15 noiembrie 2025 00:50
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform unui proiect de lege care a primit acum un punct de vedere favorabil din partea Guvernului, conform datelor Profit.ro.
Acum 2 ore
00:50
00:30
Digi - victima unei noi fraude în Spania. „Escrocherie sau realitate, aveți asta sub control?” # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi își avertizează clienții din Spania cu privire la o nouă fraudă: „Escrocherie sau realitate, aveți asta sub control?”, este notificarea trimisă.
00:00
Cel mai lung drum drept din lume. Șoferii nu învârt deloc volanul peste 250 de kilometri VIDEO # Profit.ro
Arabia Saudită are un record înscris în Guinness Book - Cel mai lung drum drept din lume.
Acum 4 ore
23:40
Judecătorii au dispus confiscarea, în folosul statului român, a 19 imobile din Herculane, printre care complexul hotelier Hercules, hotelurile Ferdinand, Diana, Afrodita, Roman, Minerva, băile termale Apollo, Hebe, Neptun, sanatorii, pavilioane medicale și cazinoul din Băile Herculane.
23:10
Compania românească Rompetrol intervine la Aeroportul Chișinău. Guvernul moldovean preia activele Lukoil # Profit.ro
Republica Moldova a preluat administrarea activelor Lukoil-Moldova la Aeroportul Internațional Chișinău.
22:50
Statele Unite au acordat Bulgariei o amânare de 5 luni a implementării sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, care deține singura rafinărie de țiței de la sud de Dunăre.
22:00
GRAFIC Indicele BET înaintează pe un nou maxim, într-o secvență de 4 sesiuni pozitive consecutive. Tranzacții de tip deal cu 2% din acțiunile Lion Capital # Profit.ro
Pe o lichiditate bine dispersată pe mai mulți emitenți, bursa românească a atins un nou record.
Acum 6 ore
21:40
Portugalia a avertizat compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair că noile măsuri ale companiei aeriene, respectiv acceptarea doar a biletelor digitale, riscă nerespectarea drepturilor pasagerilor aerieni.
21:40
Impact Developer & Contractor își dublează vânzările și generează un profit de peste 10 milioane euro la 9 luni # Profit.ro
Dezvoltatorul cartierelor Greenfield și Luxuria din București și-a majorat de 9 ori și jumătate ori câștigul pretaxare EBITDA în primele 9 luni, la 17,74 milioane euro, de la 1,87 milioane euro.
21:30
Producătorul de medicamente Biofarm raportează pentru primele 9 luni creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
21:30
Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane în centrul Stockholmului.
21:20
MOL negociază preluarea unei participații de la Gazprom la singura rafinărie din Serbia, aflată sub sancțiuni # Profit.ro
Grupul maghiar MOL negociază preluarea unei participații de 11,3% la singura rafinărie din Serbia, controlată de grupul rus Gazprom și aflată sub sancțiuni americane în contextul războiului din Ucraina.
20:50
„Semnele de viață revin în economia românească”. Creștere PIB peste așteptări din T3 aduce readuce optimismul economiștilor # Profit.ro
Economia a crescut peste așteptări în trimestrul al treilea, când a primit impactul creșterii taxelor pe consum, al creșterii facturilor la energie și a fost în general sub o încredere scăzută din partea managerilor și mai ales a consumatorilor. Economiștii băncilor se așteaptă la o accelerare a economiei anul viitor, pe fondul creșterii investițiilor cu fonduri UE, în timp ce consumul va rămâne „sub capac”.
20:20
Mercedes-Benz marchează 125 de ani de la apariția modelului Mercedes 35 CP.
20:00
Un proaspăt numit administrator al Romgaz este propus și pentru CA-ul Nuclearelectrica. A câștigat concursurile de selecție la ambele companii de stat # Profit.ro
Un proaspăt administrator al Romgaz, numit recent în funcție în urma unei proceduri competitive de selecție derulate în baza legislației guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, este propus acum ca membru și în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica, câștigând și acolo concursul de selecție.
Acum 8 ore
19:40
ULTIMA ORĂ FMI vrea pentru România reducerea și mai drastică a pragului la micro, impozit progresiv, eliminarea scutirii de impozit a pensiilor, noi măsuri fiscale din 2027 și critică impozitul pe cifra de afaceri # Profit.ro
România va avea nevoie din 2027 de noi măsuri de consolidare fiscală pentru a duce deficitul sub 3% din PIB până în 2030, arată Fondul Monetar Internațional (FMI) în raportul detaliat de închidere a evaluării anuale a României (evaluarea are loc pentru toate statele membre). FMI propune și potențiale măsuri de reformă fiscală, cum ar fi reducerea și mai drastică a pragului de încadrare la regimul de microîntreprindere, la 88.500 euro pe an (în 2026 este programat să coboare până la 100.000 de euro pe an), eliminarea scutirilor de impozit pe venit la pensii, impozitare progresivă (o temă recurentă a FMI).
19:30
Lipsa trepiedului nu înseamnă cadre tremurate dacă îți planifici setările și îți ții camera corect.
19:10
ULTIMA ORĂ Profitul Hidroelectrica a scăzut cu peste o treime la 9 luni. Seceta a tăiat un sfert din producție # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a raportat la 9 luni un profit net de 2,314 miliarde lei, cu 34% mai mic decât în perioada similară a anului trecut, în condițiile în care seceta a redus producția de electricitate cu 23%.
19:00
ULTIMA ORĂ 1,5 miliarde lei, pe cale să ″sară″ din buzunarul statului. Producătorii de energie pot cere restituirea suprataxei neconstituționale, cu peste 2 luni întârziere # Profit.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat Procedura în baza căreia producătorilor de energie electrică trebuie să li se restituie un procent de 20% din sumele pe care aceștia le-au plătit, pentru perioada 1 septembrie 2022 - 31 martie 2025, drept contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, suprataxa constând în veniturile suplimentare încasate în intervalul respectiv de producători din vânzări angro la prețuri de peste 450 lei/MWh, prag redus ulterior la 400 lei/MWh.
18:30
Google a fost obligată să plătească despăgubiri de 573 de milioane de euro în două procese intentate de site-uri web germane de comparare a prețurilor, în baza unei decizii definitive în justiție privind practicile antitrust ale motorului de căutare în Uniunea Europeană.
18:30
Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a companiei petroliere ruse Lukoil.
18:10
Finanțe: România a implementat mãsuri eficiente pentru refacerea stabilitãții financiare, conform Raportului FMI # Profit.ro
Mãsurile ample adoptate de autoritãțile române pentru stabilizarea situației bugetare reprezintã o etapã esențialã pentru restabilirea sustenabilitãții finanțelor publice, potrivit concluziilor comitetului director al FMI pe baza raportului întocmit de către specialiștii Fondului în urma evaluării anuale (au loc pentru toate statele membre FMI), arată Ministerul Finanțelor într-un comunicat.
18:10
România va avea primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # Profit.ro
Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – vor lansa în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri).
18:00
Companie care a distribuit sub formă de dividende peste 80% din câștigul net obținut anul trecut, furnizorul de tâmplărie din aluminiu Alumil Rom Industry afișează la 9 luni afaceri și profitabilitate apropiate de nivelurile din perioada similară a anului trecut.
Acum 12 ore
17:40
Avocatul Alexandru Mușătoiu adjudecă din nou trofeul „Firma de avocatură a anului în Timișoara # Profit.ro
Prestigioasa gală Romanian Legal Awards și-a desemnat vineri, 7 noiembrie 2025, laureații într-un eveniment desfășurat în Capitală, care a reunit peste 200 de firme și case de avocatură din întreaga țară.
17:40
Primul automobil din segmentul mic echipat cu o motorizare full-hybrid va fi produs în Cehia, în uzina Toyota din această țară.
17:20
Waymo, companie Google, mai face un pas în fața Tesla, în domeniul robotaxi: primele servicii fără șofer pe autostradă # Profit.ro
Lansată deja pe străzile din mai multe orașe ale SUA, Waymo continuă să-și majoreze avansul în fața potențialilor competitori. În timp ce Tesla abia și-a lansat prima flotă de mașini urbane, cu șofer de supraveghere, Waymo a ieșit și pe autostradă cu serviciile de transport fără șofer.
17:00
EXCLUSIV Bugetul 2026 va fi similar 95% cu bugetul 2025. Este semnalată însă o restrângere a statului, după o perioadă de expansiune de cheltuieli # Profit.ro
Bugetul pentru anul viitor va fi similar în proporție de 95% cu bugetul acestui an, conform surselor Profit.ro. Este semnalată însă o restrângere a statului român, după o perioadă de expansiune de cheltuieli.
16:40
Câștigul pretaxare EBITDA al producătorului de componente auto Compa a coborât în primele 3 trimestre cu 26,99%, la 35,56 milioane lei, de la 48,71 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
16:20
Guvernul lucrează la un act normativ pentru a clarifica în legislația națională transpunerea sancțiunilor americane impuse Lukoil și Rosneft # Profit.ro
Guvernul și ministerele implicate lucrează la un act normativ pentru a se clarifica modul de transpunere în legislația națională a sancțiunilor internaționale impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft, dar și pentru a limita efectul negativ care s-ar putea produce asupra partenerilor comerciali ai celor două companii aflate sub aceste sancțiuni.
16:20
Prefab, companie unde Celco a dobândit un pachet de acțiunicare permite delistarea, trece pe pierdere # Profit.ro
Producătorul de materiale de construcții Prefab a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 60,58 milioane lei, în scădere cu 9,09% față de cea de 66,64 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
16:10
OMV Petrom riscă să piardă luna viitoare o parte din Neptun Deep, plus o sancțiune de 50 de milioane de euro. Reacția companiei # Profit.ro
OMV Petrom ar putea pierde o parte din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, din cauză că nu a început forajul pentru explorarea în zona sondelor Nard și Anaconda
16:10
16:00
Grupul PPC își consolidează portofoliul verde în România cu un nou proiect fotovoltaic în regiunea Călugăreni, la 40 km sud de București, care a fost recent conectat la rețea.
16:00
Monarc Development intră pe scena globală: Alexandru Manea și Nicoleta Manea, invitați să vorbească la HOTCO 2026 # Profit.ro
Primii dezvoltatori hotelieri români invitați ca speakeri la unul dintre cele mai influente forumuri de investiții și hospitality din Europa.
16:00
Criza cipurilor: Samsung, cel mai mare producător de cipuri de memorie, crește prețurile cu până la 60% # Profit.ro
Samsung Electronics, cel mai mare producător de cipuri de memorie, a majorat luna aceasta prețurile mai multor categorii de cipuri cu până la 60% față de septembrie, punând presiune suplimentară pe o piață care se confruntă deja cu o cerere care depășește oferta în cursa globală pentru construirea de centre de date AI.
15:50
Aproape 500 de consumatori de pe mai multe străzi din sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, după ce o conductă de distribuție a gazelor a fost avariată în timpul unor săpături mecanizate făcute de angajați ai Apa Nova, anunță Distrigaz Sud Rețele
15:40
Rețeaua de magazine La Cocoș își continuă expansiunea accelerată la nivel național.
15:30
Investitorii au arătat un interes drastic redus la exercițiul lunii noiembrie de titluri de stat pentru populație. Aproape o treime din plasamente au mers către titlurile în euro.
15:20
Alexandru Rogobete: Sunt clinici private care funcționează în afara legii și la finalul zilei mor oameni # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că la nivel național a fost declanșat cel mai mare control la clinicile private, în care există cel puțin o sală de operație.
15:10
123Credit extinde rețeaua națională printr-un nou hub la Iași, consolidând prezența în regiunea de nord-est # Profit.ro
Noua locație reprezintă un pas strategic în dezvoltarea companiei, într-o regiune în care cererea pentru creditare - atât pentru segmentul rezidențial, cât și pentru zona de business - este în creștere constantă.
15:00
Circulația trenurilor care asigură legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București va fi modificată în nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, intervalul orar 00:20-4:20, în urma unor lucrări programate la instalațiile electrice din zona București Nord-Pajura, informează CFR SA.
15:00
Cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru unui turist asigurat a fost de 50.000 euro # Profit.ro
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro, anunță Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).
14:50
Verizon Communications se pregătește să elimine aproximativ 15.000 de locuri de muncă, ceea ce va deveni cea mai mare rundă de concedieri din istoria sa.
14:50
Cel mai nou vârf de gamă OnePlus este acum disponibil în majoritatea piețelor din lume, fiind vândut în Uniunea Europeană cu prețuri care încep de la 950 de euro.
14:50
Mugur Isărescu susține că economia României cel mai probabil nu va înregistra două trimestre consecutive de creștere negativă, fapt care ar însemna intrarea în recesiune, dar chiar și într-un asemenea scenariu pentru întreg anul evoluția va fi una pozitivă, de aproximativ 1%.
14:40
Verizon Communications se pregătește să elimine aproximativ 15.000 de locuri de muncă, ceea ce va deveni cea mai mare rundă de concedieri din istoria sa, ca parte a unui efort amplu de reducere a costurilor, menit să îmbunătățească eficiența și să abordeze încetinirea creșterii afacerilor sale wireless și de internet de acasă, potrivit unui raport WSJ.
14:30
ULTIMA ORĂ Bolojan a găsit 50 de companii de stat care nu respectă procedurile de selectare a conducerii: Companiile care sunt o ”gaură neagră” vor fi lichidate - finalizăm lista # Profit.ro
Aproape 50 de companii de stat încă nu respectă procedurile de desemnare a conducerii după legislația privind guvernanța corporativă, a declarat premierul Bolojan, care a precizat că este în prag de definitivare a listei de lichidare a companiilor cu datorii foarte mari la buget, care reprezintă o ”gaură neagră”
14:20
Clifford Chance Badea a asistat băncile implicate în legătură obligațiunile de 600 milioane de euro lansate de DIGI România # Profit.ro
O echipă multidisciplinară din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni în valoare de 600 milioane de euro lansată de DIGI România și listată pe bursa Euronext Dublin.
14:20
