Dezastru în vestul Europei: Furtuna Claudia face ravagii în Portugalia, Marea Britanie și Irlanda

Mai sunt doar cinci zile până când sancţiunile americane legate de petrolul rusesc vor intra în vigoare. Sunt însă şi veşti bune - ofertele pentru activele Lukoil România au început să apară. Cinci jucători mari, inclusiv un fond american, vor să cumpere operaţiunile, dar timpul pentru o tranzacție este prea scurt. Aşa că statul pregătește administrare specială pentru rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării. Experții avertizează în continuare - fără o soluție rapidă, motorina poate ajunge la 9 sau chiar la 10 lei litrul. Între timp, sancţiunile pentru Lukoil Bulgaria au fost amânate până pe 29 aprilie 2026.