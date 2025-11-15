Andreea Bostanica a întors din nou toate privirile! Câte sute de euro a scos din buzunar pentru sandalele ei sclipitoare
Antena1, 15 noiembrie 2025 16:20
Recent, Andreea Bostanica s-a afișat cu o pereche de sandale strălucitoare, iar apariția ei a devenit din nou subiect de discuții în mediul online.
Acum 30 minute
16:20
16:10
Îți mai amintești de puștiul adorabil din filmul „The Santa Clause”? Cum arată micuțul Charlie azi, la 39 de ani # Antena1
Au trecut trei decenii de la lansarea filmului „The Santa Clause”. La acea vreme, oameni din întreaga lume s-au îndrăgostit pe loc de puștiul simpatic care l-a interpretat pe Charlie. Timpul a trecut, iar copilul de atunci e azi un bărbat în vârstă de 39 de ani!
Acum 2 ore
15:10
Mulți au auzit de frații Tate, dar puțini știu că cei doi au o soră! Cum arată și cu ce se ocupă Janine # Antena1
Numele fraților Tate are deja notorietate în spațiul public, însă sora lor, Janine, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și să se dedice studiului și carierei sale.
Acum 4 ore
13:40
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni # Antena1
Atunci când a aflat despre moartea fostului ei soț, Horia Moculescu, Mariana Moculescu a declarat că nu va fi prezentă nici la priveghi și nici la înmormântarea acestuia.
13:20
Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Ce ți-ai făcut?” # Antena1
De curând, Thalia a postat pe Instagram o serie de imagini în care apare într-un corset cu decolteu adânc, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.
12:40
Anastasia, mezina lui Cristi Chivu, la 15 ani. Imaginea rară cu adolescenta și mama ei, cu care seamană leit # Antena1
Recent, Adelina Chivu și-a surprins umăritorii, după ce a postat o fotografie rară alături de mezina ei și a lui Cristi Chivu.
Acum 6 ore
11:00
Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce devine obligatoriu # Antena1
Legea va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.
Acum 8 ore
10:30
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim # Antena1
Mirabela Grădinaru împreună cu fiul său, Antim, au fost ieri în vizită la Spitalul Universitar, iar fiul președintelui a atras toată atenția.
09:30
Primele imagini cu fiul lui Jador. Videoclipul emoționant pe care artistul i-l dedică fiului său # Antena1
Jador, celebrul cântăreț de manele, a lansat o nouă melodie dedicată fiului său.
Acum 12 ore
08:10
Zodiile norocoase în decembrie 2025. Ce nativi vor încheia anul cu vești bune și oportunități neașteptate # Antena1
Două zodii vor avea parte de mare noroc în decembrie 2025. Nativii vor încheia anul cu vești bune și oportunități neașteptate pe plan profesional.
08:10
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze cu gestul neașteptat # Antena1
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie, chiar pe scenă în fața publicului.
08:10
Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea # Antena1
Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor, a trecut prin două divorțuri, dar mereu o va pune pe primul loc în viața sa pe mama lui.
07:00
Diandra Moga, imaginea din copilărie care a atras atenția urmăritorilor ei. Cum arăta ispita când era mică # Antena1
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, le-a atras recent atenția fanilor ei cu o poză cu ea din copilărie.
07:00
Motivul pentru care Laura Giurcanu de la America Express a renunțat la cariera de model la doar 20 de ani # Antena1
Laura Giurcanu, fosta concurentă America Express, a vorbit recent despre începutul carierei ei ca model.
07:00
Pe lângă orele pe care le predau la clasă, mulți profesori aleg să dea și meditații pentru a-și suplimenta veniturile.
07:00
Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună # Antena1
Acum 24 ore
00:20
Iluzie optică virală! Găsește pasărea camuflată pe trunchiul unui copac. Unde se află vietatea, de fapt # Antena1
Când a ajuns în preajma unui copac, un bărbat a observat că ceva se mișcă. Descoperă pasărea găsită de om, privind iluzia optică de mai jos.
14 noiembrie 2025
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 28, 29 și 30 din 14 noiembrie 2025. Anda refuză să se mai căsătorească cu Ștefan # Antena1
Noile episoade din Iubire cu parfum de lavandă, difuzate pe 14 noiembrie 2025, au scos la iveală noi momente tensionate, suspans, dar și câteva motive de bucurie. Totuși, Anda ia o decizie care îl lasă pe Ștefan fără cuvinte. Ce s-a întâmplat de fapt între ei și cum și-a revenit Ștefan după ce a fost înjunghiat.
18:20
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # Antena1
Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.
17:20
Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state # Antena1
Experții au dezvăluit care sunt țările cu cele mai lungi navete din lume și care cetățeni petrec cel mai mult timp pe drum în fiecare zi.
17:00
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 14 noiembrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 14 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea” # Antena1
Toto Wolff este unul dintre cei mai cunoscuți din Formula 1. Puțini sunt cei care știu care a fost primul său loc de muncă.
17:00
Experții cred că au găsit Atlantisul real. Unde se află orașul înghițit de ape care i-a uimit # Antena1
Experții cred că au găsit Atlantisul real, dar nu în zona în care ar fi existat orașul legendar descris în operele antice.
16:40
Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Liviu, Cosmin și Adin. Ce a votat publicul # Antena1
Simona Gherghe a anunțat în gala de pe 14 noiembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Liviu, Cosmin și Adin.
16:40
Ce a făcut un bucureștean, atunci când a dat nas în nas cu o vulpe! S-a întâmplat în Sectorul 6. A filmat totul # Antena1
Un bucureștean din Sectorul 6 a trăit o surpriză de proporții atunci când a dat nas în nas cu o vulpe, chiar în toiul zilei. A filmat totul.
Ieri
16:10
Târguri de Crăciun în București. Unde se deschid și unde va putea fi văzut cel mai mare brad ecologic din România # Antena1
Capitala se pregătește pentru cele mai frumoase târguri de crăciun din țară. Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că trei dintre acestea vor avea intrare gratuită! Descoperă în rândurile de mai jos unde și când poți lua parte la zilele de poveste!
16:10
Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui # Antena1
Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express Drumul Eroilor alături de Dan Alexa, a vorbit despre reușita echipei lor, dar și despre viitorii concurenți Asia Express.
16:10
Mireasa sezonul 12. Toată casa a făcut nominalizări pentru eliminare. O concurentă a avut imunitate după încălcarea regulamentului # Antena1
Băieții și fetele au avut o votare încrucișată în gala de pe 14 noiembrie 2025. Fetele au nominalizat un băiat pentru eliminare, iar băieții au votat o fată care să părăsească emisiunea Mireasa.
16:10
TJ Miles și Francisca au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiat. Cum au reacționat: „Inimile noastre sunt pline” # Antena1
Francisca și TJ Miles se pregătesc să devină părinți. Artiștii au anunțat dacă vor avea o fetiță sau un băiat.
16:10
Blue Origin a lansat 2 nave NASA către Marte, într-o misiune ce aduce și un nou nivel competitiv între compania lui Jeff Bezos și SpaceX, deținută de Elon Musk.
15:30
Horoscop zilnic 15 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:30
Albina Lucifer a fost descoperită. Insecta are „coarne de diavol” și se găsește într-un singur loc pe Pământ # Antena1
Albina Lucifer a fost descoperită și a uimit experții cu aspectul său inedit, ce include și „coarne de diavol”.
15:30
Magistrații au dat verdictul în cazul Amaliei Bellantoni. Ce se întâmplă cu fosta concurentă Chefi la cuțite # Antena1
Amalia și Domenico Bellantoni au aflat sentința magistraților. Iată ce vestea au primit cei doi de la Tribunalul București.
14:50
Mireasa sezonul 12. Sorin și Diana s-au despărțit după noaptea la hotel. Primele declarații despre decizia surprinzătoare # Antena1
Diana și Sorin au avut parte de o noapte la hotel fără camere, ca premiu pentru fata care a câștigat task-ul cabinei telefonice. După noaptea petrecută în intimitate, cei doi au dat o veste neașteptată.
14:50
După ce a gătit într-un restaurant fine dining din Sardinia, Mihaela Băișanu participă la audițiile Chefi la cuțite # Antena1
Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.
14:20
Interviu Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. Jurații Chefi la cuțite se întrec în deserturi # Antena1
Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia vorbesc în exclusivitate pentru a1.ro despre surprizele noului sezon Chefi la cuțite și deserturi preferate. Iată ce dezvăluiri fac jurații.
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 14 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 14 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
12:50
Gabi Tamaș a intrat în bucătăria lui Chef Orlando Zaharia. Ce surpriză i-a pregătit Eroul juratului Chefi la cuțite # Antena1
Chef Orlando Zaharia l-a invitat pe Gabi Tamaș în bucătăria restaurantului său. Iată ce surpriză i-a pregătit câștigătorul Asia Express - Drumul Eroilor.
12:50
Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express. S-a dus la Mona Segall și i-a spus totul. Ce a urmat # Antena1
Moment complet neașteptat în marea finală a emisiunii Asia Express! Irina Fodor a uitat să dea medaliile marilor câștigători Asia Express. Află cum a reacționat Mona Segall, producătorul show-ului, atunci când a auzit.
12:20
Rezultate Loto, 13 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,58 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică # Antena1
Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 13 noiembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 16 noiembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.
12:20
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă în data de 13 noiembrie 2025 # Antena1
Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.
11:40
Sâmbătă, de la ora 20:00, telespectatorii Antenei 1 sunt invitați la un spectacol total: un mix de emoție, adrenalină, tensiune, umor și momente artistice unice, potențat de un juriu aflat în cea mai bună formă de până acum.
08:30
Rochia cu decolteu abisal a Gabrielei Prisăcariu a atras toate privirile. Ce i-a zis soțul ei când a plecat la eveniment # Antena1
Soția lui Dani Oțil, frumos model Gabriela Prisăcariu, a întors toate privirile la un eveniment, purtând o ținută spectaculoasă.
13 noiembrie 2025
23:40
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. George a cerut-o în căsătorie pe Victoria. Ce secret află Alexia și Constance # Antena1
Ediția din 13 noiembrie 2025 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a scos la iveală noi secrete, momente tensionate, dar și una dintre cele mai frumoase zile din viața lui George și a Victoriei.
18:00
Mesajul emoționant și plin de forță transmis de Irina Fodor, imediat după marea finală! Ce a dezvăluit # Antena1
Imediat după marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor a transmis un mesaj emoționant și plin de forță.
17:10
Sportivii de la Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, sprijiniți de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune” # Antena1
Recent a avut loc Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, un eveniment susținut de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune”. Descoperă mai mult detalii despre această inițiativă lansată de Betano.
17:10
Mireasa, sezon 12. Ionuț și Simona formează un cuplu. Băiatul a pregătit un moment special # Antena1
Un nou cuplu în sezonul 12 Mireasa a fost anunțat pe 13 noiembrie 2025. Simona și Ionuț s-au sărutat, iar în direct băiatul a creat un moment special.
17:00
Într-o lume agitată, în care fiecare zi pare să treacă prea repede, gesturile mici pot transmite mai mult decât cuvintele.
17:00
Diferența dintre greutatea în viu și cea netă la porci. Cum să îți organizezi bugetul pentru masa de Crăciun # Antena1
Se apropie Crăciunul, iar românii își pregătesc meniul pentru masa de sărbătoare. Iată ce trebuie să ia în calcul fiecare.
16:40
Pentru aceste zodii luna decembrie 2025 reprezintă un nou început. Ce schimbări vor face nativii # Antena1
Luna decembrie 2025 vine cu o energie specială, de încheiere și renaștere, pentru toate semnele zodiacale.
