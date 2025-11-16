Rezultate Loto azi, 16 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
16 noiembrie 2025
Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani # Antena1
Macaulay Culkin revine în rolul lui Kevin McCallister din Singur Acasă, unul dintre cele mai cunoscute filme de Crăciun din lume.
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele # Antena1
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul au strâns zeci de mii de aprecieri în doar 24 de ore și mulți utilizatori și-au exprimat surprinderea în comentarii când au aflat ce vârstă are vedeta, de fapt.
Celebrul actor Jackie Chan nu a murit, în ciuda zvonurilor false care au devenit virale pe rețelele de socializare.
James Van Der Beek e forțat să își vândă bunurile pentru tratamentul împotriva cancerului. Ce scoate la licitație # Antena1
James Van Der Beek e forțat să își vândă bunurile din celebrul serial Dawson's Creek pentru tratamentul împotriva cancerului.
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut # Antena1
Nicoleta Guță, fiica celebrului cântăreț de manele Nicolae Guță, arată acum de nerecunoscut.
Rugăciune puternică pentru limpezirea minții închinată Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Ce trebuie să rostești # Antena1
Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este prăznuit în fiecare an pe 16 noiembrie, chiar la începutul Postului Crăciunului.
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Matei. Ce datini respectă românii pe 16 noiembrie # Antena1
În fiecare an, pe data de 16 noiembrie, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Matei.
Rețeta lui Chef Roxana Blenche pentru ciorba de perișoare de post, perfectă pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară # Antena1
Pe 13 noiembrie, joi, a fost Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. Cei care țin post înainte de sărbătorile de iarnă au nevoie de inspirație pentru rețete delicioase.
Horoscop zilnic 16 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
The Ticket, 15 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția cu numărul 11 a talent show-ului și ce momente au fost pe scenă # Antena1
Cine a câștigat a 11-a ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 15 noiembrie 2025 la Antena 1! Tot ce s-a întâmplat în această emisiune.
The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția cu numărul 11. Ce au spus jurații despre moment # Antena1
Ediția cu numărul 11 a show-ului The Ticket, difuzată pe 15 noiembrie 2025 la Antena 1, a adus în fața publicului un spectacol plin de energie, emoție și momente spectaculoase. Iată cine a câștigat!
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu” # Antena1
Dana Nălbaru a dezvăluit, pe rețelele de socializare, că a compus un cântec și a filmat câteva imagini, iar, în curând, le va arăta și fanilor despre ce este vorba.
George Burcea, despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați să-și lovească partenerele. Vrea să candideze la Primăria Capitalei # Antena1
George Burcea a vorbit despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați la violență domestică. Actorul a dat de înțeles că respectivul mesaj a fost scos din context. Iată declarațiile sale mai jos!
Ce este al 15-lea produs românesc care a intrat pe lista produselor protejate de Uniunea Europeană. Unde se fabrică # Antena1
Ministerul Agriculturii a anunțat că alte patru produse românești ar putea deveni recunoscute la nivel european în perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba!
Andreea Bostanica a întors din nou toate privirile! Câte sute de euro a scos din buzunar pentru sandalele ei sclipitoare # Antena1
Recent, Andreea Bostanica s-a afișat cu o pereche de sandale strălucitoare, iar apariția ei a devenit din nou subiect de discuții în mediul online.
Îți mai amintești de puștiul adorabil din filmul „The Santa Clause”? Cum arată micuțul Charlie azi, la 39 de ani # Antena1
Au trecut trei decenii de la lansarea filmului „The Santa Clause”. La acea vreme, oameni din întreaga lume s-au îndrăgostit pe loc de puștiul simpatic care l-a interpretat pe Charlie. Timpul a trecut, iar copilul de atunci e azi un bărbat în vârstă de 39 de ani!
Mulți au auzit de frații Tate, dar puțini știu că cei doi au o soră! Cum arată și cu ce se ocupă Janine # Antena1
Numele fraților Tate are deja notorietate în spațiul public, însă sora lor, Janine, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și să se dedice studiului și carierei sale.
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni # Antena1
Atunci când a aflat despre moartea fostului ei soț, Horia Moculescu, Mariana Moculescu a declarat că nu va fi prezentă nici la priveghi și nici la înmormântarea acestuia.
Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Ce ți-ai făcut?” # Antena1
De curând, Thalia a postat pe Instagram o serie de imagini în care apare într-un corset cu decolteu adânc, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.
Anastasia, mezina lui Cristi Chivu, la 15 ani. Imaginea rară cu adolescenta și mama ei, cu care seamană leit # Antena1
Recent, Adelina Chivu și-a surprins umăritorii, după ce a postat o fotografie rară alături de mezina ei și a lui Cristi Chivu.
Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce devine obligatoriu # Antena1
Legea va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim # Antena1
Mirabela Grădinaru împreună cu fiul său, Antim, au fost ieri în vizită la Spitalul Universitar, iar fiul președintelui a atras toată atenția.
Primele imagini cu fiul lui Jador. Videoclipul emoționant pe care artistul i-l dedică fiului său # Antena1
Jador, celebrul cântăreț de manele, a lansat o nouă melodie dedicată fiului său.
Zodiile norocoase în decembrie 2025. Ce nativi vor încheia anul cu vești bune și oportunități neașteptate # Antena1
Două zodii vor avea parte de mare noroc în decembrie 2025. Nativii vor încheia anul cu vești bune și oportunități neașteptate pe plan profesional.
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze cu gestul neașteptat # Antena1
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie, chiar pe scenă în fața publicului.
Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea # Antena1
Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor, a trecut prin două divorțuri, dar mereu o va pune pe primul loc în viața sa pe mama lui.
Diandra Moga, imaginea din copilărie care a atras atenția urmăritorilor ei. Cum arăta ispita când era mică # Antena1
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, le-a atras recent atenția fanilor ei cu o poză cu ea din copilărie.
Motivul pentru care Laura Giurcanu de la America Express a renunțat la cariera de model la doar 20 de ani # Antena1
Laura Giurcanu, fosta concurentă America Express, a vorbit recent despre începutul carierei ei ca model.
Pe lângă orele pe care le predau la clasă, mulți profesori aleg să dea și meditații pentru a-și suplimenta veniturile.
Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună # Antena1
Iluzie optică virală! Găsește pasărea camuflată pe trunchiul unui copac. Unde se află vietatea, de fapt # Antena1
Când a ajuns în preajma unui copac, un bărbat a observat că ceva se mișcă. Descoperă pasărea găsită de om, privind iluzia optică de mai jos.
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 28, 29 și 30 din 14 noiembrie 2025. Anda refuză să se mai căsătorească cu Ștefan # Antena1
Noile episoade din Iubire cu parfum de lavandă, difuzate pe 14 noiembrie 2025, au scos la iveală noi momente tensionate, suspans, dar și câteva motive de bucurie. Totuși, Anda ia o decizie care îl lasă pe Ștefan fără cuvinte. Ce s-a întâmplat de fapt între ei și cum și-a revenit Ștefan după ce a fost înjunghiat.
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # Antena1
Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.
Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state # Antena1
Experții au dezvăluit care sunt țările cu cele mai lungi navete din lume și care cetățeni petrec cel mai mult timp pe drum în fiecare zi.
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 14 noiembrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 14 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea” # Antena1
Toto Wolff este unul dintre cei mai cunoscuți din Formula 1. Puțini sunt cei care știu care a fost primul său loc de muncă.
Experții cred că au găsit Atlantisul real. Unde se află orașul înghițit de ape care i-a uimit # Antena1
Experții cred că au găsit Atlantisul real, dar nu în zona în care ar fi existat orașul legendar descris în operele antice.
Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Liviu, Cosmin și Adin. Ce a votat publicul # Antena1
Simona Gherghe a anunțat în gala de pe 14 noiembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Liviu, Cosmin și Adin.
Ce a făcut un bucureștean, atunci când a dat nas în nas cu o vulpe! S-a întâmplat în Sectorul 6. A filmat totul # Antena1
Un bucureștean din Sectorul 6 a trăit o surpriză de proporții atunci când a dat nas în nas cu o vulpe, chiar în toiul zilei. A filmat totul.
Târguri de Crăciun în București. Unde se deschid și unde va putea fi văzut cel mai mare brad ecologic din România # Antena1
Capitala se pregătește pentru cele mai frumoase târguri de crăciun din țară. Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că trei dintre acestea vor avea intrare gratuită! Descoperă în rândurile de mai jos unde și când poți lua parte la zilele de poveste!
Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui # Antena1
Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express Drumul Eroilor alături de Dan Alexa, a vorbit despre reușita echipei lor, dar și despre viitorii concurenți Asia Express.
Mireasa sezonul 12. Toată casa a făcut nominalizări pentru eliminare. O concurentă a avut imunitate după încălcarea regulamentului # Antena1
Băieții și fetele au avut o votare încrucișată în gala de pe 14 noiembrie 2025. Fetele au nominalizat un băiat pentru eliminare, iar băieții au votat o fată care să părăsească emisiunea Mireasa.
TJ Miles și Francisca au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiat. Cum au reacționat: „Inimile noastre sunt pline” # Antena1
Francisca și TJ Miles se pregătesc să devină părinți. Artiștii au anunțat dacă vor avea o fetiță sau un băiat.
Blue Origin a lansat 2 nave NASA către Marte, într-o misiune ce aduce și un nou nivel competitiv între compania lui Jeff Bezos și SpaceX, deținută de Elon Musk.
Horoscop zilnic 15 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Albina Lucifer a fost descoperită. Insecta are „coarne de diavol” și se găsește într-un singur loc pe Pământ # Antena1
Albina Lucifer a fost descoperită și a uimit experții cu aspectul său inedit, ce include și „coarne de diavol”.
Magistrații au dat verdictul în cazul Amaliei Bellantoni. Ce se întâmplă cu fosta concurentă Chefi la cuțite # Antena1
Amalia și Domenico Bellantoni au aflat sentința magistraților. Iată ce vestea au primit cei doi de la Tribunalul București.
Mireasa sezonul 12. Sorin și Diana s-au despărțit după noaptea la hotel. Primele declarații despre decizia surprinzătoare # Antena1
Diana și Sorin au avut parte de o noapte la hotel fără camere, ca premiu pentru fata care a câștigat task-ul cabinei telefonice. După noaptea petrecută în intimitate, cei doi au dat o veste neașteptată.
După ce a gătit într-un restaurant fine dining din Sardinia, Mihaela Băișanu participă la audițiile Chefi la cuțite # Antena1
Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.
