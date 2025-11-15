Vremea de mâine 16 noiembrie. Temperaturile urcă până la 21°C în Banat, în timp ce sudul abia trece de 8°C
ObservatorNews, 15 noiembrie 2025 16:50
Mâine, vremea devine contrastantă: în vest și la munte va fi neobișnuit de cald pentru mijlocul lui noiembrie, în timp ce regiunile sudice și estice rămân sub influența nebulozității joase persistente.
Sondaj CURS: Băluță, favorit cu 27% la Primăria Capitalei. Ciucu și Drulă, la egalitate cu câte 22% # ObservatorNews
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, conduce în intențiile de vot ale bucureștenilor, cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, ambii cu câte 22%, potrivit unui sondaj CURS realizat între 3 și 14 noiembrie 2025. Traficul rutier rămâne principala problemă a orașului, iar majoritatea locuitorilor își doresc o schimbare în administrația locală.
Momente de panică pe un aerodrom din Neamţ: un avion ultrauşor a avut probleme tehnice în timpul zborului # ObservatorNews
Clipe de panică pe aerodromul din Dumbrava, judeţul Neamţ. Pilotul unui avion ultraușor a reușit să aterizeze în siguranță după ce a descoperit o defecțiune la roata din spate în timpul zborului.
Iranul confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice în apele Golfului Persic # ObservatorNews
Iranul a confirmat, sâmbătă, că Gardienii Revoluţiei au capturat vineri un petrolier care transporta încărcătură petrochimică destinată Singapore-ului, în apele Golfului, potrivit presei iraniene, scrie Reuters, citat de News.ro.
Rogobete: Am primit "n" telefoane de la "n" clinici private. Nu am răspuns. Verificările se fac "la virgulă" # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Ploieşti, că acţiunea de control care vizează unităţile sanitare private este cea mai amplă de acest gen din ultimii 25 de ani. În acest context, ministrul a precizat că a primit "n" telefoane referitoare la diverse clinici private, la care nu a răspuns. Rogobete a atras atenţia că verificările se fac "la virgulă", scrie Agerpres.
Băut, drogat și fără permis, a încercat să scape de polițiști. A fost prins acasă în timp ce sărea gardul # ObservatorNews
Un bărbat de 30 de ani din Recaș, judeţul Timiş, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan fără permis, băut și sub influența drogurilor. Individul a încercat să fugă de controlul rutier și a fost imobilizat chiar în fața locuinței sale. După 24 de ore de reținere, magistrații au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi la dializă. Trei persoane, rănite # ObservatorNews
Trei persoane au fost rănite sâmbătă dimineața într-un accident grav produs pe DN 6, în localitatea Remetea Mare din județul Timiș. O ambulanță de transport dializă şi un maşină s-au ciocnit frontal, impactul oprind complet circulația pe ambele sensuri. Conducătorul autoturismului și doi pacienți aflați în ambulanță au fost transportați de urgență la spital.
Un candidat la Primăria Capitalei propune ca parcarea în București să coste "doar un singur leu" # ObservatorNews
Fostul ministru de Finanţe, Eugen Orlando Teodorovici, care candidează la Primăria Capitalei, promite că parcarea va costa doar un leu. Candidatul precizează că această schimbare s-ar produce rapid, chiar a doua zi după alegerile din 7 decembrie.
România, respiro din partea SUA pentru Lukoil: Sancțiuni amânate până pe 13 decembrie. Sofia, timp suplimentar # ObservatorNews
SUA au prelungit autorizația temporară pentru tranzacțiile Lukoil, permițând companiilor interesate să negocieze achiziția activelor internaționale ale grupului rus până pe 13 decembrie, chiar dacă sancțiunile împotriva companiei urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie.
O mamă şi cei 2 copii au murit în vacanţă în Turcia după ce au mâncat un produs local. Tatăl, în stare critică # ObservatorNews
Tragedie în Turcia. O turistă din Germania şi cei doi copii ai săi, de 3 şi 6 ani, au murit, după ce au mâncat produse de la comercianţi stradali. Soţul acesteia este şi el în stare gravă, internat la terapie intensivă.
Ploaia de stele Leonide este unul dintre cele mai cunoscute și spectaculoase fenomene astronomice ale toamnei, fiind activă în 2025 între 6 și 30 noiembrie. Maximul de activitate are loc în noaptea de 17 noiembrie 2025, când se pot observa peste 10 meteori pe oră, în condiții de cer senin. Aceste "stele căzătoare" apar atunci când particulele de praf lăsate în spațiu de o cometă intră în atmosfera Pământului cu viteze care pot ajunge până la 70 km/s, încălzindu-se și formând pe boltă dâre luminoase, vizibile cu ochiul liber.
Restaurant cuprins de fum la Constanța. Hota a luat foc, 40 de clienţi au evacuat localul în câteva secunde # ObservatorNews
Au fost clipe de panică, aseară, la un restaurant din judeţul Constanţa. Hota bucătăriei a luat foc şi în doar câteva clipe fumul gros a invadat întreg localul. Zeci de persoane s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri.
Băutura "minune" care cucereşte tot mai mulţi români. Ce beneficii are pentru sănătate # ObservatorNews
Un nou trend cucereşte internetul. După matcha, acum şi ceaiul japonez este apreciat de români. Secretul licorii pe car e niponii o consideră "minune" este dezvăluit de un guru celebru.
Horoscop săptămânal 17-21 noiembrie. Perioadă cu decizii grele şi alegeri, sub influența lui Mercur retrograd # ObservatorNews
Săptămâna 17-21 noiembrie aduce clarificări importante pentru mulți nativi, fie în plan financiar, fie în relații sau în modul în care își gestionează responsabilitățile. Mercur retrograd readuce discuții, decizii și situații pe care credeați că le-ați închis, iar Luna Nouă deschide uși către începuturi mai sincere, mai mature și mai așezate.
Saga senatorului SOS, acuzat că a furat un rucsac. A fost găsit în timp ce împingea la microbuzul delegației # ObservatorNews
Un senator independent din Neamț este acuzat că a furat un rucsac dintr-un hotel din oraș. Posesorul anunţase personalul unității de cazare că l-a uitat în recepție. Iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul exact în care senatorul ia rucsacul și pleacă cu el. Ca un făcut, în momentul în care poliţiştii îl căutau pe senator, acesta rămăsese, alături de câţiva colegi, cu maşina în drum.
Daniel Băluță și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Ce le-a transmis alegătorilor # ObservatorNews
Daniel Băluţă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Actualul edil al Sectorului 4 şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Municipal. Candidatul PSD a venit însoțit de echipa sa de campanie, precum și de susținători.
Moartea fetiţei de 2 ani în cabinetul stomatologic ar putea schimba legea. Anunţul ministrului Rogobete # ObservatorNews
Moartea unei fetiţei de doi ani în cabinetul unei clinici de stomatologie din Bucureşti ar putea schimba legea. Ministrul Sănătăţii propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice, unde există secţie de Terapie Intensivă, aparatură, personal specializat, iar măsurile pot fi luate prompt în cazul unei urgenţe. Între timp, se fac anchete. Au fost deja descoperite mai multe nereguli la clinica privată unde a fost tratată copila. Dar şi necropăsia a scos la iveală date importante.
Clinica unde a murit Sara răspunde ministrului Sănătăţii: A funcţionat în baza autorizaţiilor necesare # ObservatorNews
Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de 2 ani a murit după o sedare, răspunde ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care afirmase că autorizaţiile nu ar fi fost emise corespunzător. Reprezentanţii clinicii susţin că a funcţionat în baza tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare şi că investiţiile în noi spaţii şi echipamente sunt în curs de avizare.
Un pilot drogat a vrut să oprească motoarele avionului în timpul zborului: Zicea că visează sau că e mort deja # ObservatorNews
Un pilot a încercat să oprească motoarele unui avion Alaska Airlines chiar în timpul zborului. Cu doar două zile înainte, bărbatul consumase ciuperci halucinogene, iar avocații spun că ar fi rămas blocat într-o stare de confuzie severă, convins că zborul nu este real.
Buletinul de analize al fetiţei care a murit la stomatologie. Părinţii: "Ne-au spus că nu afectează cu nimic" # ObservatorNews
Tragedie într-o clinică stomatologică din Capitală. O fetiţă de doar doi ani a murit pe scaunul dentistului în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii de rutină pentru două carii. Ea a fost anesteziată şi a intrat în stop cardio respirator. Timp de două ore medicii, mai întâi cei din clinică, apoi cei de la serviciul de urgenţă, au încercat să o resusciteze. Părinţii, dărâmaţi, spun că analizele fetiţei nu ieşiseră bine, dar că stomatologul le-a spus că "e în regulă".
Noua schimbare Ryanair care îi va afecta și pe români. O regulă ignorată te poate costa 55 € în plus # ObservatorNews
Compania aeriană irlandeză Ryanair a anunţat că, începând de miercuri, pasagerii săi vor trebui să utilizeze tichetele de îmbarcare digitale generate din aplicaţia mobilă, renunţând pentru totdeauna la biletele de hârtie.
Broșteniul renaște după dezastrul din vară. Cât plătesc turiștii pentru un sejur de 3 nopți de sărbători # ObservatorNews
Oraşul Broşteni, renaşte la trei luni de la viitura care a distrus munca de-o viaţă a oamenilor. Proprietarii pensiunilor şi-au repus afacerile pe picioare şi sunt gata să primească turişti. Şi pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, au pregătit deja ofertele pentru Crăciun şi Revelion. În toamnă, oraşul a fost reatestat turistic.
Alimentul rar care se găsește doar în 2 locuri de pe glob. Provoacă stări ciudate dacă e consumat în exces # ObservatorNews
În vârful Munților Kackar, în nord-estul Turciei, Hasan Kutluata recoltează deli bal, un tip rar de miere cunoscut și sub numele de "miere nebună". Aceasta se mai găsește doar în Munții Hindu Kush din Nepal.
Furtuna Claudia devastează Marea Britanie și Irlanda după Portugalia. Drumuri rupte, sate inundate şi vânt # ObservatorNews
După ce a răvăşit Portugalia, furtuna Claudia pune acum stăpânire pe Marea Britanie! A plouat într-o zi cât pentru toată luna, iar vântul furios a făcut haos în trafic. Rafalele puternice au smuls mai mulţi copaci din rădăcină, iar unul dintre ei a căzut direct pe un tren. În Portugalia, două persoane au murit după ce locuinţa lor a fost înghiţită de ape.
Ce spune Ambasada Rusiei după convocarea ambasadorului la MAE: "O acţiune teatralizată" # ObservatorNews
Ambasada Rusiei în România a reacţionat după ce Ministerul român al Afacerilor Externe l-a convocat ieri pe oficialul rus pentru a-i prezenta dovezi că spaţiul aerian al României a fost încălcat.
Comunele din România care cheltuiesc sume record pentru decorurile de sărbători, deşi nu au apă potabilă # ObservatorNews
Austeritate, dar nu pentru toți. Este principiul după care se ghidează mai multe primării din țară, unde iluminatul festiv reprezintă un real huzur pe bani publici. Chiar dacă sumele investite sunt socotite drept exagerate, şefii din primării spun că nu vor să îi priveze pe oameni de astfel de bucurii, aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori. Localnicii spun totuşi că vor să păstreze tradiția, chiar dacă banii ar fi fost folositori şi pentru alte investiţii.
Horoscop 16 noiembrie. Unii nativi își regăsesc echilibrul, în timp ce alții au parte de tensiuni acasă # ObservatorNews
Horoscop 16 noiembrie 2025. Unii nativi sunt împinși spre introspecție și clarificări personale, alții către relații, carieră sau reorganizare. Emoțiile sunt mai intense decât de obicei, iar multe decizii care par mărunte pot avea impact pe termen lung.
Un constănţean s-a trezit cu maşina făcută scrum şi dă vina pe iubitul fostei soții, un bărbat însurat # ObservatorNews
Incendiu cu iz de telenovelă în județul Constanța! Mașina unui bărbat s-a făcut scrum, iar proprietarul este convins că nu a fost un incident nefericit.
"Miracole care respiră", așa pot fi numiți zecile de mii de copii care se nasc prematur în fiecare an, iar aseară, la Spitalul Universitar din Capitală, acești luptători au fost celebrați de Ziua Mondială a Prematurității. Printre părinții cu povești tulburătoare și medicii care salvează vieți în fiecare secundă s-a aflat și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care la rândul său i-a adus pe lume prematur pe ambii copii. În România, un nou-născut din zece vine pe lume înainte de vreme. Doar anul trecut aproape 13.000 de bebeluși s-au născut prematur.
Povestea lui Andrei, băieţelul care învaţă singur, într-o clasă goală, după ce ceilalți copii au fost retrași # ObservatorNews
Un băieţel de clasa a patra cu cerinţe educaţionale speciale din Târgu Mureş a fost nevoit să se mute la o altă şcoală după ce a rămas singurul elev din clasă. Părinţii colegilor lui s-au plâns de comportamentul agresiv al copilului şi de faptul că tulbură liniştea din timpul orelor de curs. Tatăl celui mic spune altceva - fiul său nu a fost niciodată violent, iar de vină sunt adulţii, care fac discriminări.
SONDAJ: V-ați gândit să cumpărați mai puține cadouri anul acesta din cauza scumpirilor? # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă aduc scumpiri pe toate planurile. Banca Naţională a României a revizuit în sus inflaţia pe final de an, la 9,6%, cu aproape un punct procentual mai mult decât estimarea iniţială.
Dronele şi rachetele Rusiei au ţinut Kievul sub asediu. Şase oameni au murit şi 35 au fost răniţi în bombardamente. În replică, Ucraina a folosit rachete cu rază lungă ca să incendieze unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei la Marea Neagră. În acest context, un fost consilier NATO anunţă că armele nucleare americane din Germania ar putea fi relocate în ţările baltice sau chiar în România.
Criza Lukoil, sub lupa experților: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20% # ObservatorNews
Mai sunt doar cinci zile până când sancţiunile americane legate de petrolul rusesc vor intra în vigoare. Sunt însă şi veşti bune - ofertele pentru activele Lukoil România au început să apară. Cinci jucători mari, inclusiv un fond american, vor să cumpere operaţiunile, dar timpul pentru o tranzacție este prea scurt. Aşa că statul pregătește administrare specială pentru rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării. Experții avertizează în continuare - fără o soluție rapidă, motorina poate ajunge la 9 sau chiar la 10 lei litrul. Între timp, sancţiunile pentru Lukoil Bulgaria au fost amânate până pe 29 aprilie 2026.
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont # ObservatorNews
O britanică a reuşit să iasă definitiv din câmpul muncii la doar 35 de ani, după ani întregi de planificare financiară strictă şi decizii pe care mulţi nu le-ar fi putut lua. Alături de soţul ei, a transformat economisirea într-un stil de viaţă şi spune că oricine îşi poate cumpăra libertatea, dacă este dispus să treacă prin aceleaşi etape.
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf # ObservatorNews
Descoperire macabră în Bacău! În România anului 2025 am ajuns să nu fie săptămână în care o femeie să nu fie ucisă. Vineri, cadavrul unei tinere de 26 de ani a fost găsit lângă o cale ferată, dintr-o zonă izolată a oraşului. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime, pentru că pe trupul fetei s-au găsit urme de violenţă şi două zone în care fusese înjunghiată.
Porc viu sau gata tranşat, dilema românilor. Cu cât se vinde carnea de porc pentru Sărbători # ObservatorNews
Carnea de porc este, în continuare, cea mai căutată pentru sărbătorile de iarnă. Crescătorii spun că întotdeauna porcul întreg, cumpărat înainte să fie sacrificat este mai ieftin, dar nu este o afacere neapărat. Pe lângă faptul că există pierderi de 30% din greutatea totală, chiar nu avem nevoie de un porc întreg pentru masa de Crăciun.
Cântărețul care a făcut istorie la Latin Grammy 2025: Artistul a plecat cu 5 trofee acasă # ObservatorNews
A fost o seară cu ritmuri reggaeton şi pop în Las Vegas. Premiile Grammy Latino au fost acordate, iar cântăreţul Bad Bunny a plecat acasă cu 5 statuete de aur, inclusiv cea pentru cel mai bun album al anului. Este primul artist latino nominalizat la 3 categorii importante. Pe scenă, a urcat şi cântăreaţa Karol G, care a primit premiul pentru melodia anului.
Ucraina a atacat portul rus Novorossiisk şi o rafinărie din Saratov cu rachete Neptun de producţie proprie # ObservatorNews
Ucraina a folosit atât drone, cât şi rachete de producţie proprie Neptun în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorossiisk şi asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov, potrivit Statului Major al armatei ucrainene, scrie agenţia EFE, citată de Agerpres.
Polițist din Capitală în misiune, lovit de un autoturism. Dirija traficul la George Coșbuc # ObservatorNews
Un polițist de la Brigada Rutieră a fost lovit de o mașină în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coșbuc din București, vineri seara, potrivit Mediafax. Agentul, în vârstă de 24 de ani, a fost transportat la spital.
Două tinere din România, medaliate cu aur la Londra pentru o inovație care poate schimba agricultura # ObservatorNews
Două tinere românce au adus țara noastră în centrul atenției la Londra, unde au câștigat aurul cu o inovație promițătoare pentru agricultură. Au creat un dispozitiv revoluționar care generează apă plasmatică - aceasta accelerează germinarea și sporește randamentul culturilor. Acum, Ioana Tofan și Eliza Baluș fac parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediţia 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu, care susține tineri vizionari și inovatori.
Un bărbat de aproximativ 60 de ani, din localitatea Sâmboieni, comuna Sânmărtin, județul Cluj, a murit vineri seara după ce un copac s-a prăbușit peste el în timp ce se afla într-o pădure din apropierea satului, potrivit Mediafax.
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. George Simion anunță alianța care o susține # ObservatorNews
Anca Alexandrescu și-a depus vineri candidatura pentru Primăria Capitalei, susținută de o alianță formată din AUR, PNȚCD, FAR și alte formațiuni. Jurnalista spune că intră în cursa pentru București după șase ani în care a discutat zilnic cu românii despre problemele orașului și afirmă că știe "unde se scurg banii" și unde trebuie făcute tăieri. George Simion a anunțat oficial alianța care îi oferă sprijinul, potrivit News.ro.
România încerarcă să evite recesiunea, avertizează guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Liberalizarea energiei, noile taxe și tensiunile politice au împins inflația în sus. Între timp, românii se adaptează. Bugetele pentru masa de sărbători scad, în timp ce BNR estimează o inflație de aproape 10% la final de an.
Bugetari concediaţi în cel mult 120 de zile şi tăieri de salarii. Măsurile încep din ianuarie # ObservatorNews
2026 începe cu tăieri în sistemul bugetar. Guvernul vrea ca eliminarea a 10% din posturi să se facă de la 1 ianuarie. 13.000 de angajați din administrația locală își vor pierde locurile de muncă, iar salariații a 2.400 de primării, care nu se pot finanța singure, vor avea venituri mai mici. Tăieri vor fi și la ministere.
Alimentul la care românii nu renunță de sărbători, cu 40% mai scump în 2025. Aromele bizare cuceresc piețele # ObservatorNews
Românii se topesc după ciocolată, dar preţurile le lasă un gust amar. Dulciurile costă cu 40% mai mult decât anul trecut. Ca să nu îşi piardă clienţii, comercianţii au fost nevoiţi să fie inventivi și au creat combinaţii inedite. Ciocolata cu leuştean, cu colivă sau cu urechi de porc sunt cele mai noi. La rândul lor, cofetarii fac artă. O tânără a sculptat Coiful de la Coţofeneşti din ciocolată.
Drumul Expres Focșani-Brăila intră în execuție. 73 km vor conecta Moldova de Dunăre și litoral # ObservatorNews
Încep lucrările pentru Drumul Expres Focsani-Brăila. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi ordinul de deschidere a şantierului. Şoseaua va avea o lungime de peste 70 de kilometri şi asigură legătura dintre Autostrada Moldovei cu Podul peste Dunăre de la Brăila, cu Tulcea și cu Constanța.
Momentul în care o mașină e spulberată la ieșirea dintr-o parcare, în Suceava. Un pieton e doborât pe trotuar # ObservatorNews
Un accident şocant a avut loc în această seară la ieşirea din Suceava şi a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă.
Pentru prima dată, cel mai mare producător de armament din lume îşi dezvăluie o parte din secrete în România. Observator a intrat în hangarele de la Aerostar Bacău, acolo unde se face mentenanța pentru elicopterele Black Hawk și avioanele F16. Este singura bază din Europa în care se întreţin şi se repară acest tip de aeronave, printre cele mai performante din lume.
O elevă de la un liceu din Capitală, ridicată în aer de 600 de baloane cu heliu: "Parcă eram într-un vis" # ObservatorNews
Un experiment inedit a avut loc astăzi la Liceul Teoretic Școala Mea din Capitală. Elevii au reușit să ridice în aer o colegă de clasa a 5-a folosind sute de baloane umflate cu heliu. Proiectul face parte din Impossible Challenge, o provocare lansată după ce un aventurier britanic a rămas paralizat după un accident de alpinism.
Oraşul preferat de români care introduce taxa turistică. Cât plăteşti pe zi, în funcţie de hotel # ObservatorNews
Românii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele.
