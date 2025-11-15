Andreea Bostanica a întors din nou toate privirile! Câte sute de euro a scos din buzunar pentru sandalele ei sclipitoare

23:30

Noile episoade din Iubire cu parfum de lavandă, difuzate pe 14 noiembrie 2025, au scos la iveală noi momente tensionate, suspans, dar și câteva motive de bucurie. Totuși, Anda ia o decizie care îl lasă pe Ștefan fără cuvinte. Ce s-a întâmplat de fapt între ei și cum și-a revenit Ștefan după ce a fost înjunghiat.